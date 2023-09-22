為什麼靜香必須要嫁給大雄？從網友的討論和《哆啦A夢》系列作品中找答案

文：哈斯

主要參考資料為2015出版《為什麼靜香一定要嫁給大雄：從哆啦A夢發覺日常生活不思議》，和電影《STAND BY ME 1》和《STAND BY ME 2》，穿插其他資料討論。

背景

作為哆啦A夢登場主角中萬綠叢中一點紅的源靜香，讀書用功、性情溫和、愛好和平。獨立自主，不喜歡被女孩身份束縛，家教甚嚴。除了總是在洗澡這點讓人好奇，大概最大的爭議點就是，作為女神的她，為什麼選擇了大雄作為結婚對象。

在早期還有靜香似乎不怎麼跟女生玩，或者在劇場版中總是成為拖油瓶／被俘虜的存在。

不過這點後期製作組似乎也有意識到，在電影《大雄與鐵人兵團》中，是由靜香拯救機器人指揮官莉露露受傷，並且與其討論征服地球是個不對的行為。莉露露也受到靜香的感動，認真思考起他們行為的不妥，於是與靜香回到3萬多年以前找到博士，使後代機器人不再想要征服地球。

而關於靜香不跟女生玩，主要可能在於電影中較少這方面鏡頭，但在動畫與漫畫中，有不少次在學校中靜香跟女生聊天（當然也有不少跟出木杉聊天），或大雄在找尋靜香時，她正在跟女生遊戲的鏡頭，甚至在《打敗胖虎隊》中成立女子棒球隊。

雖然大雄加入女子團體最終結果不一定是好的，甚至多次在運動上慘遭女生輾壓。但追根究柢，在於《哆啦A夢》本身是一個以大雄為主角，在男性成長小團體中的故事，如果為了平衡性別比例要加入靜香，或出於大雄的私心要邀請她，那麼勢必得讓靜香脫離女性團體，才能使其進入該團隊。

因為以大雄的童年為故事中心展開，所以除了過場的配角是綽號，成人們多半也以誰的父母，或者果菜店老闆等名稱出現。

在劇場版的故事節奏多半是遵循遇到事件、陷入困境、解決問題和團圓大結局的節奏，所以勢必要有讓主角團陷入困境的因素，所以早期，靜香也就自然而然的成為被人虜了又虜的角色。

但這點在《大雄與夢幻三劍士》中靜香加入後遊戲後，放棄公主的身分，同樣成為三劍客可見一斑。她並不是單純等著王子來拯救她的生活，而是更渴望一起參與探險，否則她也不會離開女孩子們進入大雄的小團體。

真要說為什麼出木杉通常不會在劇場版中活躍，除了他會破壞故事的節奏，讓劇情設定變複雜，殺死製作組大量頭皮毛囊外，若他防範於未然，也讓哆啦A夢和道具無用武之處，或者逼迫製作組讓胖虎他們做出更多蠢事。極大的破壞固有劇本模式的平衡性。

除了為了製作組方便（？），大概還有一個關鍵因素在於，他並不是在以大雄為中心的團體內，雖然他對大雄友善，但是真要說他更屬於靜香的朋友而非大雄的朋友，在課餘外另外有自己的生活圈。

如果故事以靜香為主角，大概會有更多的校園事件，而出木杉可能就會扮演哆啦A夢的角色解決困難。同理，因為主角是大雄，所以胖虎的妹妹技子，小夫過繼給叔父的弟弟阿哲，同樣不需要太多著墨，只會在需要時作為為劇情服務的工具人出場。

Photo Credit: 車庫娛樂提供 《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭》劇照

相關爭議

齋藤美奈子在《一點紅論》中對於特攝戰隊等女性單一化面譜、性格不明顯和態度不理解的批判，並認為這試圖傳達「女性應該受到男性的保護，並且以溫柔體貼和支持的態度回報男性」。

她也舉例，在早期的《哆啦A夢》劇情中，靜香確實存在這樣的現象。而中川右介的《為什麼靜香一定要嫁給大雄》給出的回覆如下：

「即使這是一部男孩或女孩都會喜歡的『無性別』作品。但其作者是男性，故事主人公也是男性，就注定世界觀基本還是以男性視角出發。在早期《哆啦A夢》的世界中，確實存在一些輕蔑和敵視女性的部分，各種單純的男性中心思考，讓靜香出現入浴或露內褲外，『除了可愛女生』，沒有被賦予其他任務。」

這部分中川應該明白讓齋藤不舒服的點。不過後續的話可能反倒激起美奈子女士的怒火，如下：

「身為男性的我，也對靜香不能理解，但我對靜香以外的女生就能理解嗎？男人可以感知到的構成『女』的要素，就只能從外表，靜香屬於客觀上的可愛女生這點無庸置疑。大雄絕對不是和全班女生比較深入了解後，才選擇喜歡上靜香的吧？全班最可愛的班花大概就是大雄喜歡上靜香的唯一理由。」

我完全可以想像這段話，和後面的「只有可愛，不行嗎？」會讓美奈子女士，臉色有多麼鐵青，因為顯然地，靜香對於胖虎、小夫、大雄和出木杉不是單純的僅以性別區分，而還有經歷過冒險的友誼。

這件事不能單純以男生天生就是對情感與性別認知發展延遲來說明，而是社會氛圍的默許，讓他們可以保留這種不成熟的觀念。齋藤作為女權主義者相批判的並不是「靜香」這個個體，而是認為作為童年讀物的《哆啦A夢》所需要更平權的價值觀，避免因刻板的性別印象讓女性過早畫地自限。

追根究柢，控訴的重點在於，當整個動畫世界理所當然的以男性視角，而讓靜香這類的角色存在淪為只是可愛的女性，作為主角討好的目標未免可惜。

當然除了可愛的女生，總是在發怒的媽媽、作為悲慘人生要件的技子，包括孩子王胖虎和討人厭的少爺小夫，這些或許是引起大多數人共鳴的內容，但是卻也讓角色呈現單一化的臉譜。

可愛當然沒有問題，甚至可愛即是正義，但關鍵是這個角色的中心思想是什麼，齋藤希望的是製作組對於女性角色作為『女性』這個標籤外，有更多的描述。

一如劇場版與日常版中，胖虎和小夫會從霸道的同學們變成可靠的夥伴，觀眾們同樣也希望看到更多面向的靜香，或作為團體一員的情感交流。

Photo Credit: 車庫娛樂提供 《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭》劇照

真實的靜香

在很多地方也顯示，靜香不只是外表可愛的女生，她也具備見義勇為、照顧弱者，在胖虎和小夫欺負大雄時喝止，早期有小夫經典的三個名額，不過我個人覺得由於是小夫分享的靜香沒有分配權力。

她也喜歡運動、冒險和挑戰新的事物，具有運動細胞，在《調換繩索》中大雄跟靜香交換身體，靜香就迫不急待地打棒球，並用大雄的身體爬上千年杉。