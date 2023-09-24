寵物溝通只憑「第六感」賺錢其實也沒差，但用科學背書就有點不道德了
我們想讓你知道的是
任何要去找寵物溝通師的飼主，要想清楚。當溝通師說自己有執照，要先問對方是用什麼方式跟動物溝通。如果溝通師說自己純粹靠第六感與對飼主的心理學判讀，來跟寵物溝通，那就看飼主能否接受。同樣的，通靈、占卜或附身之類的，也是，就看飼主能否接受。
最近，因為一篇臉書貼文寵物溝通又成為話題。
台灣何時開始玩寵物溝通，算是已無可考。因為人跟其他動物天人交感、心領神會的舉動，自古史以來，從漢人的通靈、天生異稟，到台灣原住民的文化，多有相關事蹟。並不罕見。不過一般在說寵物溝通，大概是指台灣出現「寵物溝通師」，坊間出現「寵物溝通」商業服務開始，寵物溝通一詞才開始流行。
在這個基點下，寵物溝通，本來就是商業行為。60年代，新世紀宗教在歐美盛行，非科學，又非傳統宗教的靈性議題，就此慢慢傳播到全世界。寵物溝通在西方開始流行，約莫是30多年前的事。其實也就是嬰兒潮世代後，全世界傳統家庭模式崩毀，都市人溺愛寵物的文化開始盛行，寵物產業發達，所已寵物溝通也乘勢而起，目的是為了賺寵物主人的錢。
也就是說，寵物溝通來自於商業行為。因為商業行為，所以也成了一種消費文化的現象。台灣同樣面臨都市化、少子化，現代人心靈空虛的問題，隨著寵物產業在台灣的興盛，寵物溝通也就成為一個產業。
到底，寵物溝通是否真有其事？原理又是什麼？其實眾說紛紜。
根據台灣動物溝通中心（TACC）的說法，大概分成直接溝通跟間接溝通兩種。其實這是比照全世界邪教、傳銷、社會學的「擬學術」的說法。像台灣動物溝通中心這樣的組織，為了取信於社會大眾，就好像社會學自比為科學一樣，透過類似學術的方式，發展理論，設定學習方式，給於授課證書，向政府立案申請，一如西方協會的做法，使寵物溝通變成一種社會可接受的「方式」。
台灣動物溝通中心，以榮格集體無意識的理論為本，用所謂的超感官知覺（extra sensory perception，簡稱ESP），亦即透過第六感，接收或自發性感覺到動物的影像、聲音、氣味、情緒或觸覺等狀態，然後進行所謂的動物溝通。他們把其他類型的動物溝通，例如透過通靈、占卜、魔法、宗教的方式，稱為間接溝通。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！