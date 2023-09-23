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2023/09/23,
商業

iPhone 15首賣銷售告捷，電信業：Pro系列占比逾8成，專家開箱評測：隨手拍表現更強

iPhone 15首賣銷售告捷，電信業：Pro系列占比逾8成，專家開箱評測：隨手拍表現更強
蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，旗艦機型iPhone 15 Pro採用新技術，邊框比以往更薄，保留相同的顯示尺寸，並減少手機高度和寬度來縮小面積。中央社記者吳家豪攝 112年9月22日

我們想讓你知道的是

iPhone 15系列22日開賣，電信高層看好新機帶動5G用戶成長。中華電表示，目前5G用戶達290萬戶，年底上看330萬戶，估滲透率將逾34%；遠傳則說，年底40%滲透率有望提前達陣；台灣大看好5G用戶數將比8月增加約2成。

iPhone 15系列開箱評測，專家：隨手拍表現更強

（中央社）蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，掀起搶購潮。3C科技達人Tim哥實測指出，4款新機都能直接以「照片」模式拍攝人像照、自動捕捉景深資訊，隨手拍表現更強大，不只果粉願意買單換機，也可能吸引部分Android用戶跳槽。

Tim哥接受《中央社》記者採訪表示，無論是標準版的iPhone 15、iPhone 15 Plus，或是旗艦版的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，都大幅提升人像照功能。只要手機偵測到畫面主體有顯眼的人、狗或貓，就會自動捕捉景深資訊，這時會在相機介面左下角看到一個ƒ標誌，代表iPhone正在捕捉景深。

如果是人、狗或貓以外的物體例如食物，也可以拍攝人像效果。Tim哥指出，只要在預覽畫面中的任意位置點按進行對焦，就會出現ƒ標誌，一樣會記錄景深資訊。

以搭載三鏡頭系統的Pro旗艦機而言，主相機提供24公釐、28公釐和35公釐焦距選項，搭配15 Pro的3倍望遠鏡頭、15 Pro Max的5倍望遠鏡頭，Tim哥認為可讓隨手拍取景的自由度更高，而且不必頻繁切換一般拍照和人像模式。

iPhone 15系列另一個亮點是Pro機型獨有的全新「動作」按鈕，可以自訂啟動「專注模式」、「相機」、「語音備忘錄」，或者用「捷徑」設定操作選項。Tim哥表示，「動作」按鈕適合用來開啟家裡的智慧電燈或冷氣，也能設定啟動拍照或自拍，比較不容易錯過精彩時刻。如果是長輩使用，可以預設開啟「放大鏡」，讀報或看書更輕鬆。

iPhone 15 Pro系列動作按鈕可自訂
Photo Credit: 中央社
蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，Pro旗艦機型將原本的靜音按鈕改為全新「動作」按鈕，可以更改為另一個常用動作，例如啟動專注模式、相機或語音備忘 錄。中央社記者吳家豪攝 112年9月22日

Tim哥也提到，4款新機的傳輸孔都從Lightning改為USB-C，如果要把手機內容備份到外接硬碟或讀卡機上，變得更方便。

要注意的是，標準版和旗艦機的USB-C傳輸速度其實有差別，iPhone 15 Pro和15 Pro Max採用USB 3規格，傳輸速度為每秒10Gb；iPhone 15和15 Plus採用USB 2規格，傳輸速度為每秒480Mb。

Tim哥表示，對於錄影時需要同步備份到外接硬碟的影音創作者而言，USB 3的速度才會比較有感。一般用戶不定期備份手機的話，USB 2速度也夠用。

從銷售角度來看，Tim哥認為15 Pro Max規格升級最多，機身改用鈦金屬變得更輕、手感更好，今年應該賣得最好。15 Plus是4款新機電量最強的機型，在A16仿生晶片的加持下，玩遊戲綽綽有餘，也有部分手遊玩家會喜歡。

他說，iPhone 15比較適合預算不足、但也想換新機的果粉，尤其是無法更新到iOS 17的iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X用戶，改拿iPhone 15會有滿滿的升級感。

iPhone 15 Pro Max搭5倍望遠相機
Photo Credit: 中央社
蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，頂規版15 Pro Max搭載120公釐5倍望遠相機，拍攝近距離特寫、野生動物照片和體育運動。中央社記者吳家豪攝 112年9月22日
iPhone 15主相機進化
Photo Credit: 中央社
蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，標準版iPhone 15搭載全新4800萬像素主相機，具備2倍光學品質望遠功能，彷彿擁有第3台相機。中央社記者吳家豪攝 112年9月22日

iPhone 15開賣，電信業：掀5G開台以來最強買氣

（中央社）蘋果iPhone 15系列22日開賣，電信業高層指出，不只預約、預購量比去年成長50%以上，今年iPhone銷售將是5G開台以來買氣最旺的一年，Pro系列銷售占比很高，其中Pro Max可能前2個月都會供不應求。

電信業22日分別針對iPhone 15開賣舉辦首賣儀式，並端出新機優惠和宣傳活動吸引人氣。

中華電信今年加碼替排隊果粉抽出2支新機，董事長郭水義在現場展示「全息投影、懸浮展機」的科技技術，他在開賣活動後受訪表示，iPhone 15的預約量比去年同期成長50%，民眾詢問度成長20%，iPhone 15系列銷售量將明顯高於以往，其中Pro Max及Pro最受青睞，Pro系列占比高達8成，目前預約量中以Pro Max占比4成最高。

中華電信個人家庭事業公司總經理胡學海表示，iPhone 15買氣一定是比去年成長，但對整體銷量成長沒有預估，到貨量則視蘋果公司而定，目前觀察iPhone 15初期需求遠大於供給，已向蘋果爭取更大供貨。

此外，iPhone等手機銷售綁約方面，用戶主要以綁約36個月為主，電信業者最長提供48個月綁約，胡學海認為，考量手機生命週期大概就是48個月為主，目前並沒有考慮延長到60個月。

台灣大哥大今年送出包括環遊世界5大洲的抽獎活動，總經理林之晨22日在開賣現場扮裝機長，商務長林東閔則以飛行員裝扮，和myfone代言人黑嘉嘉一起現身。

林東閔受訪時表示，預估今年iPhone 15新機銷售會增加1成以上，而網路銷售則增加7成，但坦言「整體貨量很不夠」。

他進一步說，iPhone 15 Pro Max到貨很少，預估前2個月都還是會供不應求，不過第一批iPhone 15到貨量，其實比去年iPhone 14多。林東閔也看好，iPhone 15預購數字倍增，代表前幾代用戶都湧現換機潮，預估今年iPhone銷售會是自iPhone 12，也就是5G開台以來最好的一年。

他也表示，受惠iPhone 15以及台灣大今年手機熱銷，5G每戶平均貢獻金額（ARPU）將從「油車變電動車」，累計至8月的5G用戶數也比去年同期成長35%，但由於通膨以及疫後旅遊預算排擠，電信商提供新機補貼的資費方案相對受到青睞，空機市場的銷量是否也會成長，還在觀察中。


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