農業部刻意淡化禽流感疫情，李惠仁《不能戳的秘密III》調查官學共生幕後謊言
我們想讓你知道的是
從2004年起，李惠仁開始調查禽流感疫情，他發現公部門及相關單位在動物試驗上忽視實驗室生物安全，放任病毒微生物分讓成為「黑箱作業」，如此的官僚體制與文化，可能是未來我國在面對疫情時的一大隱憂。李惠仁在《不能戳的秘密III》梳理了他記錄下的三種重要病毒，與官僚體制相應的作為。
文：呂柏翰
導演李惠仁拍攝《不能戳的秘密》系列紀錄片，調查禽流感疫情近20年，近期他追蹤一篇博士論文，發現公部門相關單位忽視實驗室生物安全，放任病毒微生物分讓成為「黑箱作業」的弊案，但監察院調查後卻表示「相關資料年代久遠，查無卷證」。
紀錄片導演李惠仁，花費多年時間調查，於2011年起發表紀錄片《不能戳的秘密》系列，揭發台灣政府隱匿禽流感疫情的事實。
有人曾問李惠仁，拍完《不能戳的秘密I》、《不能戳的秘密II》後，農委會有否改變？李惠仁說：「有啊，他們說謊的技巧提升了，比如說他們會互相告誡，0932649這個電話不要接，那是李惠仁的電話，他會進行電話錄音。盡量不要回應他的質疑，因為只要不回應，主流媒體自然就不會報導。」
政府單位用「公文防疫法」刻意淡化疫情？
2023年2月，台灣因為禽流感造成大量雞隻死亡，雞蛋產量銳減造成市場供需失衡，因而造成蛋價漲回歷史新高。李惠仁在《不能戳的秘密III》指出，農委會（現升格為農業部）刻意淡化禽流感疫情，並以「公文防疫法」策略處理：春天缺蛋時發新聞稿說「天氣變化影響蛋雞產蛋率」、夏天缺蛋則是「受連續高溫影響」、秋天則是「中秋節與學校開學」、冬天則是「天氣冷加上吃火鍋需求增加」，造成在地化的病毒大肆流行難以撲滅。
從2004年起，李惠仁開始調查禽流感疫情，他發現公部門及相關單位在動物試驗上忽視實驗室生物安全，放任病毒微生物分讓成為「黑箱作業」，如此的官僚體制與文化，可能是未來我國在面對疫情時的一大隱憂。李惠仁在《不能戳的秘密III》梳理了他記錄下的三種重要病毒，與官僚體制相應的作為。
狂犬病、羊痘、禽流感，三種病毒，官僚的三套謊言
2013年6月，台灣大學獸醫專業學院教授龐飛在鼬獾檢驗出狂犬病，因而通報農委會防檢局。而後，龐飛將檢體送到家畜衛生試驗所的國家實驗室，並由該單位試驗後在死亡鼬獾身上檢驗出狂犬病病毒。
2013年7月，自由時報獨家披露狂犬病疫情，時任畜衛所所長蔡向榮卻拿出世界動物衛生組織（OIE）的手冊，表示根據該手冊標準，鼬獾已死亡超過八小時，已經無法認定為「fresh brain tissue」新鮮的腦組織，所以無法確認是否為狂犬病。六天之後，慈濟醫學院教授陳立光不客氣地指正，「如果這不是狂犬病，那什麼才是狂犬病？」農委會才改口承認疫情。李惠仁在紀錄片中解釋，OIE手冊中提到的「fresh brain tissue」意思是「未經任何固定液固定的腦檢體」，而非指稱「新鮮的腦組織」，官員習慣用專業來欺騙記者，而記者又常常無力辨別真偽。
2022年12月，在羊痘拔針【註】記者會上，時任農委會副主委黃金城表示，經過疫苗的控制，羊痘疫情已在控制中。但是李惠仁發現，在2010年台灣自行研發羊痘疫苗開發的過程中，畜衛所的官員未經進口疫苗廠商的同意，私自將進口疫苗內的活病毒，放置於幼倉鼠細胞內並培養、減毒，以此製造了20萬劑國產疫苗。在非經疫苗廠商的許可製造下的疫苗並無法直接使用，於是又只能再向國外購買另外的15萬劑疫苗。而該時期的畜衛所所長，正是黃金城。
而禽流感議題造成的缺蛋問題，農委會則將問題歸咎於天氣變化、火鍋店需求量高、學校開學等原因。李惠仁點出，面臨H5N3、H5N8、H5N6病毒陸續進入台灣之際，只有發公文提醒農民自主防衛，卻沒有其他積極作為，長期累積下，導致危險性極高的H5N1病毒入侵台灣後，禽流感疫情大肆蔓延。
國家實驗室違反生物安全與學術倫理？監察院調查「年代已久、查無卷證」
2011年，李惠仁到監察院告發官員，讓農委會承認隱匿禽流感疫情並懲處官員。2019年，李惠仁再次到監察院，請監察院調查現任農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章的學術論文違反生物安全的相關情事。另外，李惠仁也向台北醫學大學檢舉邱垂章及其指導教授劉得任。
李惠仁在《不能戳的秘密III》指出，2007年禽流感爆發，防檢局開始著手研發疫苗，計畫主辦人為邱垂章，計畫主持人為時任畜衛所製劑組組長黃金城，邱垂章的指導教授劉得任則為研究員之一。
李惠仁調查發現，研究計畫需要用到的禽流感病毒、抗原，沒有經過申請，就直接從黃金城的實驗室流出去。另外，劉得任也未經申請許可，就請碩士生助理進入畜衛所進行動物試驗。而更讓李惠仁驚訝的是，此研究計畫的成果內容，最終竟然成為了沒有親自操作實驗的邱垂章的博士論文。
2019年4月，監察院針對邱垂章相關的研究計畫調查完成，調查報告與北醫回覆李惠仁的內容雷同，都表示「相關資料年代久遠，查無卷證」，以及「超過十年保存期限，故資料不復存在。」然而，李惠仁「請立委幫忙」向農委會畜衛所調閱資料，卻順利拿到了當時的病毒分讓紀錄、動試驗申請單等申請紀錄清單，清單內並沒有邱垂章相關研究案的申請紀錄。
李惠仁詢問受理此案的監察委員王幼玲，「同一份資料，我請立法委員去調就有，監察委員去調就說超過年限？感覺上他們（農委會）比較怕立法委員，比較不怕監察委員？」王幼玲表示，立委能夠增列、刪減各公部門的年度預算，但是監察院對公部門的糾正，僅能針對問題進行檢視並提供改善建議，難以產生實質影響力，「我們就像是啄木鳥，把你的問題檢視出來，如果你認真改進，就會精進；但若你當成馬耳東風，那就吹過了就算了。」
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45