《開始喜歡自己的不完美》：業務銷售工作並不是開朗外向者的專利，真正的常理是「忠於你自己」
我們想讓你知道的是
當親眼見過，我才發現，他的銷售方式完全出乎我的預料，他沒有侃侃而談炒熱氣氛，反而擺出正經八百的嚴肅臉孔，一句玩笑話也沒說，沒有死纏爛打的推銷，也很少在介紹自家產品，最後還成交了。我們跑了三間客戶，他拿到三份訂單，我無法理解原因何在，但這樣就夠讓我震驚！回程路上，他還對我說了句更震撼、足以改變我未來的話。
文：渡瀨謙
弱項很可能是優勢，只是你不會用
我始終受限於「必須改掉自己個性」的執念，甚至不疑有他，將這個觀念視為「常理」，還讓它盤據在我內心多年。不過在我的業務員時代發生了一件事，而這件事讓我有所轉變。
我大學畢業後的第一份工作是在一間精密測量儀器公司上班，隸屬於業務部門。當時的我，認為自己「完全不是跑業務的料，也無法勝任銷售工作」，為此還向上級表明轉調部門的意願，希望能把我派至工廠做內勤。
但事與願違，我仍在業務部待了四年，而讓我萌生辭意的主因，是客戶對商品的大量投訴；實際上公司的商品賣得越好，客訴也越多，後來我才知道，產品本身就有瑕疵，要賣這種品質堪慮的東西，對業務員來說也很兩難，我的個性是無法昧著良心、靠話術伎倆矇騙顧客，也不想把這種東西推到客人面前，最後還是遞出了辭呈。
「夠了，我已經沒辦法繼續做這份工作。可是，這真的代表我不適合當業務嗎？」需要不斷跟人接觸的業務工作，本來就讓我很頭痛。但我並沒有完全下定決心放棄，內心仍猶豫不決；於是我找了朋友商量。
「也許真的有我做得來的銷售工作，賣什麼倒是其次。」我很想知道自己到底適不適合這份工作；「如果還是沒有答案，就放棄業務早點改行吧！」我這麼想。這也是我唯一的一次想法這麼正面積極，自己都覺得意外。而這項決定真的改變了我往後的人生，連我都嚇了一大跳；後來透過朋友介紹並通過面試，順利進入了日本最大人力仲介公司——Recruit。
但一進去沒多久我就後悔了！
營業分部裡非常吵雜，聚集一堆興高采烈、嘰嘰喳喳的人們，整個職場氣氛就像高中校慶前夕。
這間公司全是些和我性格完全相反、積極主動的一群人。
我在這裡完全格格不入，但仍努力調整好自己的心態，我告訴自己「來這裡不是要和大家交朋友，而是為了找到適合自己的工作。」並把精神專注在工作上。而圍繞在我身邊的全是些陽光開朗、能言善道的人，業績表現也都相當出色，我也沒有氣餒，盡力拿出最好的表現，但業績卻遲遲不見起色。
由於個性關係，本來和大家有著一道隔閡的我擔心著——工作上再不拿出點成績，就只是個可有可無的存在了；就這樣六個月過去。說真的，這段時間過得很痛苦，可能是顧慮到我的心情，其他人平常也不太會跟我說話，這種讓人無法喘息的日子，已讓我瀕臨崩潰。「我果然不是業務的料，差不多該離開這裡另謀他職了……。」正當這麼想時，業務代表叫住了我。
「你最近狀況好像不太好，明天要不要和我一起去趟客戶那邊？」他很關心地問著。主動找我一起拜訪客戶，雖然開心，但內心不免又開始悲觀——「我雖然很樂意同行，可是就算讓我親自見識你的銷售技巧，大概也無濟於事……。」這位業務代表是相當隨和開朗的人，業績也是全國數一數二。「即使讓我跟在他旁邊見習，我也沒那個本事學得來。」雖然心裡這麼想著，但隔天我們還是一起出發了。
驚人的震撼教育，我醒了
當親眼見過，我才發現，他的銷售方式完全出乎我的預料，他沒有侃侃而談炒熱氣氛，反而擺出正經八百的嚴肅臉孔，一句玩笑話也沒說，沒有死纏爛打的推銷，也很少在介紹自家產品，最後還成交了。我們跑了三間客戶，他拿到三份訂單，我無法理解原因何在，但這樣就夠讓我震驚！回程路上，他還對我說了句更震撼、足以改變我未來的話。
「做業務不能只光靠一張嘴，你其實真的很適合當業務喔！」他很肯定地跟我說。「……。」我完全啞口無言。
這還是我頭一次被人說「你適合做業務」，而且還是被一位優秀前輩一本正經地提點。從那一天起，我重新看待自己的業務工作。當時，還不明白業務代表的推銷方式何以處處制勝，但我弄懂了一件事——不需強裝開朗、無需口齒伶俐，同樣能勝任業務工作。
我不再逼自己言不由衷，也不再勉強擠出笑臉，結果客戶的反應與以往大不相同。這半年來業績不振的我，情況也有所好轉，四個月後，我甚至拿到業績達成率全國第一的殊榮。當然，這背後我也做足了功課，不是安安靜靜就沒事的。不僅是蛻變為頂尖銷售員，「不擅長交際的性格，同樣可以創造出漂亮業績」的這個事實，更帶給我一次極為強烈的震撼教育，這次的經驗也顛覆了我內心「因個性而成不了事」的刻板觀念。
真正的常理是「忠於你自己」
多年來，我一直盲目相信「再不改掉這種個性，不僅人際關係受阻、工作表現也比不上別人。」然而就在我踏入職場、歷經轉職來到Recruit，並成為頂尖業務員後，這曾讓我深信不疑的觀念逐漸開始崩解——「不擅交際，真的有那麼糟嗎？」
一般人通常會認為口條流利、擅長帶動氣氛炒熱場子、性格活潑的人才適合做業務，意即——業務是給外向的人當的，但就連個性和外向南轅北轍、生性靦腆的我都能當上王牌業務，我才體會到業務銷售這個工作並不是開朗外向者的專利，這也是讓我不再墨守成規的一大契機，「世俗常理也會有例外。」當然，常理是常理，正因它往往具有充分的事實根據及實例佐證，不必因一己之見就否定一切，但我也因此看見了黑暗中的微微曙光。
「總會有屬於我的處世方法吧？說不定從今以後，不再這樣左右為難了。」不禁讓我這麼想。至少，在工作上能夠盡情展露自己真實的一面，不需要再遮遮掩掩，我不再要求自己說話非得滔滔不絕；也不再逼自己當別人的開心果，就算不這麼做，也能把業務工作做好；不止這樣，我還發現「忠於自己」能過得更快活、更輕鬆，面對客戶時，我也能處之泰然。
Tags：
開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。