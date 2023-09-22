「囤房稅2.0」稅率最高達4.8％，非自住平均每戶增稅逾4000元，逾百萬戶權益6關鍵一次看
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行政院會昨天通過俗稱囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，未來房屋稅將改採全國歸戶，多數非自住持有者稅率調高為2％至4.8％，將影響96.8萬戶至135.8萬戶。財政部期盼最快明年7月上路，也就是說，民眾114年將收到囤房稅2.0稅單，這項牽動逾百萬戶權益的囤房稅2.0，彙整6大關鍵一次看。
楊金龍：平均地權條例與囤房稅2.0，有利房市軟著陸
（中央社）中央銀行理監事會昨（21）日未祭出新一波房市管制措施，央行總裁楊金龍表示，平均地權條例與囤房稅2.0，已有助房市軟著陸。
央行理監事會昨天決議不升息，利率「連2凍」，且未再祭出新的房市管控措施，雖然央行並未加嚴房市政策，不過昨天行政院會通過俗稱囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案。
央行說明，今（2023）年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款餘額成長走緩，不動產貸款的逾放比也維持低檔，顯示信用品質尚屬良好，加上政府相關部會落實「健全房地產市場方案」，房市交易減緩，房價漲勢也趨緩，預期政策效果將持續發酵。
楊金龍進一步指出，7月上路的平均地權條例、財政部推出的囤房稅2.0，這些措施有助於房市軟著陸。
楊金龍強調，就央行立場，不希望房地產信用過於集中，否則將排擠一般企業的信用資源，且應關注房地產穩健性，避免產生泡沫。
楊金龍以中國大陸房地產為例，先前房市大力成長，帶動整體經濟往上發展，中國後來發現好像不行，因而在2020年祭出「3道紅線」監管，包括剔除預收款的資產負債率不得大於70％、淨負債率不得大於100％、現金短債比不得小於1倍。結果整個房市被打趴，拖累整體經濟下行。
楊金龍表示，回到台灣房市秩序，政府健全房地產措施的目的是讓房市健全發展、不要形成泡沫，並讓炒房者退出市場。
他重申，央行推選擇性信用管制目的是避免泡沫發生，否則對金融市場穩定及銀行營運都相當不利。
央行昨天也在新聞稿中表明立場，雖然未祭出新的選擇性信用管制，未來仍將持續檢視不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，以及管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。
囤房稅2.0拚上路，財部估非自住平均每戶增稅逾4000元
（中央社）行政院會昨天通過俗稱囤房稅2.0的房屋稅修正條例草案，多數持有非自住房屋者，適用稅率將提高，估計影響房屋數約89萬戶至128萬戶、稅收增加約新台幣45億元至55億元，財政部粗估每戶平均增加稅額4300元至5000元不等。
現行房屋稅條例針對住家用房屋區分成「自住」及「非自住」，其中「自住」限3戶、稅率1.2％，第4戶起視為「非自住」、稅率介於1.5％至3.6％，由地方政府決定是否採用差別稅率，俗稱囤房稅。
為合理化房屋稅負，打擊囤房者，行政院會議昨天討論通過財政部擬具的「房屋稅條例」部分條文修正草案，房屋稅將改採全國歸戶，後續財政部將與立法院朝野各黨團溝通，希望囤房稅2.0方案能自民國113年7月1日起實施。
未來單一自住房屋現值在一定金額以下（排除豪宅），將享房屋稅率1.2％降至1％的優惠；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為現行的自住稅率1.2％。
若想要適用自住房屋稅率，除現行規定需實際居住等，修法後，將新增本人、配偶或直系親屬「辦完戶籍登記」這一必要條件。
在「非自住」房屋方面，未來除採全國歸戶，法定稅率從原1.5％至3.6％，整體調升為2％至4.8％，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋。
據財政部估算，調降全國單一自住房屋稅率，預估受影響房屋數約310萬戶、稅收減少約新台幣23億元。
其餘修正部分，主要是調整非自住房屋稅率，預估受影響房屋數約89萬戶至128萬戶、稅收增加約45億元至55億元；低價免稅屋以自然人持有「全國3戶為限」，估計影響7.8萬戶、稅額增加7000萬元。
財政部賦稅署長宋秀玲在記者會中指出，以今年住家用房屋稅額415.63億元為例，多數非自住房屋稅率提高影響稅額約45億元至55億元，換算下來，將帶來稅增約1成。
若進一步計算對非自住房屋族群影響，以受影響房屋數約89萬戶至128萬戶、稅收增加約45億元至55億元換算，粗估每戶平均將增加稅額4300元至5000元不等，但實際稅額仍需端視地方政府端出的課稅模組為何。
所謂課稅模組，就是指依持有戶數，設有對應稅率級距。持有戶數愈少、適用稅率會較低，反之，持有戶數愈多，稅率將隨之攀高。財政部會設計參考基準給地方政府，但最終如何課徵，仍由地方因地制宜訂定。
囤房稅2.0建商寬限期2年，財部：參考地方經驗與市況
（中央社）財政部推動囤房稅2.0，建商喊2年合理銷售期過短，賦稅署長宋秀玲昨天表示，2年是參考地方實施囤房稅經驗，加上實際了解市場情形，多數訂價合理的建案在2年內可銷售約7成。
囤房稅2.0草案中，在「非自住」房屋方面，建商餘屋持有年限2年以內的法定稅率，區間將落在2％至3.6％，超過2年則適用一般非自住稅率2％至4.8％，盼促使建商積極加速釋出餘屋。
針對建商意見，宋秀玲表示，已實施非自住住家差別稅率（俗稱囤房稅）的地方政府中，對於建商合理銷售期（寬限期）多訂在3年，台北市則訂在1.5年，財政部折衷取2年，同時也去了解市場狀況，訂出來的合理銷售期2年有憑有據。
宋秀玲表示，事實上，建商手中餘屋並無外界想像那麼多，財政部訂定合理的2年寬限期，超過2年則回到一般非自住稅率（2％至4.8％），就是希望引導建商評估後續稅負成本，調整訂價策略進行出售。
囤房稅2.0課徵參考模組，財政部朝六都、非六都規劃
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
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伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。