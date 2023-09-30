《有點噁的科學》：那些不能／不想讓另一半知道的⋯⋯難以啟齒的癖好
我們想讓你知道的是
《有點噁的科學》裡這些被視為「不體面」或「不合宜」但仍具科學價值的主題，通常在傳統的教育和公開談論中被忽略或淡化，但實際上，對這些「不雅」主題的科學研究可能會提供對人類生理、心理或社會行為的有趣見解，真的值得我們私下偷偷探索一番！
文：Gene
不瞞大家說，前陣子我壓力很大的時候，會到YT去看一些人家擠那種特大粉刺的影片來抒壓一下。可能被萬惡的Meta刺探到這個隱私吧，一直到現在，臉書天天推送一款醫院角色扮演的手機遊戲給我，廣告影片是各種清理各種粉刺、膿瘡、蛀牙、寄生蟲、感染傷口等等的內容⋯⋯老實說，我看了也覺得超抒壓，可是有時老婆不小心看到會大驚失色⋯⋯為了維繫我們的婚姻，我都要趁她不在身邊的時候偷看⋯⋯
其實，我自己也搞不清楚，這些噁心的事情怎麼會做成手機遊戲，還有阿宅付費來玩。好吧，我自己不也常常偷看嗎？所以我也不曉得為啥會對那些清理各種粉刺、膿瘡、蛀牙、寄生蟲、感染傷口等等的醫療行為感到興趣盎然，要不是看到這本《有點噁的科學：尷尬又失控的生理現象》（Rude Science: Everything You’ve Always Wanted to Know About the Science No One Ever Talks About），我大概會繼續隱瞞自己這方面的癖好吧？
這本《有點噁的科學》是搞怪科學作家史蒂芬．蓋茲（Stefan Gates）續《狗麻吉的科學》（Dogology）、《貓主子的科學》（Catology），還有《一顆屁的科學》（Fartology）之後的大作，盡情地談論許多你我可能不會也不想在社交場合談論的噁心事物，例如汁液、黏液，以及酥脆的屑屑和令人作嘔的皮膚等等各種你我都可能經歷過的人體生理現象，他也不時透露出自己一些難以啟齒的癖好，嗯⋯⋯有夠噁的⋯⋯
《有點噁的科學》讓我憶起一段超尷尬的往事。大二升大三暑假，我遠赴北京清華大學當暑期生，趁老闆不注意偷溜出去玩了幾次後，開學前要回台灣面對現實。當時兩岸之間還沒有三通，於是我要先飛到澳門機場再轉機回台灣，結果快抵達澳門時遇到了颱風，只是風力還未到達禁止降落的限制，飛機就在空中搖搖晃晃了幾十分鐘吧。我當時感到天旋地轉，等到我發覺不大對勁時，四肢已不聽大腦使喚了，等到飛機一降落，就失去了意識。等到清醒過來時，飛機上只剩我一個乘客了，幾位機組人員都用驚訝的表情看著我⋯⋯
原來我吐了一大攤在身上，衣褲上盡是嘔吐物。把嘔吐物清理一番後，身上仍帶著濃濃的氣味。最令人尷尬的是，我還得搭機回台灣，可是換洗衣物全在託運行李中，當時晚上機場還有營業的商店賣的衣服，別說是窮大學生，我現在大概也買不起。於是，我只能厚顏無恥地上機時，把登機門前擺的報紙全都拿了一遍，舖在身上假裝超級關心時事，然後在聽著周圍的乘客抱怨為啥機內臭氣熏天時，也跟著他們一起東張西望，然後帶著擔憂萬一被發現會被圍毆的恐懼完成剩下的旅程⋯⋯
生病時把胃裡的汁液或食糜吐出來，有保護身體的作用，我們會覺得「嘔吐」這事噁心還算正常。對膿和血也差不多如此，我自己常受傷所以對身上出現的膿和血很無感，可是在現實生活中看到別人身上出現的血，我會有種毛骨悚然的感覺，這或許是我只能玩手機遊戲cosplay醫生而無法念醫學院的主因之一吧。可是許多平時就分泌的汁液，例如鼻涕、口水和汗水，有時候也令人感到不太舒服，尤其是唾液，當它出現在我們口中，沒人會感到不對勁，甚至少了它還會非常不適，可是它一旦離開了嘴巴，就沒人想要接觸到吧？
清理鼻屎、眼屎和耳垢也絕不能登大雅之堂，可是據說有些阿宅還嗜吃它們，作者自己是嗜吃痂，真是令人感到⋯⋯當然，《有點噁的科學》還是要一本正經地科普一下它們的成份和由來等等。像是耳垢，許多衛教文章和醫生都勸導大家千萬別自己清理，包括本書。可是我懷疑有多少阿宅遵守這規定，因為掏耳朵可是很抒壓的⋯⋯
除了身上各種黏糊糊的東西，在社交場合中，有些會發出聲響的舉動，也會讓人想找洞鑽吧？在公共交通上不小心打了噴嚏或咳嗽，尤其是在疫情期間，周圍乘客用恐懼、厭惡的表情相待，是不少朋友都有過的尷尬經驗吧？即使沒生病，我們身上不時也會出現打嗝、打噎或放屁等狀況，只是這些當然也不能登大雅之堂。我腸胃常出狀況胃脹氣，就有幾位朋友警告過我，再常常打嗝的話就注定要母胎單身。然而，《有點噁的科學》會一板正經地告訴我們，不放屁恐怕也不會活到需要擔心求偶的年紀就爆炸了。事實上，健康的飲食含有膳食纖維，可能會讓腸道內的微生物製造出更多氣體。我也是讀了這本書才知道原來女性的屁可能更易點燃。
我們的皮膚，是身上最大的器官，理論上應該好好保護我們，可是製造的麻煩卻不算少，尤其是長了痘痘、癤和癰等等的。擠痘痘和粉刺，對許多人來說是頗愉快的一件事，據說連看影片都很抒壓，至少我是如此。說不定這有演化上的意義吧，互相擠痘痘和粉刺搞不好是我們祖先的例行社交活動之一，就像山道猴子⋯⋯哦不⋯⋯猿猴會互相理毛一樣。
《有點噁的科學》接下來要談的令人尷尬的哩哩摳摳，可能都會讓人避之唯恐不及吧，甚至在用餐場合提到，輕則被白眼、重則絕交。那就是屎尿、經血等等。我對這些人家想到就噁心的東西比較無感一些，因為我出國留學吃飯時常看《CSI》影集，看到栩栩如生爆漿的命案現場，再看看桌上的肉醬義大利麵，為了不浪費食物，還是勉強吃了下去，幾次以後也就習慣了；年紀比我小十一歲的小弟，小時候看到我去吃飯，他就故意去拉屎，一邊清理一邊繼續吃，是家常便飯，很多阿宅也是當了爸媽後，甭說聽到，就連屎尿在旁都能安心吃飯了吧？
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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