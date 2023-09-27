【2023女性影展】《觀景窗裡》導演蕭逸凡專訪：你拍下這些東西，那些影像就在跟你說告別

主訪：柯勝緯

撰稿：何慕昀

攝影：馬民宜

逐字稿整理：林庭安

《觀景窗裡》由蕭逸凡導演所執導，其先生韓修宇也以攝影師及製片等職位共同創作，在第26屆myfone行動創作獎行動影片組中，拿下百萬首獎以及最佳攝影獎。

半年後，《觀景窗裡》也入選了本屆女影的台灣競賽單元，將使我們通過蕭逸凡的鏡頭看見，以女兒的觀點凝視曾經在場的父親，在生與死、動與靜、過往與現在之間的影像，構出一段回憶的真摯歷程。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 韓修宇（左）、蕭逸凡（右）

拍攝作為紀念

「就是把那些素材整理成就是一個紀念吧」，父親的逝去已經過了正好10年。10年作為一個跨度，使蕭逸凡導演開始整理過往拍攝父親的素材，希望可以透過這些影像的回顧與重組，將之作為當初已故父親以及當初的自己，留予現在自己的一個紀念品。

在收到父親送的相機之後，蕭逸凡導演主要拍攝靜態攝影，而大學則接觸了動態攝影，也開始拍攝動態影像的工作。因此正是在大學畢業那段期間，蕭逸凡導演開始用錄影機，而不是以曾經習慣的底片相機，拍攝當時已經臥病在床的父親。

「當時會在病床上拍攝爸爸的影像，其實我不知道為什麼會拍」在舉起攝影機的當下，蕭逸凡導演本人也並不清楚如此的拍攝動作出自於何種情感或目的，或許就是某種下意識的行為。

但後來素材的留存，包括更久遠的記憶中，拍攝父親的靜態影像，卻不斷促使蕭逸凡導演去回憶。「某種程度上，你拍下這些東西，那些影像就在跟你說告別」，直到能夠清楚審視這段歷程的後來，她才知道這個透過觀景窗凝視父親的動作，是一種不由自主，告別的手勢。

《觀景窗裡》使用了不同形式素材的剪接，包括底片攝影、DV錄像和後來才製作的動態影像，因此蕭逸凡導演也提到底片與數位影像之間，給予她的感性差距。

她形容底片時提到「它就是一個位置，你不知道拍出來會不會有一些錯誤，或者是驚喜」、「機器人跟人一樣，就是它是一個活的東西的感覺」，正是在這種「佔有空間」下的父親、具有誤差與驚喜這種帶有真實性質的父親的影像，才使父親的形象鮮明地活在底片影像之中，成為蕭逸凡導演所希冀的、在某種程度下不會腐朽的父親的紀念。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《觀景窗裡》劇照

與親人的再次探尋

「你不一定知道那個地方確實在哪裡，就是可能憑記憶，然後跟靠google map來找那些地方」，蕭逸凡導演要再次回到底片當初成像位置時，並不能直接連結影像的此處是何處，因此要回到底片中的那個地坊，其實就是某種探尋、某種回憶動作的具體化。

而《觀景窗裡》也可以看見導演媽媽的入鏡，因此就是一種帶著「現在」的家人，去尋找自己在記憶中與之前的親人匯集的地方。

拍攝親人生死的主體或許是沈重的，而這段直視父親生命界限的拍攝，對蕭逸凡導演以及共有相同生死離別經驗的母親來說，卻是一段蠻開心的過程。

拍攝的時序大致上是盛夏，因此偶爾遇到太陽極大的時候，仍然會跟拍攝的同伴起爭執。這裡說的是後來製作階段的拍攝，但臨病床拍攝那些錄像的時候，對導演來說情緒是非常深刻的。

導演也透露，其實不只有母親以及先生（製片兼攝影）跟著整個拍攝的製作過程，還有自己的子女也跟著他們，之中有一種世代的更迭的意義。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《觀景窗裡》劇照

影像工作與私密性

蕭逸凡導演在《觀景窗裡》之外，平常也有拍攝劇情、紀錄片，擔任過《女兒牆》、《赤島》、《秘密的午後》等短片的攝影指導，也參與MV、廣告等製作，也就是說影像這個技術或是媒介，不只以一種紀錄的生活方式參與導演的生命，同時也是導演的工作和職業。

影像非常全面的縈繞在蕭逸凡導演的生活中，她感慨道：「影像是一個很令人著迷的東西，那如果我能把他變成工作，又是興趣，又是職業的話，我覺得自己非常幸運。」

不過在動靜態攝影、個人和工作性質的拍攝之間，對於蕭逸凡導演來說也存在不同的意義。「拍照對我來講，是一個很私密，而且很難以被取代的事情」，靜態攝影是自收到父親的禮物後一直到今日的興趣，靜態攝影對於蕭逸凡導演來說，是長時間的陪伴和生活方式，是具有私密性的。

而工作上的拍攝，無論是動態或靜態就是完全不同的含義，蕭逸凡導演在此不斷回到作為興趣的拍照上，「我工作的時候是因為喜歡拍照，喜歡記錄下事情，但是還是會需要在自己的時間拍照，那時候那個心情是差很多的，還是需要這個時刻」。

關於未來是否有其他影像製作的project，蕭逸凡導演對於這部片，自己以導演身份創作的狀態，比較像是隨遇而安，沒有太多企圖，這次《觀景窗裡》的誕生，有部分也是因為有身兼製片和攝影的先生在旁督促及鼓勵，才能完成這個作品。

但以她較常擔任的攝影指導身份來說，能夠幫助各種創作者、跟很多導演合作並完成作品，對蕭逸凡導演來說，這樣的工作過程更令她感到知足與喜樂。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供

影展資訊

名稱：2023第30屆台灣國際女性影展

地點：台北微風影城

日期：10月12日至10月22日

電子版專書連結

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Photo Credit: 台灣國際女性影展

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航