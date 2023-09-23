UBA一級三連霸、連勝職業隊伍，政大雄鷹籃球隊的優異成績絕不只是因為「錢」

文：徐正賢（Jeff Hsu）

政大雄鷹籃球隊，在 2023年3月底，在台北小巨蛋拿下UBA一級三連霸；在今（2023）年夏天，在日本的大學國際賽事，拿下冠軍；過去幾天，連勝半職業隊伍，與其說這些都是因為偶然或運氣，我倒覺得，政大雄鷹籃球隊的故事，值得更多的討論。

首先我先說，我並不是「政大雄鷹籃球隊」的鐵粉，在UBA賽場上，我是支持輔大籃球隊的。每次看到政大雄鷹籃球隊對陣輔大籃球隊，我都好希望輔大籃球隊在最後一節能夠守住，能夠精彩的逆轉勝。

政大雄鷹籃球隊的起源，媒體報導已經非常多，每次聽到有人說：「要不是因為姜豐年學長拿出這麼多錢，哪有政大雄鷹籃球隊？」我倒是覺得，台大、交大、清大、中央、成功、中正、中興等國立大學的校友，如果有意願，有非常多人也可以做到姜豐年先生做的事。

錢，當然是非常重要的關鍵資源，但我們真的以為，政大雄鷹籃球隊在過去幾年的成績，只因為「錢」？

國內外的職業運動隊伍，有太多的案例已經證明，最有錢的職業隊伍，並不見得是「常勝軍」。

我認為除了錢這個關鍵因素，政大雄鷹籃球隊的故事，一定還有很多細節是我們忽略的。

也有很多人說，還不是因為政大網羅了過去幾年HBL最好的籃球選手？

是的，政大的確網羅了好幾位HBL頂尖的好手加盟，但我們有沒有想過，為何這幾位HBL頂尖好手，願意加入政大，並且願意遵循政大規範的原則？也有幾位好手，在加入後不適應離開的，不是嗎？

更何況，政大網羅了好手加盟，也得提供完整的訓練環境和訓練資源，才能讓加盟的選手持續的進步，不斷提升競爭力。

也有很多人說，還不是因為政大提供的高額獎學金？

目前UBA對於獎學金制度並沒有明確規範，我認為，當NCAA都已經進步到設立NIL規範，UBA應該儘快針對獎學金制度，設定明確的規範。

據我的理解，UBA八強的隊伍，半數以上的隊伍都有提供陣中好手獎學金，金額多寡當然不一，政大提供的金額應該是最高的，既然提供獎學金已經是公開的秘密，用政大提供的獎學金很高這個說法，來說明為何政大可以三連霸，我認為過於粗糙。

我個人認為，政大雄鷹籃球隊這幾年的成績，其實是一個非常有意義的「實驗」，政大提供了HBL高中畢業生一個不同的選擇，有別於以往體育大學，或健行、世新、輔大、文化等選擇，政大提供了籃球運動員一個不同模式的「大學四年生活」，透過環境的塑造和制度的規範，明明白白的告訴籃球運動員，除了把球打好這件事，同時也得好好地扮演「學生運動員」身為學生的角色，我認為，這是政大籃球隊帶給台灣大學運動最大的意義。

有很多人質疑和懷疑，政大籃球隊的選手，真的有唸書？真的有交功課？真的跟得上其他政大透過正常入學管道的學生？

我認為，會提出這樣的質疑的人，一方面沒看懂政大雄鷹籃球隊的決心，一方面，更嚴重看低台灣學生運動員的學習潛力。

對於剛剛入學的政大雄鷹籃球隊隊員來說，一段時間的適應和辛苦的學習歷程，肯定是無法避免的，但事實上，不管是大家耳熟能詳的潘政琮，或是台灣過去10年到美國NCAA就讀的高爾夫、網球、籃球、田徑、游泳等項目的運動員，已經累積超過60位。我聽過好幾個故事，這些選手中，不只多數拿了運動獎學金入學，入學後學業成績很優秀，甚至有些選手學業成績還名列前矛。

台灣的學生運動員，不是不會讀書，而是長期以來，台灣的運動學習環境，嚴重忽略了學習的規範和要求。

沒有一個制度或故事是完美的，NCAA不是，政大雄鷹籃球隊也不會是。但NCAA和政大雄鷹籃球隊呈現的樣貌，和台灣社會長期對大學運動聯盟、大學運動隊伍的想像，的確有非常大的差異。

身為關注台灣運動產業發展的我們，可以選擇把這樣的差異，用「台灣和美國本來就不會一樣」來一語帶過；也可以選擇，認真的研究和分析，台灣的大學運動聯盟，台灣的大學運動隊伍，有沒有可能，因為政大雄鷹籃球隊帶起的「實驗」，影響到其他大學，在未來的幾年，開始影響台灣大學運動聯盟和大學運動隊伍的組成和樣貌？

本文經徐正賢（Jeff Hsu）授權轉載，原文刊載於此

原標：政大雄鷹籃球隊帶給台灣大學運動聯盟和大學運動隊伍的啟示

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航