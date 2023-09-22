東協歷史性首辦聯合軍演，成員國南海利益不同未能達成抗戰共識

文：林柏宏

東協9月19日起在印尼巴淡島舉行為期5天的聯合軍演，展現區域團結。觀察家表示，此舉顯示東協正致力維護其中心性，但在應對北京海上擴張行徑上仍缺乏共識，而未來為了避免惹怒中國，可能先在南中國海進行科學研究、而非立即擴大軍演規模。

週二（9月19日），東協在印尼位於納土納海域的巴淡島（Batam），展開為期5天的聯合軍演。

印尼軍事參謀長尤多（Yudo Margono）表示，這場名為「東協團結演習」（ASEAN Solidarity Exercise）的非戰鬥演習，內容包含聯合海上巡邏活動、搜救行動、人道主義和救災行動，「旨在加強東協國家之間的軍事關係並增強互通性」。尤多也補充表示，所有東協國的軍隊都參與這場演習，包含候選國東帝汶，儘管他並未透露目前由軍政府專政的緬甸參與的程度。

在此之前，東南亞國家曾與包含美國與中國在內的其他國家一同進行軍演，但由於本週的演習是首次僅涉及東協的海軍演習，外界將其視為劍指中國在南中國海日益專斷的擴張行徑。不過，這項說法遭到地主國印尼的否認。

對此，台灣南華大學國際事務與企業學系副教授孫國祥指出，雖然東南亞10國中包含南中國海的主權聲索國及非聲索國，一直以來無法就海上爭端表達出共同立場，不過這次東協的首次軍演，彰顯其正致力維護其中心性，也就是強調東協必須成為克服共同挑戰、與外部勢力接觸的主導區域平台，而這將對往後其決策產生重大影響。

東協致力彰顯中心性然對中態度未有共識

孫國祥告訴美國之音：「9月19號的東協海軍演習，暗示的是東協正在維護它本身的中心性，因為南海問題，就是這個檢驗東協中心性的一個最重要的部分。東協所做出來的決策都是非常緩慢的，但是當他們做出來，這個決策卻是比較堅定的。對於東協的中心性，我們可以看到透過這一次的演習，絕對會產生一個歷史性的影響。」

印尼加查馬達大學（UGM）的南中國海專家阿薩納（I Made Andi Arsana）也說，雖然主辦國印尼未點名中國，但顯而易見，東協舉辦聯合軍演是想對北京展示，南中國海「在某種程度上屬於東協的」，東協也想藉此向國際社會展現他們在此區域的存在。不過，阿薩納坦承，即便東協正試圖彰顯其中心性，對於中國在此的灰色地帶行動，仍難團結一致應對挑戰。

中國依據其「九段線」主張，宣稱對南海幾乎所有海域擁有主權，並在此區域修建軍事設施，引發包含東南亞等部分國家抗議，導致這片海域近年來緊張局勢升級。

阿薩納告訴美國之音：「對於南海，我仍然認為東協內部仍未有團結一致的看法，所以在這種情況下，實際上最重要的一點是東協各成員國和中國之間的關係。舉例來說，像是印尼和中國的關係，就與柬埔寨與中國關係不同。因此，東協各國對中關係的看法或態度迥異，也能理解。」

今年的東協輪值主席國印尼原本決定，將這次軍演地點選在其與中國有重疊主權爭端的北納土納海（North Natuna Sea），但中國在東南亞最堅定盟友之一的柬埔寨，先前並不願確認是否將參與演習。然而，在印尼於6月將軍演地點移至南納土納海（South Natuna Sea）的巴淡島後，柬埔寨決定派遣部隊參與東協聯合軍演。

美國史丹佛大學南中國海「妙手計畫」主任雷蒙德・鮑威爾（Raymond Powell）也與阿薩納有類似看法，他告訴美國之音：「我認為東協在對抗中國方面缺乏共識，這的確是事實，而且我認為這種狀況將持續。印尼決定將東協演習地點南移就反映了這一點。」

Photo Credit: GettyImages 圖為在巴淡島舉行的東協聯合軍演期間，一艘軍艦停泊在港口。

中國借衛星地面站控制南中國海島礁？

在東協首次舉行聯合軍演同時，同為南中國海主權聲索國的中國態度為何，也令外界關注。中國外交部發言人毛寧9月19日在例行記者會上回答記者提問時表示，中方對於南中國海問題的立場「是一貫、明確的。」

然而，中國經常藉由建立可作為軍事應用的設備，來強調其在南海的一貫立場。南華早報9月20日就據中國官媒央視的消息報道，中國已在帕拉塞爾群島（Paracel Islands，越南稱黃沙群島，中國及台灣稱西沙群島）的北礁（North Reef）和浪花礁（Bombay Reef）的燈塔上設置衛星地面站，同時連接到船舶自動辨識系統（AIS），象徵中國的北斗衛星系統正式在帕拉塞爾群島投用。

《香港01》引述中國官媒《環球時報》旗下軍事自媒體《樞密院十號》發表的文章指出，這兩座燈塔的北斗基地解決了中國船舶自動識別岸基系統在該海域的覆蓋盲區問題，之後若美國驅逐艦再前往帕拉塞爾群島，北斗可以即時跟踪，中國「解放軍可以隨時掌握他們在南海的路線...為美國企圖插手南海設了一道實實在在的護欄」。

不過，南華大學的孫國祥指出，雖然北京近年來在南海不斷進行的軍事部署讓外界感到擔憂，但中國這兩座衛星地面站，對於其在南中國海的主權聲索幫助恐有限。

孫國祥說：「中國建接收站，它的主權的聲索意義是遠高於實質意義。在發射衛星的時候，它必須向聯合國去申報，衛星是怎麼樣在地球上的軌道運行，這些都使得在某種情況，（建立衛星地面站僅）是輔助的效果，這些輔助效果並沒有辦法直接證明，這些島礁就是從主權上面是隸屬於中國。」