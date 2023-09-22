侯友宜舊金山僑宴，南非武官之子小查克出席致謝；柯文哲：誰訪美都一樣，台美關係不會改變
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1997年，因白曉燕案遭通緝的陳進興，進入南非大使館武官卓懋祺上校官邸，挾持卓氏一家，震驚社會。時任台北市警察局刑事警察大隊大隊長的侯友宜、時任民進黨中評會主委的謝長廷和監察委員葉耀鵬，進到官邸談判，經溝通後，陳進興同意棄械投降。當時，侯友宜也被現場媒體捕捉到，抱著一名小嬰兒走出官邸，而這名男嬰，就是南非武官卓懋祺夫婦所共同扶養的小查克。
侯友宜舊金山僑宴，南非武官之子小查克出席致謝
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜訪舊金山，20日晚間僑宴上，1997年南非武官挾持事件，被時任台北市刑大大隊長侯友宜救出的小查克（Zachary Garske）驚喜現身，向侯友宜當面致謝，成為晚宴亮點。
戴著黑框眼鏡、穿著黑色西裝外套，現年26歲、被外界稱為小查克的男嬰長大了，他20日晚間帶著交往7年的女友威廉斯（Tamia Williams）一同現身僑宴，答謝侯友宜當年的救命之恩。
侯友宜見到小查克開心表示，「當年的小嬰兒現在長這麼大了」，現場還用手量了量小查克的身高，小查克則幽默回應侯友宜，「上次見到你的時候我才10歲，你看起來怎麼一點都沒變」，引發全場哄堂大笑。
小查克10歲時曾回台灣尋找生母，當時也與侯友宜見了一面，這次是小查克到美國後，第2次見到救命恩人。
當主持人於僑宴中介紹小查克上台時，侯友宜一臉驚喜，因為這個橋段直至19日才確定成真。現居洛杉磯的小查克得知侯友宜訪美，19日取得聯繫後，今天特地從南加州飛來相會，為的就是要向侯友宜再次當面致謝。
回顧這段往事，1997年，因白曉燕案遭通緝的陳進興，進入南非大使館武官卓懋祺上校官邸，挾持卓氏一家，震驚社會。時任台北市警察局刑事警察大隊大隊長的侯友宜、時任民進黨中評會主委的謝長廷和監察委員葉耀鵬，進到官邸談判，經溝通後，陳進興同意棄械投降。
當時，侯友宜也被現場媒體捕捉到，抱著一名小嬰兒走出官邸，而這名男嬰，就是南非武官卓懋祺夫婦所共同扶養的小查克。
小查克20日在僑宴感性表示，「當年若不是侯友宜，就沒有今天的我。」他說，欣賞侯友宜堅強和謙遜的特質，甚至表示希望之後能再回到台灣生活，「取得中華民國國籍，做一名台灣人」。
侯友宜與小查克在台上深深擁抱，溫馨場面感動現場許多僑胞。
20日晚間僑宴席開52桌，超過500位僑胞到場支持，現場國旗飄揚，造勢氛圍濃厚，僑宴結束後，訪問團預計搭乘美西時間21日凌晨的華航班機返回台灣，結束8天7夜的訪美行。
訪美返國，侯友宜：美方關心台海局勢、重視此行
國民黨總統參選人侯友宜今（22）日結束訪美行返國。他發表談話表示，此行受美方重視，也加深台美友誼；美方關心台海局勢，他已表達對內會捍衛主權獨立和自由民主，用和平解決歧異。
侯友宜14日啟程展開為期8天的訪美行，今天凌晨4時許搭機返抵桃園國際機場，他在入境時受到支持者接機歡迎、熱情握手互動，並在大廳發表回國談話。
侯友宜表示，此行會晤了16名美國的參、眾議員，以及紐約市長亞當斯（Eric Adams），並拜會美國在台協會（AIT）總部與主席羅森柏格（Laura Rosenberger）見面，更重要的是在華府的4場智庫座談，與專家們面對面討論兩岸、國際、外交、國防等議題。
侯友宜說，感謝美方協助，也凸顯美方對他此行的重視，更加深中華民國與美國之間的友誼永固；會晤過程中，不管是美國國會議員還是智庫學者、媒體、前政府官員等都很關心同個議題，面對台海不穩定的局勢，台灣如何應對、避免戰爭、確保和平。
侯友宜表示，他很清楚地表達，對內，他堅定捍衛中華民國主權獨立和自由民主制度，同時也要用和平的方式解決兩岸的歧異，對外，要用穩健務實面對多元變化的挑戰。
侯友宜說，他提出了「3D策略」，包括deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）與de-escalation（降低緊張、風險），用負責的態度讓台灣能和平、穩定，尤其是用實力確保和平、用交流增進理解，讓美國充分了解他對美、中、台以及對國際、外交、兩岸相關事務的負責態度。
侯友宜也說，感謝各大城市的僑胞，給他滿滿的支持、力量和感動，僑胞們表達熱愛、堅定守護中華民國的心，也希望他擔當大任，跟全世界並肩作戰、堅持民主自由的中華民國。
侯友宜說，國內在他出訪這段時間也發生了很多爭議事情，團結台灣人民的力量是最重要的，團結人民、守護中華民國，贏回清廉、公平、正義的台灣，他和所有人民、民代一起努力，讓中華民國永續、繁榮、安定。
談侯友宜訪美，柯文哲：誰去都一樣台美關係不會改變
台灣民眾黨總統參選人柯文哲21日被問及如何評價國民黨總統參選人侯友宜訪美行時表示，不管誰當總統，台美關係不會改變，但應對中國的態度或許不同。他說，誰去美國都一樣，剩下就是各政黨媒體包裝能力。
柯文哲21日舉行「長照不苦，我們一起顧」長照政策發表會，並於會後接受媒體聯訪。
柯文哲4月曾訪美，媒體詢問如何評價侯友宜訪美行程。柯文哲表示，不論是美國在台協會主席羅森伯格到美國政府高層、國務院、國防部，他一再向美方保證，不管誰當總統，台美關係不會改變，只是應對中國的態度或許會有不同。
柯文哲說，誰去美國其實都一樣，剩下就是各政黨的媒體包裝能力，有錢就廣告做多一點、業配買多一點，沒錢買業配就算了。
談及駐美代表蕭美琴投書美國媒體稱聯合國大會第2758號決議文遭濫用，柯文哲表示，重返聯合國本來就是台灣的一個目標，只是能不能做到。
柯文哲表示，理想歸理想，很多東西不是台灣片面可以決定，的確有大國的政治角力；台灣在國際生存不易，經濟力量夠才有辦法養國防，國防夠強才有嚇阻力量，有嚇阻力量才能上牌桌跟人家談，「終究還是國家的力量要夠強大」。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
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裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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