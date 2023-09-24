2023兩廳院永續國際年會側記「國際藝文綠色案例」：不止是藝術創作，也是重要的社會責任
我們想讓你知道的是
「國際藝文綠色案例」一場邀請了韓國獨立製作人朴知善、加拿大泛美藝術節聯合藝術總監瑪婷・戴能瓦，以及法國MC93文化中心的行政總監崔斯坦・馬賽（Tristan Marseille）與談，分別由演出製作、概念思維和場館硬體建設三軸線探討劇場永續的可能性。
文：黃馨儀
「國際藝文綠色案例」一場邀請了韓國獨立製作人朴知善（Jisun Park）、加拿大泛美藝術節聯合藝術總監瑪婷・戴能瓦（Martine Dennewald）及法國MC93文化中心的行政總監崔斯坦・馬賽（Tristan Marseille）與談，分別由演出製作、概念思維和場館硬體建設三軸線探討劇場永續的可能性。
韓國DOT：氣候危機與藝術創作的當代責任
獨立製作人朴知善為DOT製作公司（Producer Group DOT）的一員，除了國內外劇場製作外，也作為公部門的顧問與研究團隊。2014年朴知善成立亞洲製作人聯盟，而韓國與台灣同處東亞，兩國的製作體系也相近，更提供了與會者具體可行的對照。
近年來朴知善關注於邊界、氣候變遷和後人類主義等議題，並從藝術駐村、演出製作著手，以多元角度思考當代藝術面對氣候變遷能有的作為。她亦參與From Today組織《劇場綠皮書》的韓版轉譯工作。
朴知善所投入的藝術駐村基地，位於離首爾兩小時車程的華川Arts Farm Tutbat。[1]此駐村計畫以氣候變遷為主題，2020年由關注華川當地的環境議題開始，到2021年帶入全球現況、2022年討論氣候變遷和能源的關係，逐年拓展議題面向。
華川的駐村藝術家涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影，亦邀請科學家、生態學家、社會學家等加入交流，森林砍伐、氣候難民、替代能源、石化工業及純素主義等都是工作主題。
深入的討論與多樣的觀點刺激，也豐富了藝術家的創作表現。如利用太陽能的《Sunshine Charing Station》、觀察鳥類生態與遷徙的《Let’s Birding》、探討季節性食物的《SF Restaurant》等作。
而2020年Kim Boram的《移動森林》（Moving a Forest）即以桌遊形式，討論森林砍伐帶來的環境溫度變化與危機，玩家將扮演企業家、政治人物、研究員等，嘗試尋找可能的利益平衡。後來又深入發展成不同版本，其中劇場遊戲版（Moving a Forest Theatre Game 1.0）更在2021年首爾國際表演藝術節（Seoul International Performing Arts Festival）演出。
製作過程亦帶入永續思考：一是創作過程中不製造廢棄物，所有道具和設備都會回收再利用；二是降低製作中的碳排放與用電量，以此兩項目標進行創作選擇。
接續前兩年的研究累積，2022年劇場導演Jeon Yoon-Hwan和行動研究者Kim Ji-Yeon在駐村期間合作發展了互動的演講式劇場《能源__隱形的語言》（Energy_Invisible Language），亦將於今年首爾國際表演藝術節登場，揭露能源危機下被忽視的聲音。
朴知善一直在思考藝術跟當代藝術能扮演的角色，並指出解決氣候危機不僅是政治人物的任務，藝文工作者也要負起責任，以藝術彰顯人類中心主義構成的問題，並提供對未來的可能想像，以為少數和邊緣族群發聲。
加拿大泛美藝術節：國際藝術節的去殖民生態學
生於盧森堡的瑪婷・戴能瓦2004年起便於歐洲各國的藝術節工作，策展經驗豐富，2022年成為加拿大泛美藝術節（Festival TransAmériques，FTA）聯合藝術總監。
FTA所在的蒙特婁本為原住民領地，原住民語為Tio’tia:ke（英：Turtle Island，林龜島），是以1985年創立的FTA希望破除殖民語彙，藝術節的總監交接與場館空間都十分親密，具有家庭傳承感，製作上也希望貼近所在土地與其乘載的原民性。
對戴能瓦而言，面對氣候變遷等複雜問題，若要採取適切的行動，需先梳理自身環境與過往歷程，找到自己的位置與發聲立場。是以FTA的生態行動不僅專注於硬體面——舞台道具布景的再利用、藝術節中心僅提供純素食物、盤點在地製作的環境成本、協助國際團隊減少本地巡演的運送碳排等——更核心的是「去殖民生態學」（Decolonial Ecologies）的思考。
去殖民生態學是加勒比海學者Malcom Ferdinand提出的概念[2]，認為在歷史發展中因人類自認為比非人類重要，而男性又比其他人類重要，造成人類間的階級差異，產生壓迫與剝削等傷痕。
在此環境下的社會發展，充滿了殖民的斷裂與摩擦。也因這樣的歷史建構，影響了現在的生態發展，讓在地景觀與植被都被同化而變得單一。因此環境保存和去殖民應並行發展，做生態工作時也需同步思考去殖民的方式。
也是因此，當法國編舞家傑宏・貝爾（Jérôme Bel）為減少碳排放、宣稱不再搭機出國巡演時，招致墨西哥藝術家公開抗議，其行動將讓藝術資源更加集中在富裕歐洲，也讓歐洲人更難知曉其他開發中國家的社會現實。[3]
這事件揭示了全球表演藝術界中的資源差異，而各國移動的便利性也不盡相同。2023年的FTA亦將舉辦研討會和工作坊，深入探討殖民生態學的意涵。
戴能瓦進一步以2021年Lara Kramer的作品《Them Voices》為例，其以自己的身體去聆聽、展現前輩的聲音，強調討論氣候變遷不僅是在對下一代負責，也需承先啟後，連結世代。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45