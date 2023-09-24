2023兩廳院永續國際年會側記「國際藝文綠色案例」：不止是藝術創作，也是重要的社會責任

文：黃馨儀

「國際藝文綠色案例」一場邀請了韓國獨立製作人朴知善（Jisun Park）、加拿大泛美藝術節聯合藝術總監瑪婷・戴能瓦（Martine Dennewald）及法國MC93文化中心的行政總監崔斯坦・馬賽（Tristan Marseille）與談，分別由演出製作、概念思維和場館硬體建設三軸線探討劇場永續的可能性。

韓國DOT：氣候危機與藝術創作的當代責任

獨立製作人朴知善為DOT製作公司（Producer Group DOT）的一員，除了國內外劇場製作外，也作為公部門的顧問與研究團隊。2014年朴知善成立亞洲製作人聯盟，而韓國與台灣同處東亞，兩國的製作體系也相近，更提供了與會者具體可行的對照。

近年來朴知善關注於邊界、氣候變遷和後人類主義等議題，並從藝術駐村、演出製作著手，以多元角度思考當代藝術面對氣候變遷能有的作為。她亦參與From Today組織《劇場綠皮書》的韓版轉譯工作。

朴知善所投入的藝術駐村基地，位於離首爾兩小時車程的華川Arts Farm Tutbat。[1]此駐村計畫以氣候變遷為主題，2020年由關注華川當地的環境議題開始，到2021年帶入全球現況、2022年討論氣候變遷和能源的關係，逐年拓展議題面向。

華川的駐村藝術家涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影，亦邀請科學家、生態學家、社會學家等加入交流，森林砍伐、氣候難民、替代能源、石化工業及純素主義等都是工作主題。

深入的討論與多樣的觀點刺激，也豐富了藝術家的創作表現。如利用太陽能的《Sunshine Charing Station》、觀察鳥類生態與遷徙的《Let’s Birding》、探討季節性食物的《SF Restaurant》等作。

而2020年Kim Boram的《移動森林》（Moving a Forest）即以桌遊形式，討論森林砍伐帶來的環境溫度變化與危機，玩家將扮演企業家、政治人物、研究員等，嘗試尋找可能的利益平衡。後來又深入發展成不同版本，其中劇場遊戲版（Moving a Forest Theatre Game 1.0）更在2021年首爾國際表演藝術節（Seoul International Performing Arts Festival）演出。

製作過程亦帶入永續思考：一是創作過程中不製造廢棄物，所有道具和設備都會回收再利用；二是降低製作中的碳排放與用電量，以此兩項目標進行創作選擇。

接續前兩年的研究累積，2022年劇場導演Jeon Yoon-Hwan和行動研究者Kim Ji-Yeon在駐村期間合作發展了互動的演講式劇場《能源__隱形的語言》（Energy_Invisible Language），亦將於今年首爾國際表演藝術節登場，揭露能源危機下被忽視的聲音。

朴知善一直在思考藝術跟當代藝術能扮演的角色，並指出解決氣候危機不僅是政治人物的任務，藝文工作者也要負起責任，以藝術彰顯人類中心主義構成的問題，並提供對未來的可能想像，以為少數和邊緣族群發聲。

Photo Credit: 國家兩廳院提供 韓國獨立製作人朴知善

加拿大泛美藝術節：國際藝術節的去殖民生態學

生於盧森堡的瑪婷・戴能瓦2004年起便於歐洲各國的藝術節工作，策展經驗豐富，2022年成為加拿大泛美藝術節（Festival TransAmériques，FTA）聯合藝術總監。

FTA所在的蒙特婁本為原住民領地，原住民語為Tio’tia:ke（英：Turtle Island，林龜島），是以1985年創立的FTA希望破除殖民語彙，藝術節的總監交接與場館空間都十分親密，具有家庭傳承感，製作上也希望貼近所在土地與其乘載的原民性。

對戴能瓦而言，面對氣候變遷等複雜問題，若要採取適切的行動，需先梳理自身環境與過往歷程，找到自己的位置與發聲立場。是以FTA的生態行動不僅專注於硬體面——舞台道具布景的再利用、藝術節中心僅提供純素食物、盤點在地製作的環境成本、協助國際團隊減少本地巡演的運送碳排等——更核心的是「去殖民生態學」（Decolonial Ecologies）的思考。

去殖民生態學是加勒比海學者Malcom Ferdinand提出的概念[2]，認為在歷史發展中因人類自認為比非人類重要，而男性又比其他人類重要，造成人類間的階級差異，產生壓迫與剝削等傷痕。

在此環境下的社會發展，充滿了殖民的斷裂與摩擦。也因這樣的歷史建構，影響了現在的生態發展，讓在地景觀與植被都被同化而變得單一。因此環境保存和去殖民應並行發展，做生態工作時也需同步思考去殖民的方式。

也是因此，當法國編舞家傑宏・貝爾（Jérôme Bel）為減少碳排放、宣稱不再搭機出國巡演時，招致墨西哥藝術家公開抗議，其行動將讓藝術資源更加集中在富裕歐洲，也讓歐洲人更難知曉其他開發中國家的社會現實。[3]

這事件揭示了全球表演藝術界中的資源差異，而各國移動的便利性也不盡相同。2023年的FTA亦將舉辦研討會和工作坊，深入探討殖民生態學的意涵。

戴能瓦進一步以2021年Lara Kramer的作品《Them Voices》為例，其以自己的身體去聆聽、展現前輩的聲音，強調討論氣候變遷不僅是在對下一代負責，也需承先啟後，連結世代。