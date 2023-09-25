中國讓全世界相信「美麗新疆」的同時，維吾爾族仍深陷水深火熱之中

文：王松蓮（人權觀察組織亞洲部副主任）

中國國家主席習近平於8月26日赴新疆考察時，宣稱這個穆斯林維吾爾人佔多數的地區已享有「來之不易的社會穩定」，正朝向「團結和諧、繁榮富裕」邁進。習近平口中「美麗新疆」的形象，與聯合國人權事務高級專員辦事處（人權高專辦）的報告顯然有天壤之別。

人權高專辦去（2022）年發布報告指出，自2017年以來，中國政府對數百萬新疆維吾爾族和其他突厥裔穆斯林實施了嚴重的人權侵犯，其迫害之有計畫和普遍程度「可能構成國際犯罪，特別是危害人類罪。」

中國當局長久以來堅稱新疆一切安好，同時卻嚴控人員進出。外部觀察者因此難以窺其全貌，不過有關新疆現況的資訊仍不時流出。

在新疆開展所謂「嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動」的高峰時期，估計約有維吾爾、哈薩克等各民族100萬人被中國政府任意拘禁在「政治再教育營」和正規的監獄、看守所中。

許多新疆居民接受人權觀察訪問時談到，警察拿著名單出現——有時在三更半夜——將維吾爾族和其他突厥裔居民從街頭或自家帶走，使他們被強迫失蹤。這些人之所以成為打擊目標，往往只因為稀鬆平常的合法行為，例如出席街坊鄰居的伊斯蘭教葬禮，或下載政府不喜歡的手機APP。

在新疆某些地區，許多突厥裔全家都被強迫失蹤或拆散，大人遭到關押，小孩送進公立「孤兒院」，藉以消滅他們的文化和身分認同。據報許多人在拘押期間遭到酷刑、性侵甚至失去生命。

沒被抓走的人也生活在水深火熱當中。當局沒收護照，在公共場所安裝高科技大規模監控系統，並對居民實施強迫勞動和無所不在的政治思想灌輸。

聯合國報告證實了前述各種令人不寒而慄的陳述，促使中國政府對維吾爾族的恐怖待遇受到空前關切。儘管中國政府去年10月以極小票數差距擋下多國要求聯合國人權理事會就該報告舉行辯論的動議，國際社會對新疆的關注並未動搖。那麼，自報告發表至今，有沒有帶來什麼改變？

有些獨立媒體記者在這段時間設法溜進新疆，發現部分政治再教育營已經關閉，但未有任何官方統計說明營區關閉的數量。

截至2022年中，人權觀察估計仍有近50萬維吾爾族和其他突厥裔居民被監禁。迄未發現監獄大量釋囚跡象。

許多海外維吾爾人仍然無法與家屬聯繫或得知後者的下落與近況。一位維吾爾族朋友最近告訴我，「對我來說，唯有讓我再次跟家人通話，才能證明新疆恢復常態。」有些人在親友亡故後幾個月甚至幾年後才得知噩耗。

新疆居民和來自中國其他地區觀光客貼出的一些訊息顯示，當地政府已經縮減某些侵入式的保安措施，包括警方檢查站減少，安全檢查也略見寬鬆。

但檢查仍舊相當頻繁，尤其在旅館和商場等地。車輛駕駛人加油時仍要出示多種身分證件，外加刷臉。正如一位（中國線上論壇十分稀有的）維吾爾網友所言：「基本上只要你長得像少數民族，他們就要〔在檢查站〕搜查你⋯⋯有時我感覺真的很糟，完全不受尊重。」

由網上官方帖文可見，當局持續在整個自治區實施強制性的「訪惠聚」（訪民情、惠民生、聚民心）活動。許多官員分別與突厥裔居民家庭「結對認親」，常常進入到他們家裡，對他們進行政治灌輸和監控，確保「民族團結，親如一家」。新疆當局還在不斷發布照片和影片，描繪「感恩戴德的」少數民族家庭如何接待官員幹部、一同吃飯跳舞的景象。

2021年底，中國政府撤換強力推動鎮壓的新疆黨委書記陳全國，由具備廣東經濟發達區治理經驗的馬興瑞接任。然而馬興瑞繼續以強迫同化維吾爾族和突厥裔民族作為施政核心。

在2022年11月對中共新疆自治區黨委全體會議的報告中，馬興瑞強調要繼續推進「反恐」及伊斯蘭教「中國化」等工作，後者旨在強化政府對宗教的思想控制，包括重新解釋《古蘭經》以符合「社會主義價值觀」。

馬興瑞的團隊並啟動多項強制消滅突厥系文化認同的新方案。其中一項是「文化潤疆」，目的是在維吾爾群眾之間樹立各種「正確觀念」，形成對中華文化和中國共產黨的認同。另一項是推動「各族群眾全方位嵌入」，主要是開拓多民族混同生活的空間場域，包括多民族共同居住的社區。

中國政府一直努力想讓全世界相信新疆已經向前邁進，成功平息了內部騷亂，正在全力追求經濟發展。它也已經確保維吾爾人在孤立、恐嚇和消音之下，無法挑戰官方說法。

有些民主國家發表聲明譴責新疆迫害，並嘗試在聯合國人權理事會提出此一議題。除此之外的具體行動卻如鳳毛麟角：只有少數幾個新疆官員被點名制裁，也只有美國通過立法禁止輸入涉及強迫勞動的新疆產品。

然而多數世人的目光似乎正在轉向他方。全球政治領袖紛紛在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情結束後恢復與中國高層會晤，卻沒有公開質疑新疆發生的危害人類罪行。這正是中國政府想要的：讓新疆暴行遭到淡忘。

正因如此，有關各國政府應加倍努力對中國的危害人類罪行展開獨立的國際調查，包括指明應為迫害負責的官員。各國應該實施協調一致的簽證及其他旅行禁令，以及對個別人員的針對制裁。

各國政府還應該基於「普遍管轄權」原則（即任何一國都有權起訴重大國際犯罪，不論犯罪發生在何處）在國內對加害官員提起刑事訴訟。同時應該有系統地記錄新疆遭受任意拘留和監禁人士，施壓中國政府將其釋放，允許他們回到親人身邊。