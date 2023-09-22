杭州亞運開幕式王冠閎、羅嘉翎出任掌旗官，21日台灣男女足都傳捷報，男排晉級12強
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台灣男足昨天在杭州亞運分組賽第2戰與印尼交手，靠著林偉傑助攻以及秦文彥射門，最終以1比0勝出，這不僅是1966年曼谷亞運以來台灣隊首顆進球，還助台灣隊奪得近65年以來在亞運首場勝利。這也讓男足總教練陳俊明感動地表示，這場勝利等了65年，並為球員感到驕傲。
亞運台灣男足睽違65年奪勝，教頭：有激勵作用
（中央社）台灣男足昨（21）日杭州亞運分組賽迎戰印尼，靠著下半場秦文彥破門，以1比0迎接勝利，總教練陳俊明表示，這一勝等了65年，真的為球員感到驕傲，在台灣足球低迷情況下，這場勝利有激勵作用。
台灣男足過去在「港腳時代」，曾在1954年、1958年亞運締造2連霸，後來在參加1966年曼谷亞運後，直到2018年才再度叩關亞運，但在分組賽就出局，陳庭揚這次杭州亞運因傷退出台灣男足，改由一哥陳柏良遞補，不僅是陳柏良近4年以來首度披上台灣戰袍出賽，更是他在亞運初體驗，將率隊尋求自1958年東京亞運以來首勝。
亞運男足分成6組，取分組前2以及4支戰績最佳的第3名晉級16強，台灣隊與北韓、印尼、吉爾吉斯同組，首戰以0比2輸給北韓後，昨天在浙江師範大學東體育場與印尼交手，由陳柏良與温智豪組成黃金中場抗敵。
台灣男足上半場帶給對手不少威脅，但都欠缺臨門一腳，開賽第13分鐘吳彥澍從左側傳中，被門將攔截，而第25分鐘梁孟昕禁區外遠射射偏。
台灣隊3分鐘後攻勢再起，儘管一度被對手搶斷，但隨即印尼隊發生失誤，陳柏良起腳射偏，而温智豪第31分鐘後操刀自由球，將球送到禁區後，再度被門將攔下。
台灣隊下半場趁著印尼度還未進入狀況，秦文彥接獲左路林偉傑傳球，成功破網，落後1球的印尼隊，攻勢轉趨積極，幾次射門機會都被台灣隊門將成功化解，台灣隊最終就以1比0迎接勝利。
秦文彥這一球價值連城，不僅是1966年曼谷亞運以來，台灣隊首顆進球，還助台灣隊奪得近65年以來在亞運首場勝利。
台灣隊總教練陳俊明出席賽後記者會時表示，由於印尼速度快，短傳與基本功又不錯，賽前就預設可能大多會處於防守狀態，必須做好防守、不能失分，「對手雖然都有射門機會，但都在外圍，獲勝關鍵在於團隊有做好防守端工作，才有機會反擊」。
陳俊明指出，這場勝利等了65年，讓他相當感動，並為球員感到驕傲，這一勝對於正處低迷的台灣足球，將有激勵作用，並感謝陳柏良在中國足球甲級聯賽賽事密集情況下情義相挺、參加亞運，帶給陣中年輕球員安定感。
回憶起那一球，台灣隊頭號功臣秦文彥表示，那時候一直向林偉傑喊話，「叫他傳進來，當時就有預感，有機會進球」。
秦文彥也將功勞歸功全隊，並感謝隊友，他強調：「大家都非常努力防守和奔跑，能進那一球，真的非常感謝大家，大家就是一起創造歷史。」
台灣隊分組賽最終戰將在24日對戰吉爾吉斯，陳俊明表示，將全力爭取勝利，目標進入16強淘汰賽。
杭州亞運台灣隊21日賽程結果，男女足都傳捷報
（中央社）杭州亞運將於23日開幕，不過近日已經陸續進行賽程，台灣男子足球代表隊昨天以1比0擊敗印尼隊，奪得近65年以來在亞運首場勝利、振奮人心；女足也以2比1擊敗印度。
台灣男足昨天在杭州亞運分組賽第2戰與印尼交手，靠著林偉傑助攻以及秦文彥射門，最終以1比0勝出，這不僅是1966年曼谷亞運以來台灣隊首顆進球，還助台灣隊奪得近65年以來在亞運首場勝利。
這也讓男足總教練陳俊明感動地表示，這場勝利等了65年，並為球員感到驕傲，這勝對於正處低迷的台灣足球，將有激勵作用。
另外，台灣女足隊在小組賽對上印度，雖然下半場先讓對手踢進1分，不過之後靠著賴麗琴、蘇育萱分別在下半場68分鐘、84分鐘踢進追平及超前分，以2比1逆轉擊敗印度，首戰就旗開得勝，昨天男足、女足都有好成績。
台灣男排隊昨天也有好結果，雖然前天以0比3不敵巴基斯坦，面臨淘汰邊緣，不過在昨天找回氣勢，分別以25比22、25比20、25比21擊敗蒙古隊，順利晉級12強交叉淘汰賽，今天將與印度交手。
其他項目賽事部分，參加女子划船輕量級雙人雙槳復活賽的謝怡晴、李冠儀以8分09秒完賽、排名第5，無緣決賽。
亞運台灣男排一掃首戰吞敗陰霾，擊退蒙古晉級12強
（中央社）杭州亞運男排賽事在23日開幕前就開始進行賽事，台灣隊雖然前天落敗，不過在昨天找回氣勢，以25比22、25比20、25比21擊敗蒙古隊，順利晉級12強，今天將與印度交手。
台灣男排在上屆印尼雅加達亞運拿下銅牌佳績，這次杭州亞運男排台灣隊陣中，陳建禎、戴儒謙、吳宗軒、李佳軒、林宜暉都是上屆班底。台灣隊在預賽被分在D組，與巴基斯坦、蒙古同組，取分組前2名晉級，台灣隊前天對上巴基斯坦以18比25、20比25、19比25吞敗。
雖然台灣隊錯失以分組第1名晉級的機會，不過昨天與蒙古隊交手，一開賽靠著對方發球失誤開啟攻勢，整局蒙古隊因失誤奉送9分，台灣隊以25比22拿下；第2局蒙古隊一路緊咬，不過台灣隊仍一直保持領先，以25比20拿下，其中吳宗軒整局攻下7分。
第3局台灣隊一度落後1分、數度平手，但最後仍以25比21拿下，順利以3比0擊敗蒙古隊，確定晉級12強交叉淘汰賽。今天張育陞拿下15分為全隊最多，吳宗軒也拿下多達14分。
4屆亞運元老「黑狗」陳建禎在賽後表示，昨天大家的狀況比前天好很多，「不過我覺得內容應該可以再更好一點，畢竟接下來12強要面對印度，打法比較接近巴基斯坦。」陳建禎認為，大家失誤比較多一點，「每局我們都會有超過4、5分的差距，可是很快又會被對方追近。」
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
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好好上廁所不難，靠這招就夠
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