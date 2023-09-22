印度輿論一致對外反錫克教獨立運動，稱外交官面臨安全威脅、暫停對加拿大公民發簽證

錫克教獨立運動，印度輿論一致對外

（中央社）印度與加拿大最近再因「卡利斯坦分離運動」發生外交衝撞，印度評論人士以及媒體口徑一致對外，為新德里添加了堅持立場的信心，若加拿大不停止包容「反印度分子」，兩國關係恐難和緩。

印度長期指控加拿大政府在加國境內包庇「卡利斯坦分離運動」分子，容許他們進行「反印度」活動，包括今年3月示威者闖入印度駐溫哥華領事館，以及6月遊行出現傳播挑起歷史仇恨的花車。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本月稍早前來新德里出席20國集團（G20）峰會，期間據傳遭印度冷落，印度總理莫迪（Narendra Modi）在峰會活動尾聲與杜魯道簡短對話，僅表達對加國境內「反印度活動」的「深切關切」。

許多媒體將此解讀為杜魯道遭莫迪「訓斥」。

杜魯道返國後，加拿大便宣布推遲一個高階貿易團訪問印度的行程，隨後媒體也傳出兩國停止自由貿易協定的協商。

18日，杜魯道進一步指控印度主使6月在加國境內殺害支持卡利斯坦分離運動的加籍錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）。印度否認指控，兩國相互驅逐外交官，使得衝撞從貿易提升至外交層次。

兩國的歧見的關鍵點在於，加拿大認為民眾應有言論及集會自由，而印度則視卡利斯坦分離分子為恐怖分子。

卡利斯坦分離分子據信曾策畫多起爆破飛機的恐怖行動，包括1985年的兩起國際班機炸彈事件，以及隨後幾年發生在印度境內的印度教徒屠殺事件。因此，印度輿論幾乎是一面倒支持印度政府，譴責杜魯道包庇「恐怖分子」。

印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）副主席奇克瑪尼（Gautam Chikermane）與研究員薩林（Sushant Sareen）最近聯合撰文，稱加拿大支持恐怖主義，有朝一日必受其害。

文章聲稱，杜魯道包庇卡利斯坦分離分子，是基於政權與選舉考量，因為杜魯道領導的加拿大自由黨有許多錫克教黨員。此外，自由黨也需要親「卡利斯坦獨立運動」的新民主黨（NDP）的支持。

印度智庫政策研究中心（CPR）戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）也在社群平台X上說，印度與加拿大向來友好，兩國交惡，起因在於杜魯道與激進錫克教徒之間的政治聯盟。

謝蘭尼說，尼賈爾身亡迄今已3個多月，加拿大政府並未起訴任何嫌犯，杜魯道缺乏證據的指控，恐把印加關係帶到新低。

印度新德里電視台（NDTV）21日引述渥太華卡爾頓大學（Carleton University in Ottawa）教授卡文（Stephanie Carvin）說，印度已成為西方陣營抗衡中國的秤錘，與印度交惡恐使加拿大難以融入西方陣營。

「卡利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普（Punjab）地區，建立名為「卡利斯坦」（Khalistan）的獨立國家，據稱受到印度仇敵巴基斯坦的暗中支持。

就地理位置來看，旁遮普地區西接巴基斯坦、北近中國，對印度國家安全極為重，印度不會容許「卡利斯坦分離運動」壯大。觀察人士認為，若加拿大不停止包容「反印度分子」，兩國關係恐難和緩。

簽證服務外包公司BLS International 21日在加拿大簽證中心網站上貼出跑馬燈，宣布自21日起暫停提供印度簽證服務，直到進一步通知為止。中央社記者林行健新德里傳真 112年9月21日

印度稱外交官面臨安全威脅無法辦公，暫停對加拿大公民發簽證

（中央社）在印度與加拿大外交關係因「卡利斯坦分離運動」陷入低潮之際，印度外交部21日證實，已暫停向加拿大籍公民核放簽證，理由是印度派駐在加拿大的外交官面臨安全威脅，無法正常辦公。

21日上午，簽證服務外包公司BLS International在加拿大簽證中心網站上，貼出跑馬燈，宣布「基於作業因素，印度簽證服務21日起暫停，直到進一步通知為止。」

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）下午在例行記者會上證實，印度派駐在加拿大的外交官因面臨安全威脅，無法正常辦公，因此暫時無法核發簽證。

但巴格奇補充，目前人在其他國家的加拿大人，也暫時無法在所在國家申辦印度簽證。

印度媒體報導，印度派駐在加拿大的外交官在不同社交平台收到死亡威脅，這些威脅可能是來自居住在加拿大的激進卡利斯坦分離分子。

「卡利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普地區，建立名為「卡利斯坦」的獨立國家，支持者多為錫克教信徒。

今年6月，分離運動領袖尼賈爾，在加國卑詩省（British Columbia）遭到不明人士槍殺身亡。加拿大總理杜魯道最近指控印度政府疑為幕後主使，但印度外交部否認此說。

印度長期以來對加拿大處理境內「卡利斯坦分離運動」的態度有意見，杜魯道的指控讓兩國關係進一步惡化，雙方日前已互相驅逐外交官，未來還有可能縮減外交官派駐人數。

Photo Credit: GettyImages 杜魯道與莫迪於G20峰會會面。

加拿大指面臨安全威脅，調整駐印度外交官人數

（中央社）加拿大總理杜魯道指控印度政府參與一名錫克教分離主義領袖遇害案，引發兩國外交爭端。加拿大當局表示，將「調整」駐印外交官人數，同日印度也宣布停發簽證給加拿大公民。

《法新社》報導，加拿大高級專員公署（High Commission）透過聲明稿表示：「鑑於當前緊張局勢升高，我們正採取行動，確保我國外交官的安全。」

「部分外交官在不同社群平台接獲威脅，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada，GAC）正在評估駐印人員數量。」