《日經亞洲》：不滿習近平整肅軍隊，共軍元老北戴河會議沉默施壓
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中澤克二分析，在整肅之後，新任的火箭軍司令王厚斌和政委徐西盛分別來自海軍和空軍，由於火箭軍需要專業的操作，外人難以快速而熟練的調度火箭軍。不難想像，軍隊內部瀰漫著強烈的不滿情緒。這樣的情形之下，如果負責軍隊行政和對外關係的國防部長李尚福也被撤換，組織內部的動盪必然加劇。
（中央社）《日經亞洲》報導，中國國家主席習近平在今（2023）年北戴河會議被中共元老斥責時，高齡94歲的前中共中央軍委副主席遲浩田也列席，雖未發言，然而他藉由出席表達對整肅解放軍的不滿。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）社論撰稿人中澤克二（Katsuji Nakazawa）日前引述知情人士透露，中國國家主席習近平在今夏北戴河會議上，因為國家方向問題遭到中共元老們斥責。今天他進一步引述消息來源發表文章指出，前中共中央軍委副主席、中國人民解放軍上將遲浩田也出席了這場會議。
他提到，其中一名前往北戴河的中共元老是前中國國家副主席曾慶紅，而在會議進行時，遲浩田就坐在他的身邊。遲浩田雖然全程並未發言，然而「無聲」的行為也被認為「值得玩味」。
這樣的行為也被解讀為共軍元老對習近平施壓，表達對於一系列整肅解放軍行動的不滿。
中澤克二提到，無論軍方對於整肅有多麼不滿，都無法直接表達，因為他們必須捍衛共產黨，因此退休的軍隊元老們不得不向共產黨的領導人傳達目前軍隊內部的情況。
他說，習近平對於解放軍的整頓從上任之初就開始，致力於將與前領導人鄧小平、江澤民關係密切的勢力逐出軍隊，並藉由「貪腐」整頓了包含前中央軍委副主席徐才厚在內的共軍元老。
當時多位共軍元老被判刑，徐才厚也被雙開（開除黨籍、公職）與起訴，隨後於2015年因為罹患膀胱癌而病逝。
中澤克二指出，直到今年，對於軍方的整頓仍在持續。7月時中共火箭軍前副司令員吳國華傳出死亡的消息，死因眾說紛紜；8月時，時任火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌、政委徐忠波等人被帶走，傳出與貪汙或洩密有關。
接著，中國國防部長李尚福神秘消失，至今仍音訊全無。雖然官方至今尚未發布任何相關消息，但暗示他已被整肅的報導已在世界各地瘋傳。
他分析，在整肅之後，新任的火箭軍司令王厚斌和政委徐西盛分別來自海軍和空軍，由於火箭軍需要專業的操作，外人難以快速而熟練的調度火箭軍。不難想像，軍隊內部瀰漫著強烈的不滿情緒。這樣的情形之下，如果負責軍隊行政和對外關係的國防部長李尚福也被撤換，組織內部的動盪必然加劇。
中澤克二認為，解放軍內部整肅、動盪和不滿情緒的蔓延，可能與密切關注解放軍的遲浩田在北戴河會議中沉默施壓有關。
中澤克二是東京的日經新聞高層人員和社論撰稿人。他曾在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。