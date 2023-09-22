JPEX風波爆發，香港建設虛擬資產中心有何影響？
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香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）因有存戶無法「出金」提取存款，引發證券監管部門與警察聯合調查。香港執法部門表示，這宗「串謀詐騙」案件有超過2000人報警聲稱受害，涉及金額13億港元（1.66億美元）。目前已被拘捕的11名犯罪嫌疑人中不乏網絡紅人（KOL）。數字經濟評論人士指出，執法部門現有搜查手段恐難以阻止不法虛擬金融平台運作，既有法律法規也難以保障儲戶免受損失。
香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）因有存戶無法「出金」提取存款，引發證券監管部門與警察聯合調查，且有波及台灣之勢，引起廣泛議論。
香港執法部門表示，這宗「串謀詐騙」案件有超過2000人報警聲稱受害，涉及金額13億港元（1.66億美元；11.93億元人民幣；53.15億元新台幣）。目前已被拘捕的11名犯罪嫌疑人中不乏網絡紅人（KOL）。一名替該交易所代言的台灣網紅表示願意配合調查。
證券監管部門公開表明JPEX並無牌照，但JPEX反指香港特區政府有關部門「誹謗」，並宣稱將「堅定不移地繼續營運」。
數字經濟評論人士對《BBC中文》指出，執法部門現有搜查手段恐難以阻止不法虛擬金融平台運作，既有法律法規也難以保障儲戶免受損失。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說：「究竟它們是在哪裏運營當中呢？因為那些基本上是個網站平台，有時候是很難依靠政府當局搜查等來制止它們的運作。互聯網世界始終是有點不一樣。」
JPEX案旋即被一些香港媒體稱為「史上最大金融詐騙案」，但若將其他集資詐騙也計算在內的話，則要算1980年代，橫跨香港與馬來西亞等地的佳寧集團貪污腐敗及詐騙案。香港廉政公署耗時17年調查該案，涉案金額達66億港元。
JPEX事件如何爆發？警方與平台都怎麼說？
JPEX在其網站介紹，該公司成立於2020年，自稱是「面向全球的數字資產加密交易平台」，並宣稱已取得美國、加拿大和澳大利亞的相關金融證照。網站稱其「營運總部」設於阿拉伯聯合酋長國最大城市迪拜（Dubai，又譯杜拜），又稱要在澳大利亞悉尼設立「研發總部」。
JPEX在香港大量投放實體廣告，包括辦公樓與購物中心外牆、巴士車身、港鐵公司（MTR）車站等。一些戶外大型廣告上更大字標示該公司為「日本加密貨幣交易所」。
演藝圈與網絡紅人也是JPEX的重要宣傳渠道。香港演員張智霖曾為JPEX拍攝電視廣告，有份宣傳的網紅則以曾是執業大律師與保險經紀的林作，以及網絡視頻製作者陳怡（本名陳穎怡）最為人所知。
2022年3月，JPEX宣佈擬推出聯營信用卡，不久國際信用卡公司Visa公開否認與JPEX有任何合作。
2022年7月，負責金融執法工作的證券及期貨事務監察委員會（證監會）將JPEX兩家關聯公司列入「無牌公司及可疑網站名單」，但並未採取進一步行動。同年11月，世界數位資產行業巨頭FTX公司申請破產，敲響全球加密貨幣行業警鐘。
12月，香港立法會通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》，定於2023年6月1日起實施「虛擬資產交易平台發牌制度」，由證監會負責執行。新法律規定，在6月1日前已在香港運營的虛擬資產交易平台可在法律實施首年內「不違反期」內繼續運營，但必須申領證監會的執照，方可在「不違反期」結束後合法運營。
在同一部法律下，任何人犯下涉及虛擬資產投資的欺詐罪行，經法庭定罪，最高可被判監七年，罰款100萬港元。
5月26日，新監管制度即將生效之際，JPEX在香港發動一輪街頭宣傳活動，期間開始使用「綠石交易所」中文名稱。
7月初，知名社交平台香港連登討論區（LIHKG）有網民宣稱，一位來自中國大陸的JPEX用戶試圖「出金」不果，被邀請到香港辦理，入境後遭伏擊。香港警方隨後證實就此事通緝四人。JPEX崩盤傳言開始擴散。
在近乎同一時間，林作在社交媒體上宣稱已「申請成為JPEX合伙人」，並在7月底舉辦公開講座。《明報》報道，林作在活動上推薦了JPEX與一些虛擬加密貨幣。8月，證監會不點名警告公眾有虛擬資產交易平台經營手法不當。
9月13日，證監會點名警告JPEX以及「向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店」涉及至少六項可疑經營手法。翌日，JPEX宣稱因應證監會聲明而須調整業務，決定上調提幣手續費，一些用戶繼而在網上張貼交易畫面，稱每次提款額度被限制在1000 USDT，須支付999 USDT手續費，即提取金額近乎被手續費全數抵消。
USDT即「美元泰達幣」，又稱「美元穩定幣」。有別於尋求去中央化的虛擬貨幣，「穩定幣」是一種與法定貨幣掛鉤的加密貨幣。其中，USDT與美元幾乎等值。
兩天後，香港金融管理局——香港實際上的央行——公開呼籲民眾「小心聲稱為『銀行』或聲稱其產品為『存款』的虛擬資產機構」。證監會此時宣佈，JPEX事件可能涉及詐騙，已轉介警察跟進。9月17日，JPEX聲稱遭第三方鎖定資金，宣佈自18日凌晨「下架理財頁面的所有交易」。
9月18日，香港警察商業罪案調查科採取行動，拘捕八人，其中包括林作和陳怡，又搜查了多家「加密貨幣找換店」。出身自警察系統的香港特區行政長官李家超對媒體記者說：「這次事件反映出有欺詐成分，所以警方立即採取行動，以涉嫌欺詐拘捕了有關人士。」
警察商罪科與證監會19日聯合召開記者會。證監會代表稱曾發出21封警告信，要求受函者停止宣傳JPEX，而這包括了首八名被捕人士，又稱在13日發警告聲明前，JPEX從未與證監會有任何聯絡；警察代表稱有涉案人員標榜「天天賺錢」，以分享展示名車、奢飾品招徠，而JPEX本身發行的一款虛擬貨幣JPC只能在其平台交易，「根本不值錢」。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！