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2023/10/05,
經濟

《一口氣搞懂原物料商品》：僅次於美國的世界第二大咖啡消費國，猜猜是哪個國家？

《一口氣搞懂原物料商品》：僅次於美國的世界第二大咖啡消費國，猜猜是哪個國家？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

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文：卡洛琳．拜恩

2013／14年度及2018／19年度（九月至隔年十月）期間，世界咖啡消費平均每年成長1.6％，成長主要來自原本沒有飲用咖啡傳統的國家，如越南、泰國、菲律賓和印尼。由於這些國家是咖啡出口國，人均所得持續上升，所以對咖啡的消費也隨之增加。儘管新興市場有所成長，但全球咖啡很大一部分的消費依然是在歐盟（27％）及美國（16％）。

西方咖啡市場的特點是人均消費高，因此在總消費量方面接近飽和。然而，消費趨勢正在發生變化，除了大型連鎖品牌咖啡館（如星巴克）之外，西歐有愈來愈多小型「主打咖啡的店」（coffee-focused shops），2019年，這些商店的平均零售額相比2010年成長了50％。

相較之下，咖啡館（提供更多種類的食物、飲料）在同時段的銷售額下降了17％。「主打咖啡的店」更著重於提供像是公平貿易、單一產地、環境友善或有機的咖啡。歐洲的消費者願意為這些類型的咖啡支付更高的費用，使得這類型的咖啡市占率持續上升。

此外，家用咖啡設備也在擴大，尤其是單杯膠囊咖啡機，讓消費者能自己在家調理過去只有在咖啡館才喝得到的風味。這也促使成熟市場逐漸擺脫即溶咖啡。全球來看，咖啡膠囊的銷售額正在接近即溶咖啡及研磨咖啡的總和，不過咖啡膠囊的成本較高，表示即溶咖啡與研磨咖啡的市場仍然比較大。2020年，咖啡機跟膠囊的銷售大幅回升（反映了在家上班的人數不斷增加）。這表示膠囊咖啡市場將繼續成為阿拉比卡咖啡總需求的重要支柱（絕大多數的膠囊咖啡都是以阿拉比卡咖啡品種為主）。

此外，冰咖啡或是冷萃咖啡等替代性咖啡飲品的行銷與消費也都有顯著成長。儘管近期有穩定成長，全球咖啡的消費量還是受到疫情影響，在2020年急速下探，因為封城措施讓許多咖啡館與餐廳關閉。儘管高所得國家的整體咖啡消費缺乏彈性，對價格假敏感的顧客，改採更便宜的混合咖啡取代高品質的咖啡也是可能的。

2019／20年度，巴西是世界上僅次於美國的第二大咖啡消費國，消費量為2060萬袋（見表4.3）。當地的消費成長率近年來相當強勁，人均消費量位居世界第五。自2015年以來，巴西的年輕人口及經濟成長推動了消費。在家消費是主要的形式，如果巴西的咖啡館文化變得更流行，消費量可能進一步推升。

其他出口國的消費也大幅成長，包括衣索比亞、墨西哥和越南，這些新興市場的城市化程度上升、咖啡文化的逐漸形成以及民間消費的高度成長，讓咖啡需求得以維持不墜。不過，以中國的規模來說，一年區區60萬袋的消費量，實在是極低。

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Photo Credit: 臉譜

貿易

根據美國農業部（US Department of Agriculture，簡稱USDA）的數據，巴西是迄今世界最大出口國，約占2019／20年度全球出口的三分之一，其次是越南和哥倫比亞，市占率分別約21％和10％（見表4.4）。

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Photo Credit: 臉譜

美國是2019年最大的單一進口國，大約占總進口量的23.4％。德國是第二大進口市場，但歐盟進口量總計共占全球的42％。日本也是重要的進口需求國。

以前咖啡是以最原始的生豆形式外銷，不過，有愈來愈多生產國開始從事加工業務。然而，加工過的咖啡無論是運送費用或進口關稅都可能比較高，而且買家通常希望能加強對烘焙製程的掌握度。

儘管如此，咖啡生產國的即溶咖啡（約當生豆）出口還是持續增加。由於咖啡產業主要是受少數幾家跨國企業掌握，尤其是雀巢（Nestlé，瑞士）、莎莉／都伊艾格堡（Sara Lee/Douwe Egberts，美國）和卡夫食品（Kraft，美國），所以咖啡農影響價格或整體市場的力量也相對降低。

書籍介紹

本文摘錄自《一口氣搞懂原物料商品（全新增訂版）：經濟學人教你看懂市場運作 學會高報酬投資必備的一本書》，臉譜出版

作者：卡洛琳．拜恩
譯者：王秋月、陳儀

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Photo Credit: 臉譜

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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