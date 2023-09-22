央行利率「連2凍」下修經濟成長率至1.46％，楊金龍暗示明年暫不考慮降息，7大關鍵問答一次看
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央行理監事會昨天決議不調整利率，「連2凍」，符合市場預期，但總裁楊金龍「大展鷹姿」，直言目前的利率水準可能「for longer」，暗示明年沒有降息可能。
利率「連2凍」，央行下修經濟成長率至1.46％
（中央社）中央銀行理監事會昨（21）日決議利率「連2凍」，並再度下修2023年經濟成長率至1.46％，低於6月預測值1.72％，利率不變的關鍵是「經濟成長不如預期」，不過央行總裁楊金龍補充說明，經濟成長「第4季會好一點，明年會更好」。
美國聯準會甫結束9月利率決策會議，宣布政策利率不變，維持在22年高點。中央銀行昨天下午舉行第3季理監事會議，跟進美國聯準會腳步，決議利率按兵不動，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875％、2.25％及4.125％。
央行會後新聞稿指出，考量國內通膨緩步回降，明年通膨率可望降至2％以下；此外，今年國內經濟成長不如預期，預估今明年產出缺口皆為負值，央行理事會認為維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。
儘管央行大幅下修今年經濟成長預測，不過央行總裁楊金龍表示，經濟成長「第4季會好一點，明年會更好」。
楊金龍指出，今年中輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰相繼來台，掀起人工智慧（AI）旋風，不只股市表現好，後來出口動能也轉好；他認為，雖然全球終端需求不振，但新興科技應用商機有助於推升資通訊產品出貨動能。
展望明年，央行認為，全球商品貿易成長升溫，且新興科技應用持續擴展，台灣出口及民間投資動能可望回溫，加上基本工資與軍公教薪資調升，預期民間消費持續擴增，估明年經濟成長率為3.08％。
物價方面，央行預估2023年CPI年增率為2.22％、核心CPI為2.44％；2024年通膨可望回降，CPI及核心CPI分別為1.83％及1.73％。
此外，央行並未再調整房市管控措施，但強調未來仍將持續檢視不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，以及管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。
楊金龍放鷹暗示明年暫不考慮降息，7大關鍵問答一次看
（中央社）央行理監事會昨天決議不調整利率，「連2凍」，符合市場預期，但總裁楊金龍「大展鷹姿」，直言目前的利率水準可能「for longer」，暗示明年沒有降息可能。央行如何看待經濟情勢以及利率決策考量，彙整7大關鍵問答。
中央銀行理監事會昨天舉行第3季理監事會，考量國內通膨壓力趨緩，且經濟成長不如預期，全體理事一致同意政策利率維持不變。楊金龍會後記者會開門見山地說，他相信這樣的結果符合市場預期，「幾乎99％預測到維持政策利率不變」。
但他強調央行對於通膨維持審慎態度，因為經濟前景或是物價走勢，都充滿不確定性，而且台灣是小而開放的經濟體，將受到外在情勢影響。
問：中央銀行大幅下修台灣今年經濟成長率到1.46％，是政策利率不變的考量因素之一，怎麼看待台灣景氣走勢？
答：今年上半年以來，受到全球主要央行緊縮貨幣政策的累積效應、中國經濟表現不如預期等影響，終端需求不振，產業存貨調整時間也比預期來得更久，導致台灣出口不如預期，考量出口與投資動能疲弱，央行下修今年經濟成長率到1.46％。
問：中央銀行預估台灣2024年經濟成長率為3.08％，但國際情勢仍有不確定性，「保3」有機會嗎？
答：今年中，輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰相繼來台，掀起人工智慧（AI）旋風，7月後受惠AI商機發酵，伺服器、顯示卡等資通訊產品外銷表現佳，加上傳產貨品外銷減幅縮小，帶動台灣出口減幅趨緩。
第4季景氣會好一點，明年會更好，受基期因素影響，今年經濟成長率表現最佳將落在第4季，考量明年出口、投資動能將優於今年，預估明年經濟成長率為3.08％。
問：央行利率「連2凍」，當前貨幣政策基調為何？
答：美國聯準會20日決議利率按兵不動，不過現在利率維持高點，且後續還有升息可能，預期聯準會利率「higher for longer」，意味全球貨幣政策維持緊縮。台灣方面，明年通膨率可望回降至2％以下，但利率是不是維持較高水位，須視經濟數據而定，「但緊縮for longer」。
問：央行估2024年CPI年增率為1.83％，低於2％的通膨警戒線，是否意味通膨壓力減輕？對台灣貨幣政策的影響為何？
答：過去台灣長期物價維持在1％附近，是偏低且穩定水準，但近幾年接連發生美中貿易戰、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情及俄烏戰爭，2021年、2022年通膨率分別達1.97％、2.95％，根據央行預估，今年通膨率也達2.22％，即便明年回落至2％以下，如果物價長期平均水準從1％提高到1.5％，央行仍必須審慎關注。
除此之外，氣候變遷、地緣政治以及全球化的改變，這些因素都將墊高通膨，可能使物價產生結構性改變。
台灣CPI漲幅遠低於國外水準，以前長期是1％，現在變1.5％，意味結構有點改變，不過這不能只看2、3年的數據，必須花更長時間來觀察，不敢說這是新常態，但是要注意。
從央行角度來看，如果物價水準提高，利率水準就不會像以前都那麼低，「通膨率高的話，利率就要高」。
問：央行明年有降息的可能嗎？
答：台灣是小型開放經濟體，受外在情勢影響很大，而且全球化會加劇金融循環（Financial Cycle），特別是美國貨幣政策外溢效果影響很大，美國的緊縮相當於台灣的緊縮，程度大概是1/3、甚至1/2。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。