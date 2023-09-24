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2023/09/24,
健康

40家蛋黃酥營養＆熱量比一比，什麼時間點吃比較不用擔心變胖？

40家蛋黃酥營養＆熱量比一比，什麼時間點吃比較不用擔心變胖？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

蛋黃酥營養主要在其三大成分：鹹蛋黃、紅豆餡還有最外層鬆軟的酥皮。其中酥皮是由奶油+麵粉一層層包裹做出來的，熱量最高的就是這一層，同時油脂來源是飽和脂肪。

誰也愛吃蛋黃酥！比起一大顆的月餅，飽滿紅豆泥搭上整顆鹹蛋黃是不是更讓人想要咬一口？

40家蛋黃酥營養、熱量比一比

營養師程涵宇分享，蛋黃酥營養主要在其三大成分：鹹蛋黃、紅豆餡還有最外層鬆軟的酥皮。

鹹蛋黃：新鮮的鴨蛋黃加工做成鹹蛋之後營養素變化不大，但鈉含量比原本高出八倍，但總量看起來還行不用擔心，而且蛋黃含有豐富蛋白質、omega－3脂肪酸、維生素Ｄ，及多種礦物質例如鈣、鐵、鋅等等。

紅豆內餡：為了提升口感跟風味，其實加了不少糖還有油，才有辦法做成大家吃到的香甜綿密紅豆餡。一顆蛋黃酥的糖大約在10公克，如果以每日熱量節制在1500大卡的人、一天糖建議在總熱量5％以下的稍嚴格標準來看，吃兩顆一天的糖就會超標。

酥皮：由奶油＋麵粉一層層包裹做出來的。熱量最高的就是這一層，同時油脂來源是飽和脂肪。過多的飽和脂肪與血管硬化、中風心臟病等有關，也會使肝臟產生膽固醇，造成壞膽固醇上升。（延伸閱讀：月餅、蛋黃酥「包這1物」微波恐爆炸！ 台電授「2動作正確加熱」

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Photo Credit: 程涵宇營養師 via 常春月刊

菠蘿蛋黃酥與一般蛋黃酥，熱量差異一次看

至於不少人好奇，菠蘿蛋黃酥跟一般蛋黃酥熱量有沒有差？程涵宇說明，熱量差異不大，但是菠蘿蛋黃酥飽和脂肪含量更高（約8g），約比蛋黃酥高1.5－2倍，如果已經有心血管問題的人，這類的糕餅攝取更要注意。總的來說，比起大塊頭的月餅，蛋黃酥更容易掌控份量。

兩點小提醒

1、一顆蛋黃酥熱量其實就跟一碗飯一樣，甚至還更多！吃得太涮口一天一顆，慢慢吃個一週一盒六顆就全進肚子，熱量是1800大卡，算起來也是蠻驚人。建議可以吃蛋黃酥的時候，減少其他餐的精製澱粉例如麵條、白飯、麵包等平衡總熱量。

2、每家蛋黃酥成分不同，收集資料的時候發現有些店家的蛋黃酥成分只有單純的六種，但有些知名店家加了防腐劑、香料、色素等的成分共10種以上的也不少見，大家在吃的時候如果能注意份量，成分好好把關更棒。

這時間吃蛋黃酥，不擔心變胖

早上：身體代謝在早晨最旺盛，燃脂力最高，加上早上進食最能抑制誘發身體飢餓、刺激食慾的荷爾蒙──飢餓素，所以在此時食用甜點，不僅能享有多吃的好處，還能降低日後吃甜食的慾望。

運動後：有在運動健身的人，可以犒賞自己吃點甜食，但前提是運動強度一定要夠。若是運動或健身強度高，運動後兩小時內吃甜其實最不容易胖，此時肌肉的胰島素能有效將醣引導至肌肉內儲存。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：1圖揭「40家蛋黃酥熱量」！營養師認證「2時間吃」比較瘦 有「1問題」的人吃菠蘿皮得注意

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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