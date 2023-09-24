開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/09/24,
藝文

2023兩廳院永續國際年會側記「國際藝文綠色案例」：不止是藝術創作，也是重要的社會責任

2023兩廳院永續國際年會側記「國際藝文綠色案例」：不止是藝術創作，也是重要的社會責任
Photo Credit: 國家兩廳院提供

我們想讓你知道的是

「國際藝文綠色案例」一場邀請了韓國獨立製作人朴知善、加拿大泛美藝術節聯合藝術總監瑪婷・戴能瓦，以及法國MC93文化中心的行政總監崔斯坦・馬賽（Tristan    Marseille）與談，分別由演出製作、概念思維和場館硬體建設三軸線探討劇場永續的可能性。

文：黃馨儀

「國際藝文綠色案例」一場邀請了韓國獨立製作人朴知善（Jisun    Park）、加拿大泛美藝術節聯合藝術總監瑪婷・戴能瓦（Martine    Dennewald）及法國MC93文化中心的行政總監崔斯坦・馬賽（Tristan    Marseille）與談，分別由演出製作、概念思維和場館硬體建設三軸線探討劇場永續的可能性。

韓國DOT：氣候危機與藝術創作的當代責任

獨立製作人朴知善為DOT製作公司（Producer Group DOT）的一員，除了國內外劇場製作外，也作為公部門的顧問與研究團隊。2014年朴知善成立亞洲製作人聯盟，而韓國與台灣同處東亞，兩國的製作體系也相近，更提供了與會者具體可行的對照。

近年來朴知善關注於邊界、氣候變遷和後人類主義等議題，並從藝術駐村、演出製作著手，以多元角度思考當代藝術面對氣候變遷能有的作為。她亦參與From Today組織《劇場綠皮書》的韓版轉譯工作。

朴知善所投入的藝術駐村基地，位於離首爾兩小時車程的華川Arts Farm Tutbat。[1]此駐村計畫以氣候變遷為主題，2020年由關注華川當地的環境議題開始，到2021年帶入全球現況、2022年討論氣候變遷和能源的關係，逐年拓展議題面向。

華川的駐村藝術家涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影，亦邀請科學家、生態學家、社會學家等加入交流，森林砍伐、氣候難民、替代能源、石化工業及純素主義等都是工作主題。

深入的討論與多樣的觀點刺激，也豐富了藝術家的創作表現。如利用太陽能的《Sunshine Charing Station》、觀察鳥類生態與遷徙的《Let’s Birding》、探討季節性食物的《SF Restaurant》等作。

而2020年Kim Boram的《移動森林》（Moving a Forest）即以桌遊形式，討論森林砍伐帶來的環境溫度變化與危機，玩家將扮演企業家、政治人物、研究員等，嘗試尋找可能的利益平衡。後來又深入發展成不同版本，其中劇場遊戲版（Moving a Forest Theatre Game 1.0）更在2021年首爾國際表演藝術節（Seoul International Performing Arts Festival）演出。

製作過程亦帶入永續思考：一是創作過程中不製造廢棄物，所有道具和設備都會回收再利用；二是降低製作中的碳排放與用電量，以此兩項目標進行創作選擇。

接續前兩年的研究累積，2022年劇場導演Jeon Yoon-Hwan和行動研究者Kim Ji-Yeon在駐村期間合作發展了互動的演講式劇場《能源__隱形的語言》（Energy_Invisible Language），亦將於今年首爾國際表演藝術節登場，揭露能源危機下被忽視的聲音。

朴知善一直在思考藝術跟當代藝術能扮演的角色，並指出解決氣候危機不僅是政治人物的任務，藝文工作者也要負起責任，以藝術彰顯人類中心主義構成的問題，並提供對未來的可能想像，以為少數和邊緣族群發聲。

圖1：韓國獨立製作人朴知善（Jisun    Park）
Photo Credit: 國家兩廳院提供
韓國獨立製作人朴知善

加拿大泛美藝術節：國際藝術節的去殖民生態學

生於盧森堡的瑪婷・戴能瓦2004年起便於歐洲各國的藝術節工作，策展經驗豐富，2022年成為加拿大泛美藝術節（Festival TransAmériques，FTA）聯合藝術總監。

FTA所在的蒙特婁本為原住民領地，原住民語為Tio’tia:ke（英：Turtle Island，林龜島），是以1985年創立的FTA希望破除殖民語彙，藝術節的總監交接與場館空間都十分親密，具有家庭傳承感，製作上也希望貼近所在土地與其乘載的原民性。

對戴能瓦而言，面對氣候變遷等複雜問題，若要採取適切的行動，需先梳理自身環境與過往歷程，找到自己的位置與發聲立場。是以FTA的生態行動不僅專注於硬體面——舞台道具布景的再利用、藝術節中心僅提供純素食物、盤點在地製作的環境成本、協助國際團隊減少本地巡演的運送碳排等——更核心的是「去殖民生態學」（Decolonial Ecologies）的思考。

去殖民生態學是加勒比海學者Malcom Ferdinand提出的概念[2]，認為在歷史發展中因人類自認為比非人類重要，而男性又比其他人類重要，造成人類間的階級差異，產生壓迫與剝削等傷痕。

在此環境下的社會發展，充滿了殖民的斷裂與摩擦。也因這樣的歷史建構，影響了現在的生態發展，讓在地景觀與植被都被同化而變得單一。因此環境保存和去殖民應並行發展，做生態工作時也需同步思考去殖民的方式。

也是因此，當法國編舞家傑宏・貝爾（Jérôme Bel）為減少碳排放、宣稱不再搭機出國巡演時，招致墨西哥藝術家公開抗議，其行動將讓藝術資源更加集中在富裕歐洲，也讓歐洲人更難知曉其他開發中國家的社會現實。[3]

這事件揭示了全球表演藝術界中的資源差異，而各國移動的便利性也不盡相同。2023年的FTA亦將舉辦研討會和工作坊，深入探討殖民生態學的意涵。

戴能瓦進一步以2021年Lara Kramer的作品《Them Voices》為例，其以自己的身體去聆聽、展現前輩的聲音，強調討論氣候變遷不僅是在對下一代負責，也需承先啟後，連結世代。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。