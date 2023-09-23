轉型正義工程不是昨是今非，而是確認「自由民主憲政秩序」的合法性基準

文：徐偉群（中原大學財經法律學系副教授）

加害者究責在轉型正義工程中的意義

在轉型正義工程中，「加害者究責」最重要的意義有三項：（1）國家承認過去威權統治政權驅動的侵害人權行為是不法行為，而且是犯罪行為；（2）確立一個原則，包括向未來，確立這個原則，即，參與威權統治政權侵害人權的行為是犯罪行為，而且是要負責的。過去要，現在要，未來也要；（3）制度改革，即，讓加害者不能繼續擁有國家治理的權力，從人的結構改變政治體制。

在台灣，還有第四項意義，即，（4）以追究犯罪責任作為啟動器，驅動真相調查的工作，讓國家負起還原歷史真相的責任。

所謂的究責，指的是法律責任。在國際間，主要就是指追究刑事責任。不過，在我國的脈絡中，還可以包括行政法上的公務員懲戒責任。

加害者是過去就犯罪，不是現在才說他犯罪

有一個觀念要釐清的是，在台灣自己的脈絡下，轉型正義的正義並不是「昨是今非」，而是，以當時的正義清算當時的不正義。亦即，在當時，威權統治政權的侵害人權行為，在當時就是不法的，參與者的犯罪是當時就是犯罪。不管是刑求，法外處決，非法逮捕，非法拘禁，枉法裁判，非法沒收，以言論入罪，以思想入罪，在當時就已經是不法，已經是犯罪，已經是不正義。

常有人（包括政府部門中的法制人員）說，時代不同，這些刑求，以言論將人逮捕，拘禁，判刑，處決，在當時「都是這麼做的」，執行者在當時就是依上級指令，所以是合法的；不能從今天的民主時代來看，說他們不法。這種說法，是混淆了「實然」和「應然」。

事實上，早自1935年的刑法典開始，上述這些行為就已經被定為犯罪，也已經有了「罪刑法定原則」；早自1926年的刑事訴訟法開始，就有了「證據裁判原則」，「自白任意性原則」的要求。在威權統治時期，這些規範都是有效的規範。威權統治政權習以為常的屠殺，任意逮捕，刑求，不依證據而將人定罪甚至處死，再怎麼樣習以為常，都只是「實然」，並沒有改變這些早已存在的法規範的規範（應然）地位。

自由民主憲政秩序是過去就應該遵守的合法性基準

同樣的，我們要記得，在威權統治時期的絕大部份時光，「憲法」是存在的。無論當時的政權如何透過「戒嚴體制」「動員戡亂體制」以及「黨國體制」，實際上不遵循「憲法」上的基本權保障原則，民主原則，法治原則，都不能改變憲法的「應然」地位。那些表面上依法令，實際上侵害人權的措施，都不是符合憲法規範的行為，也就不是真正的合法行為。

有人說，大法官釋字第499號解釋所說的「自由民主憲政秩序」，是民主化以後才有的。這樣的解讀是有誤會。因為，釋字499號解釋所說的「自由民主憲政秩序」所根據的，全部都是憲法的條文本身。過去不在意，不表示它不是規範。相反的，反而是透露過去沒有遵守憲法的要求，所以才需要讓大法官來說一次。因此，在談到過去威權統治政權侵犯人民的言論自由，人身自由，任意剝奪人的生命，包括透過立法及司法判決，是不是合法，參與者是不是犯罪時，都不能忘記「憲法算數」。

也因此，如今轉型正義的工程，無論是平復司法不法，行政不法，或者加害者究責，都是在確認「自由民主憲政秩序」作為過去，現在以及未來的價值基準和規範地位。不是什麼「昨是今非」。

刑事究責應遵循罪刑法定原則，同時應突破「時效限制」

如前所言，加害者究責，包括追究刑事責任，並不是「昨是今非」，而是依當時的法治原則，本來就是不法，本來就是犯罪，只是當時是威權統治政權不追訴自己。也因此，所適用的犯罪規定，都應該是當時即有的犯罪規定，要服膺罪刑法定原則。

不過，這樣一來，絕大多數的案件在外觀上都已經超過了法定的追訴權時效。所以就有是不是應該在立法上將這些案件的追訴時效限制排除的問題。反對排除時效限制的說法，主要是認為，事後排除時效限制，是對行為人的溯及的不利易變更，也就會違反罪刑法定原則。

關於這一問題，需要仔細的辨明。

時效規定本身並不是原始意義的罪刑法定原則，也不是禁止溯及既往原則核心的具體化。因為，時效規定適用的是原來就構成犯罪的行為，只是因為法律安定性的考慮，所以時效經過後就不容許再追訴。「罪刑法定原則」的核心意義則是，不容許國家突襲性地將人定罪，也就是，行為時不是犯罪，以事後的法律規定將它入罪。

固然，在刑法學課本裡，「罪刑法定原則」已經「擴大」地適用在一切對行為人不利益的事後變更的情況，因此，在一般的民主法治秩序下，事後變更時效規定，溯及地將時效排除或展延，都會違反罪刑法定原則。但是我們還是必須辨明，時效規定不是在處理原來不罰的行為，而是原來就構成犯罪的行為，設計原理和原始的罪刑法定原則並不相同。也因此，它和罪刑法定原則的規範強度不同。

最重要的是，在轉型正義的場合，要追究的是「由威權統治政權自己驅動的犯罪行為」，此時，就必須把威權統治的法律事實計入考慮。詳言之：威權統治是一個由上而下的全面性權力控制。尤其，台灣過去的威權統治體制是完全滲透的，並且隨著時間加深加廣的由上而下控制。在這個體制下，要國家司法去追訴由威權統治政權自己驅動的不法行為，對參與者進行追訴審判，是「自始不能」。因此，應該要適用的時效制度中，時效停止計算，即時效障礙的法理，根本不應計入時效起算。