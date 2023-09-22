侯友宜舊金山僑宴，南非武官之子小查克出席致謝；柯文哲：誰訪美都一樣，台美關係不會改變

侯友宜舊金山僑宴，南非武官之子小查克出席致謝

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜訪舊金山，20日晚間僑宴上，1997年南非武官挾持事件，被時任台北市刑大大隊長侯友宜救出的小查克（Zachary Garske）驚喜現身，向侯友宜當面致謝，成為晚宴亮點。

戴著黑框眼鏡、穿著黑色西裝外套，現年26歲、被外界稱為小查克的男嬰長大了，他20日晚間帶著交往7年的女友威廉斯（Tamia Williams）一同現身僑宴，答謝侯友宜當年的救命之恩。

侯友宜見到小查克開心表示，「當年的小嬰兒現在長這麼大了」，現場還用手量了量小查克的身高，小查克則幽默回應侯友宜，「上次見到你的時候我才10歲，你看起來怎麼一點都沒變」，引發全場哄堂大笑。

小查克10歲時曾回台灣尋找生母，當時也與侯友宜見了一面，這次是小查克到美國後，第2次見到救命恩人。

當主持人於僑宴中介紹小查克上台時，侯友宜一臉驚喜，因為這個橋段直至19日才確定成真。現居洛杉磯的小查克得知侯友宜訪美，19日取得聯繫後，今天特地從南加州飛來相會，為的就是要向侯友宜再次當面致謝。

回顧這段往事，1997年，因白曉燕案遭通緝的陳進興，進入南非大使館武官卓懋祺上校官邸，挾持卓氏一家，震驚社會。時任台北市警察局刑事警察大隊大隊長的侯友宜、時任民進黨中評會主委的謝長廷和監察委員葉耀鵬，進到官邸談判，經溝通後，陳進興同意棄械投降。

當時，侯友宜也被現場媒體捕捉到，抱著一名小嬰兒走出官邸，而這名男嬰，就是南非武官卓懋祺夫婦所共同扶養的小查克。

小查克20日在僑宴感性表示，「當年若不是侯友宜，就沒有今天的我。」他說，欣賞侯友宜堅強和謙遜的特質，甚至表示希望之後能再回到台灣生活，「取得中華民國國籍，做一名台灣人」。

侯友宜與小查克在台上深深擁抱，溫馨場面感動現場許多僑胞。

20日晚間僑宴席開52桌，超過500位僑胞到場支持，現場國旗飄揚，造勢氛圍濃厚，僑宴結束後，訪問團預計搭乘美西時間21日凌晨的華航班機返回台灣，結束8天7夜的訪美行。

訪美返國，侯友宜：美方關心台海局勢、重視此行

國民黨總統參選人侯友宜今（22）日結束訪美行返國。他發表談話表示，此行受美方重視，也加深台美友誼；美方關心台海局勢，他已表達對內會捍衛主權獨立和自由民主，用和平解決歧異。

侯友宜14日啟程展開為期8天的訪美行，今天凌晨4時許搭機返抵桃園國際機場，他在入境時受到支持者接機歡迎、熱情握手互動，並在大廳發表回國談話。

侯友宜表示，此行會晤了16名美國的參、眾議員，以及紐約市長亞當斯（Eric Adams），並拜會美國在台協會（AIT）總部與主席羅森柏格（Laura Rosenberger）見面，更重要的是在華府的4場智庫座談，與專家們面對面討論兩岸、國際、外交、國防等議題。

侯友宜說，感謝美方協助，也凸顯美方對他此行的重視，更加深中華民國與美國之間的友誼永固；會晤過程中，不管是美國國會議員還是智庫學者、媒體、前政府官員等都很關心同個議題，面對台海不穩定的局勢，台灣如何應對、避免戰爭、確保和平。

侯友宜表示，他很清楚地表達，對內，他堅定捍衛中華民國主權獨立和自由民主制度，同時也要用和平的方式解決兩岸的歧異，對外，要用穩健務實面對多元變化的挑戰。

侯友宜說，他提出了「3D策略」，包括deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）與de-escalation（降低緊張、風險），用負責的態度讓台灣能和平、穩定，尤其是用實力確保和平、用交流增進理解，讓美國充分了解他對美、中、台以及對國際、外交、兩岸相關事務的負責態度。

侯友宜也說，感謝各大城市的僑胞，給他滿滿的支持、力量和感動，僑胞們表達熱愛、堅定守護中華民國的心，也希望他擔當大任，跟全世界並肩作戰、堅持民主自由的中華民國。

侯友宜說，國內在他出訪這段時間也發生了很多爭議事情，團結台灣人民的力量是最重要的，團結人民、守護中華民國，贏回清廉、公平、正義的台灣，他和所有人民、民代一起努力，讓中華民國永續、繁榮、安定。

談侯友宜訪美，柯文哲：誰去都一樣台美關係不會改變

台灣民眾黨總統參選人柯文哲21日被問及如何評價國民黨總統參選人侯友宜訪美行時表示，不管誰當總統，台美關係不會改變，但應對中國的態度或許不同。他說，誰去美國都一樣，剩下就是各政黨媒體包裝能力。

柯文哲21日舉行「長照不苦，我們一起顧」長照政策發表會，並於會後接受媒體聯訪。

柯文哲4月曾訪美，媒體詢問如何評價侯友宜訪美行程。柯文哲表示，不論是美國在台協會主席羅森伯格到美國政府高層、國務院、國防部，他一再向美方保證，不管誰當總統，台美關係不會改變，只是應對中國的態度或許會有不同。

柯文哲說，誰去美國其實都一樣，剩下就是各政黨的媒體包裝能力，有錢就廣告做多一點、業配買多一點，沒錢買業配就算了。

談及駐美代表蕭美琴投書美國媒體稱聯合國大會第2758號決議文遭濫用，柯文哲表示，重返聯合國本來就是台灣的一個目標，只是能不能做到。

柯文哲表示，理想歸理想，很多東西不是台灣片面可以決定，的確有大國的政治角力；台灣在國際生存不易，經濟力量夠才有辦法養國防，國防夠強才有嚇阻力量，有嚇阻力量才能上牌桌跟人家談，「終究還是國家的力量要夠強大」。