《自律神經5分鐘自癒術》：這十件事需要每日執行，藉由「三行日記」與「自我評分」回顧一天
我們想讓你知道的是
日本名醫小林弘幸自己都在用，最有效的自律神經自癒術。一天5分鐘，把「感覺不太順」變順心，只要動動手「寫、拍、畫」，3招就能找回人生掌控權。日本自律神經名醫20年的實證與研究，精選效果最佳、每個人都能做的自律神經調整法！
文：小林弘幸
揭密每日例行公事的自律神經運作
在《自律神經5分鐘自癒術》書裡提到的每日例行公事中，有十件事需要每日執行，下面將針對這十項要點，進行更詳細的說明與補充，幫助你不只知道應該每天做，更知道怎麼做會更好，並了解背後的原理。
1. 早起後喝一杯水
詳細作法：起床後先輕輕漱口沖掉口中細菌，接著「一口氣」喝下一杯約200ml的常溫水。但切記不可飲用冰冷水，因為會讓腸道發冷。
原理說明：喝水之後重力會施壓在胃部，喚醒沉睡的腸道，啟動時鐘基因（又稱為生理時鐘，也就是人體能按24小時循環行動的基因）並促進排便、預防便祕。
2. 好好吃早餐
詳細作法：「從容」的攝取早餐，像是香蕉之類的水果和優格之類的食物，特別能讓腸道動起來。
原理說明：攝取早餐，能啟動生理時鐘，身體模式就會從夜晚切換成早晨，交感神經會適度運作，讓人確實清醒。
3. 工作要在上午專心進行
詳細作法：重要的會議、磋商、鑽研創意的時間，盡量要挪到腦部功能活躍的上午。
原理說明：自律神經在一天當中會有晝夜變化，從早晨到中午是交感神經占據優勢，反之，從傍晚到夜裡則是副交感神經占據優勢。當交感神經適度發揮功能時，血液循環會變好，營養和氧氣會遍布到肌肉、腦部等各個細胞，幹勁和專注力就會提高。
4. 記得要慢慢說話
詳細作法：請慢慢深呼吸，同時嘴角上揚露出和善的表情，然後溫和的說話。
原理說明：焦躁、緊張時不只自己的交感神經會過度活躍，這種自律神經的狀態還會「傳染」給周圍，使得別人也感到不安。而緩慢、從容的說話可以提升副交感神經，進而穩定自律神經的狀態。
5. 午餐後的2小時要是沒有效率，就先放下工作
詳細作法：午餐前應該先喝一杯200ml的水，並且從容用餐、只吃八分飽，就能避免午餐後沒有效率。但若已無效率，不如起身動一動。
原理說明：沒吃午餐午後血糖就會下降，工作表現就會低迷不振；但若午餐匆忙進食，就可能造成副交感神經急遽上升，讓人昏昏欲睡，頭腦活動變得遲鈍。若強忍睡意或狀況不佳繼續工作，最後可能事情沒做完，反而還要加班，邁入惡性循環中。
6. 回家後要做好隔天的準備
詳細作法：要在前一天準備好隔天的各種準備，像是衣服和上班資料等，鬧鐘也要設三個，盡量減少「不確定性」等可能造成不安的要素。
原理說明：夜晚副交感神經的活性本應提高，一旦內心不安，交感神經活性就會上升，導致睡不著覺。而且，若沒有充分的睡眠，白天的表現就會不佳，會出現失誤或專注力低落。
7. 晚餐要在就寢3小時前吃完
詳細作法：為了身體著想，首先要好好攝取三餐，前面已有提到早餐和午餐的部分，理想的飲食分量是早4：午2：晚4，並應盡量在睡前3小時前吃完。
原理說明：用餐時交感神經會運作，飯後則由副交感神經運作，讓胃腸動起來。從這時起，副交感神經的活性會徐徐上升，但要完全上升完畢，則要花費「3小時」。假如在這之前睡著，副交感神經的活性就不會完全上升，形成淺眠。
8. 洗澡最好能在浴缸泡澡（微溫的39∼40℃）
詳細作法：晚餐後泡澡15分鐘，從手腳開始淋浴，剛開始5分鐘要泡到頸部為止，剩下的10分鐘要泡到胸口為止。入浴後要喝一杯咖啡杯份量的常溫水。
原理說明：悠閒泡澡這類能放鬆的活動，能讓副交感神經的活性上升，進而提升睡眠品質。
9. 睡前不要看智慧型手機、電腦或電視
詳細作法：請不要在睡前2小時內滑看手機或電腦。另外，睡前當然也要悠閒度過，別活蹦亂跳。
原理說明：手機或電腦會發出藍光，這和日光一樣，照射到身體就會產生「現在是白天」的錯覺，交感神經的活性就會提升，導致難以入睡。
10. 藉由「三行日記」與「自我評分」回顧一天
詳細作法：在睡覺前花5分鐘，用手寫的方式，依序完成三行日記（於本書自律神經自癒手冊中）。
原理說明：只寫三行既不花時間，也不會產生壓力。由此方法回顧一天，就可以整理當天事件的起因和感受。在慢慢仔細手寫的過程中，情緒就會逐漸平靜、呼吸轉為和緩，自律神經也會變得協調。寫出美好的事情和明天的目標之後，心裡就會變得舒暢，湧現面對明天的活力，能夠安心入睡。
書籍介紹
本文摘錄自《自律神經5分鐘自癒術：斷開失眠、疲勞、莫名疼痛……各種身心毛病，3招養回平衡人生》，樂金文化出版
作者：小林弘幸
譯者：李友君
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「明明上班很累，夜晚卻總是難以入眠」
「怎麼睡一覺還是無法消除疲勞？」
「早上起床，老是提不起幹勁」
「覺得哪裡都不舒服，但又說不出哪裡有問題」
小心！你可能不知不覺承受了壓力而不自知，
甚至錯用身體讓自律神經失控了！
當自律神經遇上壓力，工作和人生就等著落入谷底
究竟自律神經是什麼？
它是控制內臟、血流及呼吸等非自覺的身體系統，
由「交感神經」和「副交感神經」共同調配運作，
白天能精力充沛的活動、工作，就是因為有「交感神經」主導幫忙踩油門；
夜晚能睡好覺、感到平靜，則是因為由「副交感神經」占優勢協助踩煞車。
所以，一旦失衡，健康程度和內心狀態都會連帶的受到影響，
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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