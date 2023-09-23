【滿文24節氣】秋分：上課早退還不打卡，嘉慶皇帝罰了皇子老師半年的薪水

盛夏雖已接近尾聲，但近來的氣溫似乎還是炎熱難熬，即便是九月下旬，依然不見秋意。

上次跟各位介紹的節氣「白露」之後，今天9月23日也迎來了另一個節氣。

今天的節氣滿文叫做「bolori dulin」，「bolori」就是「秋季」，「dulin」則是「中間」、「一半」。但可別以為這個節氣叫做中秋，中秋並不是節氣，「bolori dulin」是「秋分」。

秋分開始，不但秋意漸濃、天氣穩定，日照時間也越來越短，尤其在古代中國，日照會很直接影響作息，連皇室也不例外。

清朝皇子讀書的地方叫做「尚書房」，道光年間更名為「上書房」。

清朝皇子六歲以後要到上書房開始讀書，從康熙三十二年（1692）開始，翰林院要派品學兼優的翰林官到上書房值班，擔任皇子的授讀師傅；這些翰林院學士就會增加一個頭銜：上書房行走。

嘉慶十一年（1806），照例上書房師傅與皇子讀書的下課時間，春分以後應該是申時正（約下午4：00），秋分後則提前到申時初（約下午3點），但嘉慶皇帝發現很多師傅偷懶，提早下課；師傅下課後應該跟管門太監打卡，結果也沒做到，太監還裝做不知道。

這下可不得了，清朝十分重視皇子教育，卻發生老師提早下課的荒唐事，嘉慶皇帝大怒，萬承風、桂芳、戴殿泗這幾位上書房師傅都罰半年薪水，還說再犯必定嚴懲。

反觀當代，提早下課的好像都不是老師。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九