開箱誠品生活新店：概念有餘、立體感不足的「微縮城市」，如何把書店還給生活？
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「生活新店」營造的生活感，或許比起信義店、松菸店更有助於把書店還給人們的（假日）休閒生活，符合許多人休假日的期待——去某個不用吹風曬太陽的室內空間走走，有吃的、有逛的。但號稱要做出一個「微縮城市」的一萬餘坪誠品，它是個城市嗎？筆者認為「不是」。
文：湯皓茹
後數位化時代，實體書店不斷退出我們的生活。過去不少年輕學子與職場人士在放學、下班後，短暫停駐書店曾是一種療癒時間。而今智慧型裝置成為我們取得資訊與療癒的主要管道，書店作為「Gap Time」，也就是一時隔絕「職場／學校／家庭」這些日常時空間的需求，已經不復存在。
面對數位化時代的書店經營，關鍵或許握在「如何讓書店重回人們的日常生活」。如同智慧型手機把人們的日常生活（食、衣、住、行、通訊）利用一個個App整合在一台小小的裝置裡，誠品書店在9月20日開始試營運的「誠品生活新店」提出的解決方案，就是試圖將人們在城市生活當中利用的各種空間設施：街道、廣場、圖書館、音樂廳、公園，整合進誠品新店這個「微縮城市」中。
大型的拱形立柱像是行人專屬的街道；把最多的室內空間保留給採光、而非藏書；帶入建築外公園框景的陽台；倒置於天花板、藏著小白兔與大野狼的綠籬迷宮，在在強調「微縮城市」的主題性。誇張的挑高與採光設計，確實營造出一種更像在半開放空間街道下，漫步經過一家家商店櫥窗的錯覺，或者說，帶有一種幻想世界中的地下城的氛圍在。就這一點而言，「微縮城市」的概念確實符合命題。
走遍商場空間，對於城市的機能感是否發揮在這座誠品最新力作上？這件「大作」呈現了理想城市的美感，而百貨商場、價位結構均衡的飲食店、以及展覽空間的規劃也堪稱充實，並不像信義店取向略偏菁英人士、松菸店取向略傾文藝愛好者等，那種過去誠品偶然瞥現的小眾感。
「誠品生活新店」的平衡感更符合周遭環境，適合一般家庭假日闔家共遊，兒童能找到尚且充足的童書繪本，也有適宜的用餐選擇。
就這個角度而言，「誠品生活新店」營造的生活感，或許比起信義店、松菸店更有助於把書店還給人們的（假日）休閒生活，它符合許多人休假日的期待。去某個不用吹風曬太陽的室內空間走走，有吃的、有逛的。它在商業模式下，更接近像OUTLET、購物商場這種消費區間，而非過去更常成為書店型態爭議的「百貨公司」。
儘管如此，它是個城市嗎？
筆者認為「否」。
城市提供人們日常生活所需，城市的「開放性」為人們提供的不只是個人需求，還提供「邂逅」這種社交功能。你是否能在誠品書店找到全新的視角？過去許多人曾在誠品敦南店尋求某種意義的「邂逅」，包含許多在半開放空間的展演活動。
然而「誠品生活新店」在一整棟包覆性更強的建築內，希望建造一座「微縮城市」，一切對城市的想像都要依靠人們雙腳走入誠品大門才能實現。實質上在商業模式並未突破過去的其他誠品各店，而「城市」機能感甚至遜於許多不座落在雙北的OUTLET店、或是誠品敦南店。
這是舉著「微縮城市」大旗、與一萬餘坪的超大空間下的誠品，較讓人期待落空之處。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心