G點電視編採手記：岑子杰同性婚權案部分勝訴後，我從記者會落跑了
我們想讓你知道的是
發佈會的人被記者重重遮擋，一個都看不到。這時有另一個遲到的外國行家，舉著相機推推搡搡鑽進了人群，我趁機緊隨其後。但沒走兩步，「Oh shit!」幾張熟悉的臉哐當撞進我眼球，居然是我公司新聞組的同事。我一個急剎，連忙掉頭。在門口遇到一個相熟的行家，他問我怎麼進了又出，我坦陳，他反問有什麼所謂，他自己就是以個人身分來的，要見證歷史。他知道我的事，我便悄聲說：「我要是跟他們說我在給Ｇ點做義工，那豈不是半出櫃了嗎？」行家驚詫：「你不是公開的嗎？」
撰文：季安森｜文字編輯：Claudia｜網站編輯：Beth
很久沒有看到記者密度那麼高的場合了。大概五六十個吧，擠在一間100多呎的會議室裡，追問一單三小時前落槌的判決。
香港終審法院裁定政府沒有提供其他方法在法律上承認同性伴侶關係屬違憲。岑子杰2018年提出的司法覆核，歷時五年，經歷高院兩次敗訴後，終於迎來這個部分勝訴的結果。
終院頒下判詞的時候，中環沒有一面彩虹旗舞動。2019年之後，這個地方再有重大歷史發生，都不見了沸反盈天的場景。加上岑子杰至今身陷桎梏，電視和攝記拍不到東西，只能擠進這場唯一相關的，由婚姻平權協會舉辦的記者會中。
我是趁工作間隙偷跑出來的，作為義工為Ｇ點拍新聞配圖。這單案，我其實沒怎麼關注，寥寥幾次聽到其他義工討論起它的時候，都是不抱希望的口吻。2018年MK案，香港首次有同性伴侶入稟爭取在香港締結同性婚姻或民事結合的權利，最後也不意外地敗訴了。其他針對特定同性配偶福利或政策的司法覆核案，亦樁樁打得艱鉅。
不過，也正因沒有過多期待，所以這「三分之一」的勝利，如荒地夜星般珍貴。
我比較晚抵達現場，只好先站在門外。發佈會的人被記者重重遮擋，一個都看不到。這時有另一個遲到的外國行家，舉著相機推推搡搡鑽進了人群，我趁機緊隨其後。但沒走兩步，「Oh shit!」幾張熟悉的臉哐當撞進我眼球，居然是我公司新聞組的同事。我一個急剎，連忙掉頭。
我不能被同事看到，否則我怎麼解釋我為什麼在這裡？做義工記者好像說得過去。但什麼組織的義工？一個性／別小眾的倡議型媒體？
「Oh shit!」不能說。我飛快走出房間，在門口遇到一個相熟的行家，他問我怎麼進了又出，我坦陳，他反問有什麼所謂，他自己就是以個人身分來的，要見證歷史。他知道我的事，我便悄聲說：「我要是跟他們說我在給G點做義工，那豈不是半出櫃了嗎？」行家驚詫：「你不是公開的嗎？」
挺巧的，今年確實是我的出櫃元年。疫情過後，再見外地的老友，總嘆「天氣不似預期」，所以每見一個，我都慎重地出了櫃，儘管如今出櫃流行輕拿輕放。
而事實上，這是拖延了很久的坦白。從我知道自己是同志至今，已有十幾年。這些我出了櫃的朋友，有幾個認識得比這個時間還長。很久之前，我已有百分百的把握，無論我是什麼人，他們都一定愛我。只不過，那十幾年裡，我不愛自己。中間好幾年，我的生日願望都是「變直」。因此，我對自身性向的認知，是在消化不良中完成的。我還沒準備好與不相熟的同事坦誠相見，即使這幾位同事裡，也有一位同志。
但這個記者會來都來了，總要交差吧。我見被同事撞到的可能性還是比較低，便龜縮鑽進了一個角落，全程背對著他們。利索地拍完照片後，我低著頭，聽著律師和學者對此判決的解讀和反應。
中大性別研究課程副教授孫耀東雖然說話語氣平和，但語速極快，聽久了會莫名跟著激動。他主動站出來補充：「同性伴侶應該在社會上享受什麼權利呢？其實他們跟異性伴侶在說的，都是一個人在生老病死不同階段所面對的議題。」因此，他認為如政府和立法會在討論時將有關方案設得太狹窄，未來只會面臨更多法律挑戰。
我突然想起了電影《鯨》裡那個蒼白深眸、胖成巨物的男人。在同性愛人因難抵宗教反對聲音而尋短後，絕望的他決心以暴食方式赴死。在他瀕亡前，他愛人的妹妹痛心責怪他令自己再次經歷親人離世的傷痛，而這種傷痛男人明明最能體會，她反問：「你不是去辨認屍體的人嗎？」男人打斷了她：「他們不讓我去。我不是他的家人。」這句話男人說得稀鬆平常，似乎只是心愛的餐廳今天歇業。但眼底蕩漾著一片驚心動魄的閃光，使得字字如槍擊。我在影院裡哭得不能自已，我想起了我的朋友Henry Li。
Henry海外註冊的同性配偶Edgar幾年前抑鬱發作，自殺身故。 事後，Henry想要辨認亡夫遺體時，法醫以二人婚姻不被香港法例承認為由拒絕。他回憶當時，曾這樣形容：「好像有很多巴掌在摑我。」後來，他提出司法覆核，案件擾攘大半年，政府終承認過錯，案件撤銷。
今天終院的這個判決，或許可以令同性伴侶在獲應得承認時，不需再經歷這般摧枯拉朽的痛楚了⋯⋯當我還在領會著這個判決可能帶來的改變時，記者會結束了。
「Oh shit!」我怕同事們此刻會四處張望開始社交，再度龜縮，用相機遮臉，急忙鑽出人群，一些還在匯報的行家不解我急切步伐，發出厭煩的「嘖」聲。我厚著臉皮突出重圍，逃到門外時，又遇到了那位相熟行家：「今晚要不要一起吃飯？慶祝。」
我沒空思考，「喔好，但我要趕緊先走。」沒等行家回應，我已經在按電梯了。在我走進街上人潮時，我鬼使神差地回頭看了看背後那棟樓。就那瞬間，突然像有冷水浸腳，一股涼意從底下蛇鑽上心。岑子杰和他的團隊在泥沼中堅持數年，還有此前數不盡的個人和機構，被不公碾壓，為平權盡瘁，才挖穿一團烏雲。然而，在這個甘霖終於落下的時刻，我從一個本應歡慶的場合中落跑了，為是怕被同事知道我是同志。
可能沒有其他時刻更讓我自覺悲哀了。
我曾經對自己的懦弱感到心安理得。當「做自己」變成政治正確的口號時，我嗤之以鼻：憑什麼出櫃才叫「做自己」？我只是把那個部分安放在黑暗中，其他面向依然赤子般真誠啊。我做的這個人，不是自己嗎？不能為此驕傲嗎？
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心