為什麼靜香必須要嫁給大雄？從網友的討論和《哆啦A夢》系列作品中找答案
我們想讓你知道的是
作為哆啦A夢登場主角中，萬綠叢中一點紅的源靜香，讀書用功、性情溫和、愛好和平。獨立自主，不喜歡被女孩身份束縛，家教甚嚴。除了總是在洗澡這點讓人好奇，大概最大的爭議點就是，作為女神的她，為什麼選擇了大雄作為結婚對象？
文：哈斯
主要參考資料為2015出版《為什麼靜香一定要嫁給大雄：從哆啦A夢發覺日常生活不思議》，和電影《STAND BY ME 1》和《STAND BY ME 2》，穿插其他資料討論。
背景
作為哆啦A夢登場主角中萬綠叢中一點紅的源靜香，讀書用功、性情溫和、愛好和平。獨立自主，不喜歡被女孩身份束縛，家教甚嚴。除了總是在洗澡這點讓人好奇，大概最大的爭議點就是，作為女神的她，為什麼選擇了大雄作為結婚對象。
在早期還有靜香似乎不怎麼跟女生玩，或者在劇場版中總是成為拖油瓶／被俘虜的存在。
不過這點後期製作組似乎也有意識到，在電影《大雄與鐵人兵團》中，是由靜香拯救機器人指揮官莉露露受傷，並且與其討論征服地球是個不對的行為。莉露露也受到靜香的感動，認真思考起他們行為的不妥，於是與靜香回到3萬多年以前找到博士，使後代機器人不再想要征服地球。
而關於靜香不跟女生玩，主要可能在於電影中較少這方面鏡頭，但在動畫與漫畫中，有不少次在學校中靜香跟女生聊天（當然也有不少跟出木杉聊天），或大雄在找尋靜香時，她正在跟女生遊戲的鏡頭，甚至在《打敗胖虎隊》中成立女子棒球隊。
雖然大雄加入女子團體最終結果不一定是好的，甚至多次在運動上慘遭女生輾壓。但追根究柢，在於《哆啦A夢》本身是一個以大雄為主角，在男性成長小團體中的故事，如果為了平衡性別比例要加入靜香，或出於大雄的私心要邀請她，那麼勢必得讓靜香脫離女性團體，才能使其進入該團隊。
因為以大雄的童年為故事中心展開，所以除了過場的配角是綽號，成人們多半也以誰的父母，或者果菜店老闆等名稱出現。
在劇場版的故事節奏多半是遵循遇到事件、陷入困境、解決問題和團圓大結局的節奏，所以勢必要有讓主角團陷入困境的因素，所以早期，靜香也就自然而然的成為被人虜了又虜的角色。
但這點在《大雄與夢幻三劍士》中靜香加入後遊戲後，放棄公主的身分，同樣成為三劍客可見一斑。她並不是單純等著王子來拯救她的生活，而是更渴望一起參與探險，否則她也不會離開女孩子們進入大雄的小團體。
真要說為什麼出木杉通常不會在劇場版中活躍，除了他會破壞故事的節奏，讓劇情設定變複雜，殺死製作組大量頭皮毛囊外，若他防範於未然，也讓哆啦A夢和道具無用武之處，或者逼迫製作組讓胖虎他們做出更多蠢事。極大的破壞固有劇本模式的平衡性。
除了為了製作組方便（？），大概還有一個關鍵因素在於，他並不是在以大雄為中心的團體內，雖然他對大雄友善，但是真要說他更屬於靜香的朋友而非大雄的朋友，在課餘外另外有自己的生活圈。
如果故事以靜香為主角，大概會有更多的校園事件，而出木杉可能就會扮演哆啦A夢的角色解決困難。同理，因為主角是大雄，所以胖虎的妹妹技子，小夫過繼給叔父的弟弟阿哲，同樣不需要太多著墨，只會在需要時作為為劇情服務的工具人出場。
相關爭議
齋藤美奈子在《一點紅論》中對於特攝戰隊等女性單一化面譜、性格不明顯和態度不理解的批判，並認為這試圖傳達「女性應該受到男性的保護，並且以溫柔體貼和支持的態度回報男性」。
她也舉例，在早期的《哆啦A夢》劇情中，靜香確實存在這樣的現象。而中川右介的《為什麼靜香一定要嫁給大雄》給出的回覆如下：
「即使這是一部男孩或女孩都會喜歡的『無性別』作品。但其作者是男性，故事主人公也是男性，就注定世界觀基本還是以男性視角出發。在早期《哆啦A夢》的世界中，確實存在一些輕蔑和敵視女性的部分，各種單純的男性中心思考，讓靜香出現入浴或露內褲外，『除了可愛女生』，沒有被賦予其他任務。」
這部分中川應該明白讓齋藤不舒服的點。不過後續的話可能反倒激起美奈子女士的怒火，如下：
「身為男性的我，也對靜香不能理解，但我對靜香以外的女生就能理解嗎？男人可以感知到的構成『女』的要素，就只能從外表，靜香屬於客觀上的可愛女生這點無庸置疑。大雄絕對不是和全班女生比較深入了解後，才選擇喜歡上靜香的吧？全班最可愛的班花大概就是大雄喜歡上靜香的唯一理由。」
我完全可以想像這段話，和後面的「只有可愛，不行嗎？」會讓美奈子女士，臉色有多麼鐵青，因為顯然地，靜香對於胖虎、小夫、大雄和出木杉不是單純的僅以性別區分，而還有經歷過冒險的友誼。
這件事不能單純以男生天生就是對情感與性別認知發展延遲來說明，而是社會氛圍的默許，讓他們可以保留這種不成熟的觀念。齋藤作為女權主義者相批判的並不是「靜香」這個個體，而是認為作為童年讀物的《哆啦A夢》所需要更平權的價值觀，避免因刻板的性別印象讓女性過早畫地自限。
追根究柢，控訴的重點在於，當整個動畫世界理所當然的以男性視角，而讓靜香這類的角色存在淪為只是可愛的女性，作為主角討好的目標未免可惜。
當然除了可愛的女生，總是在發怒的媽媽、作為悲慘人生要件的技子，包括孩子王胖虎和討人厭的少爺小夫，這些或許是引起大多數人共鳴的內容，但是卻也讓角色呈現單一化的臉譜。
可愛當然沒有問題，甚至可愛即是正義，但關鍵是這個角色的中心思想是什麼，齋藤希望的是製作組對於女性角色作為『女性』這個標籤外，有更多的描述。
一如劇場版與日常版中，胖虎和小夫會從霸道的同學們變成可靠的夥伴，觀眾們同樣也希望看到更多面向的靜香，或作為團體一員的情感交流。
真實的靜香
在很多地方也顯示，靜香不只是外表可愛的女生，她也具備見義勇為、照顧弱者，在胖虎和小夫欺負大雄時喝止，早期有小夫經典的三個名額，不過我個人覺得由於是小夫分享的靜香沒有分配權力。
她也喜歡運動、冒險和挑戰新的事物，具有運動細胞，在《調換繩索》中大雄跟靜香交換身體，靜香就迫不急待地打棒球，並用大雄的身體爬上千年杉。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。