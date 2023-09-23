UBA一級三連霸、連勝職業隊伍，政大雄鷹籃球隊的優異成績絕不只是因為「錢」
我們想讓你知道的是
我個人認為，政大雄鷹籃球隊這幾年的成績，其實是一個非常有意義的「實驗」，政大提供了HBL高中畢業生一個不同的選擇，有別於以往體育大學，政大提供了籃球運動員一個不同模式的「大學四年生活」，透過環境的塑造和制度的規範，明明白白的告訴籃球運動員，除了把球打好這件事，同時也得好好地扮演「學生運動員」身為學生的角色。
政大雄鷹籃球隊，在 2023年3月底，在台北小巨蛋拿下UBA一級三連霸；在今（2023）年夏天，在日本的大學國際賽事，拿下冠軍；過去幾天，連勝半職業隊伍，與其說這些都是因為偶然或運氣，我倒覺得，政大雄鷹籃球隊的故事，值得更多的討論。
首先我先說，我並不是「政大雄鷹籃球隊」的鐵粉，在UBA賽場上，我是支持輔大籃球隊的。每次看到政大雄鷹籃球隊對陣輔大籃球隊，我都好希望輔大籃球隊在最後一節能夠守住，能夠精彩的逆轉勝。
政大雄鷹籃球隊的起源，媒體報導已經非常多，每次聽到有人說：「要不是因為姜豐年學長拿出這麼多錢，哪有政大雄鷹籃球隊？」我倒是覺得，台大、交大、清大、中央、成功、中正、中興等國立大學的校友，如果有意願，有非常多人也可以做到姜豐年先生做的事。
錢，當然是非常重要的關鍵資源，但我們真的以為，政大雄鷹籃球隊在過去幾年的成績，只因為「錢」？
國內外的職業運動隊伍，有太多的案例已經證明，最有錢的職業隊伍，並不見得是「常勝軍」。
我認為除了錢這個關鍵因素，政大雄鷹籃球隊的故事，一定還有很多細節是我們忽略的。
也有很多人說，還不是因為政大網羅了過去幾年HBL最好的籃球選手？
是的，政大的確網羅了好幾位HBL頂尖的好手加盟，但我們有沒有想過，為何這幾位HBL頂尖好手，願意加入政大，並且願意遵循政大規範的原則？也有幾位好手，在加入後不適應離開的，不是嗎？
更何況，政大網羅了好手加盟，也得提供完整的訓練環境和訓練資源，才能讓加盟的選手持續的進步，不斷提升競爭力。
也有很多人說，還不是因為政大提供的高額獎學金？
目前UBA對於獎學金制度並沒有明確規範，我認為，當NCAA都已經進步到設立NIL規範，UBA應該儘快針對獎學金制度，設定明確的規範。
據我的理解，UBA八強的隊伍，半數以上的隊伍都有提供陣中好手獎學金，金額多寡當然不一，政大提供的金額應該是最高的，既然提供獎學金已經是公開的秘密，用政大提供的獎學金很高這個說法，來說明為何政大可以三連霸，我認為過於粗糙。
我個人認為，政大雄鷹籃球隊這幾年的成績，其實是一個非常有意義的「實驗」，政大提供了HBL高中畢業生一個不同的選擇，有別於以往體育大學，或健行、世新、輔大、文化等選擇，政大提供了籃球運動員一個不同模式的「大學四年生活」，透過環境的塑造和制度的規範，明明白白的告訴籃球運動員，除了把球打好這件事，同時也得好好地扮演「學生運動員」身為學生的角色，我認為，這是政大籃球隊帶給台灣大學運動最大的意義。
有很多人質疑和懷疑，政大籃球隊的選手，真的有唸書？真的有交功課？真的跟得上其他政大透過正常入學管道的學生？
我認為，會提出這樣的質疑的人，一方面沒看懂政大雄鷹籃球隊的決心，一方面，更嚴重看低台灣學生運動員的學習潛力。
對於剛剛入學的政大雄鷹籃球隊隊員來說，一段時間的適應和辛苦的學習歷程，肯定是無法避免的，但事實上，不管是大家耳熟能詳的潘政琮，或是台灣過去10年到美國NCAA就讀的高爾夫、網球、籃球、田徑、游泳等項目的運動員，已經累積超過60位。我聽過好幾個故事，這些選手中，不只多數拿了運動獎學金入學，入學後學業成績很優秀，甚至有些選手學業成績還名列前矛。
台灣的學生運動員，不是不會讀書，而是長期以來，台灣的運動學習環境，嚴重忽略了學習的規範和要求。
沒有一個制度或故事是完美的，NCAA不是，政大雄鷹籃球隊也不會是。但NCAA和政大雄鷹籃球隊呈現的樣貌，和台灣社會長期對大學運動聯盟、大學運動隊伍的想像，的確有非常大的差異。
身為關注台灣運動產業發展的我們，可以選擇把這樣的差異，用「台灣和美國本來就不會一樣」來一語帶過；也可以選擇，認真的研究和分析，台灣的大學運動聯盟，台灣的大學運動隊伍，有沒有可能，因為政大雄鷹籃球隊帶起的「實驗」，影響到其他大學，在未來的幾年，開始影響台灣大學運動聯盟和大學運動隊伍的組成和樣貌？
本文經徐正賢（Jeff Hsu）授權轉載，原文刊載於此
原標：政大雄鷹籃球隊帶給台灣大學運動聯盟和大學運動隊伍的啟示
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心