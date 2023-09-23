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TNL+ 2023/09/23,
影劇

文化部對影視產業推出「黑潮計畫」大筆資金補助投資，但這真是台劇躍上國際的良藥活水嗎？

文化部對影視產業推出「黑潮計畫」大筆資金補助投資，但這真是台劇躍上國際的良藥活水嗎？
《斯卡羅》劇照｜Photo Credit: 公視提供

我們想讓你知道的是

文化部日前針對影視產業，大動作推出全新的補助方案「黑潮計畫」，希望能催生高規格的旗艦台劇，達到台劇「出海」。這對目前台灣影視產業有對症下藥嗎？先講幾個重點：沒有配套等於撒幣做政績，沒有未來規劃，等於放個文化煙火無法永續，因為要成案靠補助不難，別人要不要你的名片才難。

文化部長史哲，日前大動作推出全新的補助方案「黑潮計畫」（要點請點此），希望能催生高規格的旗艦台劇，成功航向國際市場、達到台劇「出海」的關鍵指標，引起業內業外的高度矚目。

大家都很關心究竟為什麼會有黑潮計畫，它又是否是對目前台灣影視產業的對症下藥，能夠帶來什麼樣的效果？又有沒有什麼隱憂？這篇文章就試圖來回答這些問題。

先講幾個重點，沒有配套等於撒幣做政績。沒有未來規劃，等於放個文化煙火無法永續。要成案靠補助不難，別人要不要你的名片才難。「黑潮計畫」的優劣讓我們一次說明白。

一、黑潮計畫的起源與前提

在國際串流平台已經走進每個人的手機與客廳的同時，本土影視不再有國界的掩護與遮蔽，一定程度上是與全球最優秀的內容在無時差的狀態下同步競爭，在本土市場能支撐的資金和回收有限，不可能一下子突然對齊國際水準的狀況下，台灣影視需要劇烈升級，勢必需要資金和技術資源的投入，才能迎頭趕上、有機會與世界競爭。

所以「黑潮計畫」擬定這樣的目的，並設定同時投入文化部補助和文策院的投資協力機制，來降低旗艦台劇在市場上面對的高風險，進而提升產製可能與渴望，確實是有其需要的。

如果要對接國際平台跟韓劇、陸劇等亞洲主流戲劇對抗，在製作面的「硬體」需求的錢必須要花下去，比如符合平台規格的攝影機、後期特效、前期美術，例如時代劇的還原、科幻奇幻的世界建構等等。

黑潮提升規格就是要來補足這一塊，以串流平台原創華語劇初估目前一集約1000至1500萬台幣，日韓劇就更高了。想要走出國際當然必須要有更多嘗試。

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