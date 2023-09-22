開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/09/22,
科學

NASA：小行星貝努2182年可能撞上地球，機率0.037％，將釋出1200百萬噸的能量

NASA：小行星貝努2182年可能撞上地球，機率0.037％，將釋出1200百萬噸的能量
Photo Credit: NASA官網

我們想讓你知道的是

根據自然科學網站《IFLScience》，如果貝努撞擊地球，將釋出1200百萬噸的能量，為大多數人造核武能量的24倍。科學家2019年披露，導致恐龍滅絕的小行星能量是原子彈的100億倍。

（中央社）新報告指出，美國國家航空暨太空總署（NASA）追蹤近25年的一顆小行星可能會在2182年撞上地球，機率為0.037％。

「歐塞瑞斯號」（OSIRIS-REx）科學團隊表示，1999年首度發現的近地小行星貝努（Bennu）可能會慢慢飄到地球軌道，在2182年9月撞上地球。

專家在發表於ScienceDirect資料庫的研究報告中說，貝努每6年就會經過地球1次，曾在1999年、2005年與2011年與地球有過親密接觸。

科學家說，貝努在2182年前撞上地球的機率為1/2700，相當於0.037％。

2020年10月，NASA探測器歐塞瑞斯號曾短暫觸碰貝努表面，採集樣本後再遠離這枚小行星。歐塞瑞斯號在太空收集到的第一個小行星樣本於今（2023）年9月17日送回地球，降落在美國猶他州。這是NASA頭一次執行這類任務。

天體物理學家奧魯塞伊（Hakeem Oluyesi）告訴《美國廣播公司新聞網》（ABC News），這將改變人們對太陽系起源的認知。

他說：「這是純粹、未受汙染的物質，可揭開太陽系初期的秘密。科學家也期盼能找到生物分子，或甚至是生命前驅分子，儘管希望不大。」

根據自然科學網站《IFLScience》，如果貝努撞擊地球，將釋出1200百萬噸的能量，為大多數人造核武能量的24倍。

科學家2019年披露，導致恐龍滅絕的小行星能量是原子彈的100億倍。專家在大塊岩石中發現證據，顯示這種小行星的撞擊力道足以引發野火、海嘯與爆炸，導致大量塵埃布滿大氣層，進而遮蔽陽光。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。