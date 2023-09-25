中國讓全世界相信「美麗新疆」的同時，維吾爾族仍深陷水深火熱之中
我們想讓你知道的是
由網上官方帖文可見，當局持續在整個自治區實施強制性的「訪惠聚」（訪民情、惠民生、聚民心）活動。許多官員分別與突厥裔居民家庭「結對認親」，常常進入到他們家裡，對他們進行政治灌輸和監控，確保「民族團結，親如一家」。新疆當局還在不斷發布照片和影片，描繪「感恩戴德的」少數民族家庭如何接待官員幹部、一同吃飯跳舞的景象。
文：王松蓮（人權觀察組織亞洲部副主任）
中國國家主席習近平於8月26日赴新疆考察時，宣稱這個穆斯林維吾爾人佔多數的地區已享有「來之不易的社會穩定」，正朝向「團結和諧、繁榮富裕」邁進。習近平口中「美麗新疆」的形象，與聯合國人權事務高級專員辦事處（人權高專辦）的報告顯然有天壤之別。
人權高專辦去（2022）年發布報告指出，自2017年以來，中國政府對數百萬新疆維吾爾族和其他突厥裔穆斯林實施了嚴重的人權侵犯，其迫害之有計畫和普遍程度「可能構成國際犯罪，特別是危害人類罪。」
中國當局長久以來堅稱新疆一切安好，同時卻嚴控人員進出。外部觀察者因此難以窺其全貌，不過有關新疆現況的資訊仍不時流出。
在新疆開展所謂「嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動」的高峰時期，估計約有維吾爾、哈薩克等各民族100萬人被中國政府任意拘禁在「政治再教育營」和正規的監獄、看守所中。
許多新疆居民接受人權觀察訪問時談到，警察拿著名單出現——有時在三更半夜——將維吾爾族和其他突厥裔居民從街頭或自家帶走，使他們被強迫失蹤。這些人之所以成為打擊目標，往往只因為稀鬆平常的合法行為，例如出席街坊鄰居的伊斯蘭教葬禮，或下載政府不喜歡的手機APP。
在新疆某些地區，許多突厥裔全家都被強迫失蹤或拆散，大人遭到關押，小孩送進公立「孤兒院」，藉以消滅他們的文化和身分認同。據報許多人在拘押期間遭到酷刑、性侵甚至失去生命。
沒被抓走的人也生活在水深火熱當中。當局沒收護照，在公共場所安裝高科技大規模監控系統，並對居民實施強迫勞動和無所不在的政治思想灌輸。
聯合國報告證實了前述各種令人不寒而慄的陳述，促使中國政府對維吾爾族的恐怖待遇受到空前關切。儘管中國政府去年10月以極小票數差距擋下多國要求聯合國人權理事會就該報告舉行辯論的動議，國際社會對新疆的關注並未動搖。那麼，自報告發表至今，有沒有帶來什麼改變？
有些獨立媒體記者在這段時間設法溜進新疆，發現部分政治再教育營已經關閉，但未有任何官方統計說明營區關閉的數量。
截至2022年中，人權觀察估計仍有近50萬維吾爾族和其他突厥裔居民被監禁。迄未發現監獄大量釋囚跡象。
許多海外維吾爾人仍然無法與家屬聯繫或得知後者的下落與近況。一位維吾爾族朋友最近告訴我，「對我來說，唯有讓我再次跟家人通話，才能證明新疆恢復常態。」有些人在親友亡故後幾個月甚至幾年後才得知噩耗。
新疆居民和來自中國其他地區觀光客貼出的一些訊息顯示，當地政府已經縮減某些侵入式的保安措施，包括警方檢查站減少，安全檢查也略見寬鬆。
但檢查仍舊相當頻繁，尤其在旅館和商場等地。車輛駕駛人加油時仍要出示多種身分證件，外加刷臉。正如一位（中國線上論壇十分稀有的）維吾爾網友所言：「基本上只要你長得像少數民族，他們就要〔在檢查站〕搜查你⋯⋯有時我感覺真的很糟，完全不受尊重。」
由網上官方帖文可見，當局持續在整個自治區實施強制性的「訪惠聚」（訪民情、惠民生、聚民心）活動。許多官員分別與突厥裔居民家庭「結對認親」，常常進入到他們家裡，對他們進行政治灌輸和監控，確保「民族團結，親如一家」。新疆當局還在不斷發布照片和影片，描繪「感恩戴德的」少數民族家庭如何接待官員幹部、一同吃飯跳舞的景象。
2021年底，中國政府撤換強力推動鎮壓的新疆黨委書記陳全國，由具備廣東經濟發達區治理經驗的馬興瑞接任。然而馬興瑞繼續以強迫同化維吾爾族和突厥裔民族作為施政核心。
在2022年11月對中共新疆自治區黨委全體會議的報告中，馬興瑞強調要繼續推進「反恐」及伊斯蘭教「中國化」等工作，後者旨在強化政府對宗教的思想控制，包括重新解釋《古蘭經》以符合「社會主義價值觀」。
馬興瑞的團隊並啟動多項強制消滅突厥系文化認同的新方案。其中一項是「文化潤疆」，目的是在維吾爾群眾之間樹立各種「正確觀念」，形成對中華文化和中國共產黨的認同。另一項是推動「各族群眾全方位嵌入」，主要是開拓多民族混同生活的空間場域，包括多民族共同居住的社區。
中國政府一直努力想讓全世界相信新疆已經向前邁進，成功平息了內部騷亂，正在全力追求經濟發展。它也已經確保維吾爾人在孤立、恐嚇和消音之下，無法挑戰官方說法。
有些民主國家發表聲明譴責新疆迫害，並嘗試在聯合國人權理事會提出此一議題。除此之外的具體行動卻如鳳毛麟角：只有少數幾個新疆官員被點名制裁，也只有美國通過立法禁止輸入涉及強迫勞動的新疆產品。
然而多數世人的目光似乎正在轉向他方。全球政治領袖紛紛在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情結束後恢復與中國高層會晤，卻沒有公開質疑新疆發生的危害人類罪行。這正是中國政府想要的：讓新疆暴行遭到淡忘。
正因如此，有關各國政府應加倍努力對中國的危害人類罪行展開獨立的國際調查，包括指明應為迫害負責的官員。各國應該實施協調一致的簽證及其他旅行禁令，以及對個別人員的針對制裁。
各國政府還應該基於「普遍管轄權」原則（即任何一國都有權起訴重大國際犯罪，不論犯罪發生在何處）在國內對加害官員提起刑事訴訟。同時應該有系統地記錄新疆遭受任意拘留和監禁人士，施壓中國政府將其釋放，允許他們回到親人身邊。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！