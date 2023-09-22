2023文博會重返台北，打開空總創造首都文化新場域，5大展區10大亮點完整攻略一次看
我們想讓你知道的是
2023文博會是史上展館最多，也是首次跨越單一縣市舉辦的文博會，是目前台灣最大、也是最具代表性的文創大型展覽，匯集國內藝術家、文創品牌、插畫家作品展示及販售自製商品。今年舉辦場地維持在原有的花博爭艷館、華山創意產業園區、松菸文創園區之外，也擴大主展館至空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館籌備處共5大文化場域。
台灣文博會5大展區10大亮點，完整攻略一次看
（中央社）2023台灣文博會自9月22日起連續10天在空總台灣當代文化實驗場等地舉行，文化部整理5大展區、10大亮點以及空總文化策展懶人包，讓大家10天內解鎖所有精彩展出內容。
文化部21日發布新聞稿表示，台灣文博會22日起在空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館推出體驗活動、科技藝術等活動；9月26日起超過540家文創品牌、IP授權商展也將在華山文創園區、花博爭艷館與松山文創園區登場。
2023台灣文博會展期將有超過100場的表演藝術匯演、走讀、論壇、工作坊及講座活動，讓全台民眾從全方位文化認識台灣。
文化策展主展區之一空總當代文化實驗場，以古蹟修復中的工地鷹架轉換為聲光裝置藝術「Working in Progress X 鷹架GPU」，搭配FOCA的雙馬戲篷，以科技裝置帶入表演藝術匯演，華麗變身融入主題館、地方館、藝術銀行、戶外藝術裝置、傳統竹工藝挑戰建築的跨領域實驗創作及科技體驗等。
另一個文化策展主展區國家鐵道博物館籌備處以「鐵博．新生」為概念，規劃「鍛冶工場」、「客車工場」、「總辦公室」、「澡堂」4大展區，帶領大家認識台灣在地的鐵道文化，以「微開箱」方式讓大眾體驗古蹟空間結合鐵道元素的魅力，藉著主題展覽的詮釋，歡迎大家一起成為鐵道迷。
主題策展與商展區將在松菸地方主題館舉行，呈現台灣各地風土的地方主題館，從生態學的「野化論」為詮釋主軸，設計跳浪穿山、跨域盛典、野化推手及野生捕貨等4大展區。這次首度邀集百家工藝品牌以「島嶼．旅物選」辦理主題商展，完整呈現台灣傳統工藝結合創意潮流之美。
延續過去舉辦文博IP類型品牌商展的經驗，2023台灣文博會邀集授權代理、原創角色、插畫／設計／藝術等3大類型，將有超過200家IP參展，戶外也將設置展演活動區，辦理發表會、粉絲見面會等周邊活動，讓粉絲有機會更近距離與自己喜歡的IP互動。
華山文創園區則將推出「台灣特有種：有種IP站出來」主題館，呈現台灣IP軟實力，更擴大各類別新創業者參與，鼓勵年輕世代投入。文策院也首度參與文博會，邀集韓國IP代表性人物韓國艾康尼斯娛樂公司導演Thomas Hankil Nam等參與IP商展，藉由國際交流論壇，為台灣IP爭取更多國際授權的機會。
文化部表示，2023台灣文博會首次跨出單一縣市，包含國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等5個副展館，也將推出精彩策展，歡迎前往。
文博會重返台北，打開空總創造首都文化新場域
（中央社）工地鷹架燈光閃耀，古舞團與FOCA福爾摩沙馬戲團以科幻造型展現未來感，2023台灣文博會重返台北，21日晚在空總台灣當代文化實驗場舉行開幕晚會，文化部長史哲希望空總成首都台北文化新場域。
文博會21日晚間的開幕晚會，包括史哲、行政院秘書長李孟諺、國立故宮博物院院長蕭宗煌、數位發展部政務次長李懷仁、立法委員吳思瑤、文化內容策進院董事長蔡嘉駿、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨等人齊聚，為文化創意年度盛事台灣文博會揭幕。
史哲21日在開幕晚會上表示，前文化部長李永得任內就已經確認文博會主場在空總，「這句話看似簡單，其實挑戰很大。」史哲說，空總可以說是台北市發展最大的寶地，地理位置上，介於總統府與台北市政府之間，空總如何可以重新站上一個文化位置， 也考驗大家共識。
史哲表示，上一世紀首都台北最大的文化投資是國家兩廳院，「兩廳院對於首都發展來說非常重要，21世紀開始，閒置空間再利用成為主旋律，包括華山、松菸都肩負起文創發展角色，之後台北要在新的世紀有新的文化場域，呼應台灣自由民主開放，空總備受期待。」
史哲表示，這次文博會最大挑戰就是打開空總，「過去是硬邦邦的空總，現在是文化科技展演舞台，我們不只要打開空總，也要改變空總，填滿空總，善用空總，希望空總可以成為首都新的文化投資，台灣文化會有力量、更有價值。」
李孟諺致詞表示， 「一個城市不會只因為建設就讓一個城市變得壯大，只有文化可以讓一個城市偉大。 」李孟諺希望把空總保留，不當作一個在最黃金地段的科學園區、不當作社宅的使用，來把它保留給文化的場域，「我想是一個非常正確的決定。」
2023文博會是史上展館最多，也是首次跨越單一縣市舉辦的文博會，是目前台灣最大、也是最具代表性的文創大型展覽，匯集國內藝術家、文創品牌、插畫家作品展示及販售自製商品。
今年舉辦場地維持在原有的花博爭艷館、華山創意產業園區、松菸文創園區之外，也擴大主展館至空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館籌備處共5大文化場域。
今晚開幕晚會在文化科技藝術裝置作品「Working in Progress X 鷹架GPU」前展開，開幕演出舞者們肢體展現多層次的分裂與交融，以外太空異型呈現一片片的螢幕，藉由燈光、色彩不斷撒落在舞者身上，舞台後方的戰情大樓，強光閃爍，象徵著空總正邁向多重未來的新想像。
之後由FOCA福爾摩沙馬戲團與日本藝術家高橋匡太（TAKAHASHI Kyota）合作，藉由舞者穿戴充滿魔力色彩會發光的雲形圈圈（KIRARA RING），搭配巨大且魔幻的馬戲篷等夢幻流動畫面，以及可愛精靈們的精彩表演，一起點亮空總的夢幻世界。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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