JPEX風波爆發，香港建設虛擬資產中心有何影響？

香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）因有存戶無法「出金」提取存款，引發證券監管部門與警察聯合調查，且有波及台灣之勢，引起廣泛議論。

香港執法部門表示，這宗「串謀詐騙」案件有超過2000人報警聲稱受害，涉及金額13億港元（1.66億美元；11.93億元人民幣；53.15億元新台幣）。目前已被拘捕的11名犯罪嫌疑人中不乏網絡紅人（KOL）。一名替該交易所代言的台灣網紅表示願意配合調查。

證券監管部門公開表明JPEX並無牌照，但JPEX反指香港特區政府有關部門「誹謗」，並宣稱將「堅定不移地繼續營運」。

數字經濟評論人士對《BBC中文》指出，執法部門現有搜查手段恐難以阻止不法虛擬金融平台運作，既有法律法規也難以保障儲戶免受損失。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說：「究竟它們是在哪裏運營當中呢？因為那些基本上是個網站平台，有時候是很難依靠政府當局搜查等來制止它們的運作。互聯網世界始終是有點不一樣。」

JPEX案旋即被一些香港媒體稱為「史上最大金融詐騙案」，但若將其他集資詐騙也計算在內的話，則要算1980年代，橫跨香港與馬來西亞等地的佳寧集團貪污腐敗及詐騙案。香港廉政公署耗時17年調查該案，涉案金額達66億港元。

Getty Images JPEX在香港發動了鋪天蓋地的戶外廣告宣傳攻勢。

JPEX事件如何爆發？警方與平台都怎麼說？

JPEX在其網站介紹，該公司成立於2020年，自稱是「面向全球的數字資產加密交易平台」，並宣稱已取得美國、加拿大和澳大利亞的相關金融證照。網站稱其「營運總部」設於阿拉伯聯合酋長國最大城市迪拜（Dubai，又譯杜拜），又稱要在澳大利亞悉尼設立「研發總部」。

JPEX在香港大量投放實體廣告，包括辦公樓與購物中心外牆、巴士車身、港鐵公司（MTR）車站等。一些戶外大型廣告上更大字標示該公司為「日本加密貨幣交易所」。

演藝圈與網絡紅人也是JPEX的重要宣傳渠道。香港演員張智霖曾為JPEX拍攝電視廣告，有份宣傳的網紅則以曾是執業大律師與保險經紀的林作，以及網絡視頻製作者陳怡（本名陳穎怡）最為人所知。

2022年3月，JPEX宣佈擬推出聯營信用卡，不久國際信用卡公司Visa公開否認與JPEX有任何合作。

2022年7月，負責金融執法工作的證券及期貨事務監察委員會（證監會）將JPEX兩家關聯公司列入「無牌公司及可疑網站名單」，但並未採取進一步行動。同年11月，世界數位資產行業巨頭FTX公司申請破產，敲響全球加密貨幣行業警鐘。

12月，香港立法會通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》，定於2023年6月1日起實施「虛擬資產交易平台發牌制度」，由證監會負責執行。新法律規定，在6月1日前已在香港運營的虛擬資產交易平台可在法律實施首年內「不違反期」內繼續運營，但必須申領證監會的執照，方可在「不違反期」結束後合法運營。

在同一部法律下，任何人犯下涉及虛擬資產投資的欺詐罪行，經法庭定罪，最高可被判監七年，罰款100萬港元。

5月26日，新監管制度即將生效之際，JPEX在香港發動一輪街頭宣傳活動，期間開始使用「綠石交易所」中文名稱。

South China Morning Post via Getty Images 因JPEX案被捕的林作曾是香港執業大律師。

7月初，知名社交平台香港連登討論區（LIHKG）有網民宣稱，一位來自中國大陸的JPEX用戶試圖「出金」不果，被邀請到香港辦理，入境後遭伏擊。香港警方隨後證實就此事通緝四人。JPEX崩盤傳言開始擴散。

在近乎同一時間，林作在社交媒體上宣稱已「申請成為JPEX合伙人」，並在7月底舉辦公開講座。《明報》報道，林作在活動上推薦了JPEX與一些虛擬加密貨幣。8月，證監會不點名警告公眾有虛擬資產交易平台經營手法不當。

9月13日，證監會點名警告JPEX以及「向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店」涉及至少六項可疑經營手法。翌日，JPEX宣稱因應證監會聲明而須調整業務，決定上調提幣手續費，一些用戶繼而在網上張貼交易畫面，稱每次提款額度被限制在1000 USDT，須支付999 USDT手續費，即提取金額近乎被手續費全數抵消。

USDT即「美元泰達幣」，又稱「美元穩定幣」。有別於尋求去中央化的虛擬貨幣，「穩定幣」是一種與法定貨幣掛鉤的加密貨幣。其中，USDT與美元幾乎等值。

兩天後，香港金融管理局——香港實際上的央行——公開呼籲民眾「小心聲稱為『銀行』或聲稱其產品為『存款』的虛擬資產機構」。證監會此時宣佈，JPEX事件可能涉及詐騙，已轉介警察跟進。9月17日，JPEX聲稱遭第三方鎖定資金，宣佈自18日凌晨「下架理財頁面的所有交易」。

9月18日，香港警察商業罪案調查科採取行動，拘捕八人，其中包括林作和陳怡，又搜查了多家「加密貨幣找換店」。出身自警察系統的香港特區行政長官李家超對媒體記者說：「這次事件反映出有欺詐成分，所以警方立即採取行動，以涉嫌欺詐拘捕了有關人士。」

警察商罪科與證監會19日聯合召開記者會。證監會代表稱曾發出21封警告信，要求受函者停止宣傳JPEX，而這包括了首八名被捕人士，又稱在13日發警告聲明前，JPEX從未與證監會有任何聯絡；警察代表稱有涉案人員標榜「天天賺錢」，以分享展示名車、奢飾品招徠，而JPEX本身發行的一款虛擬貨幣JPC只能在其平台交易，「根本不值錢」。

AFP 香港警方在JPEX案抓捕行動中繳獲大量現金。