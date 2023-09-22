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2023/09/22,
商業

開箱誠品生活新店：概念有餘、立體感不足的「微縮城市」，如何把書店還給生活？

開箱誠品生活新店：概念有餘、立體感不足的「微縮城市」，如何把書店還給生活？
Photo Credit: 商益 / 湯皓茹攝

我們想讓你知道的是

「生活新店」營造的生活感，或許比起信義店、松菸店更有助於把書店還給人們的（假日）休閒生活，符合許多人休假日的期待——去某個不用吹風曬太陽的室內空間走走，有吃的、有逛的。但號稱要做出一個「微縮城市」的一萬餘坪誠品，它是個城市嗎？筆者認為「不是」。

文：湯皓茹

後數位化時代，實體書店不斷退出我們的生活。過去不少年輕學子與職場人士在放學、下班後，短暫停駐書店曾是一種療癒時間。而今智慧型裝置成為我們取得資訊與療癒的主要管道，書店作為「Gap Time」，也就是一時隔絕「職場／學校／家庭」這些日常時空間的需求，已經不復存在。

面對數位化時代的書店經營，關鍵或許握在「如何讓書店重回人們的日常生活」。如同智慧型手機把人們的日常生活（食、衣、住、行、通訊）利用一個個App整合在一台小小的裝置裡，誠品書店在9月20日開始試營運的「誠品生活新店」提出的解決方案，就是試圖將人們在城市生活當中利用的各種空間設施：街道、廣場、圖書館、音樂廳、公園，整合進誠品新店這個「微縮城市」中。

大型的拱形立柱像是行人專屬的街道；把最多的室內空間保留給採光、而非藏書；帶入建築外公園框景的陽台；倒置於天花板、藏著小白兔與大野狼的綠籬迷宮，在在強調「微縮城市」的主題性。誇張的挑高與採光設計，確實營造出一種更像在半開放空間街道下，漫步經過一家家商店櫥窗的錯覺，或者說，帶有一種幻想世界中的地下城的氛圍在。就這一點而言，「微縮城市」的概念確實符合命題。

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Photo Credit: 商益 / 湯皓茹攝
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Photo Credit: 商益 / 湯皓茹攝
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Photo Credit: 商益 / 湯皓茹攝

走遍商場空間，對於城市的機能感是否發揮在這座誠品最新力作上？這件「大作」呈現了理想城市的美感，而百貨商場、價位結構均衡的飲食店、以及展覽空間的規劃也堪稱充實，並不像信義店取向略偏菁英人士、松菸店取向略傾文藝愛好者等，那種過去誠品偶然瞥現的小眾感。

「誠品生活新店」的平衡感更符合周遭環境，適合一般家庭假日闔家共遊，兒童能找到尚且充足的童書繪本，也有適宜的用餐選擇。

就這個角度而言，「誠品生活新店」營造的生活感，或許比起信義店、松菸店更有助於把書店還給人們的（假日）休閒生活，它符合許多人休假日的期待。去某個不用吹風曬太陽的室內空間走走，有吃的、有逛的。它在商業模式下，更接近像OUTLET、購物商場這種消費區間，而非過去更常成為書店型態爭議的「百貨公司」。

儘管如此，它是個城市嗎？

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Photo Credit: 商益 / 湯皓茹攝

筆者認為「否」。

城市提供人們日常生活所需，城市的「開放性」為人們提供的不只是個人需求，還提供「邂逅」這種社交功能。你是否能在誠品書店找到全新的視角？過去許多人曾在誠品敦南店尋求某種意義的「邂逅」，包含許多在半開放空間的展演活動。

然而「誠品生活新店」在一整棟包覆性更強的建築內，希望建造一座「微縮城市」，一切對城市的想像都要依靠人們雙腳走入誠品大門才能實現。實質上在商業模式並未突破過去的其他誠品各店，而「城市」機能感甚至遜於許多不座落在雙北的OUTLET店、或是誠品敦南店。

這是舉著「微縮城市」大旗、與一萬餘坪的超大空間下的誠品，較讓人期待落空之處。

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Photo Credit: 商益 / 湯皓茹攝

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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