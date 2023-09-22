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2023/09/22,
中東

以色列可能和沙烏地達成建交架構協議，巴勒斯坦領袖：若無「兩國方案」中東無和平可言

以色列可能和沙烏地達成建交架構協議，巴勒斯坦領袖：若無「兩國方案」中東無和平可言
巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

阿巴斯在聯合國大會上表示：「那些人認為中東能在巴勒斯坦人民未享有完整、正當國家權利的情況下實現和平，他們都錯了。」《法新社》報導，這位87歲的領袖發出了談判的新呼籲，也敦促聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就巴勒斯坦建國一事召開國際會議。

以色列：明年初可能和沙烏地達成建交架構協議

（中央社）以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）21日表示，在美國居間斡旋下，以色列明（2024）年初有可能和沙烏地阿拉伯達成建交架構協議。

《路透社》報導，以色列和沙烏地關係正常化，將正式使美國兩大盟邦言歸於好，共同對抗伊朗，這將大幅重塑中東風貌。拜登（Joe Biden）將於2024年底尋求連任，這對他不啻是一項外交成就。

拜登和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在聯合國大會場邊會談，對達成協議表達樂觀之意。沙國王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）也表示，「我們每天都更加接近」達成協議。

但一連串錯綜複雜的問題隱隱浮現，沙國有意發展民用核子計畫，將對美國和以色列的政策形成考驗。此外，美國和沙國都呼籲，以色列在協議中必須對巴勒斯坦問題做出讓步。

以色列外長柯恩告訴以色列軍方電台（Army Radio）：「分歧可以化解，這需要時間。不過，目前有些進展。」

「我認為當然有可能在2024年第1季，即4或5個月後，達到敲定協議細節的地步。」

這樣的時間表將可讓拜登政府通過美國國會兩院的審查，並於11月美國總統大選投票前批准通過。

巴勒斯坦領袖：若無兩國方案 中東無和平可言

（中央社）在沙烏地阿拉伯考慮承認以色列之際，巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）21日警告說，要是以巴沒有「兩國方案」（two-state solution），中東就不會有和平。

阿巴斯在聯合國大會上表示：「那些人認為中東能在巴勒斯坦人民未享有完整、正當國家權利的情況下實現和平，他們都錯了。」

《法新社》報導，這位87歲的領袖發出了談判的新呼籲，也敦促聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就巴勒斯坦建國一事召開國際會議。

歷史上擔任以巴和平調停者的美國幾乎已經放棄與以色列總理納坦雅胡強硬右派政府的認真談判；納坦雅胡政府在約旦河西岸（West Bank）占領區推進被國際視為非法的屯墾發展。

阿巴斯表示，聯合國會議「可能會是挽救兩國方案，並防止情況更嚴重惡化、威脅我們地區和整個世界安全與穩定的最後機會」。

納坦雅胡20日與美國總統拜登會談，討論與沙烏地關係正常化。沙國事實上的統治者王儲穆罕默德・沙爾曼表示，沙國正穩步推進與以色列關係正常化，「我們每天都離目標更近了」。

以色列和美國認為，身為猶太國家的以色列與沙國關係正常化，對於中東地區會有決定性重大影響。沙國境內有著伊斯蘭教兩大聖地。

阿巴斯日前發表一席飽受譴責的言論，聲稱納粹德國在大屠殺期間殺害猶太人，不是因為他們的宗教，而是因為他們的「社會角色」。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）提及此事。

爾登說，阿巴斯已證明他「不是一個和平的夥伴，與現實完全脫節，且文不對題」。

但穆罕默德・沙爾曼接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，沙國想要在與以色列建交前看見巴勒斯坦議題取得進展。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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