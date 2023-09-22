2023文博會重返台北，打開空總創造首都文化新場域，5大展區10大亮點完整攻略一次看

台灣文博會5大展區10大亮點，完整攻略一次看

（中央社）2023台灣文博會自9月22日起連續10天在空總台灣當代文化實驗場等地舉行，文化部整理5大展區、10大亮點以及空總文化策展懶人包，讓大家10天內解鎖所有精彩展出內容。

文化部21日發布新聞稿表示，台灣文博會22日起在空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館推出體驗活動、科技藝術等活動；9月26日起超過540家文創品牌、IP授權商展也將在華山文創園區、花博爭艷館與松山文創園區登場。

2023台灣文博會展期將有超過100場的表演藝術匯演、走讀、論壇、工作坊及講座活動，讓全台民眾從全方位文化認識台灣。

文化策展主展區之一空總當代文化實驗場，以古蹟修復中的工地鷹架轉換為聲光裝置藝術「Working in Progress X 鷹架GPU」，搭配FOCA的雙馬戲篷，以科技裝置帶入表演藝術匯演，華麗變身融入主題館、地方館、藝術銀行、戶外藝術裝置、傳統竹工藝挑戰建築的跨領域實驗創作及科技體驗等。

另一個文化策展主展區國家鐵道博物館籌備處以「鐵博．新生」為概念，規劃「鍛冶工場」、「客車工場」、「總辦公室」、「澡堂」4大展區，帶領大家認識台灣在地的鐵道文化，以「微開箱」方式讓大眾體驗古蹟空間結合鐵道元素的魅力，藉著主題展覽的詮釋，歡迎大家一起成為鐵道迷。

主題策展與商展區將在松菸地方主題館舉行，呈現台灣各地風土的地方主題館，從生態學的「野化論」為詮釋主軸，設計跳浪穿山、跨域盛典、野化推手及野生捕貨等4大展區。這次首度邀集百家工藝品牌以「島嶼．旅物選」辦理主題商展，完整呈現台灣傳統工藝結合創意潮流之美。

延續過去舉辦文博IP類型品牌商展的經驗，2023台灣文博會邀集授權代理、原創角色、插畫／設計／藝術等3大類型，將有超過200家IP參展，戶外也將設置展演活動區，辦理發表會、粉絲見面會等周邊活動，讓粉絲有機會更近距離與自己喜歡的IP互動。

華山文創園區則將推出「台灣特有種：有種IP站出來」主題館，呈現台灣IP軟實力，更擴大各類別新創業者參與，鼓勵年輕世代投入。文策院也首度參與文博會，邀集韓國IP代表性人物韓國艾康尼斯娛樂公司導演Thomas Hankil Nam等參與IP商展，藉由國際交流論壇，為台灣IP爭取更多國際授權的機會。

文化部表示，2023台灣文博會首次跨出單一縣市，包含國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等5個副展館，也將推出精彩策展，歡迎前往。

Photo Credit: 中央社 2023台灣文博會重返台北，開幕晚會21日晚間在空總台灣當代文化實驗場C-LAB舉行，文化部長史哲（後右6）、故宮博物院院長蕭宗煌（後左5）、數位發展部政務次長李懷仁（後左4）等人出席與會。中央社記者王飛華攝 112年9月21日

文博會重返台北，打開空總創造首都文化新場域

（中央社）工地鷹架燈光閃耀，古舞團與FOCA福爾摩沙馬戲團以科幻造型展現未來感，2023台灣文博會重返台北，21日晚在空總台灣當代文化實驗場舉行開幕晚會，文化部長史哲希望空總成首都台北文化新場域。

文博會21日晚間的開幕晚會，包括史哲、行政院秘書長李孟諺、國立故宮博物院院長蕭宗煌、數位發展部政務次長李懷仁、立法委員吳思瑤、文化內容策進院董事長蔡嘉駿、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨等人齊聚，為文化創意年度盛事台灣文博會揭幕。

史哲21日在開幕晚會上表示，前文化部長李永得任內就已經確認文博會主場在空總，「這句話看似簡單，其實挑戰很大。」史哲說，空總可以說是台北市發展最大的寶地，地理位置上，介於總統府與台北市政府之間，空總如何可以重新站上一個文化位置， 也考驗大家共識。

史哲表示，上一世紀首都台北最大的文化投資是國家兩廳院，「兩廳院對於首都發展來說非常重要，21世紀開始，閒置空間再利用成為主旋律，包括華山、松菸都肩負起文創發展角色，之後台北要在新的世紀有新的文化場域，呼應台灣自由民主開放，空總備受期待。」

史哲表示，這次文博會最大挑戰就是打開空總，「過去是硬邦邦的空總，現在是文化科技展演舞台，我們不只要打開空總，也要改變空總，填滿空總，善用空總，希望空總可以成為首都新的文化投資，台灣文化會有力量、更有價值。」

李孟諺致詞表示， 「一個城市不會只因為建設就讓一個城市變得壯大，只有文化可以讓一個城市偉大。 」李孟諺希望把空總保留，不當作一個在最黃金地段的科學園區、不當作社宅的使用，來把它保留給文化的場域，「我想是一個非常正確的決定。」

Photo Credit: 中央社 2023台灣文博會22日登場，21日舉行開幕晚會，文化 策展主展區之一空總當代文化實驗場，以古蹟修復中 的工地鷹架轉換為聲光裝置藝術，以科技裝置帶入表 演藝術匯演。戰情大樓並運用色彩與燈光變化，展現 未來科幻感。中央社記者王飛華攝 112年9月21日

2023文博會是史上展館最多，也是首次跨越單一縣市舉辦的文博會，是目前台灣最大、也是最具代表性的文創大型展覽，匯集國內藝術家、文創品牌、插畫家作品展示及販售自製商品。

今年舉辦場地維持在原有的花博爭艷館、華山創意產業園區、松菸文創園區之外，也擴大主展館至空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館籌備處共5大文化場域。

今晚開幕晚會在文化科技藝術裝置作品「Working in Progress X 鷹架GPU」前展開，開幕演出舞者們肢體展現多層次的分裂與交融，以外太空異型呈現一片片的螢幕，藉由燈光、色彩不斷撒落在舞者身上，舞台後方的戰情大樓，強光閃爍，象徵著空總正邁向多重未來的新想像。

之後由FOCA福爾摩沙馬戲團與日本藝術家高橋匡太（TAKAHASHI Kyota）合作，藉由舞者穿戴充滿魔力色彩會發光的雲形圈圈（KIRARA RING），搭配巨大且魔幻的馬戲篷等夢幻流動畫面，以及可愛精靈們的精彩表演，一起點亮空總的夢幻世界。