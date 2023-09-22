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2023/09/22,
國際

亞塞拜然停火擬併納卡區，南高加索領土爭議始末一次看

亞塞拜然停火擬併納卡區，南高加索領土爭議始末一次看
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

亞塞拜然宣稱的勝利為納卡區動盪歷史迎來新的轉折。數個世紀以來，當地歷經波斯人、突厥人、俄羅斯人、土耳其人、蘇聯人的統治。國際承認納卡區是穆斯林為主的亞塞拜然的一部分。然而，亞美尼亞人稱為阿爾察赫（Artsakh）的納卡區人口以亞美尼亞裔基督教徒為主。

南高加索衝突停火談判，亞塞拜然擬併納卡區

（中央社）外高加索國家亞塞拜然指出，來自納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）的亞美尼亞代表團已經抵達葉夫拉赫市準備談判。根據亞塞拜然所提停火協議要點，納卡區將整合成為亞塞拜然的一部分。

《路透社》報導，亞塞拜然總統府宣布，來自納戈爾諾・卡拉巴赫地區的亞美尼亞代表團已經抵達亞塞拜然中部葉夫拉赫市（Yevlakh）準備展開談判。當地媒體報導，亞塞拜然談判代表為瑪瑪多夫（Ramin Mammadov）。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）20日宣布在多山的納卡區戰勝，強調他祭出「鐵腕手段」，投入24小時閃電軍事行動，納卡區亞美尼亞分離主義已經成為歷史陳跡。

根據亞塞拜然所提停火協議要點，亞美尼亞分離主義部隊必須解散並且解除武裝，納卡區將整合成為亞塞拜然的一部分。

阿利耶夫20日晚間在全國演說中宣告：「犯罪軍閥投降後，這種緊張的源頭、這個毒窩，已經成為歷史陳跡。」

「卡拉巴赫的亞美尼亞裔終於得以鬆一口氣，我之前就這麼說過，我現在再說一次：卡拉巴赫的亞美尼亞裔是我們的公民。」

他表示，原本腦袋遭受「那些戰犯」毒害的12萬卡拉巴赫亞美尼亞裔現在可以像生活在天堂一般，他們的宗教信仰和文化也將受到尊重。

然而，數以千計亞美尼亞裔聚集在地區首府史提帕納科特（Stepanakert）——亞塞拜然稱漢肯德（Khankendi）——的機場，也有人前往俄羅斯維和部隊避難，希望能夠撤離當地。

亞塞拜然宣稱的勝利為納卡區動盪歷史迎來新的轉折。數個世紀以來，當地歷經波斯人、突厥人、俄羅斯人、土耳其人、蘇聯人的統治。

國際承認納卡區是穆斯林為主的亞塞拜然的一部分。然而，亞美尼亞人稱為阿爾察赫（Artsakh）的納卡區人口以亞美尼亞裔基督教徒為主。

亞美尼亞總理：和平之路儘管不易仍須貫徹

外高加索夙敵「雙亞」緊張再起。亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天（當地時間21日）表示，與亞塞拜然間的和平之路儘管「不易」，但是仍須予以貫徹。

亞塞拜然軍隊19日在多山的納戈爾諾・卡拉巴赫地區發動所謂「反恐」任務，當地亞美尼亞分離主義分子在面臨造成200人死亡的軍事行動下繳械投降。雙方昨天宣布達成停火協議，今天將在亞塞拜然中部葉夫拉赫市（Yevlakh）舉行會談。

《法新社》報導，帕辛揚今天在電視轉播的演說中指出：「經歷內、外部的衝擊，（和平）這條路並不容易，但是我們必須繼續予以貫徹。」

數以千計抗議民眾昨天聚集在亞美尼亞首都葉里凡，譴責政府未能支持在納卡區的分離派人士，讓他們在當地只能屈辱地向亞塞拜然投降。許多示威人士要求帕辛揚下台。

亞美尼亞常駐聯合國日內瓦辦事處大使霍夫漢尼斯揚（Andranik Hovhannisyan）今天在聯合國人權理事會（UNHRC）表示，亞美尼亞早已針對納卡區「迫在眉睫的種族清洗」提出過警告，並強調這種情況「現在正在發生」。

「自從亞塞拜然對連結亞美尼亞唯一的生命線持續進行封鎖以來，納戈爾諾・卡拉巴赫的平民受困其間，沒有撤離的管道。這不是單純的衝突情況，這是違反人道罪，應該予以這樣看待。」

亞塞拜然駐聯合國日內瓦辦事處參贊阿布杜拉耶娃（Dilara Abdullayeva）也在聯合國人權理事會發言，強調巴庫當局「被迫採取局部反恐措施」，並堅稱亞塞拜然「專攻非法軍事編隊和防禦工事」。

與此同時，納卡區分離主義部隊今天指控亞塞拜然違反昨天達成的停火協議。

他們表示，亞塞拜然軍隊使用「多種槍砲，違反停火協議」。但是亞塞拜然國防部表示，相關指控「全屬惡意偽造的虛假資訊。」

亞塞拜然奪回納卡區控制權，爭議始末一次看

亞塞拜然昨天宣布重新奪回對納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的控制，這是數十年來巴庫當局首度掌控這個分離主義地區。

自蘇聯解體至今的30年裡，前蘇聯成員國亞美尼亞和亞塞拜然已因納卡區2度爆發戰爭。

《路透社》整理了相關衝突的歷史背景。

  • 納卡區是指哪個地區？

納卡區位於亞塞拜然境內、卡拉巴赫（Karabakh）山脈南端，亞美尼亞人則稱當地為「阿爾察赫」。國際大多承認納卡區是亞塞拜然的一部分，但目前當地的12萬居民主要是亞美尼亞裔，他們擁有自己的親亞美尼亞政府，但未獲得亞美尼亞或其他國家的正式承認。

信奉基督教的亞美尼亞人認為他們在納卡區擁有悠久歷史，甚至可追溯到公元前數個世紀；亞塞拜然的居民則主要是突厥裔穆斯林，他們同樣聲稱對納卡區有歷史悠久的淵源。

數個世紀以來，納卡區曾經歷波斯人、土耳其人和俄羅斯人的統治。亞美尼亞和亞塞拜然民族之間的血腥衝突則可以追溯到一個多世紀前。

在前蘇聯時期，納卡區是亞塞拜然的一個自治區。

  • 第一次納卡戰爭

隨著蘇聯解體，亞美尼亞人和亞塞拜然人爆發第一次納卡戰爭（1988年－1994年），這場戰爭中約有3萬人被殺，逾100萬人流離失所。這場戰爭以亞美尼亞的全面勝利告終，亞美尼亞方面掌控了納卡區和周邊7個地區，流離失所的難民大多數是亞塞拜然人。

  • 2020年的44天戰爭

在經歷數十年來的間歇性小規模衝突之後，亞塞拜然2020年展開一場軍事行動，迅速突破亞美尼亞人的防線，第二次納卡戰爭爆發。


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