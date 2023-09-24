寵物溝通只憑「第六感」賺錢其實也沒差，但用科學背書就有點不道德了

最近，因為一篇臉書貼文寵物溝通又成為話題。

台灣何時開始玩寵物溝通，算是已無可考。因為人跟其他動物天人交感、心領神會的舉動，自古史以來，從漢人的通靈、天生異稟，到台灣原住民的文化，多有相關事蹟。並不罕見。不過一般在說寵物溝通，大概是指台灣出現「寵物溝通師」，坊間出現「寵物溝通」商業服務開始，寵物溝通一詞才開始流行。

在這個基點下，寵物溝通，本來就是商業行為。60年代，新世紀宗教在歐美盛行，非科學，又非傳統宗教的靈性議題，就此慢慢傳播到全世界。寵物溝通在西方開始流行，約莫是30多年前的事。其實也就是嬰兒潮世代後，全世界傳統家庭模式崩毀，都市人溺愛寵物的文化開始盛行，寵物產業發達，所已寵物溝通也乘勢而起，目的是為了賺寵物主人的錢。

也就是說，寵物溝通來自於商業行為。因為商業行為，所以也成了一種消費文化的現象。台灣同樣面臨都市化、少子化，現代人心靈空虛的問題，隨著寵物產業在台灣的興盛，寵物溝通也就成為一個產業。

到底，寵物溝通是否真有其事？原理又是什麼？其實眾說紛紜。

根據台灣動物溝通中心（TACC）的說法，大概分成直接溝通跟間接溝通兩種。其實這是比照全世界邪教、傳銷、社會學的「擬學術」的說法。像台灣動物溝通中心這樣的組織，為了取信於社會大眾，就好像社會學自比為科學一樣，透過類似學術的方式，發展理論，設定學習方式，給於授課證書，向政府立案申請，一如西方協會的做法，使寵物溝通變成一種社會可接受的「方式」。

台灣動物溝通中心，以榮格集體無意識的理論為本，用所謂的超感官知覺（extra sensory perception，簡稱ESP），亦即透過第六感，接收或自發性感覺到動物的影像、聲音、氣味、情緒或觸覺等狀態，然後進行所謂的動物溝通。他們把其他類型的動物溝通，例如透過通靈、占卜、魔法、宗教的方式，稱為間接溝通。