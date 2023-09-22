印度輿論一致對外反錫克教獨立運動，稱外交官面臨安全威脅、暫停對加拿大公民發簽證
我們想讓你知道的是
「卡利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普（Punjab）地區，建立名為「卡利斯坦」（Khalistan）的獨立國家，據稱受到印度仇敵巴基斯坦的暗中支持。就地理位置來看，旁遮普地區西接巴基斯坦、北近中國，對印度國家安全極為重，印度不會容許「卡利斯坦分離運動」壯大。觀察人士認為，若加拿大不停止包容「反印度分子」，兩國關係恐難和緩。
錫克教獨立運動，印度輿論一致對外
（中央社）印度與加拿大最近再因「卡利斯坦分離運動」發生外交衝撞，印度評論人士以及媒體口徑一致對外，為新德里添加了堅持立場的信心，若加拿大不停止包容「反印度分子」，兩國關係恐難和緩。
印度長期指控加拿大政府在加國境內包庇「卡利斯坦分離運動」分子，容許他們進行「反印度」活動，包括今年3月示威者闖入印度駐溫哥華領事館，以及6月遊行出現傳播挑起歷史仇恨的花車。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本月稍早前來新德里出席20國集團（G20）峰會，期間據傳遭印度冷落，印度總理莫迪（Narendra Modi）在峰會活動尾聲與杜魯道簡短對話，僅表達對加國境內「反印度活動」的「深切關切」。
許多媒體將此解讀為杜魯道遭莫迪「訓斥」。
杜魯道返國後，加拿大便宣布推遲一個高階貿易團訪問印度的行程，隨後媒體也傳出兩國停止自由貿易協定的協商。
18日，杜魯道進一步指控印度主使6月在加國境內殺害支持卡利斯坦分離運動的加籍錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）。印度否認指控，兩國相互驅逐外交官，使得衝撞從貿易提升至外交層次。
兩國的歧見的關鍵點在於，加拿大認為民眾應有言論及集會自由，而印度則視卡利斯坦分離分子為恐怖分子。
卡利斯坦分離分子據信曾策畫多起爆破飛機的恐怖行動，包括1985年的兩起國際班機炸彈事件，以及隨後幾年發生在印度境內的印度教徒屠殺事件。因此，印度輿論幾乎是一面倒支持印度政府，譴責杜魯道包庇「恐怖分子」。
印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）副主席奇克瑪尼（Gautam Chikermane）與研究員薩林（Sushant Sareen）最近聯合撰文，稱加拿大支持恐怖主義，有朝一日必受其害。
文章聲稱，杜魯道包庇卡利斯坦分離分子，是基於政權與選舉考量，因為杜魯道領導的加拿大自由黨有許多錫克教黨員。此外，自由黨也需要親「卡利斯坦獨立運動」的新民主黨（NDP）的支持。
印度智庫政策研究中心（CPR）戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）也在社群平台X上說，印度與加拿大向來友好，兩國交惡，起因在於杜魯道與激進錫克教徒之間的政治聯盟。
謝蘭尼說，尼賈爾身亡迄今已3個多月，加拿大政府並未起訴任何嫌犯，杜魯道缺乏證據的指控，恐把印加關係帶到新低。
印度新德里電視台（NDTV）21日引述渥太華卡爾頓大學（Carleton University in Ottawa）教授卡文（Stephanie Carvin）說，印度已成為西方陣營抗衡中國的秤錘，與印度交惡恐使加拿大難以融入西方陣營。
「卡利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普（Punjab）地區，建立名為「卡利斯坦」（Khalistan）的獨立國家，據稱受到印度仇敵巴基斯坦的暗中支持。
就地理位置來看，旁遮普地區西接巴基斯坦、北近中國，對印度國家安全極為重，印度不會容許「卡利斯坦分離運動」壯大。觀察人士認為，若加拿大不停止包容「反印度分子」，兩國關係恐難和緩。
印度稱外交官面臨安全威脅無法辦公，暫停對加拿大公民發簽證
（中央社）在印度與加拿大外交關係因「卡利斯坦分離運動」陷入低潮之際，印度外交部21日證實，已暫停向加拿大籍公民核放簽證，理由是印度派駐在加拿大的外交官面臨安全威脅，無法正常辦公。
21日上午，簽證服務外包公司BLS International在加拿大簽證中心網站上，貼出跑馬燈，宣布「基於作業因素，印度簽證服務21日起暫停，直到進一步通知為止。」
印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）下午在例行記者會上證實，印度派駐在加拿大的外交官因面臨安全威脅，無法正常辦公，因此暫時無法核發簽證。
但巴格奇補充，目前人在其他國家的加拿大人，也暫時無法在所在國家申辦印度簽證。
印度媒體報導，印度派駐在加拿大的外交官在不同社交平台收到死亡威脅，這些威脅可能是來自居住在加拿大的激進卡利斯坦分離分子。
「卡利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普地區，建立名為「卡利斯坦」的獨立國家，支持者多為錫克教信徒。
今年6月，分離運動領袖尼賈爾，在加國卑詩省（British Columbia）遭到不明人士槍殺身亡。加拿大總理杜魯道最近指控印度政府疑為幕後主使，但印度外交部否認此說。
印度長期以來對加拿大處理境內「卡利斯坦分離運動」的態度有意見，杜魯道的指控讓兩國關係進一步惡化，雙方日前已互相驅逐外交官，未來還有可能縮減外交官派駐人數。
加拿大指面臨安全威脅，調整駐印度外交官人數
（中央社）加拿大總理杜魯道指控印度政府參與一名錫克教分離主義領袖遇害案，引發兩國外交爭端。加拿大當局表示，將「調整」駐印外交官人數，同日印度也宣布停發簽證給加拿大公民。
《法新社》報導，加拿大高級專員公署（High Commission）透過聲明稿表示：「鑑於當前緊張局勢升高，我們正採取行動，確保我國外交官的安全。」
「部分外交官在不同社群平台接獲威脅，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada，GAC）正在評估駐印人員數量。」
Tags：
裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
本文章內容由「幸福空間」提供