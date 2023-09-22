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2023/09/22,
房市

「囤房稅2.0」稅率最高達4.8％，非自住平均每戶增稅逾4000元，逾百萬戶權益6關鍵一次看

「囤房稅2.0」稅率最高達4.8％，非自住平均每戶增稅逾4000元，逾百萬戶權益6關鍵一次看
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

行政院會昨天通過俗稱囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，未來房屋稅將改採全國歸戶，多數非自住持有者稅率調高為2％至4.8％，將影響96.8萬戶至135.8萬戶。財政部期盼最快明年7月上路，也就是說，民眾114年將收到囤房稅2.0稅單，這項牽動逾百萬戶權益的囤房稅2.0，彙整6大關鍵一次看。

楊金龍：平均地權條例與囤房稅2.0，有利房市軟著陸

（中央社）中央銀行理監事會昨（21）日未祭出新一波房市管制措施，央行總裁楊金龍表示，平均地權條例與囤房稅2.0，已有助房市軟著陸。

央行理監事會昨天決議不升息，利率「連2凍」，且未再祭出新的房市管控措施，雖然央行並未加嚴房市政策，不過昨天行政院會通過俗稱囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案。

央行說明，今（2023）年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款餘額成長走緩，不動產貸款的逾放比也維持低檔，顯示信用品質尚屬良好，加上政府相關部會落實「健全房地產市場方案」，房市交易減緩，房價漲勢也趨緩，預期政策效果將持續發酵。

楊金龍進一步指出，7月上路的平均地權條例、財政部推出的囤房稅2.0，這些措施有助於房市軟著陸。

楊金龍強調，就央行立場，不希望房地產信用過於集中，否則將排擠一般企業的信用資源，且應關注房地產穩健性，避免產生泡沫。

楊金龍以中國大陸房地產為例，先前房市大力成長，帶動整體經濟往上發展，中國後來發現好像不行，因而在2020年祭出「3道紅線」監管，包括剔除預收款的資產負債率不得大於70％、淨負債率不得大於100％、現金短債比不得小於1倍。結果整個房市被打趴，拖累整體經濟下行。

楊金龍表示，回到台灣房市秩序，政府健全房地產措施的目的是讓房市健全發展、不要形成泡沫，並讓炒房者退出市場。

他重申，央行推選擇性信用管制目的是避免泡沫發生，否則對金融市場穩定及銀行營運都相當不利。

央行昨天也在新聞稿中表明立場，雖然未祭出新的選擇性信用管制，未來仍將持續檢視不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，以及管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

囤房稅2.0拚上路，財部估非自住平均每戶增稅逾4000元

（中央社）行政院會昨天通過俗稱囤房稅2.0的房屋稅修正條例草案，多數持有非自住房屋者，適用稅率將提高，估計影響房屋數約89萬戶至128萬戶、稅收增加約新台幣45億元至55億元，財政部粗估每戶平均增加稅額4300元至5000元不等。

現行房屋稅條例針對住家用房屋區分成「自住」及「非自住」，其中「自住」限3戶、稅率1.2％，第4戶起視為「非自住」、稅率介於1.5％至3.6％，由地方政府決定是否採用差別稅率，俗稱囤房稅。

為合理化房屋稅負，打擊囤房者，行政院會議昨天討論通過財政部擬具的「房屋稅條例」部分條文修正草案，房屋稅將改採全國歸戶，後續財政部將與立法院朝野各黨團溝通，希望囤房稅2.0方案能自民國113年7月1日起實施。

未來單一自住房屋現值在一定金額以下（排除豪宅），將享房屋稅率1.2％降至1％的優惠；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為現行的自住稅率1.2％。

若想要適用自住房屋稅率，除現行規定需實際居住等，修法後，將新增本人、配偶或直系親屬「辦完戶籍登記」這一必要條件。

在「非自住」房屋方面，未來除採全國歸戶，法定稅率從原1.5％至3.6％，整體調升為2％至4.8％，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋。

據財政部估算，調降全國單一自住房屋稅率，預估受影響房屋數約310萬戶、稅收減少約新台幣23億元。

其餘修正部分，主要是調整非自住房屋稅率，預估受影響房屋數約89萬戶至128萬戶、稅收增加約45億元至55億元；低價免稅屋以自然人持有「全國3戶為限」，估計影響7.8萬戶、稅額增加7000萬元。

財政部賦稅署長宋秀玲在記者會中指出，以今年住家用房屋稅額415.63億元為例，多數非自住房屋稅率提高影響稅額約45億元至55億元，換算下來，將帶來稅增約1成。

若進一步計算對非自住房屋族群影響，以受影響房屋數約89萬戶至128萬戶、稅收增加約45億元至55億元換算，粗估每戶平均將增加稅額4300元至5000元不等，但實際稅額仍需端視地方政府端出的課稅模組為何。

所謂課稅模組，就是指依持有戶數，設有對應稅率級距。持有戶數愈少、適用稅率會較低，反之，持有戶數愈多，稅率將隨之攀高。財政部會設計參考基準給地方政府，但最終如何課徵，仍由地方因地制宜訂定。

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央行總裁楊金龍。Photo Credit: 中央社
楊金龍強調，就央行立場，不希望房地產信用過於集中，否則將排擠一般企業的信用資源。

囤房稅2.0建商寬限期2年，財部：參考地方經驗與市況

（中央社）財政部推動囤房稅2.0，建商喊2年合理銷售期過短，賦稅署長宋秀玲昨天表示，2年是參考地方實施囤房稅經驗，加上實際了解市場情形，多數訂價合理的建案在2年內可銷售約7成。

囤房稅2.0草案中，在「非自住」房屋方面，建商餘屋持有年限2年以內的法定稅率，區間將落在2％至3.6％，超過2年則適用一般非自住稅率2％至4.8％，盼促使建商積極加速釋出餘屋。

針對建商意見，宋秀玲表示，已實施非自住住家差別稅率（俗稱囤房稅）的地方政府中，對於建商合理銷售期（寬限期）多訂在3年，台北市則訂在1.5年，財政部折衷取2年，同時也去了解市場狀況，訂出來的合理銷售期2年有憑有據。

宋秀玲表示，事實上，建商手中餘屋並無外界想像那麼多，財政部訂定合理的2年寬限期，超過2年則回到一般非自住稅率（2％至4.8％），就是希望引導建商評估後續稅負成本，調整訂價策略進行出售。

囤房稅2.0課徵參考模組，財政部朝六都、非六都規劃


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