廣東話母語者，是講方言還是語言長大？

德國報刊上找到錯處，總有些留言會說：「Das ist Dialekt!」（這是方言）。

就是說一些在標準語不合文法的詞句，有可能來自地方語言。德文所講的Dialekt，簡單來說是指權威德文詞典《杜登》（Duden） 沒視為標準德文或標註是地方用法之詞彙。網上《杜登》有一行專門標記所用地區，稱為「Gebrauch」，「使用」之意。上面寫著地區名稱，好像南德、北德、奧地利、瑞士。

最近跟一些德語國家的語言老師談過，他們都說老師上課不准使用方言，要講標準德文；雖然有不少老師都無視指引，課上一樣講方言。當然，這不是戒嚴時代台灣或禁絕威爾斯語年代的英國，講了方言絕不會罰錢或「掛狗牌」，只是這乃學校政策，要用標德教學。

說到方言，不少德文地方語言都與標德不相通，可算是語言。只是大部分德奧瑞列人都會稱本地方言為Dialekt，甚少稱作Sprache，即語言。

地方語言詞典和詞彙書，大多放在書局的本地文化類，而非語言書籍區。每次去不同地方旅遊，我總愛一逛書局，查問哪裡有方言書。店員多說這些書不會放在語言區，亦不會放在德文類中，而屬於本地風土人情，與當地風景攝影集和典故書籍必列。可見一些書店都明確分清語言與方言。

有時認識德語國家的人，他們跟我說自己是講方言長大的，我都會說你們的方言可算是語言，正如我會說自己的母語是語言。說後，總有人會好奇地問我廣東話與中文的關係，然後叫我分別用粵普說話，讓他們一聽區別。我也必叫他們用地方語言講幾句話，旁邊的同鄉都會笑起來，因為他們慣了在正式場合都講標德，有其他城市或州份的人在場，也以講標德為禮貌。

無論如何，認識德語國家的人，只要提起Dialekt一字，他們都會侃侃而談，從孩提說到現在，段段家鄉往事都浮現出來。