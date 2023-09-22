韓國國會史上頭一遭，表決建議總理撤職、拘捕最大在野黨魁
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針對共同民主黨領袖李在明的拘捕同意案也在149票贊成、136票反對、6票棄權、4票無效的狀況下通過，以一票之差越過148票的通過門檻。《韓聯社》報導推測可能有29票來自共同民主黨籍議員。
（中央社）韓國國會21日召開全體會議，表決通過撤銷國務總理韓悳洙職務建議案，以及同意拘捕最大在野黨共同民主黨黨魁李在明案。這是韓國憲政史上，國會首次通過撤銷國務總理職務的建議案。
韓國國會21日下午先就撤銷國務總理職務案進行不記名表決，以175票贊成、116票反對及4票棄權通過。贊成票推測主要來自在野黨共同民主黨及正義黨。
這次建議案是由共同民主黨提出，以梨泰院踩踏事故、世界童軍大會、海軍陸戰隊防汛士兵殉職調查與日本福島核處理水排放問題等爭議處理不力為由，建議總統尹錫悅撤銷現任國務總理韓悳洙職務。但建議案並無強制約束力，目前看來尹錫悅接受的可能性極低。
這次建議案雖是韓國憲政史上首次針對國務總理的撤銷職務建議案，卻是尹錫悅政府上任後第3次針對內閣成員的撤職建議案。韓國國會先前曾針對外交部長朴振、行政安全部長李祥敏通過2次撤職建議案，但尹錫悅皆未採納，兩人維持職務至今。
先前在李祥敏遭國會彈劾時，韓國總統辦公室曾將此批為議會之恥。在最大在野黨共同民主黨具有國會過半席次優勢的狀況下，總統辦公室也將這次國務總理撤職建議案視作政治攻擊。
然而，針對共同民主黨領袖李在明的拘捕同意案稍後也在149票贊成、136票反對、6票棄權、4票無效的狀況下通過，以一票之差越過148票的通過門檻。《韓聯社》報導推測可能有29票來自共同民主黨籍議員。
李在明本人並未參與21日的表決，他為抗議政府對經濟管理不善、損害媒體自由及未積極反對日本排放福島核處理水等，自8月31日起絕食抗議，現正因健康狀況入院治療。而韓國檢方在他18日入院同日，以涉嫌貪腐等弊案為由聲請拘捕李在明。
李在明涉嫌在擔任城南市市長期間造成200億韓元（約新台幣5.3億元）損失而被控瀆職，同時涉嫌收受非法轉移資金給北韓的企業賄賂。但李在明否認所有罪嫌，將這些指控稱為政治陷害。
因國會議員享有羈押豁免權，檢方必須在國會同意解除豁免權後才能拘捕李在明。韓國國會今年2月曾因檢方聲請拘捕進行表決，但當時結果為139票同意、138票反對、11票無效、9票棄權，未達到通過門檻。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心