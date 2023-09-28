【2023女性影展】《Afterlife》導演薛若儀、黃聖鈞專訪：真正面臨死亡時，還是覺得為什麼會發生

主訪：潘雅鈺

撰稿：李心悅

攝影：林奕慈

逐字稿整理：林奕慈

「造墓師」是一個鮮為人知的職業，想請問當初兩位導演當初係在何種因緣際會之下得知這個題材，並遇到金太郎先生？

若儀：起初是在2020年的春天，南山公墓是全台最大的墓葬區，歷史也是最悠久的，最早可以追溯到明末，約160多年前。台南的文化保存團體多年來都在努力阻止政府過度遷葬。

我們的學長認識保存團體的人，他們每週末會舉辦走讀，我們也跟著去。那時我們第一次遇到金太郎，但他也不是走讀的人，他只是在那裡晃晃悠悠。隨後，我自己在研究所時，決定將金太郎塑造成一個角色，作為碩一的學期片題材。

延續過去專訪文章的內容，請問導演為何金太郎先生的離世成為《Afterlife》最終得以剪輯完成並誕生的因素？

若儀：疫情爆發時，金太郎先生已接近七十或八十歲，我們不敢繼續拍攝，擔心會傳染給他。因此，碩一的學期片最後轉而拍攝另一位比較年輕的大哥。

隨後，金太郎先生突然在疫情三級警戒後去世。我在參加太郎的葬禮時，告訴他的女兒，如果需要，我可以提供我錄製的素材給他。當時他表示感謝，但可能無法在短時間內承受那麼多的素材，怕會難過。因此，這件事情一直被擱置，但一直有種要完成它的感覺。直到去年四月，正好文化部有個叫做Taiwan Pitch的計劃，正在尋找台灣的故事，我們才決定嘗試以金太郎的故事報名。

聖鈞：認識的人突如其來的離去，在我們生活中引起了一些波動。這股波動促使我們思考，或許這是一個來整理這些素材的機會，把它們和南山公墓在面臨政府的迫遷的現況合併在一起，或許會是一個很好的短片，也可以讓大家快速的理解南山公墓這個地方，理解太郎的故事。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 薛若儀（左）、黃聖鈞（右）

短片中，使用了定格動畫的方式來處理畫面和金太郎的角色，這樣的呈現方式有什麼動機和含義？

聖鈞：在討論時有考慮過使用演員重新詮釋太郎的生活，這在紀錄片中很常見。可是我們擁有太郎生前豐富的素材，為什麼需要這樣的重演呢？因此，我們找來動畫所的朋友永傑，並找來和太郎身形相似的演員去模仿太郎的動作，然後轉描成動畫。透過轉描技術呈現的形象，彷彿是一種能量或靈魂，讓太郎可以再次在南山公墓中遨遊。這種方式能夠讓過去和現在的素材相互呼應，形成現在這樣的一個作品。

若儀：那時候他（聖鈞導演）是替身，我們只能依照他的動作去想像轉換成動畫的效果，但真的很沒有實感，就連文化部計畫的導師也很困惑，我們為什麼這麼堅持使用動畫。

聖鈞：初剪時只能看到我在那邊演來演去，的確無法想像是否能正確呈現。即便有時間上的限制，永傑還是努力地依著他的專業去描繪出他所認為的太郎。

若儀：永傑在映後也分享了他一些有趣的小巧思，例如影片前段的太郎形象是清晰的，到後半漸漸模糊，一部分可能是後面他也比較沒有時間畫，但其實他有一個概念，就是讓太郎的身影在空間中逐漸消散。所以仔細看，到後來線條和輪廓和色塊是越來越大的。

《Afterlife》片中穿插著年輕男性的台語旁白，以第三人稱形式談論著太郎。想請問導演這項安排是否有什麼特殊的意涵？這個旁白的聲音是由導演本人配音嗎？

若儀：並不是，我們的台語不太流利。

聖鈞：事實上，這個旁白是有點誤打誤撞。我們原本考慮找一位符合太郎年齡的阿伯來配音。

若儀：本來找了一位南山公墓的朋友配旁白，但後來他確診無法順利進行錄音。最後，我找了一位在電台工作的朋友，他的台語也很流利，但聲音比較年輕。所以畫面是一個老人，但旁白卻是一個年輕男性，這種衝突感正是我們想要的。旁白與畫面的對比、舊素材和新素材的差異、調色的調整，以及混合在一起的砲彈跟墓地的聲音，都是為了讓片子存在一種矛盾感，希望觀眾不僅是跟著敘事走，而是能夠引發更多的好奇。

聖鈞：這個年輕的聲音與動畫、實景以及過去素材都好像在走不同的敍事，指涉的對象也稍有不同。觀眾在觀賞時，或許可以從更遠的角度去看待這幾條線的交織，帶入各自的解讀。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《Afterlife》劇照

從《百夜縫生》到《Afterlife》，兩位是如何開始合作的？尤其兩部片都屬於「生死」題材，是否兩位對生死議題都特別感興趣？而導演在拍攝這些題材的過程中有沒有因此獲得一些生命上的啟發？

若儀：我們兩個還有攝影師建宇，是一起讀研究所的同學。2021年，我們三個合作拍了《百夜縫生》。我很常在南山公墓晃來晃去，遇到撿骨的人就會上前聊天。他們看到我拿著攝影機，問我是否在拍紀錄片，我說我在拍造墓師，他們說可以推薦一位大體化妝師給我，我蠻想和他們建立關係，並在這領域進行田野工作，就想說還是不要拒絕。

結果去的時候發現不是化妝師，是修復師，我整個嚇瘋，因為當時他在修復一名口腔癌死者，鼻子一下子好像全部拆掉之後再重塑，你們可能有點難想像，反正對當時的我來說很恐怖的情景。

然後聖鈞某天問我要不要提「其中頻道」的補助案，我就突然想到修復師這個題材，所以我又再去找了一次萍姐（《百夜縫生》的拍攝對象）交談，從她的生命故事中發現值得拍攝之處。

聖鈞：我對死亡的未知有很多的好奇，或是有某種很在意的東西，所以就很想拍攝這樣的題材。提案通過之後，我們三個就開始進入他們的領域，去紀錄、拍攝跟投一些影展。

我覺得我沒有因為拍了這兩個題目，就對死亡有多了解，因為每當真正面臨死亡時，例如朋友的忌日或親屬過世，還是會不由自主的想說，為什麼會發生這樣的事。儘管過了好一段時間，每次回頭看，總是會有新的感受。

我對於死亡確實有看得比較灑脫，但每當死亡來到自己眼前，又會難以用言語去訴說些什麼，這可能還是要不斷的學習，或許拍五年、十年後，答案會有所不同。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供

在拍攝期間，被拍攝者對生死有何看法？他們在鏡頭前如何反應？

若儀：萍姐修復團隊的學員對我們還算熟悉，他們常在鏡頭前開玩笑，或者說我們拍得比他們累，也不太避諱在我面前講一些垃圾話，修復現場是非常歡樂的，他們會播放蔡依林的怪美的和一些Taylor Swift。