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TNL+ 2023/09/22,
健康

「療癒美食」不療癒，研究：攝取過量「超加工食品」，女性愈可能罹患憂鬱症

「療癒美食」不療癒，研究：攝取過量「超加工食品」，女性愈可能罹患憂鬱症
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

超加工食品與慢性發炎之間的關聯一直都廣為人知，而發炎則是許多慢性疾病的起因。他表示，有不少研究指出，超加工食品也與男性罹患大腸直腸癌相關，還有不論男女性都可能因攝取這類食品而導致的心臟疾病與早逝風險。

文：Taylor Mei

一項發表於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的最新研究指出，若攝取過量的「超加工食品」（Ultraprocessed food，UPF）或飲品，尤其是經過人工甜劑調味的食物，容易導致憂鬱症的發生。

英國雷丁大學（University of Reading）大學教授剛特・昆樂（Gunter Kuhnle）指出，從該研究可見，每日攝取超過9份超加工食品的人罹患憂鬱症的機率，可能比平均攝取4份的人高出50％。

根據《CNN》報導，超加工食品包括包裝的湯品、醬料、冷凍披薩、即食料理，以及多數常見的「療癒美食」（comfort food），例如熱狗、香腸、薯條、市售餅乾、蛋糕、糖果、甜甜圈、冰淇淋等，多含有大量人工添加物。除上述食品外，其他包含人工甜味劑的食品也同屬超加工食品。另外《經濟學人》報導，原本健康的食物在加工後，如將水果風乾、加味或榨汁等，會有高的機率變得不健康。

昆樂表示，研究團隊在針對超加工食品進行研究時，發現只有添加人工甜味劑的食品或飲品與人們罹患憂鬱症相關，而由於研究對象皆為女性，可得知超加工食品憂鬱症的關聯，在女性身上成立。

超加工食品為何與憂鬱症相關？

同為該論文研究成員的哈佛大學醫學院與公衛學院教授安德魯・陳（Andrew T Chan）表示，「我們的研究聚焦在食品以及可能因此產生的憂鬱症狀，而本來就患有慢性憂鬱的病患，可能會因這些超加工食品導致病情變得更嚴重。」陳指出。

陳指出，超加工食品與慢性發炎之間的關聯一直都廣為人知，而發炎則是許多慢性疾病的起因。他表示，有不少研究指出，超加工食品也與男性罹患大腸直腸癌相關，還有不論男女性都可能因攝取這類食品而導致的心臟疾病與早逝風險。

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