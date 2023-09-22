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TNL+ 2023/09/22,
歐洲

30多年前東德懸案，德警重啟調查馬上收到50條新線索

30多年前東德懸案，德警重啟調查馬上收到50條新線索
Photo Credit: Polizei Vorpommern-Greifswald

我們想讓你知道的是

Ramona Müsebeck這位女生無辜受害，失去年輕性命，也無法見證三年後國家民主化、兩德統一的歷史時刻，令人傷感。兇手三十多年來逍遙法外，也成為德國其中一件矚目懸案。

東德年代一宗未破謀殺案，最近再引起德國人討論。

這宗發生在1986年八月的案件，死者是21歲幼稚園教師Ramona Müsebeck，地點是在東北名城Greifswald附近的小鎮Spandowerhagen，距離波蘭邊境不遠。

那個深夜十二時半，這位年輕女生與幾個朋友在的士高跳舞後，準備一起騎單車回家。誰知朋友還在準備取車時，她卻一言不發先行騎單車離去。幾個朋友接著沿路離開，半路見到Ramona的單車，上面卻沒有人。他們沒多懷疑，繼續前行。

第二天，一雙夫婦經過附近草叢，發現一輛單車，不遠處有具女屍。警方調查後，證實這是Ramona，單車也屬於她，而她死前有被性侵痕跡。有目擊者說那夜見到像Ramona的女生與一名男子一同騎單車。警方判斷兇手應是小鎮的人，於是傳召鎮上所有男子來打指模，卻沒有發現吻合。此外，警方在案發地點不遠處發現一包波蘭品牌的香煙，卻一直查不出是否與兇手有關。

事件就此成為懸案，一直到最近當地警方重啟調查，並在黃金時段警方節目中以模擬片段呼籲線索。節目播出後，警方馬上收到五十條新線索。

這位女生無辜受害，失去年輕性命，也無法見證三年後國家民主化、兩德統一的歷史時刻，令人傷感。兇手三十多年來逍遙法外，也成為德國其中一件矚目懸案。

節目播出後立即收到這麼多線索，可以判斷必有知情者。東德是鐵幕國家，沒有傳媒和民間監察警方辦案。我沒任何證據，但這案或許牽涉黨政權貴。案發的小鎮外來人口甚希，因此很大可能是當地人所為，亦有目擊者說Ramona是跟著人離去，兩人可能認識。或許當年警方已經查出兇嫌，但受到上頭壓力，說這是有勢力人士，不能深入調查。現在警方除了找尋目擊者外，更應詳細調查當年所有辦案人員，詢問他們有否受到任何壓力停止調查，並有否銷毀證據。

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