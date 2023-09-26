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TNL+ 2023/09/26,
中國

碧桂園危機是在告訴中華民國，必須趁機「多管閒事」掃一掃北京的門前雪

碧桂園危機是在告訴中華民國，必須趁機「多管閒事」掃一掃北京的門前雪
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當民國的人民看著共和國的人民受難受苦，付了錢卻得了一個爛尾樓，加了班卻被欠薪數月，作為民主、講人情暖和的中華民國，我們在這個時候應該做什麼？應該怎麼做？目的是什麼？

人們總是看到表面的，忘記底下的；金玉可以展示其外，敗絮卻總是在其中。

北京的國貿地帶見證了中國經濟騰飛的30年：這裡推倒了橋與牆，蓋起了摩天大樓、築起了水泥叢林。國貿有個中國尊，它是中信集團的總部，建築物高度逾500公尺；國貿一期、二期、三期是令信義區的BELLAVITA、新光三越都自嘆不如的高級商場；國貿的景華南街上有座酒吧，叫做「京A」，在夏天時是開放式酒吧，坐在露天位上就能和三朋五友一起望著中央電視台總部——中國人叫做「大褲衩」。

一直以來，中國的房市是中國國內生產毛額的大部分——計畫經濟之下，沒有股市、匯市、債市的投資空間。許多中產階級透過投資房地產，進行階級躍升。舉個例子，一位甘肅小伙勤奮努力，考進北京航空航天大學，在城裡遇見湖南姑娘。兩個人結了婚，在北京生下一個女娃，把她送到西城區的明星高中，北師大實驗中學（北京師範大學附屬實驗中學）。

北京奧運舉辦前，這對隴湘夫妻大量買進北三環的房子，反手賣出時，房價漲了10倍都嫌少。漲來的房價付得起漂亮女兒在紐約大學的四年學費（紐約大學是私立學校），讓她住進曼哈頓一個月2300美元的單間公寓，下樓就能上學，天天在紐約搭Uber，在音樂祭亂扔一雙全新的Prada黑靴。

這是中國過去經濟騰飛的寫照。樓盤可以建的比天高，讓女媧都自嘆不如，但是，中國拿什麼頂樓盤？債務。

現在是中國經濟騰飛30年後的還債時刻，觸發點正好是中國的房地產。

碧桂園是象徵：挖呀挖呀挖的東牆與西牆

中國百大房地產商在每年一至八月的總銷售額
中國百大房地產商總銷售額｜Photo Credit: Caixin

根據中國媒體財新的報導，2020年以來，中國百大房地產商在每年一至八月的總銷售額持續下跌，意味著中國房地產即將大裁員、還不出債的困境：收入下降，養這麼多人做什麼？收入下降，拿什麼還錢？因此，中國的房地產商只能以時間換空間。

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