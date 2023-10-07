《你好，我是寵物訓練師》：一跳上神桌就能獲得零食或極大關注，對虎斑貓淇淇簡直是驚喜包

文：單熙汝

神桌貓淇淇

許多行為問題現場常常令人心驚膽戰，有時候貓尿的氣味嗆鼻不已，又或者是場面一片混亂，彷彿雞飛狗跳。然而，也有一些令人嘴角上揚的趣味場景。如果要我歸類，淇淇的案件無疑屬於後者。

故事的主角淇淇是一隻虎斑母貓，牠的專長是跳上神桌，與佛祖「並肩齊坐」。這奇特行為引起了家中長輩的不滿，威脅要將貓咪趕出家門，並對飼主施壓，要他找出解決辦法。

「晚餐時間貓咪都會去神桌上撥弄香灰，有時還順便擲個筊，奶奶就會發脾氣，有時候氣到連飯都不吃，我只好敲鐵鍋把牠嚇走、關在房間裡。」飼主無奈敘述。

「有沒有嘗試過其他處理方式呢？」我問。

「我之前有拿零食吸引牠下來，奶奶的話會大喊加上拍桌子，但後來都沒什麼用。」飼主說。

聽到這裡，我心裡已經有數，想像淇淇坐在高處，儀態萬千，看著人們在下面敲打鍋子，嘴角忍不住微微上揚。

到了晚餐時間，我一進門，立刻見到端莊地坐在佛祖旁邊的淇淇，在視野最好的高處用圓圓的眼睛凝視著我，看起來毫不知情，毫無疑慮地佔據了神桌的中心寶位，畫面實在有趣極了。當然，我為了尊重案主，努力壓抑著笑容，展現出嚴謹的態度。

過了兩分鐘，淇淇決定從神桌上下來，充滿興趣地檢查我身上的氣味。這隻貓顯然毫不怕生，充滿好奇心。雖然由於過去的種種經歷，牠曾被關在房間或者受到驚嚇，但幸運的是，這些事件並沒有損害牠對人的信任。從牠的眼神中可以看出，牠大多數的時間都在尋找新奇有趣的事物，沒有感受到太多擔憂和恐懼。

「最近我們束手無策，只好都不理牠了。」飼主無奈地說。

「那很好，我其實就是要你們不理淇淇喔！」我說。

事實上，嚇阻、獎勵都不會解決問題，反而變成貓咪在訓練我們：只要一上去就能獲得零食或者獲得極大關注。對淇淇來說，上佛桌有時候有好吃零食，有時候好言相勸，有時候被嚇走，簡直就是個驚喜包。

原本單純只是因為佛桌地理位置絕佳，上去看個究竟，結果意外獲得各種驚喜，更確定了這真是個好地方，一定要常常上來坐坐！

「所以是我們讓牠覺得上去很好玩嗎？」飼主恍然大悟。

「是的，從現在起，只要淇淇上佛桌，你們就要完全忽略牠，貓咪只要一上去就當作隱形，只有當牠去你附近，或是設定好你要和牠交換條件的位置，你才會看牠、拿零食給牠。」我一邊規畫一邊解釋。

「這些調整可以減少貓咪一天上神桌的頻率和時間，但不等於讓淇淇此生都不踏上佛桌半步，因為貓天性會跳高，日後若生活有什麼變動，牠可能會經過一下，或是上去看看。不過隨著時間推移、隨著年齡的增長，牠對這些事物也會變得不再那麼好奇。如果奶奶還是生氣，可以跟她解釋喔！」我補充說明。

「沒問題！其實奶奶很喜歡淇淇的。」飼主笑著說，「她嘴上說得很凶，但是下午都會坐在搖椅上讓淇淇睡在旁邊，跟貓咪講話聊天。也是因為這樣，我本來想過帶著貓咪搬走，但後來還是決定尋求訓練師協助，不要拆散她們祖孫。」

三週後，這堂課順利結束了。之後到了晚飯時間，淇淇都會在旁邊乖乖理毛，等飼主用餐後一起外出散步。平常在家也幾乎沒有看到淇淇待在佛桌上「擲筊」了。

我從來沒有見到奶奶本人，但在上課時，我一直看著奶奶下午坐的搖椅和旁邊淇淇的睡墊，可以感受到他們和淇淇一起生活的快樂遠遠大於衝突。相信佛祖看在眼裡，也是開心的吧！

訓練師筆記

常常有飼主向我求助，希望限制貓咪不要進去某些地方，例如廁所旁的地板、洗手台、床底、沙發底下，或某些小房間，這種情況在各個貓家庭中都屢見不鮮。

然而，我們往往會發現一個有趣的現象：禁止得越嚴格，貓咪就越非去不可。

結果演變成你追我跑、抓來抓去，最終貓咪可能變得愛咬手或是討厭被摸。

這不是因為貓咪天生反骨，越禁止牠越是喜歡唱反調，一切都是因為探索的天性。

每次你進出浴室或倉庫的門，開開關關時，你都點燃了牠的探索欲望，畢竟在家中，貓咪可以探索的地方實在太有限了，對於這些未知的領域，牠們自然充滿好奇心。特別是那些曾經突破障礙進入過幾次，但尚未完全探索的地方，對貓咪來說格外有吸引力。

從行為的角度來看，因為貓曾經踏進去卻尚未探索完成，所以牠需要每天都去確認這塊區域的狀況並且留下記號。

然而，如果你經常對貓咪說「不可以，不可以喔！」或試圖用小零食誘導牠離開，這些方法可能都會強化貓咪的當下行為，反而加劇了問題。在貓的世界裡，「限制」往往不是解決的辦法，反而可能加深了困境。

要解決這個問題，恰恰要把思路反過來：讓貓咪去盡情探索，結果牠反而不去了！請牢記「用獎勵取代限制」這個原則，通過正向的引導和適時的獎勵，我們可以在解決問題的同時，建立起更良好的關係。

書籍介紹

本文摘錄自《你好，我是寵物訓練師：從養貓到懂貓的20堂幸福實戰課》，商周出版

作者：單熙汝

繪者：Hana Liu

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