高虹安為何惹毛不分藍綠的社會大眾？因為她反映了某種社會階層的價值觀

新竹市長高虹安因為各種弊案傳聞，從2022年的競選期間直至今日，屢屢登上鎂光燈的焦點。高虹安的爭議太多，且從「詐領助理費」、「北一女菁英論」、「濫用資策會資源求學」，到當選新竹市長後「用人不當」、「豪宅名車」、「男友的地下市長作派」，以至於9月20日爆出來的「快速都更，疑似圖利建商」的傳聞。

每一件大事小事，全都踩中人民與媒體心中的軟肋，當成八卦、狗血的政治弊案在追逐，導致高虹安的聲量甚至高過諸位總統候選人的新聞，堪稱輿論奇蹟。到底為什麼會如此？

要討論高虹安，媒體與輿論有數不清的切入點，每一件小事，甚至是跟助理出去聚餐，零頭算成整數還要助理貼錢給高虹安，都可以講上半天。政論節目可以花一整集討論高虹安搭了那些朋友的名車，而不搭公務車。資料之多，甚至於難以抓出脈絡。網路上的高虹安懶人包也版本不一，因為太多瑣事難以歸納整理。

但真要一一爬疏高虹安的作為，也不是不行，只是連做懶人包的人，都沒那個考究的興趣，都只針對自己關注的點去打。這也意味著高虹安刺激輿論的點，都還不在事件本身，更多來自於她在事件中的言行，以及事後的處理態度。每一個環節，都惹毛不分藍綠的社會大眾，所以一直被炎上。

高虹安為何搞出那麼大的風波？因為她反映了某種社會階層的價值觀

像高虹安這樣的人很多，只是剛好她擔任立委，選上市長，所以被放大檢視。之所以被放大，是因為她加入了民眾黨。而她之所以加入民眾黨，也是因為她這一類的人屬性上跟民眾黨很合，也就是跟柯文哲在價值觀上，有相似之處。有民眾黨，這樣的人就會出現在政治圈，也就會被大眾所認識。

高虹安到底是哪一類的的人？這還要從台灣的政經結構談起。

1949年外來政權國民政府佔據台灣，實行威權統治。當時的社會階層大致分成幾種，分屬三大陣營。