《開始喜歡自己的不完美》：業務銷售工作並不是開朗外向者的專利，真正的常理是「忠於你自己」

文：渡瀨謙

弱項很可能是優勢，只是你不會用

我始終受限於「必須改掉自己個性」的執念，甚至不疑有他，將這個觀念視為「常理」，還讓它盤據在我內心多年。不過在我的業務員時代發生了一件事，而這件事讓我有所轉變。

我大學畢業後的第一份工作是在一間精密測量儀器公司上班，隸屬於業務部門。當時的我，認為自己「完全不是跑業務的料，也無法勝任銷售工作」，為此還向上級表明轉調部門的意願，希望能把我派至工廠做內勤。

但事與願違，我仍在業務部待了四年，而讓我萌生辭意的主因，是客戶對商品的大量投訴；實際上公司的商品賣得越好，客訴也越多，後來我才知道，產品本身就有瑕疵，要賣這種品質堪慮的東西，對業務員來說也很兩難，我的個性是無法昧著良心、靠話術伎倆矇騙顧客，也不想把這種東西推到客人面前，最後還是遞出了辭呈。

「夠了，我已經沒辦法繼續做這份工作。可是，這真的代表我不適合當業務嗎？」需要不斷跟人接觸的業務工作，本來就讓我很頭痛。但我並沒有完全下定決心放棄，內心仍猶豫不決；於是我找了朋友商量。

「也許真的有我做得來的銷售工作，賣什麼倒是其次。」我很想知道自己到底適不適合這份工作；「如果還是沒有答案，就放棄業務早點改行吧！」我這麼想。這也是我唯一的一次想法這麼正面積極，自己都覺得意外。而這項決定真的改變了我往後的人生，連我都嚇了一大跳；後來透過朋友介紹並通過面試，順利進入了日本最大人力仲介公司——Recruit。

但一進去沒多久我就後悔了！

營業分部裡非常吵雜，聚集一堆興高采烈、嘰嘰喳喳的人們，整個職場氣氛就像高中校慶前夕。

這間公司全是些和我性格完全相反、積極主動的一群人。

我在這裡完全格格不入，但仍努力調整好自己的心態，我告訴自己「來這裡不是要和大家交朋友，而是為了找到適合自己的工作。」並把精神專注在工作上。而圍繞在我身邊的全是些陽光開朗、能言善道的人，業績表現也都相當出色，我也沒有氣餒，盡力拿出最好的表現，但業績卻遲遲不見起色。

由於個性關係，本來和大家有著一道隔閡的我擔心著——工作上再不拿出點成績，就只是個可有可無的存在了；就這樣六個月過去。說真的，這段時間過得很痛苦，可能是顧慮到我的心情，其他人平常也不太會跟我說話，這種讓人無法喘息的日子，已讓我瀕臨崩潰。「我果然不是業務的料，差不多該離開這裡另謀他職了……。」正當這麼想時，業務代表叫住了我。

「你最近狀況好像不太好，明天要不要和我一起去趟客戶那邊？」他很關心地問著。主動找我一起拜訪客戶，雖然開心，但內心不免又開始悲觀——「我雖然很樂意同行，可是就算讓我親自見識你的銷售技巧，大概也無濟於事……。」這位業務代表是相當隨和開朗的人，業績也是全國數一數二。「即使讓我跟在他旁邊見習，我也沒那個本事學得來。」雖然心裡這麼想著，但隔天我們還是一起出發了。

驚人的震撼教育，我醒了

當親眼見過，我才發現，他的銷售方式完全出乎我的預料，他沒有侃侃而談炒熱氣氛，反而擺出正經八百的嚴肅臉孔，一句玩笑話也沒說，沒有死纏爛打的推銷，也很少在介紹自家產品，最後還成交了。我們跑了三間客戶，他拿到三份訂單，我無法理解原因何在，但這樣就夠讓我震驚！回程路上，他還對我說了句更震撼、足以改變我未來的話。

「做業務不能只光靠一張嘴，你其實真的很適合當業務喔！」他很肯定地跟我說。「……。」我完全啞口無言。

這還是我頭一次被人說「你適合做業務」，而且還是被一位優秀前輩一本正經地提點。從那一天起，我重新看待自己的業務工作。當時，還不明白業務代表的推銷方式何以處處制勝，但我弄懂了一件事——不需強裝開朗、無需口齒伶俐，同樣能勝任業務工作。

我不再逼自己言不由衷，也不再勉強擠出笑臉，結果客戶的反應與以往大不相同。這半年來業績不振的我，情況也有所好轉，四個月後，我甚至拿到業績達成率全國第一的殊榮。當然，這背後我也做足了功課，不是安安靜靜就沒事的。不僅是蛻變為頂尖銷售員，「不擅長交際的性格，同樣可以創造出漂亮業績」的這個事實，更帶給我一次極為強烈的震撼教育，這次的經驗也顛覆了我內心「因個性而成不了事」的刻板觀念。

真正的常理是「忠於你自己」

多年來，我一直盲目相信「再不改掉這種個性，不僅人際關係受阻、工作表現也比不上別人。」然而就在我踏入職場、歷經轉職來到Recruit，並成為頂尖業務員後，這曾讓我深信不疑的觀念逐漸開始崩解——「不擅交際，真的有那麼糟嗎？」

一般人通常會認為口條流利、擅長帶動氣氛炒熱場子、性格活潑的人才適合做業務，意即——業務是給外向的人當的，但就連個性和外向南轅北轍、生性靦腆的我都能當上王牌業務，我才體會到業務銷售這個工作並不是開朗外向者的專利，這也是讓我不再墨守成規的一大契機，「世俗常理也會有例外。」當然，常理是常理，正因它往往具有充分的事實根據及實例佐證，不必因一己之見就否定一切，但我也因此看見了黑暗中的微微曙光。

「總會有屬於我的處世方法吧？說不定從今以後，不再這樣左右為難了。」不禁讓我這麼想。至少，在工作上能夠盡情展露自己真實的一面，不需要再遮遮掩掩，我不再要求自己說話非得滔滔不絕；也不再逼自己當別人的開心果，就算不這麼做，也能把業務工作做好；不止這樣，我還發現「忠於自己」能過得更快活、更輕鬆，面對客戶時，我也能處之泰然。