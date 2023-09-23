iPhone 15首賣銷售告捷，電信業：Pro系列占比逾8成，專家開箱評測：隨手拍表現更強
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iPhone 15系列22日開賣，電信高層看好新機帶動5G用戶成長。中華電表示，目前5G用戶達290萬戶，年底上看330萬戶，估滲透率將逾34%；遠傳則說，年底40%滲透率有望提前達陣；台灣大看好5G用戶數將比8月增加約2成。
iPhone 15系列開箱評測，專家：隨手拍表現更強
（中央社）蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，掀起搶購潮。3C科技達人Tim哥實測指出，4款新機都能直接以「照片」模式拍攝人像照、自動捕捉景深資訊，隨手拍表現更強大，不只果粉願意買單換機，也可能吸引部分Android用戶跳槽。
Tim哥接受《中央社》記者採訪表示，無論是標準版的iPhone 15、iPhone 15 Plus，或是旗艦版的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，都大幅提升人像照功能。只要手機偵測到畫面主體有顯眼的人、狗或貓，就會自動捕捉景深資訊，這時會在相機介面左下角看到一個ƒ標誌，代表iPhone正在捕捉景深。
如果是人、狗或貓以外的物體例如食物，也可以拍攝人像效果。Tim哥指出，只要在預覽畫面中的任意位置點按進行對焦，就會出現ƒ標誌，一樣會記錄景深資訊。
以搭載三鏡頭系統的Pro旗艦機而言，主相機提供24公釐、28公釐和35公釐焦距選項，搭配15 Pro的3倍望遠鏡頭、15 Pro Max的5倍望遠鏡頭，Tim哥認為可讓隨手拍取景的自由度更高，而且不必頻繁切換一般拍照和人像模式。
iPhone 15系列另一個亮點是Pro機型獨有的全新「動作」按鈕，可以自訂啟動「專注模式」、「相機」、「語音備忘錄」，或者用「捷徑」設定操作選項。Tim哥表示，「動作」按鈕適合用來開啟家裡的智慧電燈或冷氣，也能設定啟動拍照或自拍，比較不容易錯過精彩時刻。如果是長輩使用，可以預設開啟「放大鏡」，讀報或看書更輕鬆。
Tim哥也提到，4款新機的傳輸孔都從Lightning改為USB-C，如果要把手機內容備份到外接硬碟或讀卡機上，變得更方便。
要注意的是，標準版和旗艦機的USB-C傳輸速度其實有差別，iPhone 15 Pro和15 Pro Max採用USB 3規格，傳輸速度為每秒10Gb；iPhone 15和15 Plus採用USB 2規格，傳輸速度為每秒480Mb。
Tim哥表示，對於錄影時需要同步備份到外接硬碟的影音創作者而言，USB 3的速度才會比較有感。一般用戶不定期備份手機的話，USB 2速度也夠用。
從銷售角度來看，Tim哥認為15 Pro Max規格升級最多，機身改用鈦金屬變得更輕、手感更好，今年應該賣得最好。15 Plus是4款新機電量最強的機型，在A16仿生晶片的加持下，玩遊戲綽綽有餘，也有部分手遊玩家會喜歡。
他說，iPhone 15比較適合預算不足、但也想換新機的果粉，尤其是無法更新到iOS 17的iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X用戶，改拿iPhone 15會有滿滿的升級感。
iPhone 15開賣，電信業：掀5G開台以來最強買氣
（中央社）蘋果iPhone 15系列22日開賣，電信業高層指出，不只預約、預購量比去年成長50%以上，今年iPhone銷售將是5G開台以來買氣最旺的一年，Pro系列銷售占比很高，其中Pro Max可能前2個月都會供不應求。
電信業22日分別針對iPhone 15開賣舉辦首賣儀式，並端出新機優惠和宣傳活動吸引人氣。
中華電信今年加碼替排隊果粉抽出2支新機，董事長郭水義在現場展示「全息投影、懸浮展機」的科技技術，他在開賣活動後受訪表示，iPhone 15的預約量比去年同期成長50%，民眾詢問度成長20%，iPhone 15系列銷售量將明顯高於以往，其中Pro Max及Pro最受青睞，Pro系列占比高達8成，目前預約量中以Pro Max占比4成最高。
中華電信個人家庭事業公司總經理胡學海表示，iPhone 15買氣一定是比去年成長，但對整體銷量成長沒有預估，到貨量則視蘋果公司而定，目前觀察iPhone 15初期需求遠大於供給，已向蘋果爭取更大供貨。
此外，iPhone等手機銷售綁約方面，用戶主要以綁約36個月為主，電信業者最長提供48個月綁約，胡學海認為，考量手機生命週期大概就是48個月為主，目前並沒有考慮延長到60個月。
台灣大哥大今年送出包括環遊世界5大洲的抽獎活動，總經理林之晨22日在開賣現場扮裝機長，商務長林東閔則以飛行員裝扮，和myfone代言人黑嘉嘉一起現身。
林東閔受訪時表示，預估今年iPhone 15新機銷售會增加1成以上，而網路銷售則增加7成，但坦言「整體貨量很不夠」。
他進一步說，iPhone 15 Pro Max到貨很少，預估前2個月都還是會供不應求，不過第一批iPhone 15到貨量，其實比去年iPhone 14多。林東閔也看好，iPhone 15預購數字倍增，代表前幾代用戶都湧現換機潮，預估今年iPhone銷售會是自iPhone 12，也就是5G開台以來最好的一年。
他也表示，受惠iPhone 15以及台灣大今年手機熱銷，5G每戶平均貢獻金額（ARPU）將從「油車變電動車」，累計至8月的5G用戶數也比去年同期成長35%，但由於通膨以及疫後旅遊預算排擠，電信商提供新機補貼的資費方案相對受到青睞，空機市場的銷量是否也會成長，還在觀察中。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
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裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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