《一口氣搞懂原物料商品》：僅次於美國的世界第二大咖啡消費國，猜猜是哪個國家？
我們想讓你知道的是
從市場基本面、金屬、能源到農產品，《經濟學人》帶你追到所有商品的最上游，搞懂全球原物料需求，知曉全球基礎建設和景氣循環的走勢，用全新視野一覽世界運作的真實樣貌。
文：卡洛琳．拜恩
2013／14年度及2018／19年度（九月至隔年十月）期間，世界咖啡消費平均每年成長1.6％，成長主要來自原本沒有飲用咖啡傳統的國家，如越南、泰國、菲律賓和印尼。由於這些國家是咖啡出口國，人均所得持續上升，所以對咖啡的消費也隨之增加。儘管新興市場有所成長，但全球咖啡很大一部分的消費依然是在歐盟（27％）及美國（16％）。
西方咖啡市場的特點是人均消費高，因此在總消費量方面接近飽和。然而，消費趨勢正在發生變化，除了大型連鎖品牌咖啡館（如星巴克）之外，西歐有愈來愈多小型「主打咖啡的店」（coffee-focused shops），2019年，這些商店的平均零售額相比2010年成長了50％。
相較之下，咖啡館（提供更多種類的食物、飲料）在同時段的銷售額下降了17％。「主打咖啡的店」更著重於提供像是公平貿易、單一產地、環境友善或有機的咖啡。歐洲的消費者願意為這些類型的咖啡支付更高的費用，使得這類型的咖啡市占率持續上升。
此外，家用咖啡設備也在擴大，尤其是單杯膠囊咖啡機，讓消費者能自己在家調理過去只有在咖啡館才喝得到的風味。這也促使成熟市場逐漸擺脫即溶咖啡。全球來看，咖啡膠囊的銷售額正在接近即溶咖啡及研磨咖啡的總和，不過咖啡膠囊的成本較高，表示即溶咖啡與研磨咖啡的市場仍然比較大。2020年，咖啡機跟膠囊的銷售大幅回升（反映了在家上班的人數不斷增加）。這表示膠囊咖啡市場將繼續成為阿拉比卡咖啡總需求的重要支柱（絕大多數的膠囊咖啡都是以阿拉比卡咖啡品種為主）。
此外，冰咖啡或是冷萃咖啡等替代性咖啡飲品的行銷與消費也都有顯著成長。儘管近期有穩定成長，全球咖啡的消費量還是受到疫情影響，在2020年急速下探，因為封城措施讓許多咖啡館與餐廳關閉。儘管高所得國家的整體咖啡消費缺乏彈性，對價格假敏感的顧客，改採更便宜的混合咖啡取代高品質的咖啡也是可能的。
2019／20年度，巴西是世界上僅次於美國的第二大咖啡消費國，消費量為2060萬袋（見表4.3）。當地的消費成長率近年來相當強勁，人均消費量位居世界第五。自2015年以來，巴西的年輕人口及經濟成長推動了消費。在家消費是主要的形式，如果巴西的咖啡館文化變得更流行，消費量可能進一步推升。
其他出口國的消費也大幅成長，包括衣索比亞、墨西哥和越南，這些新興市場的城市化程度上升、咖啡文化的逐漸形成以及民間消費的高度成長，讓咖啡需求得以維持不墜。不過，以中國的規模來說，一年區區60萬袋的消費量，實在是極低。
貿易
根據美國農業部（US Department of Agriculture，簡稱USDA）的數據，巴西是迄今世界最大出口國，約占2019／20年度全球出口的三分之一，其次是越南和哥倫比亞，市占率分別約21％和10％（見表4.4）。
美國是2019年最大的單一進口國，大約占總進口量的23.4％。德國是第二大進口市場，但歐盟進口量總計共占全球的42％。日本也是重要的進口需求國。
以前咖啡是以最原始的生豆形式外銷，不過，有愈來愈多生產國開始從事加工業務。然而，加工過的咖啡無論是運送費用或進口關稅都可能比較高，而且買家通常希望能加強對烘焙製程的掌握度。
儘管如此，咖啡生產國的即溶咖啡（約當生豆）出口還是持續增加。由於咖啡產業主要是受少數幾家跨國企業掌握，尤其是雀巢（Nestlé，瑞士）、莎莉／都伊艾格堡（Sara Lee/Douwe Egberts，美國）和卡夫食品（Kraft，美國），所以咖啡農影響價格或整體市場的力量也相對降低。
書籍介紹
本文摘錄自《一口氣搞懂原物料商品（全新增訂版）：經濟學人教你看懂市場運作 學會高報酬投資必備的一本書》，臉譜出版
作者：卡洛琳．拜恩
譯者：王秋月、陳儀
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期貨、基金、股票、ETF、ETN……這些金融商品和原物料有什麼關係？早上起床到晚上睡覺，每天都要面對的成千上萬種物品究竟從哪裡來？新冠疫情、烏俄戰爭、缺電、蛋荒、物價上漲、買不起房子……這些造成通貨膨脹，關乎你我生計，影響財富的大小事，都跟原物料商品有關
從市場基本面、金屬、能源到農產品，《經濟學人》帶你追到所有商品的最上游，一本搞懂全球原物料需求，知曉全球基礎建設和景氣循環的走勢，用全新視野一覽世界運作的真實樣貌！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。