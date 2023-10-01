開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/01,
健康

《自律神經5分鐘自癒術》：這十件事需要每日執行，藉由「三行日記」與「自我評分」回顧一天

《自律神經5分鐘自癒術》：這十件事需要每日執行，藉由「三行日記」與「自我評分」回顧一天
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

日本名醫小林弘幸自己都在用，最有效的自律神經自癒術。一天5分鐘，把「感覺不太順」變順心，只要動動手「寫、拍、畫」，3招就能找回人生掌控權。日本自律神經名醫20年的實證與研究，精選效果最佳、每個人都能做的自律神經調整法！

文：小林弘幸

揭密每日例行公事的自律神經運作

在《自律神經5分鐘自癒術》書裡提到的每日例行公事中，有十件事需要每日執行，下面將針對這十項要點，進行更詳細的說明與補充，幫助你不只知道應該每天做，更知道怎麼做會更好，並了解背後的原理。

1. 早起後喝一杯水

詳細作法：起床後先輕輕漱口沖掉口中細菌，接著「一口氣」喝下一杯約200ml的常溫水。但切記不可飲用冰冷水，因為會讓腸道發冷。

原理說明：喝水之後重力會施壓在胃部，喚醒沉睡的腸道，啟動時鐘基因（又稱為生理時鐘，也就是人體能按24小時循環行動的基因）並促進排便、預防便祕。

2. 好好吃早餐

詳細作法：「從容」的攝取早餐，像是香蕉之類的水果和優格之類的食物，特別能讓腸道動起來。

原理說明：攝取早餐，能啟動生理時鐘，身體模式就會從夜晚切換成早晨，交感神經會適度運作，讓人確實清醒。

3. 工作要在上午專心進行

詳細作法：重要的會議、磋商、鑽研創意的時間，盡量要挪到腦部功能活躍的上午。

原理說明：自律神經在一天當中會有晝夜變化，從早晨到中午是交感神經占據優勢，反之，從傍晚到夜裡則是副交感神經占據優勢。當交感神經適度發揮功能時，血液循環會變好，營養和氧氣會遍布到肌肉、腦部等各個細胞，幹勁和專注力就會提高。

4. 記得要慢慢說話

詳細作法：請慢慢深呼吸，同時嘴角上揚露出和善的表情，然後溫和的說話。

原理說明：焦躁、緊張時不只自己的交感神經會過度活躍，這種自律神經的狀態還會「傳染」給周圍，使得別人也感到不安。而緩慢、從容的說話可以提升副交感神經，進而穩定自律神經的狀態。

5. 午餐後的2小時要是沒有效率，就先放下工作

詳細作法：午餐前應該先喝一杯200ml的水，並且從容用餐、只吃八分飽，就能避免午餐後沒有效率。但若已無效率，不如起身動一動。

原理說明：沒吃午餐午後血糖就會下降，工作表現就會低迷不振；但若午餐匆忙進食，就可能造成副交感神經急遽上升，讓人昏昏欲睡，頭腦活動變得遲鈍。若強忍睡意或狀況不佳繼續工作，最後可能事情沒做完，反而還要加班，邁入惡性循環中。

6. 回家後要做好隔天的準備

詳細作法：要在前一天準備好隔天的各種準備，像是衣服和上班資料等，鬧鐘也要設三個，盡量減少「不確定性」等可能造成不安的要素。

原理說明：夜晚副交感神經的活性本應提高，一旦內心不安，交感神經活性就會上升，導致睡不著覺。而且，若沒有充分的睡眠，白天的表現就會不佳，會出現失誤或專注力低落。

7. 晚餐要在就寢3小時前吃完

詳細作法：為了身體著想，首先要好好攝取三餐，前面已有提到早餐和午餐的部分，理想的飲食分量是早4：午2：晚4，並應盡量在睡前3小時前吃完。

原理說明：用餐時交感神經會運作，飯後則由副交感神經運作，讓胃腸動起來。從這時起，副交感神經的活性會徐徐上升，但要完全上升完畢，則要花費「3小時」。假如在這之前睡著，副交感神經的活性就不會完全上升，形成淺眠。

8. 洗澡最好能在浴缸泡澡（微溫的39∼40℃）

詳細作法：晚餐後泡澡15分鐘，從手腳開始淋浴，剛開始5分鐘要泡到頸部為止，剩下的10分鐘要泡到胸口為止。入浴後要喝一杯咖啡杯份量的常溫水。

原理說明：悠閒泡澡這類能放鬆的活動，能讓副交感神經的活性上升，進而提升睡眠品質。

9. 睡前不要看智慧型手機、電腦或電視

詳細作法：請不要在睡前2小時內滑看手機或電腦。另外，睡前當然也要悠閒度過，別活蹦亂跳。

原理說明：手機或電腦會發出藍光，這和日光一樣，照射到身體就會產生「現在是白天」的錯覺，交感神經的活性就會提升，導致難以入睡。

10. 藉由「三行日記」與「自我評分」回顧一天

詳細作法：在睡覺前花5分鐘，用手寫的方式，依序完成三行日記（於本書自律神經自癒手冊中）。

原理說明：只寫三行既不花時間，也不會產生壓力。由此方法回顧一天，就可以整理當天事件的起因和感受。在慢慢仔細手寫的過程中，情緒就會逐漸平靜、呼吸轉為和緩，自律神經也會變得協調。寫出美好的事情和明天的目標之後，心裡就會變得舒暢，湧現面對明天的活力，能夠安心入睡。

書籍介紹

本文摘錄自《自律神經5分鐘自癒術：斷開失眠、疲勞、莫名疼痛……各種身心毛病，3招養回平衡人生》，樂金文化出版

作者：小林弘幸
譯者：李友君

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

日本名醫小林弘幸自己都在用，最有效的自律神經自癒術
一天5分鐘，把「感覺不太順」變順心
只要動動手「寫、拍、畫」，3招就能找回人生掌控權
日本自律神經名醫20年的實證與研究
精選效果最佳、每個人都能做的自律神經調整法！

隨書附贈，紙本＋電子版【自律神經自癒手冊】
滿滿一年份，實體線上天天寫

內封加碼，超可愛水豚著色畫
減壓找回童心，用色彩療癒身心

「明明上班很累，夜晚卻總是難以入眠」
「怎麼睡一覺還是無法消除疲勞？」
「早上起床，老是提不起幹勁」
「覺得哪裡都不舒服，但又說不出哪裡有問題」
小心！你可能不知不覺承受了壓力而不自知，
甚至錯用身體讓自律神經失控了！

當自律神經遇上壓力，工作和人生就等著落入谷底
究竟自律神經是什麼？
它是控制內臟、血流及呼吸等非自覺的身體系統，
由「交感神經」和「副交感神經」共同調配運作，
白天能精力充沛的活動、工作，就是因為有「交感神經」主導幫忙踩油門；
夜晚能睡好覺、感到平靜，則是因為由「副交感神經」占優勢協助踩煞車。
所以，一旦失衡，健康程度和內心狀態都會連帶的受到影響，


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。