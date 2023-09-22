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TNL+ 2023/09/22,
政治

高虹安為何惹毛不分藍綠的社會大眾？因為她反映了某種社會階層的價值觀

高虹安為何惹毛不分藍綠的社會大眾？因為她反映了某種社會階層的價值觀
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

這些子弟因為家境優渥，眼中就只會看到上層階層的生活，如果自己聰明才智夠好，如高虹安那樣考得上名校，在體制內一路順遂，靠考試、靠成積、靠才智獲得白領階級的位置，她就會覺得：這些都是我應得的，因為我是菁英。這也是助理費案爆出來之初，高虹安會無頭無腦冒出北一女菁英論的原因。

新竹市長高虹安因為各種弊案傳聞，從2022年的競選期間直至今日，屢屢登上鎂光燈的焦點。高虹安的爭議太多，且從「詐領助理費」、「北一女菁英論」、「濫用資策會資源求學」，到當選新竹市長後「用人不當」、「豪宅名車」、「男友的地下市長作派」，以至於9月20日爆出來的「快速都更，疑似圖利建商」的傳聞。

每一件大事小事，全都踩中人民與媒體心中的軟肋，當成八卦、狗血的政治弊案在追逐，導致高虹安的聲量甚至高過諸位總統候選人的新聞，堪稱輿論奇蹟。到底為什麼會如此？

要討論高虹安，媒體與輿論有數不清的切入點，每一件小事，甚至是跟助理出去聚餐，零頭算成整數還要助理貼錢給高虹安，都可以講上半天。政論節目可以花一整集討論高虹安搭了那些朋友的名車，而不搭公務車。資料之多，甚至於難以抓出脈絡。網路上的高虹安懶人包也版本不一，因為太多瑣事難以歸納整理。

但真要一一爬疏高虹安的作為，也不是不行，只是連做懶人包的人，都沒那個考究的興趣，都只針對自己關注的點去打。這也意味著高虹安刺激輿論的點，都還不在事件本身，更多來自於她在事件中的言行，以及事後的處理態度。每一個環節，都惹毛不分藍綠的社會大眾，所以一直被炎上。

高虹安為何搞出那麼大的風波？因為她反映了某種社會階層的價值觀

像高虹安這樣的人很多，只是剛好她擔任立委，選上市長，所以被放大檢視。之所以被放大，是因為她加入了民眾黨。而她之所以加入民眾黨，也是因為她這一類的人屬性上跟民眾黨很合，也就是跟柯文哲在價值觀上，有相似之處。有民眾黨，這樣的人就會出現在政治圈，也就會被大眾所認識。

高虹安到底是哪一類的的人？這還要從台灣的政經結構談起。

1949年外來政權國民政府佔據台灣，實行威權統治。當時的社會階層大致分成幾種，分屬三大陣營。

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