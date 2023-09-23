利用進口雞蛋解決一時蛋荒未嘗不可，然而進行產業升級才是治本之道
我們想讓你知道的是
台灣的雞農高達九成還是傳統雞舍，而且幾乎都是小農，大多沒有能力獨立進行升級，需要政府大破大立改革跟輔導，才有可能導正台灣的養雞場走向現代化，甚至自動化的雞舍。周遭的泰國跟新加坡就是透過建立自動化養雞場，成果明顯的國家。泰國還因此成為雞蛋出口國。
文：楚焱堯
本周因為進口蛋爭議，剛從農委會升格農業部的部長陳吉仲跟中央畜產會的董事長林聰賢都因此下台了。
影響的人事變動不可謂不大，因為實際上是兩任前後的農業部門最高主管（林聰賢是陳吉仲的前任農委會主委）。不過爭議似乎沒有因此停止。
相關延伸的熱議話題很多。其中台灣銷毀5000萬顆蛋這件事，也成為了日本新聞及網路論壇的討論焦點。
不過既然要討論蛋，與其爭論「現在」的對錯，不如探討背後真正的原因，才能未雨稠繆。
文章不聊太多「進口蛋」這件事的是非對錯，而是想從更根本的問題來探討這件事。
跳出是非的批判，本文將討論兩件很重要的事：：
- 從台灣蛋雞業的補助政策，了解缺蛋原因及相關產業的問題。
- 糧食危機催生了全球「科技造肉」的趨勢。
台灣有將近七成的糧食仰賴進口
台灣被稱為是「科技之島」，但在某些產業的科技應用上還是有很大的缺口。畜產業，特別是養雞產業就是其中之一。
台灣蛋雞場有9成沒有現代化，對照的周遭鄰國日本的蛋雞場有逾9成現代化，形成強烈的對比。
去（2022）年，地球正式突破80億人。除了世界人口持續增加，全球氣候變遷造成各種極端氣候出現，各國自然災害頻傳，導致糧食生產更加困難，未來大多數的國家可能都要面對糧食短缺的危機。
也就是，糧食問題必然會成為多數國家的「國安危機」。
而台灣在「科技造肉（蛋）」這件事上，並沒有重視。台灣糧食自給率只有三成多。也就是超過6成，將近7成的糧食都要進口。
台灣地小人稠，多數糧食品項仰賴進口，是不得已的舉措，但如果連台灣過去有能力自給自足的品項，也需要進口，那台灣不只更受制於人，還可能會產生其他問題。影片的主角「雞蛋」就是其中之一。
換句話說，如果台灣年初沒有蛋荒，也就不會有後續的進口蛋爭議。進行產業升級，利用新技術養雞才是治本之道。
「地球的飢餓挑戰」未來有機會再專門做一支影片介紹更多。今天只聊跟「蛋」密切有關的部份，也就是因應糧食危機，新科技帶來的未來改變：「科技造肉」。
「科技造肉」的方向和相關技術，可以分為以下六個方面
1. 農畜產業導入科技升級
藉由新興科技，提高畜牧業的「產肉、產蛋、產奶」的效率。例如，智能監控和管理農場操作，以確保最佳的飼養條件。
使用新的人工智慧和自動化技術，可以實現肉類和蛋類生產的效率和生產力提高。
「缺蛋」其實不是單一問題，背後是一整個產業的問題。
台灣過去一直以來的雞蛋通常都能自給自足，但後來因為治標不治本，又不夠完善的補貼政策，讓雞農以產蛋率低下，該被汰換的老母雞來領補助，反而產生排擠效果，更不願意去添購更好的母種雞。
長久下來，母雞數量看似維持不變（甚至略增），但雞蛋卻越來越少。這時候若再遇上氣候因素，或是疾病，導致雞隻死亡，就會突顯產蛋率低的問題，雞蛋的供給就出現更大缺口。台灣今年初的缺蛋原因就是如此。
想要用進口雞蛋來解決一時蛋荒，未嘗不可，但其實如果提早因應，現在也不會發生這麼大的問題。所以背後的問題就是相關政策不夠完善，沒有真正對症下藥。
台灣的雞農高達九成還是傳統雞舍，而且幾乎都是小農，大多沒有能力獨立進行升級，需要政府大破大立改革跟輔導，才有可能導正台灣的養雞場走向現代化，甚至自動化的雞舍。
周遭的泰國跟新加坡就是透過建立自動化養雞場，成果明顯的國家。泰國還因此成為雞蛋出口國。
2. 植物基替代肉
科技和食品科學家正在開發各種植物基肉類替代品，這些產品使用植物成分製成，但在口感和外觀上與真正的肉類相似。這些產品能夠滿足消費者的口味，同時減少對肉類的需求。這些植物基替代肉，簡稱為植物肉，或素食肉。
因為有環保、農業永續（糧食缺乏）與愛護動物的訴求等等，植物蛋白替代肉發展很早很久，就連很多名人，如微軟創辦人比爾蓋茲實際投入這個領域，影星李奧納多投資人造肉公司等等，做了很好的宣傳效果。讓植物基替代肉成為「替代性蛋白質公司」最主要的發展趨勢，甚至已經有植物製作的「人造蛋」出現。
過去普遍就直接稱為「人造肉」，不過現在因為「人造」的技術更發達，已經不只限於「植物肉」，還有以下要介紹的「細胞肉」。
3. 培植肉
也就是細胞培養肉，簡稱細胞肉。
細胞培養肉是利用細胞培養技術，以無需大規模飼養和屠宰動物的方式生產肉類產品。這種技術需要一個初始的動物細胞樣本，然後在培養皿中通過提供營養液和環境條件來培養和擴增細胞，最終生產肉類。
2022年，聯合國COP27氣候峰會上，新加坡政府在四季酒店宴請8國領袖及代表，國宴菜的其中一道就是看似樸實無華的雞肉三吃：（烤）串燒、炸雞皮、煎雞胸。
因為不平凡的是其所用的雞肉，不是素肉、假肉（合成肉），而是貨真價實的雞肉，但沒有一隻雞因此而被屠宰，因為是細胞培植肉。
全國僅不到1％的農地，90％糧食靠進口的新加坡，在2020年，成了全球第一個核准販售「細胞培植肉」的國家，這決定轟動全球，美國福斯新聞用「創造歷史」來形容。
過去廣義的「替代性蛋白質公司」，大多都是植物肉（素食肉），目前由於新加坡的發展成功，現在也陸續有許多國家跟公司機構投入「培植肉」這個領域。
4. 3D列印肉
3D列印技術，也可以用於創建肉類產品的複雜結構。這涉及將食材或細胞融合在一起，以創建類似肉類的結構，並且可以調整食材的成分以滿足不同的口味需求。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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