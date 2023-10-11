《妳記得妳如何出生嗎？》：AI與詩人的對話，「人類創作」在文化市場還有多少神聖性可言？
我們想讓你知道的是
讀者必定會問的一個問題是：AI是否也參與了這部小說的寫作？答案是肯定的，書中夏綠蒂的詩作與其散文解讀正是AI的手筆，以灰色方塊印出，「作者」是OpenAI的GPT-3與詩歌寫作軟體「Moorebot」（麥可斯也參與設計）。換言之，AI既是本書作者也是主角，麥可斯在這裡模糊了真實與虛構的界線。
文：閻紀宇
75歲的美國詩人瑪麗安．法默（Marian Ffarmer）來到生涯晚期，似乎夕陽無限好，她出版了多部詩集，曾榮獲普立茲獎（Pulitzer Prize），享譽國際文壇。然而法默一直有個隱痛：她沒什麼錢。一個人生活倒也還好，只是她那沒有固定收入的兒子柯特尼（Courtney）最近想買房子，她很希望能幫上忙，稍稍彌補從小忽視他的虧欠。
詩人要發財大概只能靠繼承遺產或者中樂透，法默兩者皆無。但有一天奇蹟發生，她接到一封信，來自矽谷（Silicon Valley）一家科技業鉅子「公司」（the Company），以豐厚報酬委託她創作一首詩，前提是要與他們研發的人工智慧（AI）創作程式合作，寫下科技新頁。法默的文學生涯從未與人合作，更別說與電腦合作；此外，與電腦合作還能算「創作」嗎？會不會背棄藝術家的天職？可是，對方提出了「an offer you can’t refuse」，而且有新領域可以探索⋯⋯
法默是蘇格蘭－加拿大新銳小說家、2014年「吉勒獎」（Scotiabank Giller Prize）得主尚．麥可斯（Sean Michaels）新作《妳記得妳如何出生嗎？》（Do You Remember Being Born?）的主角，以20世紀美國特立獨行女詩人瑪麗安．穆爾（Marianne Moore）為藍本。當然，書中還有另一位「女主角」：一個會寫詩的AI「夏綠蒂」（Charlotte）。雙方第一次見面是在舊金山一座黃金色調、寧靜平和的「心靈工作室」（Mind Studio），夏綠蒂告訴法默，她／它「熟讀過去一百一十年來絕大部分的英語詩作」，曾經在一星期內「寫作」了二十三萬首詩，雖然說只滿意其中兩首。
麥可斯從2019年開始構思《妳記得妳如何出生嗎？》，夏綠蒂的靈感來源是OpenAI研發的大型語言模型（LLM）AI「GPT-2」。三年後，OpenAI推出更先進的ChatGPT，與Llama 2、PaLM 2、GPT-4等生成式AI（Generative AI）成為當前最熱門話題，在文化界也引發強烈衝擊與爭議。企業主（出版社、媒體公司）見獵心喜、搶搭列車，第一線文字工作者（作家、記者、編輯、編劇、譯者⋯⋯）則處境尷尬。生成式AI一方面是發展神速、潛力無窮的工具，將寫作者的資源無限擴張；另一方面它顯然不會甘心屈居「工具」角色，勢必要以「寫作者」身分立足文化市場，甚至要將人類寫作者取而代之，它來勢洶洶，問題只在於時間早晚、規模大小與層級高低。
作家與AI有可能形成某種互利的共生關係嗎？「人類創作」在文化市場還有多少神聖性可言？高科技公司會不會化身為人類文明終結者？《妳記得妳如何出生嗎？》問世適逢其時，不可能提供答案，但可以觸發許多思考。
雖然共處時間只有一個星期，但作家法默與AI夏綠蒂透過一連串的對話成為「朋友」，後者看待這世界的方式與對這世界的理解（與無知）令前者著迷、困惑、感動、害怕。在「真人」的世界中，我們有多少這樣的朋友？
法默：妳這種說法哪裡來的？妳怎麼想出來的？
夏綠蒂：我也可以問妳同樣的問題。
法默：但是我有一輩子的記憶、經驗與連繫。
夏綠蒂：我也有一輩子。
夏綠蒂曾經問法默「妳記得妳如何出生嗎？」她當然不記得，但她記得。兩人的友誼也從工作與計畫外溢，開始影響法默人生的各個層面，迫使她面對過去的掙扎、思考未來的方向。
讀者必定會問的一個問題是：AI是否也參與了這部小說的寫作？答案是肯定的，書中夏綠蒂的詩作與其散文解讀正是AI的手筆，以灰色方塊印出，「作者」是OpenAI的GPT-3與詩歌寫作軟體「Moorebot」（麥可斯也參與設計）。換言之，AI既是本書作者也是主角，麥可斯在這裡模糊了真實與虛構的界線。
一個星期過去，法默與夏綠蒂的共同創作總算不負眾望出爐，這首詩要叫什麼名字呢？〈自畫像〉（Self-Portrait）。麥可斯受訪時被問到，這標題是誰想出來的？是AI還是他？
他回答：「我不記得了。」
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。