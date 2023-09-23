轉型正義工程不是昨是今非，而是確認「自由民主憲政秩序」的合法性基準
我們想讓你知道的是
我們要記得，在威權統治時期的絕大部份時光，「憲法」是存在的。無論當時的政權如何透過「戒嚴體制」「動員戡亂體制」以及「黨國體制」，實際上不遵循「憲法」上的基本權保障原則、民主原則、法治原則，都不能改變憲法的「應然」地位。那些表面上依法令，實際上侵害人權的措施，都不是符合憲法規範的行為，也就不是真正的合法行為。
文：徐偉群（中原大學財經法律學系副教授）
加害者究責在轉型正義工程中的意義
在轉型正義工程中，「加害者究責」最重要的意義有三項：（1）國家承認過去威權統治政權驅動的侵害人權行為是不法行為，而且是犯罪行為；（2）確立一個原則，包括向未來，確立這個原則，即，參與威權統治政權侵害人權的行為是犯罪行為，而且是要負責的。過去要，現在要，未來也要；（3）制度改革，即，讓加害者不能繼續擁有國家治理的權力，從人的結構改變政治體制。
在台灣，還有第四項意義，即，（4）以追究犯罪責任作為啟動器，驅動真相調查的工作，讓國家負起還原歷史真相的責任。
所謂的究責，指的是法律責任。在國際間，主要就是指追究刑事責任。不過，在我國的脈絡中，還可以包括行政法上的公務員懲戒責任。
加害者是過去就犯罪，不是現在才說他犯罪
有一個觀念要釐清的是，在台灣自己的脈絡下，轉型正義的正義並不是「昨是今非」，而是，以當時的正義清算當時的不正義。亦即，在當時，威權統治政權的侵害人權行為，在當時就是不法的，參與者的犯罪是當時就是犯罪。不管是刑求，法外處決，非法逮捕，非法拘禁，枉法裁判，非法沒收，以言論入罪，以思想入罪，在當時就已經是不法，已經是犯罪，已經是不正義。
常有人（包括政府部門中的法制人員）說，時代不同，這些刑求，以言論將人逮捕，拘禁，判刑，處決，在當時「都是這麼做的」，執行者在當時就是依上級指令，所以是合法的；不能從今天的民主時代來看，說他們不法。這種說法，是混淆了「實然」和「應然」。
事實上，早自1935年的刑法典開始，上述這些行為就已經被定為犯罪，也已經有了「罪刑法定原則」；早自1926年的刑事訴訟法開始，就有了「證據裁判原則」，「自白任意性原則」的要求。在威權統治時期，這些規範都是有效的規範。威權統治政權習以為常的屠殺，任意逮捕，刑求，不依證據而將人定罪甚至處死，再怎麼樣習以為常，都只是「實然」，並沒有改變這些早已存在的法規範的規範（應然）地位。
自由民主憲政秩序是過去就應該遵守的合法性基準
同樣的，我們要記得，在威權統治時期的絕大部份時光，「憲法」是存在的。無論當時的政權如何透過「戒嚴體制」「動員戡亂體制」以及「黨國體制」，實際上不遵循「憲法」上的基本權保障原則，民主原則，法治原則，都不能改變憲法的「應然」地位。那些表面上依法令，實際上侵害人權的措施，都不是符合憲法規範的行為，也就不是真正的合法行為。
有人說，大法官釋字第499號解釋所說的「自由民主憲政秩序」，是民主化以後才有的。這樣的解讀是有誤會。因為，釋字499號解釋所說的「自由民主憲政秩序」所根據的，全部都是憲法的條文本身。過去不在意，不表示它不是規範。相反的，反而是透露過去沒有遵守憲法的要求，所以才需要讓大法官來說一次。因此，在談到過去威權統治政權侵犯人民的言論自由，人身自由，任意剝奪人的生命，包括透過立法及司法判決，是不是合法，參與者是不是犯罪時，都不能忘記「憲法算數」。
也因此，如今轉型正義的工程，無論是平復司法不法，行政不法，或者加害者究責，都是在確認「自由民主憲政秩序」作為過去，現在以及未來的價值基準和規範地位。不是什麼「昨是今非」。
刑事究責應遵循罪刑法定原則，同時應突破「時效限制」
如前所言，加害者究責，包括追究刑事責任，並不是「昨是今非」，而是依當時的法治原則，本來就是不法，本來就是犯罪，只是當時是威權統治政權不追訴自己。也因此，所適用的犯罪規定，都應該是當時即有的犯罪規定，要服膺罪刑法定原則。
不過，這樣一來，絕大多數的案件在外觀上都已經超過了法定的追訴權時效。所以就有是不是應該在立法上將這些案件的追訴時效限制排除的問題。反對排除時效限制的說法，主要是認為，事後排除時效限制，是對行為人的溯及的不利易變更，也就會違反罪刑法定原則。
關於這一問題，需要仔細的辨明。
時效規定本身並不是原始意義的罪刑法定原則，也不是禁止溯及既往原則核心的具體化。因為，時效規定適用的是原來就構成犯罪的行為，只是因為法律安定性的考慮，所以時效經過後就不容許再追訴。「罪刑法定原則」的核心意義則是，不容許國家突襲性地將人定罪，也就是，行為時不是犯罪，以事後的法律規定將它入罪。
固然，在刑法學課本裡，「罪刑法定原則」已經「擴大」地適用在一切對行為人不利益的事後變更的情況，因此，在一般的民主法治秩序下，事後變更時效規定，溯及地將時效排除或展延，都會違反罪刑法定原則。但是我們還是必須辨明，時效規定不是在處理原來不罰的行為，而是原來就構成犯罪的行為，設計原理和原始的罪刑法定原則並不相同。也因此，它和罪刑法定原則的規範強度不同。
最重要的是，在轉型正義的場合，要追究的是「由威權統治政權自己驅動的犯罪行為」，此時，就必須把威權統治的法律事實計入考慮。詳言之：威權統治是一個由上而下的全面性權力控制。尤其，台灣過去的威權統治體制是完全滲透的，並且隨著時間加深加廣的由上而下控制。在這個體制下，要國家司法去追訴由威權統治政權自己驅動的不法行為，對參與者進行追訴審判，是「自始不能」。因此，應該要適用的時效制度中，時效停止計算，即時效障礙的法理，根本不應計入時效起算。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45