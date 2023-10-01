《自律神經5分鐘自癒術》：這十件事需要每日執行，藉由「三行日記」與「自我評分」回顧一天

文：小林弘幸

揭密每日例行公事的自律神經運作

在《自律神經5分鐘自癒術》書裡提到的每日例行公事中，有十件事需要每日執行，下面將針對這十項要點，進行更詳細的說明與補充，幫助你不只知道應該每天做，更知道怎麼做會更好，並了解背後的原理。

1. 早起後喝一杯水

詳細作法：起床後先輕輕漱口沖掉口中細菌，接著「一口氣」喝下一杯約200ml的常溫水。但切記不可飲用冰冷水，因為會讓腸道發冷。

原理說明：喝水之後重力會施壓在胃部，喚醒沉睡的腸道，啟動時鐘基因（又稱為生理時鐘，也就是人體能按24小時循環行動的基因）並促進排便、預防便祕。

2. 好好吃早餐

詳細作法：「從容」的攝取早餐，像是香蕉之類的水果和優格之類的食物，特別能讓腸道動起來。

原理說明：攝取早餐，能啟動生理時鐘，身體模式就會從夜晚切換成早晨，交感神經會適度運作，讓人確實清醒。

3. 工作要在上午專心進行

詳細作法：重要的會議、磋商、鑽研創意的時間，盡量要挪到腦部功能活躍的上午。

原理說明：自律神經在一天當中會有晝夜變化，從早晨到中午是交感神經占據優勢，反之，從傍晚到夜裡則是副交感神經占據優勢。當交感神經適度發揮功能時，血液循環會變好，營養和氧氣會遍布到肌肉、腦部等各個細胞，幹勁和專注力就會提高。

4. 記得要慢慢說話

詳細作法：請慢慢深呼吸，同時嘴角上揚露出和善的表情，然後溫和的說話。

原理說明：焦躁、緊張時不只自己的交感神經會過度活躍，這種自律神經的狀態還會「傳染」給周圍，使得別人也感到不安。而緩慢、從容的說話可以提升副交感神經，進而穩定自律神經的狀態。

5. 午餐後的2小時要是沒有效率，就先放下工作

詳細作法：午餐前應該先喝一杯200ml的水，並且從容用餐、只吃八分飽，就能避免午餐後沒有效率。但若已無效率，不如起身動一動。

原理說明：沒吃午餐午後血糖就會下降，工作表現就會低迷不振；但若午餐匆忙進食，就可能造成副交感神經急遽上升，讓人昏昏欲睡，頭腦活動變得遲鈍。若強忍睡意或狀況不佳繼續工作，最後可能事情沒做完，反而還要加班，邁入惡性循環中。

6. 回家後要做好隔天的準備

詳細作法：要在前一天準備好隔天的各種準備，像是衣服和上班資料等，鬧鐘也要設三個，盡量減少「不確定性」等可能造成不安的要素。

原理說明：夜晚副交感神經的活性本應提高，一旦內心不安，交感神經活性就會上升，導致睡不著覺。而且，若沒有充分的睡眠，白天的表現就會不佳，會出現失誤或專注力低落。

7. 晚餐要在就寢3小時前吃完

詳細作法：為了身體著想，首先要好好攝取三餐，前面已有提到早餐和午餐的部分，理想的飲食分量是早4：午2：晚4，並應盡量在睡前3小時前吃完。

原理說明：用餐時交感神經會運作，飯後則由副交感神經運作，讓胃腸動起來。從這時起，副交感神經的活性會徐徐上升，但要完全上升完畢，則要花費「3小時」。假如在這之前睡著，副交感神經的活性就不會完全上升，形成淺眠。

8. 洗澡最好能在浴缸泡澡（微溫的39∼40℃）

詳細作法：晚餐後泡澡15分鐘，從手腳開始淋浴，剛開始5分鐘要泡到頸部為止，剩下的10分鐘要泡到胸口為止。入浴後要喝一杯咖啡杯份量的常溫水。

原理說明：悠閒泡澡這類能放鬆的活動，能讓副交感神經的活性上升，進而提升睡眠品質。

9. 睡前不要看智慧型手機、電腦或電視

詳細作法：請不要在睡前2小時內滑看手機或電腦。另外，睡前當然也要悠閒度過，別活蹦亂跳。

原理說明：手機或電腦會發出藍光，這和日光一樣，照射到身體就會產生「現在是白天」的錯覺，交感神經的活性就會提升，導致難以入睡。

10. 藉由「三行日記」與「自我評分」回顧一天

詳細作法：在睡覺前花5分鐘，用手寫的方式，依序完成三行日記（於本書自律神經自癒手冊中）。

原理說明：只寫三行既不花時間，也不會產生壓力。由此方法回顧一天，就可以整理當天事件的起因和感受。在慢慢仔細手寫的過程中，情緒就會逐漸平靜、呼吸轉為和緩，自律神經也會變得協調。寫出美好的事情和明天的目標之後，心裡就會變得舒暢，湧現面對明天的活力，能夠安心入睡。

書籍介紹

本文摘錄自《自律神經5分鐘自癒術：斷開失眠、疲勞、莫名疼痛……各種身心毛病，3招養回平衡人生》，樂金文化出版

作者：小林弘幸

譯者：李友君

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「怎麼睡一覺還是無法消除疲勞？」

「早上起床，老是提不起幹勁」

「覺得哪裡都不舒服，但又說不出哪裡有問題」

小心！你可能不知不覺承受了壓力而不自知，

甚至錯用身體讓自律神經失控了！

當自律神經遇上壓力，工作和人生就等著落入谷底

究竟自律神經是什麼？

它是控制內臟、血流及呼吸等非自覺的身體系統，

由「交感神經」和「副交感神經」共同調配運作，

白天能精力充沛的活動、工作，就是因為有「交感神經」主導幫忙踩油門；

夜晚能睡好覺、感到平靜，則是因為由「副交感神經」占優勢協助踩煞車。

所以，一旦失衡，健康程度和內心狀態都會連帶的受到影響，