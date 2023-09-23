利用進口雞蛋解決一時蛋荒未嘗不可，然而進行產業升級才是治本之道

文：楚焱堯

本周因為進口蛋爭議，剛從農委會升格農業部的部長陳吉仲跟中央畜產會的董事長林聰賢都因此下台了。

影響的人事變動不可謂不大，因為實際上是兩任前後的農業部門最高主管（林聰賢是陳吉仲的前任農委會主委）。不過爭議似乎沒有因此停止。

相關延伸的熱議話題很多。其中台灣銷毀5000萬顆蛋這件事，也成為了日本新聞及網路論壇的討論焦點。

不過既然要討論蛋，與其爭論「現在」的對錯，不如探討背後真正的原因，才能未雨稠繆。

文章不聊太多「進口蛋」這件事的是非對錯，而是想從更根本的問題來探討這件事。

跳出是非的批判，本文將討論兩件很重要的事：：

從台灣蛋雞業的補助政策，了解缺蛋原因及相關產業的問題。 糧食危機催生了全球「科技造肉」的趨勢。

台灣有將近七成的糧食仰賴進口

台灣被稱為是「科技之島」，但在某些產業的科技應用上還是有很大的缺口。畜產業，特別是養雞產業就是其中之一。

台灣蛋雞場有9成沒有現代化，對照的周遭鄰國日本的蛋雞場有逾9成現代化，形成強烈的對比。

去（2022）年，地球正式突破80億人。除了世界人口持續增加，全球氣候變遷造成各種極端氣候出現，各國自然災害頻傳，導致糧食生產更加困難，未來大多數的國家可能都要面對糧食短缺的危機。

也就是，糧食問題必然會成為多數國家的「國安危機」。

而台灣在「科技造肉（蛋）」這件事上，並沒有重視。台灣糧食自給率只有三成多。也就是超過6成，將近7成的糧食都要進口。

台灣地小人稠，多數糧食品項仰賴進口，是不得已的舉措，但如果連台灣過去有能力自給自足的品項，也需要進口，那台灣不只更受制於人，還可能會產生其他問題。影片的主角「雞蛋」就是其中之一。

換句話說，如果台灣年初沒有蛋荒，也就不會有後續的進口蛋爭議。進行產業升級，利用新技術養雞才是治本之道。

「地球的飢餓挑戰」未來有機會再專門做一支影片介紹更多。今天只聊跟「蛋」密切有關的部份，也就是因應糧食危機，新科技帶來的未來改變：「科技造肉」。

「科技造肉」的方向和相關技術，可以分為以下六個方面

1. 農畜產業導入科技升級

藉由新興科技，提高畜牧業的「產肉、產蛋、產奶」的效率。例如，智能監控和管理農場操作，以確保最佳的飼養條件。

使用新的人工智慧和自動化技術，可以實現肉類和蛋類生產的效率和生產力提高。

「缺蛋」其實不是單一問題，背後是一整個產業的問題。

台灣過去一直以來的雞蛋通常都能自給自足，但後來因為治標不治本，又不夠完善的補貼政策，讓雞農以產蛋率低下，該被汰換的老母雞來領補助，反而產生排擠效果，更不願意去添購更好的母種雞。

長久下來，母雞數量看似維持不變（甚至略增），但雞蛋卻越來越少。這時候若再遇上氣候因素，或是疾病，導致雞隻死亡，就會突顯產蛋率低的問題，雞蛋的供給就出現更大缺口。台灣今年初的缺蛋原因就是如此。

想要用進口雞蛋來解決一時蛋荒，未嘗不可，但其實如果提早因應，現在也不會發生這麼大的問題。所以背後的問題就是相關政策不夠完善，沒有真正對症下藥。

台灣的雞農高達九成還是傳統雞舍，而且幾乎都是小農，大多沒有能力獨立進行升級，需要政府大破大立改革跟輔導，才有可能導正台灣的養雞場走向現代化，甚至自動化的雞舍。

周遭的泰國跟新加坡就是透過建立自動化養雞場，成果明顯的國家。泰國還因此成為雞蛋出口國。

2. 植物基替代肉

科技和食品科學家正在開發各種植物基肉類替代品，這些產品使用植物成分製成，但在口感和外觀上與真正的肉類相似。這些產品能夠滿足消費者的口味，同時減少對肉類的需求。這些植物基替代肉，簡稱為植物肉，或素食肉。

因為有環保、農業永續（糧食缺乏）與愛護動物的訴求等等，植物蛋白替代肉發展很早很久，就連很多名人，如微軟創辦人比爾蓋茲實際投入這個領域，影星李奧納多投資人造肉公司等等，做了很好的宣傳效果。讓植物基替代肉成為「替代性蛋白質公司」最主要的發展趨勢，甚至已經有植物製作的「人造蛋」出現。

過去普遍就直接稱為「人造肉」，不過現在因為「人造」的技術更發達，已經不只限於「植物肉」，還有以下要介紹的「細胞肉」。

3. 培植肉

也就是細胞培養肉，簡稱細胞肉。

細胞培養肉是利用細胞培養技術，以無需大規模飼養和屠宰動物的方式生產肉類產品。這種技術需要一個初始的動物細胞樣本，然後在培養皿中通過提供營養液和環境條件來培養和擴增細胞，最終生產肉類。

2022年，聯合國COP27氣候峰會上，新加坡政府在四季酒店宴請8國領袖及代表，國宴菜的其中一道就是看似樸實無華的雞肉三吃：（烤）串燒、炸雞皮、煎雞胸。

因為不平凡的是其所用的雞肉，不是素肉、假肉（合成肉），而是貨真價實的雞肉，但沒有一隻雞因此而被屠宰，因為是細胞培植肉。

全國僅不到1％的農地，90％糧食靠進口的新加坡，在2020年，成了全球第一個核准販售「細胞培植肉」的國家，這決定轟動全球，美國福斯新聞用「創造歷史」來形容。

過去廣義的「替代性蛋白質公司」，大多都是植物肉（素食肉），目前由於新加坡的發展成功，現在也陸續有許多國家跟公司機構投入「培植肉」這個領域。

4. 3D列印肉

3D列印技術，也可以用於創建肉類產品的複雜結構。這涉及將食材或細胞融合在一起，以創建類似肉類的結構，並且可以調整食材的成分以滿足不同的口味需求。