【2023女性影展】《觀景窗裡》導演蕭逸凡專訪：你拍下這些東西，那些影像就在跟你說告別
我們想讓你知道的是
「就是把那些素材整理成就是一個紀念吧」，父親的逝去已經過了正好10年。10年作為一個跨度，使《觀景窗裡》導演蕭逸凡開始整理過往拍攝父親的素材，希望可以透過這些影像的回顧與重組，將之作為當初已故父親以及當初的自己，留予現在自己的一個紀念品。
主訪：柯勝緯
撰稿：何慕昀
攝影：馬民宜
逐字稿整理：林庭安
《觀景窗裡》由蕭逸凡導演所執導，其先生韓修宇也以攝影師及製片等職位共同創作，在第26屆myfone行動創作獎行動影片組中，拿下百萬首獎以及最佳攝影獎。
半年後，《觀景窗裡》也入選了本屆女影的台灣競賽單元，將使我們通過蕭逸凡的鏡頭看見，以女兒的觀點凝視曾經在場的父親，在生與死、動與靜、過往與現在之間的影像，構出一段回憶的真摯歷程。
拍攝作為紀念
「就是把那些素材整理成就是一個紀念吧」，父親的逝去已經過了正好10年。10年作為一個跨度，使蕭逸凡導演開始整理過往拍攝父親的素材，希望可以透過這些影像的回顧與重組，將之作為當初已故父親以及當初的自己，留予現在自己的一個紀念品。
在收到父親送的相機之後，蕭逸凡導演主要拍攝靜態攝影，而大學則接觸了動態攝影，也開始拍攝動態影像的工作。因此正是在大學畢業那段期間，蕭逸凡導演開始用錄影機，而不是以曾經習慣的底片相機，拍攝當時已經臥病在床的父親。
「當時會在病床上拍攝爸爸的影像，其實我不知道為什麼會拍」在舉起攝影機的當下，蕭逸凡導演本人也並不清楚如此的拍攝動作出自於何種情感或目的，或許就是某種下意識的行為。
但後來素材的留存，包括更久遠的記憶中，拍攝父親的靜態影像，卻不斷促使蕭逸凡導演去回憶。「某種程度上，你拍下這些東西，那些影像就在跟你說告別」，直到能夠清楚審視這段歷程的後來，她才知道這個透過觀景窗凝視父親的動作，是一種不由自主，告別的手勢。
《觀景窗裡》使用了不同形式素材的剪接，包括底片攝影、DV錄像和後來才製作的動態影像，因此蕭逸凡導演也提到底片與數位影像之間，給予她的感性差距。
她形容底片時提到「它就是一個位置，你不知道拍出來會不會有一些錯誤，或者是驚喜」、「機器人跟人一樣，就是它是一個活的東西的感覺」，正是在這種「佔有空間」下的父親、具有誤差與驚喜這種帶有真實性質的父親的影像，才使父親的形象鮮明地活在底片影像之中，成為蕭逸凡導演所希冀的、在某種程度下不會腐朽的父親的紀念。
與親人的再次探尋
「你不一定知道那個地方確實在哪裡，就是可能憑記憶，然後跟靠google map來找那些地方」，蕭逸凡導演要再次回到底片當初成像位置時，並不能直接連結影像的此處是何處，因此要回到底片中的那個地坊，其實就是某種探尋、某種回憶動作的具體化。
而《觀景窗裡》也可以看見導演媽媽的入鏡，因此就是一種帶著「現在」的家人，去尋找自己在記憶中與之前的親人匯集的地方。
拍攝親人生死的主體或許是沈重的，而這段直視父親生命界限的拍攝，對蕭逸凡導演以及共有相同生死離別經驗的母親來說，卻是一段蠻開心的過程。
拍攝的時序大致上是盛夏，因此偶爾遇到太陽極大的時候，仍然會跟拍攝的同伴起爭執。這裡說的是後來製作階段的拍攝，但臨病床拍攝那些錄像的時候，對導演來說情緒是非常深刻的。
導演也透露，其實不只有母親以及先生（製片兼攝影）跟著整個拍攝的製作過程，還有自己的子女也跟著他們，之中有一種世代的更迭的意義。
影像工作與私密性
蕭逸凡導演在《觀景窗裡》之外，平常也有拍攝劇情、紀錄片，擔任過《女兒牆》、《赤島》、《秘密的午後》等短片的攝影指導，也參與MV、廣告等製作，也就是說影像這個技術或是媒介，不只以一種紀錄的生活方式參與導演的生命，同時也是導演的工作和職業。
影像非常全面的縈繞在蕭逸凡導演的生活中，她感慨道：「影像是一個很令人著迷的東西，那如果我能把他變成工作，又是興趣，又是職業的話，我覺得自己非常幸運。」
不過在動靜態攝影、個人和工作性質的拍攝之間，對於蕭逸凡導演來說也存在不同的意義。「拍照對我來講，是一個很私密，而且很難以被取代的事情」，靜態攝影是自收到父親的禮物後一直到今日的興趣，靜態攝影對於蕭逸凡導演來說，是長時間的陪伴和生活方式，是具有私密性的。
而工作上的拍攝，無論是動態或靜態就是完全不同的含義，蕭逸凡導演在此不斷回到作為興趣的拍照上，「我工作的時候是因為喜歡拍照，喜歡記錄下事情，但是還是會需要在自己的時間拍照，那時候那個心情是差很多的，還是需要這個時刻」。
關於未來是否有其他影像製作的project，蕭逸凡導演對於這部片，自己以導演身份創作的狀態，比較像是隨遇而安，沒有太多企圖，這次《觀景窗裡》的誕生，有部分也是因為有身兼製片和攝影的先生在旁督促及鼓勵，才能完成這個作品。
但以她較常擔任的攝影指導身份來說，能夠幫助各種創作者、跟很多導演合作並完成作品，對蕭逸凡導演來說，這樣的工作過程更令她感到知足與喜樂。
影展資訊
- 名稱：2023第30屆台灣國際女性影展
- 地點：台北微風影城
- 日期：10月12日至10月22日
- 電子版專書連結
- 更多詳情請點台灣國際女性影展粉絲專頁、官網或是LINE洽詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心