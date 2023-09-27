〈讓我想一想〉凝結住陳綺貞的學生時光，「面對人世間的困惑與徬徨，就算沒有答案也無所謂」

文：葉俊甫

流露著學生的清新氣質，彈著吉他，輕輕但堅定地唱著自己寫的歌，陳綺貞用〈讓我想一想〉向流行樂壇交出第一張創作成績單，融合新民謠的音樂風格，娓娓道來對生命的探問與觀察，看似非主流卻展現動聽的特殊氛圍，不但獲得市場關注，《讓我想一想》專輯更獲選為年度十大專輯唱片，並讓陳綺貞一舉入圍金曲獎最佳新人獎。

回顧音樂創作歷程，陳綺貞高中畢業後開始參加木船民歌比賽，大部分人選擇演唱西洋歌曲；有些人以自創曲參賽。「聽著聽著，好像感覺把自己的心情化成音樂沒有很困難，降低了我對創作的門檻，所以開始寫歌」，第一首公開發表的作品〈狂戀〉，在1994年拿下第12屆木船民歌大賽總冠軍。

Photo Credit: MÜST 社團法人中華音樂著作權協會提供

〈讓我想一想〉也是陳綺貞在政大金旋獎獲得創作組冠軍的作品。旋律開始在政大藝文中心的樓梯間，她跟同學一起撥弄吉他彈出了一段旋律，她覺得非常好聽，以此發展成〈讓我想一想〉。她笑說：「當時只有這段旋律，然後我就報名了金旋獎！在時間分割細碎的學生生活中，拼拼貼貼後，好像到比賽那天才完整了作品。」

陳綺貞在大學時期到民歌餐廳駐唱，讓她體認到自己天生條件的限制，「當時觀眾點的歌，我大部分都不會唱。我的聲線就是不適合表演當時很流行的歌曲，因此我被逼著認真去選擇適合我的歌曲」。

她累積生活體驗更加了解了自己，也找機會演唱自己寫的歌，「這過程不是要對流行進行叛逆反動或是要證明什麼，我真的就是做不來『大家認為應該可以做得來』的事而已」。所以她用知道的吉他和弦，創作歌曲表達內在心情，如實代表那個情境下的自己。

〈讓我想一想〉就是在如此心境下創作出的作品，「沒有想很多，那時候就是個快畢業的學生，對未來有點徬徨，但也充滿了期待」。

〈讓我想一想〉被選為首張創作專輯主打歌，推出就深獲好評，陳綺貞開始配合宣傳跑許多演唱行程。「我得適應有些觀眾把我視為歌手或偶像的舞台角色，但當我自己去看別人的演唱會時，我其實也只是個觀眾，因此，就有了兩種角色」。

陳綺貞開始思考，身為歌手為了舞台氣氛，有時不免需要與觀眾互動。邀請全場觀眾站起來，應該要站起來嗎？大家拍手時，是真心受到表演的感動，還是只是因為大家拍手所以配合？

「單純玩音樂或是欣賞表演時，會期待最接近內心最自由的那一面，但是如果作為一個表演者，還能這麼純粹嗎？」陳綺貞說，〈讓我想一想〉真實反映剛出道的自己，內心充滿了好奇與思考，音樂創作也融入從這些提問中衍生的疑惑。

陳綺貞希望用〈讓我想一想〉鼓勵大家多點自由與獨立思考的可能，「面對複雜的世界，其實不一定要立即下判斷，或是馬上有結論。因為有些事情，甚至永遠沒有答案」。

她自己最喜歡歌詞的還有微風吹，尤其面對人世間的困惑與徬徨，就算沒有答案也無所謂，因為已經擁有最真實的感受，「就像微風輕拂在臉上一樣，能夠靜下心來好好感受，那就是很美好的事」，這句歌詞如同凝結住陳綺貞學生時光，誠摯地像一張拍立得快照，書寫下一種寫意的浪漫感。

初試啼聲的創作專輯，不僅受到肯定，還躋身「台灣流行音樂200最佳專輯」之列，樂評馬欣更評論陳綺貞的作品有「適當的留白」，無論彈奏或演唱都知道適度留下「逗點」，讓詩意在空隙中輕跑出來。陳綺貞說，從小音樂班的訓練，讓她習慣把休止符當成一個樂句，雖然聽不到，但停頓也是一個音。

「有時候，我會覺得，每個音符的排列，其實是為了點綴那些重要的留白，也許評論家聽出了『留白』在我心中的意義也說不定。」

《讓我想一想》同時讓陳綺貞入圍第10屆金曲新人獎，她印象最深刻的是當時罹癌的外婆，盛裝打扮陪她走星光大道，但自己對金曲盛典沒有太在意。

「剛入行的我其實對金曲獎沒有太特別的想像，總覺得那是大人的事情，我只是剛好擦邊球而得以躬逢其盛，我甚至穿得很簡單就上陣了；小時候也可能覺得自己是ROCKER，叛逆地認為，這些獎項好像跟我沒有太大的關係」。

作為出道曲，〈讓我想一想〉帶給陳綺貞一種自由，讓她可以用音樂去表述自己所經歷的世界，這首作品也很忠實紀錄下當時的她，迄今想來沒有創作上的遺憾。

但有件令她很好奇的事情，每次在演唱會上，當她這首歌唱到：「我要多一點空間／好讓我再想一想」後，停下來的靜默，聽眾總是會大聲尖叫，可能會持續一分多鐘。

陳綺貞認真地發問：「雖然這好像變成這首歌的一種儀式感，但我真的不大明白，就是要大家好好停下來想一想，為什麼要一直尖叫？可以有人告訴我為什麼嗎？」

歌曲介紹

歌名：〈讓我想一想〉

作曲：陳綺貞

作詞：陳綺貞

演唱人：陳綺貞

編曲：林暐哲

製作：林暐哲

收錄專輯：《讓我想一想》

出版時間：1998

出版公司：魔岩唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：讓我想一想－如實呈現當下的自己

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航