台灣2023國防報告書：中國航母「福建艦」為何成為焦點？俄烏戰爭帶來哪些啟發？

台灣國防部9月公布了兩年一度的2023年《國防報告書》，由於此次是在兩岸情勢仍然緊繃以及俄羅斯入侵烏克蘭之後台灣首次公布的官方軍事報告，格外引起區域關注。

外界觀察到，這亦是台灣總統蔡英文任內最後一次發佈的國防白皮書，與2021年的報告書相比，有關中國大陸軍力威脅台灣的討論篇幅增加近兩倍。報告並特別提及，中國大陸海軍計劃於2025年服役的第三艘航空母艦「福建艦」成為台海防務的聚焦點。

除此之外，目睹烏克蘭戰爭，台灣在防衛戰術上的調整，包含「全民備戰」或與盟友的軍事協作等都在這次報告中直接有所論述。

台灣國防部智庫「國家安全研究院」鍾志東博士向《BBC中文》分析稱，過往台灣的防衛白皮書強調「濱海決勝，灘岸殲敵」——這是指將決戰的空間，鎖定在台海邊防，由常備軍隊（打擊部隊）負責作戰。他說：「2023年的報告首次強調『縱深防衛』，即是將防衛空間從海防邊境延伸到島內領土，強調了『全民國防』的重要性。」

鍾志東補充說，這也是為何報告書說台灣會積極建立並提升「後備部隊」及「軍民一體」戰略，強調邊防及領土作戰同等重要。

中國軍事專家、美國史丹佛大學弗裏曼・史波格利國際問題研究所（FSI）研究員梅慧琳博士（Oriana Skylar Mastro）則向《BBC》分析說，在烏克蘭戰爭爆發後，台北認為北京祭出武統的可能性很明確，因此導致了台灣一些防衛政策的變化，例如要將兵役服役期從4個月回調到1年，並將防衛焦點從更傳統的軍事系統轉向擴大「非對稱作戰」（asymmetric warfare）的能力等。

「福建艦」為何引起台灣關注？

中國第三艘航空母艦「福建艦」在2022年6月下水，舷號18。根據中國官媒《新華社》報導稱，這是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量八萬餘噸。該艦下水後，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。中國前兩艘航空母艦分別為「遼寧艦」與「山東艦」。

事實上，之前從「遼寧艦」到「山東艦」，都一直是中國全球海權崛起的象徵。因此，在台灣2023年國防報告書中，台北直接提到，與「山東艦」和「遼寧艦」相比，「福建艦」有望為中國提供真正的航空母艦能力：「另一艘航空母艦『福建艦』預計將於2025年完成海試後服役，滿足解放軍對全面反介入／區域拒止能力的需求。」

亞太軍事防衛專家、華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute) 研究員長尾賢（Satoru Nagao) 博士向《BBC中文》分析稱，「福建艦」與「山東艦」及「遼寧艦」相比，差別在於彈射器。 他強調，因為中國選擇了30噸級重型戰鬥機殲-15作為航空母艦戰鬥機，其重量太重，無法從短跑道起飛（殲-15起飛時的重量接近30噸，而其他國家常見的重量為20噸，例如美國的F/A-18起飛時重量是23噸）。

因此，殲15需要高階彈射器才能從航母較短的跑道上起飛，但在目前的兩艘航母上，「山東艦」和「遼寧艦」沒有足夠等級的彈射器，起飛時因此需要透過減少燃油和武器減輕重量後方能起飛，在起飛過程中業已消耗了大部分燃油。長尾賢認為，若福建艦能裝備足夠等級的彈射器，便意味著解放軍首次擁有十分完整且強大的航母能力。

Photo Credit: BBC News 第一島鏈和第二島鏈圖示。

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）詹姆斯・霍姆斯（James R. Holmes ）教授也向《BBC中文》分析說，「福建艦」標誌著中國軍事技術進步，不再使用滑躍式的起飛坡道，而是採用了類似美國航母「福特」號上所使用的電磁發射技術。「『福建艦』是未來能與美國海軍媲美的核動力航母的一個跳板。這引起了台北的關注。」

霍姆斯表示，除此之外，「福建艦」顯示的是解放軍規模擴大，在戰爭發生時間能夠大規模集結作戰力量。擁有三艘航母並在海上部署，意味著解放軍海軍指揮官和他的政治領袖可以依靠有一艘甚至兩艘的航母，全年無休地隨時凖備軍事行動。他說：「過去美國海軍原則設定了3：1的軍力部署比例，將船隻部署在遠離美國本土的地方，而現在解放軍可能會達到甚至或超越這一比例，因為軍艦主要在領土附近操作，免去長期部署的困難。因此中國的航母力量（對手來說）不再是偶發的威脅，而是持續存在的威脅。」

那麼，除了威脅的時間無間斷來說，對台灣來說，所謂「中國威脅」的區域是在何處呢？

史丹佛大學梅慧琳教授表示，倘若解放軍試圖實施一種封鎖戰略，試圖從各個方向扼制台灣，那麼航空母艦對解放軍來說，是有助於在台灣東海岸，也就是西太平洋，威懾美軍試圖進入打破中國封鎖戰略進而協助台灣的努力。她告訴記者，若美國介入兩岸戰爭，並且戰爭變得拖延，衝突劇烈擴大，「航母也可能有助於在更遠處發揮作用，譬如在南海。」

她說，「福建艦」引起台北關注的原因是，若兩岸爆發戰爭，台灣極有可能面臨著「封島」（blockade scenario），或可能是面對長期戰爭的情境。

長尾賢也觀察到，若中國海軍搭配使用「福建艦」的戰術成功，那麼解放軍能在台灣東岸部署強大的軍力。因為，台灣在東岸險峻的高山內，儲備了重要彈藥和其他戰爭物資。若解放軍在此區域部隊成功攻擊了這些彈藥和補給站的入口，將給台灣帶來關鍵打擊，切斷台軍與日本、菲律賓和美國的連結。他表示：「這種封島孤立的局勢將考驗台灣的士氣，並可能使民眾更容易投降，接受中國統一的提案。」