【2023女性影展】《Afterlife》導演薛若儀、黃聖鈞專訪：真正面臨死亡時，還是覺得為什麼會發生
我們想讓你知道的是
《Afterlife》其中一位導演黃聖鈞說：「認識的人突如其來的離去，在我們生活中引起了一些波動。這股波動促使我們思考，或許這是一個來整理這些素材的機會，把它們和南山公墓在面臨政府的迫遷的現況合併在一起，或許會是一個很好的短片，也可以讓大家快速的理解南山公墓這個地方，理解太郎的故事。」
主訪：潘雅鈺
撰稿：李心悅
攝影：林奕慈
逐字稿整理：林奕慈
- 「造墓師」是一個鮮為人知的職業，想請問當初兩位導演當初係在何種因緣際會之下得知這個題材，並遇到金太郎先生？
若儀：起初是在2020年的春天，南山公墓是全台最大的墓葬區，歷史也是最悠久的，最早可以追溯到明末，約160多年前。台南的文化保存團體多年來都在努力阻止政府過度遷葬。
我們的學長認識保存團體的人，他們每週末會舉辦走讀，我們也跟著去。那時我們第一次遇到金太郎，但他也不是走讀的人，他只是在那裡晃晃悠悠。隨後，我自己在研究所時，決定將金太郎塑造成一個角色，作為碩一的學期片題材。
- 延續過去專訪文章的內容，請問導演為何金太郎先生的離世成為《Afterlife》最終得以剪輯完成並誕生的因素？
若儀：疫情爆發時，金太郎先生已接近七十或八十歲，我們不敢繼續拍攝，擔心會傳染給他。因此，碩一的學期片最後轉而拍攝另一位比較年輕的大哥。
隨後，金太郎先生突然在疫情三級警戒後去世。我在參加太郎的葬禮時，告訴他的女兒，如果需要，我可以提供我錄製的素材給他。當時他表示感謝，但可能無法在短時間內承受那麼多的素材，怕會難過。因此，這件事情一直被擱置，但一直有種要完成它的感覺。直到去年四月，正好文化部有個叫做Taiwan Pitch的計劃，正在尋找台灣的故事，我們才決定嘗試以金太郎的故事報名。
聖鈞：認識的人突如其來的離去，在我們生活中引起了一些波動。這股波動促使我們思考，或許這是一個來整理這些素材的機會，把它們和南山公墓在面臨政府的迫遷的現況合併在一起，或許會是一個很好的短片，也可以讓大家快速的理解南山公墓這個地方，理解太郎的故事。
- 短片中，使用了定格動畫的方式來處理畫面和金太郎的角色，這樣的呈現方式有什麼動機和含義？
聖鈞：在討論時有考慮過使用演員重新詮釋太郎的生活，這在紀錄片中很常見。可是我們擁有太郎生前豐富的素材，為什麼需要這樣的重演呢？因此，我們找來動畫所的朋友永傑，並找來和太郎身形相似的演員去模仿太郎的動作，然後轉描成動畫。透過轉描技術呈現的形象，彷彿是一種能量或靈魂，讓太郎可以再次在南山公墓中遨遊。這種方式能夠讓過去和現在的素材相互呼應，形成現在這樣的一個作品。
若儀：那時候他（聖鈞導演）是替身，我們只能依照他的動作去想像轉換成動畫的效果，但真的很沒有實感，就連文化部計畫的導師也很困惑，我們為什麼這麼堅持使用動畫。
聖鈞：初剪時只能看到我在那邊演來演去，的確無法想像是否能正確呈現。即便有時間上的限制，永傑還是努力地依著他的專業去描繪出他所認為的太郎。
若儀：永傑在映後也分享了他一些有趣的小巧思，例如影片前段的太郎形象是清晰的，到後半漸漸模糊，一部分可能是後面他也比較沒有時間畫，但其實他有一個概念，就是讓太郎的身影在空間中逐漸消散。所以仔細看，到後來線條和輪廓和色塊是越來越大的。
- 《Afterlife》片中穿插著年輕男性的台語旁白，以第三人稱形式談論著太郎。想請問導演這項安排是否有什麼特殊的意涵？這個旁白的聲音是由導演本人配音嗎？
若儀：並不是，我們的台語不太流利。
聖鈞：事實上，這個旁白是有點誤打誤撞。我們原本考慮找一位符合太郎年齡的阿伯來配音。
若儀：本來找了一位南山公墓的朋友配旁白，但後來他確診無法順利進行錄音。最後，我找了一位在電台工作的朋友，他的台語也很流利，但聲音比較年輕。所以畫面是一個老人，但旁白卻是一個年輕男性，這種衝突感正是我們想要的。旁白與畫面的對比、舊素材和新素材的差異、調色的調整，以及混合在一起的砲彈跟墓地的聲音，都是為了讓片子存在一種矛盾感，希望觀眾不僅是跟著敘事走，而是能夠引發更多的好奇。
聖鈞：這個年輕的聲音與動畫、實景以及過去素材都好像在走不同的敍事，指涉的對象也稍有不同。觀眾在觀賞時，或許可以從更遠的角度去看待這幾條線的交織，帶入各自的解讀。
- 從《百夜縫生》到《Afterlife》，兩位是如何開始合作的？尤其兩部片都屬於「生死」題材，是否兩位對生死議題都特別感興趣？而導演在拍攝這些題材的過程中有沒有因此獲得一些生命上的啟發？
若儀：我們兩個還有攝影師建宇，是一起讀研究所的同學。2021年，我們三個合作拍了《百夜縫生》。我很常在南山公墓晃來晃去，遇到撿骨的人就會上前聊天。他們看到我拿著攝影機，問我是否在拍紀錄片，我說我在拍造墓師，他們說可以推薦一位大體化妝師給我，我蠻想和他們建立關係，並在這領域進行田野工作，就想說還是不要拒絕。
結果去的時候發現不是化妝師，是修復師，我整個嚇瘋，因為當時他在修復一名口腔癌死者，鼻子一下子好像全部拆掉之後再重塑，你們可能有點難想像，反正對當時的我來說很恐怖的情景。
然後聖鈞某天問我要不要提「其中頻道」的補助案，我就突然想到修復師這個題材，所以我又再去找了一次萍姐（《百夜縫生》的拍攝對象）交談，從她的生命故事中發現值得拍攝之處。
聖鈞：我對死亡的未知有很多的好奇，或是有某種很在意的東西，所以就很想拍攝這樣的題材。提案通過之後，我們三個就開始進入他們的領域，去紀錄、拍攝跟投一些影展。
我覺得我沒有因為拍了這兩個題目，就對死亡有多了解，因為每當真正面臨死亡時，例如朋友的忌日或親屬過世，還是會不由自主的想說，為什麼會發生這樣的事。儘管過了好一段時間，每次回頭看，總是會有新的感受。
我對於死亡確實有看得比較灑脫，但每當死亡來到自己眼前，又會難以用言語去訴說些什麼，這可能還是要不斷的學習，或許拍五年、十年後，答案會有所不同。
- 在拍攝期間，被拍攝者對生死有何看法？他們在鏡頭前如何反應？
若儀：萍姐修復團隊的學員對我們還算熟悉，他們常在鏡頭前開玩笑，或者說我們拍得比他們累，也不太避諱在我面前講一些垃圾話，修復現場是非常歡樂的，他們會播放蔡依林的怪美的和一些Taylor Swift。
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%