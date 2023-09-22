亞塞拜然停火擬併納卡區，南高加索領土爭議始末一次看
我們想讓你知道的是
亞塞拜然宣稱的勝利為納卡區動盪歷史迎來新的轉折。數個世紀以來，當地歷經波斯人、突厥人、俄羅斯人、土耳其人、蘇聯人的統治。國際承認納卡區是穆斯林為主的亞塞拜然的一部分。然而，亞美尼亞人稱為阿爾察赫（Artsakh）的納卡區人口以亞美尼亞裔基督教徒為主。
南高加索衝突停火談判，亞塞拜然擬併納卡區
（中央社）外高加索國家亞塞拜然指出，來自納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）的亞美尼亞代表團已經抵達葉夫拉赫市準備談判。根據亞塞拜然所提停火協議要點，納卡區將整合成為亞塞拜然的一部分。
《路透社》報導，亞塞拜然總統府宣布，來自納戈爾諾・卡拉巴赫地區的亞美尼亞代表團已經抵達亞塞拜然中部葉夫拉赫市（Yevlakh）準備展開談判。當地媒體報導，亞塞拜然談判代表為瑪瑪多夫（Ramin Mammadov）。
亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）20日宣布在多山的納卡區戰勝，強調他祭出「鐵腕手段」，投入24小時閃電軍事行動，納卡區亞美尼亞分離主義已經成為歷史陳跡。
根據亞塞拜然所提停火協議要點，亞美尼亞分離主義部隊必須解散並且解除武裝，納卡區將整合成為亞塞拜然的一部分。
阿利耶夫20日晚間在全國演說中宣告：「犯罪軍閥投降後，這種緊張的源頭、這個毒窩，已經成為歷史陳跡。」
「卡拉巴赫的亞美尼亞裔終於得以鬆一口氣，我之前就這麼說過，我現在再說一次：卡拉巴赫的亞美尼亞裔是我們的公民。」
他表示，原本腦袋遭受「那些戰犯」毒害的12萬卡拉巴赫亞美尼亞裔現在可以像生活在天堂一般，他們的宗教信仰和文化也將受到尊重。
然而，數以千計亞美尼亞裔聚集在地區首府史提帕納科特（Stepanakert）——亞塞拜然稱漢肯德（Khankendi）——的機場，也有人前往俄羅斯維和部隊避難，希望能夠撤離當地。
亞塞拜然宣稱的勝利為納卡區動盪歷史迎來新的轉折。數個世紀以來，當地歷經波斯人、突厥人、俄羅斯人、土耳其人、蘇聯人的統治。
國際承認納卡區是穆斯林為主的亞塞拜然的一部分。然而，亞美尼亞人稱為阿爾察赫（Artsakh）的納卡區人口以亞美尼亞裔基督教徒為主。
亞美尼亞總理：和平之路儘管不易仍須貫徹
外高加索夙敵「雙亞」緊張再起。亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天（當地時間21日）表示，與亞塞拜然間的和平之路儘管「不易」，但是仍須予以貫徹。
亞塞拜然軍隊19日在多山的納戈爾諾・卡拉巴赫地區發動所謂「反恐」任務，當地亞美尼亞分離主義分子在面臨造成200人死亡的軍事行動下繳械投降。雙方昨天宣布達成停火協議，今天將在亞塞拜然中部葉夫拉赫市（Yevlakh）舉行會談。
《法新社》報導，帕辛揚今天在電視轉播的演說中指出：「經歷內、外部的衝擊，（和平）這條路並不容易，但是我們必須繼續予以貫徹。」
數以千計抗議民眾昨天聚集在亞美尼亞首都葉里凡，譴責政府未能支持在納卡區的分離派人士，讓他們在當地只能屈辱地向亞塞拜然投降。許多示威人士要求帕辛揚下台。
亞美尼亞常駐聯合國日內瓦辦事處大使霍夫漢尼斯揚（Andranik Hovhannisyan）今天在聯合國人權理事會（UNHRC）表示，亞美尼亞早已針對納卡區「迫在眉睫的種族清洗」提出過警告，並強調這種情況「現在正在發生」。
「自從亞塞拜然對連結亞美尼亞唯一的生命線持續進行封鎖以來，納戈爾諾・卡拉巴赫的平民受困其間，沒有撤離的管道。這不是單純的衝突情況，這是違反人道罪，應該予以這樣看待。」
亞塞拜然駐聯合國日內瓦辦事處參贊阿布杜拉耶娃（Dilara Abdullayeva）也在聯合國人權理事會發言，強調巴庫當局「被迫採取局部反恐措施」，並堅稱亞塞拜然「專攻非法軍事編隊和防禦工事」。
與此同時，納卡區分離主義部隊今天指控亞塞拜然違反昨天達成的停火協議。
他們表示，亞塞拜然軍隊使用「多種槍砲，違反停火協議」。但是亞塞拜然國防部表示，相關指控「全屬惡意偽造的虛假資訊。」
亞塞拜然奪回納卡區控制權，爭議始末一次看
亞塞拜然昨天宣布重新奪回對納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的控制，這是數十年來巴庫當局首度掌控這個分離主義地區。
自蘇聯解體至今的30年裡，前蘇聯成員國亞美尼亞和亞塞拜然已因納卡區2度爆發戰爭。
《路透社》整理了相關衝突的歷史背景。
- 納卡區是指哪個地區？
納卡區位於亞塞拜然境內、卡拉巴赫（Karabakh）山脈南端，亞美尼亞人則稱當地為「阿爾察赫」。國際大多承認納卡區是亞塞拜然的一部分，但目前當地的12萬居民主要是亞美尼亞裔，他們擁有自己的親亞美尼亞政府，但未獲得亞美尼亞或其他國家的正式承認。
信奉基督教的亞美尼亞人認為他們在納卡區擁有悠久歷史，甚至可追溯到公元前數個世紀；亞塞拜然的居民則主要是突厥裔穆斯林，他們同樣聲稱對納卡區有歷史悠久的淵源。
數個世紀以來，納卡區曾經歷波斯人、土耳其人和俄羅斯人的統治。亞美尼亞和亞塞拜然民族之間的血腥衝突則可以追溯到一個多世紀前。
在前蘇聯時期，納卡區是亞塞拜然的一個自治區。
- 第一次納卡戰爭
隨著蘇聯解體，亞美尼亞人和亞塞拜然人爆發第一次納卡戰爭（1988年－1994年），這場戰爭中約有3萬人被殺，逾100萬人流離失所。這場戰爭以亞美尼亞的全面勝利告終，亞美尼亞方面掌控了納卡區和周邊7個地區，流離失所的難民大多數是亞塞拜然人。
- 2020年的44天戰爭
在經歷數十年來的間歇性小規模衝突之後，亞塞拜然2020年展開一場軍事行動，迅速突破亞美尼亞人的防線，第二次納卡戰爭爆發。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。