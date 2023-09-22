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2023/09/22,
中國

《日經亞洲》：不滿習近平整肅軍隊，共軍元老北戴河會議沉默施壓

《日經亞洲》：不滿習近平整肅軍隊，共軍元老北戴河會議沉默施壓
Photo Credit: GettyImages

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中澤克二分析，在整肅之後，新任的火箭軍司令王厚斌和政委徐西盛分別來自海軍和空軍，由於火箭軍需要專業的操作，外人難以快速而熟練的調度火箭軍。不難想像，軍隊內部瀰漫著強烈的不滿情緒。這樣的情形之下，如果負責軍隊行政和對外關係的國防部長李尚福也被撤換，組織內部的動盪必然加劇。

（中央社）《日經亞洲》報導，中國國家主席習近平在今（2023）年北戴河會議被中共元老斥責時，高齡94歲的前中共中央軍委副主席遲浩田也列席，雖未發言，然而他藉由出席表達對整肅解放軍的不滿。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）社論撰稿人中澤克二（Katsuji Nakazawa）日前引述知情人士透露，中國國家主席習近平在今夏北戴河會議上，因為國家方向問題遭到中共元老們斥責。今天他進一步引述消息來源發表文章指出，前中共中央軍委副主席、中國人民解放軍上將遲浩田也出席了這場會議。

他提到，其中一名前往北戴河的中共元老是前中國國家副主席曾慶紅，而在會議進行時，遲浩田就坐在他的身邊。遲浩田雖然全程並未發言，然而「無聲」的行為也被認為「值得玩味」。

這樣的行為也被解讀為共軍元老對習近平施壓，表達對於一系列整肅解放軍行動的不滿。

中澤克二提到，無論軍方對於整肅有多麼不滿，都無法直接表達，因為他們必須捍衛共產黨，因此退休的軍隊元老們不得不向共產黨的領導人傳達目前軍隊內部的情況。

他說，習近平對於解放軍的整頓從上任之初就開始，致力於將與前領導人鄧小平、江澤民關係密切的勢力逐出軍隊，並藉由「貪腐」整頓了包含前中央軍委副主席徐才厚在內的共軍元老。

當時多位共軍元老被判刑，徐才厚也被雙開（開除黨籍、公職）與起訴，隨後於2015年因為罹患膀胱癌而病逝。

中澤克二指出，直到今年，對於軍方的整頓仍在持續。7月時中共火箭軍前副司令員吳國華傳出死亡的消息，死因眾說紛紜；8月時，時任火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌、政委徐忠波等人被帶走，傳出與貪汙或洩密有關。

接著，中國國防部長李尚福神秘消失，至今仍音訊全無。雖然官方至今尚未發布任何相關消息，但暗示他已被整肅的報導已在世界各地瘋傳。

他分析，在整肅之後，新任的火箭軍司令王厚斌和政委徐西盛分別來自海軍和空軍，由於火箭軍需要專業的操作，外人難以快速而熟練的調度火箭軍。不難想像，軍隊內部瀰漫著強烈的不滿情緒。這樣的情形之下，如果負責軍隊行政和對外關係的國防部長李尚福也被撤換，組織內部的動盪必然加劇。

中澤克二認為，解放軍內部整肅、動盪和不滿情緒的蔓延，可能與密切關注解放軍的遲浩田在北戴河會議中沉默施壓有關。

中澤克二是東京的日經新聞高層人員和社論撰稿人。他曾在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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