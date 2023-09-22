央行利率「連2凍」下修經濟成長率至1.46％，楊金龍暗示明年暫不考慮降息，7大關鍵問答一次看

利率「連2凍」，央行下修經濟成長率至1.46％

（中央社）中央銀行理監事會昨（21）日決議利率「連2凍」，並再度下修2023年經濟成長率至1.46％，低於6月預測值1.72％，利率不變的關鍵是「經濟成長不如預期」，不過央行總裁楊金龍補充說明，經濟成長「第4季會好一點，明年會更好」。

美國聯準會甫結束9月利率決策會議，宣布政策利率不變，維持在22年高點。中央銀行昨天下午舉行第3季理監事會議，跟進美國聯準會腳步，決議利率按兵不動，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875％、2.25％及4.125％。

央行會後新聞稿指出，考量國內通膨緩步回降，明年通膨率可望降至2％以下；此外，今年國內經濟成長不如預期，預估今明年產出缺口皆為負值，央行理事會認為維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

儘管央行大幅下修今年經濟成長預測，不過央行總裁楊金龍表示，經濟成長「第4季會好一點，明年會更好」。

楊金龍指出，今年中輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰相繼來台，掀起人工智慧（AI）旋風，不只股市表現好，後來出口動能也轉好；他認為，雖然全球終端需求不振，但新興科技應用商機有助於推升資通訊產品出貨動能。

展望明年，央行認為，全球商品貿易成長升溫，且新興科技應用持續擴展，台灣出口及民間投資動能可望回溫，加上基本工資與軍公教薪資調升，預期民間消費持續擴增，估明年經濟成長率為3.08％。

物價方面，央行預估2023年CPI年增率為2.22％、核心CPI為2.44％；2024年通膨可望回降，CPI及核心CPI分別為1.83％及1.73％。

此外，央行並未再調整房市管控措施，但強調未來仍將持續檢視不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，以及管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

Photo Credit: 中央社 中央銀行總裁楊金龍21日下午主持央行理監事會後記 者會，宣布考量今年國內經濟成長不如預期，會中決 議維持利率不變，讓利率「連2凍」。

楊金龍放鷹暗示明年暫不考慮降息，7大關鍵問答一次看

（中央社）央行理監事會昨天決議不調整利率，「連2凍」，符合市場預期，但總裁楊金龍「大展鷹姿」，直言目前的利率水準可能「for longer」，暗示明年沒有降息可能。央行如何看待經濟情勢以及利率決策考量，彙整7大關鍵問答。

中央銀行理監事會昨天舉行第3季理監事會，考量國內通膨壓力趨緩，且經濟成長不如預期，全體理事一致同意政策利率維持不變。楊金龍會後記者會開門見山地說，他相信這樣的結果符合市場預期，「幾乎99％預測到維持政策利率不變」。

但他強調央行對於通膨維持審慎態度，因為經濟前景或是物價走勢，都充滿不確定性，而且台灣是小而開放的經濟體，將受到外在情勢影響。

問：中央銀行大幅下修台灣今年經濟成長率到1.46％，是政策利率不變的考量因素之一，怎麼看待台灣景氣走勢？

答：今年上半年以來，受到全球主要央行緊縮貨幣政策的累積效應、中國經濟表現不如預期等影響，終端需求不振，產業存貨調整時間也比預期來得更久，導致台灣出口不如預期，考量出口與投資動能疲弱，央行下修今年經濟成長率到1.46％。

問：中央銀行預估台灣2024年經濟成長率為3.08％，但國際情勢仍有不確定性，「保3」有機會嗎？

答：今年中，輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰相繼來台，掀起人工智慧（AI）旋風，7月後受惠AI商機發酵，伺服器、顯示卡等資通訊產品外銷表現佳，加上傳產貨品外銷減幅縮小，帶動台灣出口減幅趨緩。

第4季景氣會好一點，明年會更好，受基期因素影響，今年經濟成長率表現最佳將落在第4季，考量明年出口、投資動能將優於今年，預估明年經濟成長率為3.08％。

問：央行利率「連2凍」，當前貨幣政策基調為何？

答：美國聯準會20日決議利率按兵不動，不過現在利率維持高點，且後續還有升息可能，預期聯準會利率「higher for longer」，意味全球貨幣政策維持緊縮。台灣方面，明年通膨率可望回降至2％以下，但利率是不是維持較高水位，須視經濟數據而定，「但緊縮for longer」。

問：央行估2024年CPI年增率為1.83％，低於2％的通膨警戒線，是否意味通膨壓力減輕？對台灣貨幣政策的影響為何？

答：過去台灣長期物價維持在1％附近，是偏低且穩定水準，但近幾年接連發生美中貿易戰、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情及俄烏戰爭，2021年、2022年通膨率分別達1.97％、2.95％，根據央行預估，今年通膨率也達2.22％，即便明年回落至2％以下，如果物價長期平均水準從1％提高到1.5％，央行仍必須審慎關注。

除此之外，氣候變遷、地緣政治以及全球化的改變，這些因素都將墊高通膨，可能使物價產生結構性改變。

台灣CPI漲幅遠低於國外水準，以前長期是1％，現在變1.5％，意味結構有點改變，不過這不能只看2、3年的數據，必須花更長時間來觀察，不敢說這是新常態，但是要注意。

從央行角度來看，如果物價水準提高，利率水準就不會像以前都那麼低，「通膨率高的話，利率就要高」。

問：央行明年有降息的可能嗎？

答：台灣是小型開放經濟體，受外在情勢影響很大，而且全球化會加劇金融循環（Financial Cycle），特別是美國貨幣政策外溢效果影響很大，美國的緊縮相當於台灣的緊縮，程度大概是1/3、甚至1/2。