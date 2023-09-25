台灣2023國防報告書：中國航母「福建艦」為何成為焦點？俄烏戰爭帶來哪些啟發？
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亞太軍事防衛專家、華府智庫哈德遜研究所研究員長尾賢向記者強調，近期解放軍在台灣東岸部署了航空母艦、水面艦艇、轟炸機等進行了多次軍演，離台灣本島不遠。其中潛艇活動特別至為關鍵，因為如果北京部署足夠的潛水艇，就可以透過攻擊和布水雷來封鎖台灣，加上解放軍提高航母能力，對台北來說，封島這種最壞的情況就會成為現實。
台灣國防部9月公布了兩年一度的2023年《國防報告書》，由於此次是在兩岸情勢仍然緊繃以及俄羅斯入侵烏克蘭之後台灣首次公布的官方軍事報告，格外引起區域關注。
外界觀察到，這亦是台灣總統蔡英文任內最後一次發佈的國防白皮書，與2021年的報告書相比，有關中國大陸軍力威脅台灣的討論篇幅增加近兩倍。報告並特別提及，中國大陸海軍計劃於2025年服役的第三艘航空母艦「福建艦」成為台海防務的聚焦點。
除此之外，目睹烏克蘭戰爭，台灣在防衛戰術上的調整，包含「全民備戰」或與盟友的軍事協作等都在這次報告中直接有所論述。
台灣國防部智庫「國家安全研究院」鍾志東博士向《BBC中文》分析稱，過往台灣的防衛白皮書強調「濱海決勝，灘岸殲敵」——這是指將決戰的空間，鎖定在台海邊防，由常備軍隊（打擊部隊）負責作戰。他說：「2023年的報告首次強調『縱深防衛』，即是將防衛空間從海防邊境延伸到島內領土，強調了『全民國防』的重要性。」
鍾志東補充說，這也是為何報告書說台灣會積極建立並提升「後備部隊」及「軍民一體」戰略，強調邊防及領土作戰同等重要。
中國軍事專家、美國史丹佛大學弗裏曼・史波格利國際問題研究所（FSI）研究員梅慧琳博士（Oriana Skylar Mastro）則向《BBC》分析說，在烏克蘭戰爭爆發後，台北認為北京祭出武統的可能性很明確，因此導致了台灣一些防衛政策的變化，例如要將兵役服役期從4個月回調到1年，並將防衛焦點從更傳統的軍事系統轉向擴大「非對稱作戰」（asymmetric warfare）的能力等。
「福建艦」為何引起台灣關注？
中國第三艘航空母艦「福建艦」在2022年6月下水，舷號18。根據中國官媒《新華社》報導稱，這是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量八萬餘噸。該艦下水後，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。中國前兩艘航空母艦分別為「遼寧艦」與「山東艦」。
事實上，之前從「遼寧艦」到「山東艦」，都一直是中國全球海權崛起的象徵。因此，在台灣2023年國防報告書中，台北直接提到，與「山東艦」和「遼寧艦」相比，「福建艦」有望為中國提供真正的航空母艦能力：「另一艘航空母艦『福建艦』預計將於2025年完成海試後服役，滿足解放軍對全面反介入／區域拒止能力的需求。」
亞太軍事防衛專家、華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute) 研究員長尾賢（Satoru Nagao) 博士向《BBC中文》分析稱，「福建艦」與「山東艦」及「遼寧艦」相比，差別在於彈射器。 他強調，因為中國選擇了30噸級重型戰鬥機殲-15作為航空母艦戰鬥機，其重量太重，無法從短跑道起飛（殲-15起飛時的重量接近30噸，而其他國家常見的重量為20噸，例如美國的F/A-18起飛時重量是23噸）。
因此，殲15需要高階彈射器才能從航母較短的跑道上起飛，但在目前的兩艘航母上，「山東艦」和「遼寧艦」沒有足夠等級的彈射器，起飛時因此需要透過減少燃油和武器減輕重量後方能起飛，在起飛過程中業已消耗了大部分燃油。長尾賢認為，若福建艦能裝備足夠等級的彈射器，便意味著解放軍首次擁有十分完整且強大的航母能力。
美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）詹姆斯・霍姆斯（James R. Holmes ）教授也向《BBC中文》分析說，「福建艦」標誌著中國軍事技術進步，不再使用滑躍式的起飛坡道，而是採用了類似美國航母「福特」號上所使用的電磁發射技術。「『福建艦』是未來能與美國海軍媲美的核動力航母的一個跳板。這引起了台北的關注。」
霍姆斯表示，除此之外，「福建艦」顯示的是解放軍規模擴大，在戰爭發生時間能夠大規模集結作戰力量。擁有三艘航母並在海上部署，意味著解放軍海軍指揮官和他的政治領袖可以依靠有一艘甚至兩艘的航母，全年無休地隨時凖備軍事行動。他說：「過去美國海軍原則設定了3：1的軍力部署比例，將船隻部署在遠離美國本土的地方，而現在解放軍可能會達到甚至或超越這一比例，因為軍艦主要在領土附近操作，免去長期部署的困難。因此中國的航母力量（對手來說）不再是偶發的威脅，而是持續存在的威脅。」
那麼，除了威脅的時間無間斷來說，對台灣來說，所謂「中國威脅」的區域是在何處呢？
史丹佛大學梅慧琳教授表示，倘若解放軍試圖實施一種封鎖戰略，試圖從各個方向扼制台灣，那麼航空母艦對解放軍來說，是有助於在台灣東海岸，也就是西太平洋，威懾美軍試圖進入打破中國封鎖戰略進而協助台灣的努力。她告訴記者，若美國介入兩岸戰爭，並且戰爭變得拖延，衝突劇烈擴大，「航母也可能有助於在更遠處發揮作用，譬如在南海。」
她說，「福建艦」引起台北關注的原因是，若兩岸爆發戰爭，台灣極有可能面臨著「封島」（blockade scenario），或可能是面對長期戰爭的情境。
長尾賢也觀察到，若中國海軍搭配使用「福建艦」的戰術成功，那麼解放軍能在台灣東岸部署強大的軍力。因為，台灣在東岸險峻的高山內，儲備了重要彈藥和其他戰爭物資。若解放軍在此區域部隊成功攻擊了這些彈藥和補給站的入口，將給台灣帶來關鍵打擊，切斷台軍與日本、菲律賓和美國的連結。他表示：「這種封島孤立的局勢將考驗台灣的士氣，並可能使民眾更容易投降，接受中國統一的提案。」
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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