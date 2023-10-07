《你好，我是寵物訓練師》：一跳上神桌就能獲得零食或極大關注，對虎斑貓淇淇簡直是驚喜包
我們想讓你知道的是
每次你進出浴室或倉庫的門，開開關關時，你都點燃了牠的探索欲望，畢竟在家中，貓咪可以探索的地方實在太有限了，對於這些未知的領域，牠們自然充滿好奇心。特別是那些曾經突破障礙進入過幾次，但尚未完全探索的地方，對貓咪來說格外有吸引力。
文：單熙汝
神桌貓淇淇
許多行為問題現場常常令人心驚膽戰，有時候貓尿的氣味嗆鼻不已，又或者是場面一片混亂，彷彿雞飛狗跳。然而，也有一些令人嘴角上揚的趣味場景。如果要我歸類，淇淇的案件無疑屬於後者。
故事的主角淇淇是一隻虎斑母貓，牠的專長是跳上神桌，與佛祖「並肩齊坐」。這奇特行為引起了家中長輩的不滿，威脅要將貓咪趕出家門，並對飼主施壓，要他找出解決辦法。
「晚餐時間貓咪都會去神桌上撥弄香灰，有時還順便擲個筊，奶奶就會發脾氣，有時候氣到連飯都不吃，我只好敲鐵鍋把牠嚇走、關在房間裡。」飼主無奈敘述。
「有沒有嘗試過其他處理方式呢？」我問。
「我之前有拿零食吸引牠下來，奶奶的話會大喊加上拍桌子，但後來都沒什麼用。」飼主說。
聽到這裡，我心裡已經有數，想像淇淇坐在高處，儀態萬千，看著人們在下面敲打鍋子，嘴角忍不住微微上揚。
到了晚餐時間，我一進門，立刻見到端莊地坐在佛祖旁邊的淇淇，在視野最好的高處用圓圓的眼睛凝視著我，看起來毫不知情，毫無疑慮地佔據了神桌的中心寶位，畫面實在有趣極了。當然，我為了尊重案主，努力壓抑著笑容，展現出嚴謹的態度。
過了兩分鐘，淇淇決定從神桌上下來，充滿興趣地檢查我身上的氣味。這隻貓顯然毫不怕生，充滿好奇心。雖然由於過去的種種經歷，牠曾被關在房間或者受到驚嚇，但幸運的是，這些事件並沒有損害牠對人的信任。從牠的眼神中可以看出，牠大多數的時間都在尋找新奇有趣的事物，沒有感受到太多擔憂和恐懼。
「最近我們束手無策，只好都不理牠了。」飼主無奈地說。
「那很好，我其實就是要你們不理淇淇喔！」我說。
事實上，嚇阻、獎勵都不會解決問題，反而變成貓咪在訓練我們：只要一上去就能獲得零食或者獲得極大關注。對淇淇來說，上佛桌有時候有好吃零食，有時候好言相勸，有時候被嚇走，簡直就是個驚喜包。
原本單純只是因為佛桌地理位置絕佳，上去看個究竟，結果意外獲得各種驚喜，更確定了這真是個好地方，一定要常常上來坐坐！
「所以是我們讓牠覺得上去很好玩嗎？」飼主恍然大悟。
「是的，從現在起，只要淇淇上佛桌，你們就要完全忽略牠，貓咪只要一上去就當作隱形，只有當牠去你附近，或是設定好你要和牠交換條件的位置，你才會看牠、拿零食給牠。」我一邊規畫一邊解釋。
「這些調整可以減少貓咪一天上神桌的頻率和時間，但不等於讓淇淇此生都不踏上佛桌半步，因為貓天性會跳高，日後若生活有什麼變動，牠可能會經過一下，或是上去看看。不過隨著時間推移、隨著年齡的增長，牠對這些事物也會變得不再那麼好奇。如果奶奶還是生氣，可以跟她解釋喔！」我補充說明。
「沒問題！其實奶奶很喜歡淇淇的。」飼主笑著說，「她嘴上說得很凶，但是下午都會坐在搖椅上讓淇淇睡在旁邊，跟貓咪講話聊天。也是因為這樣，我本來想過帶著貓咪搬走，但後來還是決定尋求訓練師協助，不要拆散她們祖孫。」
三週後，這堂課順利結束了。之後到了晚飯時間，淇淇都會在旁邊乖乖理毛，等飼主用餐後一起外出散步。平常在家也幾乎沒有看到淇淇待在佛桌上「擲筊」了。
我從來沒有見到奶奶本人，但在上課時，我一直看著奶奶下午坐的搖椅和旁邊淇淇的睡墊，可以感受到他們和淇淇一起生活的快樂遠遠大於衝突。相信佛祖看在眼裡，也是開心的吧！
訓練師筆記
常常有飼主向我求助，希望限制貓咪不要進去某些地方，例如廁所旁的地板、洗手台、床底、沙發底下，或某些小房間，這種情況在各個貓家庭中都屢見不鮮。
然而，我們往往會發現一個有趣的現象：禁止得越嚴格，貓咪就越非去不可。
結果演變成你追我跑、抓來抓去，最終貓咪可能變得愛咬手或是討厭被摸。
這不是因為貓咪天生反骨，越禁止牠越是喜歡唱反調，一切都是因為探索的天性。
每次你進出浴室或倉庫的門，開開關關時，你都點燃了牠的探索欲望，畢竟在家中，貓咪可以探索的地方實在太有限了，對於這些未知的領域，牠們自然充滿好奇心。特別是那些曾經突破障礙進入過幾次，但尚未完全探索的地方，對貓咪來說格外有吸引力。
從行為的角度來看，因為貓曾經踏進去卻尚未探索完成，所以牠需要每天都去確認這塊區域的狀況並且留下記號。
然而，如果你經常對貓咪說「不可以，不可以喔！」或試圖用小零食誘導牠離開，這些方法可能都會強化貓咪的當下行為，反而加劇了問題。在貓的世界裡，「限制」往往不是解決的辦法，反而可能加深了困境。
要解決這個問題，恰恰要把思路反過來：讓貓咪去盡情探索，結果牠反而不去了！請牢記「用獎勵取代限制」這個原則，通過正向的引導和適時的獎勵，我們可以在解決問題的同時，建立起更良好的關係。
書籍介紹
本文摘錄自《你好，我是寵物訓練師：從養貓到懂貓的20堂幸福實戰課》，商周出版
作者：單熙汝
繪者：Hana Liu
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。