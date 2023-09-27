〈讓我想一想〉凝結住陳綺貞的學生時光，「面對人世間的困惑與徬徨，就算沒有答案也無所謂」
我們想讓你知道的是
每次在演唱會，當陳綺貞這首〈讓我想一想〉唱到：「我要多一點空間／好讓我再想一想」後，聽眾總是會大聲尖叫，可能會持續一分多鐘。陳綺貞認真地發問：「雖然這好像變成這首歌的一種儀式感，但我真的不大明白，就是要大家好好停下來想一想，為什麼要一直尖叫？可以有人告訴我為什麼嗎？」
文：葉俊甫
流露著學生的清新氣質，彈著吉他，輕輕但堅定地唱著自己寫的歌，陳綺貞用〈讓我想一想〉向流行樂壇交出第一張創作成績單，融合新民謠的音樂風格，娓娓道來對生命的探問與觀察，看似非主流卻展現動聽的特殊氛圍，不但獲得市場關注，《讓我想一想》專輯更獲選為年度十大專輯唱片，並讓陳綺貞一舉入圍金曲獎最佳新人獎。
回顧音樂創作歷程，陳綺貞高中畢業後開始參加木船民歌比賽，大部分人選擇演唱西洋歌曲；有些人以自創曲參賽。「聽著聽著，好像感覺把自己的心情化成音樂沒有很困難，降低了我對創作的門檻，所以開始寫歌」，第一首公開發表的作品〈狂戀〉，在1994年拿下第12屆木船民歌大賽總冠軍。
〈讓我想一想〉也是陳綺貞在政大金旋獎獲得創作組冠軍的作品。旋律開始在政大藝文中心的樓梯間，她跟同學一起撥弄吉他彈出了一段旋律，她覺得非常好聽，以此發展成〈讓我想一想〉。她笑說：「當時只有這段旋律，然後我就報名了金旋獎！在時間分割細碎的學生生活中，拼拼貼貼後，好像到比賽那天才完整了作品。」
陳綺貞在大學時期到民歌餐廳駐唱，讓她體認到自己天生條件的限制，「當時觀眾點的歌，我大部分都不會唱。我的聲線就是不適合表演當時很流行的歌曲，因此我被逼著認真去選擇適合我的歌曲」。
她累積生活體驗更加了解了自己，也找機會演唱自己寫的歌，「這過程不是要對流行進行叛逆反動或是要證明什麼，我真的就是做不來『大家認為應該可以做得來』的事而已」。所以她用知道的吉他和弦，創作歌曲表達內在心情，如實代表那個情境下的自己。
〈讓我想一想〉就是在如此心境下創作出的作品，「沒有想很多，那時候就是個快畢業的學生，對未來有點徬徨，但也充滿了期待」。
〈讓我想一想〉被選為首張創作專輯主打歌，推出就深獲好評，陳綺貞開始配合宣傳跑許多演唱行程。「我得適應有些觀眾把我視為歌手或偶像的舞台角色，但當我自己去看別人的演唱會時，我其實也只是個觀眾，因此，就有了兩種角色」。
陳綺貞開始思考，身為歌手為了舞台氣氛，有時不免需要與觀眾互動。邀請全場觀眾站起來，應該要站起來嗎？大家拍手時，是真心受到表演的感動，還是只是因為大家拍手所以配合？
「單純玩音樂或是欣賞表演時，會期待最接近內心最自由的那一面，但是如果作為一個表演者，還能這麼純粹嗎？」陳綺貞說，〈讓我想一想〉真實反映剛出道的自己，內心充滿了好奇與思考，音樂創作也融入從這些提問中衍生的疑惑。
陳綺貞希望用〈讓我想一想〉鼓勵大家多點自由與獨立思考的可能，「面對複雜的世界，其實不一定要立即下判斷，或是馬上有結論。因為有些事情，甚至永遠沒有答案」。
她自己最喜歡歌詞的還有微風吹，尤其面對人世間的困惑與徬徨，就算沒有答案也無所謂，因為已經擁有最真實的感受，「就像微風輕拂在臉上一樣，能夠靜下心來好好感受，那就是很美好的事」，這句歌詞如同凝結住陳綺貞學生時光，誠摯地像一張拍立得快照，書寫下一種寫意的浪漫感。
初試啼聲的創作專輯，不僅受到肯定，還躋身「台灣流行音樂200最佳專輯」之列，樂評馬欣更評論陳綺貞的作品有「適當的留白」，無論彈奏或演唱都知道適度留下「逗點」，讓詩意在空隙中輕跑出來。陳綺貞說，從小音樂班的訓練，讓她習慣把休止符當成一個樂句，雖然聽不到，但停頓也是一個音。
「有時候，我會覺得，每個音符的排列，其實是為了點綴那些重要的留白，也許評論家聽出了『留白』在我心中的意義也說不定。」
《讓我想一想》同時讓陳綺貞入圍第10屆金曲新人獎，她印象最深刻的是當時罹癌的外婆，盛裝打扮陪她走星光大道，但自己對金曲盛典沒有太在意。
「剛入行的我其實對金曲獎沒有太特別的想像，總覺得那是大人的事情，我只是剛好擦邊球而得以躬逢其盛，我甚至穿得很簡單就上陣了；小時候也可能覺得自己是ROCKER，叛逆地認為，這些獎項好像跟我沒有太大的關係」。
作為出道曲，〈讓我想一想〉帶給陳綺貞一種自由，讓她可以用音樂去表述自己所經歷的世界，這首作品也很忠實紀錄下當時的她，迄今想來沒有創作上的遺憾。
但有件令她很好奇的事情，每次在演唱會上，當她這首歌唱到：「我要多一點空間／好讓我再想一想」後，停下來的靜默，聽眾總是會大聲尖叫，可能會持續一分多鐘。
陳綺貞認真地發問：「雖然這好像變成這首歌的一種儀式感，但我真的不大明白，就是要大家好好停下來想一想，為什麼要一直尖叫？可以有人告訴我為什麼嗎？」
歌曲介紹
- 歌名：〈讓我想一想〉
- 作曲：陳綺貞
- 作詞：陳綺貞
- 演唱人：陳綺貞
- 編曲：林暐哲
- 製作：林暐哲
- 收錄專輯：《讓我想一想》
- 出版時間：1998
- 出版公司：魔岩唱片
本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此
原標題：讓我想一想－如實呈現當下的自己
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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