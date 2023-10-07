分析馬斯克的紫微斗數命盤：機月同梁格也能成為世界首富？理論上第六大運會漸漸走弱

文：Maple Lin（丹楓）

結論先寫在前面：

以我個人經驗，紫微斗數命盤，直接用當地時間，頂多調整真太陽時跟日光節約作參考。不用調整時區，我算了幾百個外國出生的命例，連我自己都不在台灣出生，沒有時區調整的問題。

另以我在美國唸書求學為同學朋友論命的經驗，南半球出生的人，一樣用當地時間起盤論命，還是沒有問題。

閏月目前百例中，我只遇過一例疑似不以月中區分，因此閏月以月中分上下月，一樣沒有問題。

馬斯克（Elon Musk）的命盤以紫微斗數的角度來說，一個專業的文人格局也可以成為首富本來就是正常的，因為這是一個講究專業、個人主義與相對扁平化權力的時代。

馬斯克之所以能成為首富，跟其第三大運的白手起家有關。其第三大運能夠白手起家，跟他後天行為能夠確實掌握命盤的關鍵途徑有關。

南派談如他能通過第二大運的低谷關卡，習得高度專業能力，那到第三大運只要努力抓到機運，必發家。

北派談如他第三大運能夠以專業創造基礎，後續將可以靠合夥與經營事業發達。

紫微斗數古書的取樣多以明朝中後期社會結構為基底，很多格局的認識已經不符合現代多元社會。以古書的格局直接移植論命會碰壁，應該要理解其精神並重新詮釋。

馬斯克的命盤成功途徑如下：

家裡有足夠的支持給他受教育學習專業。 他撐過極其不穩定的第二大運期（13-22歲），確實習得高度專業能力。 他能夠遠行到一個相對重視技術的地方，他在家鄉發達較難。 在1993-2002年，他必須要靠專業技術起家轉型成投資者經營事業。 複製在4的經驗，以4所擁有的聲望與影響力持續滾雪球擴大，並在2013-2022年之前試圖探手人生最高峰。

在這途徑中，1234其中一個斷鏈就沒有5的世界首富了。

紫微斗數的目的，就是命理師根據每一個命盤的特徵客製化，告訴命主要在甚麼時間使用甚麼方式，評估可以達到甚麼目標。

先天命格固然重要，但後天如何順應運格去選擇生命途徑，與安排努力的方向更重要，每一個成功人士都是在其命格中走到相對出色的途徑，或是努力對方向，這就是馬斯克成功的原因，因此跟他同一個時間出生的人很多，並非人人是世界首富。

由南派命盤分析馬斯克

近來從不同的管道、媒介、群組與各式各樣的通訊軟體裡，收到超過十幾則馬斯克的命盤分享，許多人熱烈地討論，發表對於馬斯克命格的看法。

馬斯克的命盤在南派裡，雖然是標準的機月同梁，但在命宮六吉齊會，夫妻宮更在此六吉基礎之外，更擁有了三奇佳會的龐大力量。

作者提供 馬斯克的南派命盤

很多人在網路上發言，訝異以瘋狂與前瞻著稱的馬斯克竟然不是殺破狼格局，驚艷以文名滿天下的機月同梁格也能成為世界首富嗎？

其實在我的經驗中，這樣的格局要成為世界首富並非不可能：即使機月同梁格一般被認為缺乏實踐的魄力，但當此格拿到六吉的支撐，尤其是成對的魁鉞注入時，講究的是「過人的幸運與際遇、超格的提拔與機會」。

會合輔弼的支撐可做為「事業與地位的基礎」，而得到昌曲則代表「後天的努力、學習的成效」相較下更容易掌握。即便化忌在文昌，化科在文曲，利於應用雜學不利於正統官學，但對於理工背景出身的馬斯克來說，當然不成問題。

馬斯克這張盤的關鍵以南派來說，當然在第二大限，因為這類小時了了的命格，遇到二限會有一個很周折的低谷，馬斯克在後天的際遇和努力上衝破這道關卡，進入1993年之後的第三限，集合了六吉與三奇，即使是先天機月同梁格局，只要有專業實力，是豬也會被鴻運托上天。

與其說是運好，不如說是運與命格的搭配符合這個時代科技發家的途徑，三限從1993到2002年這十年，馬斯克以技術出身，創立並轉賣Zip2得到2200萬鎂，即使失去在PayPal的主導權，馬斯克也從販售PayPal的收購金中得到了一億鎂，並在同年2002創辦了SpaceX。

一個天機太陰坐命的格局，抓到了六吉的支持，尤其是魁鉞的際遇，用自己的專業能力做基底，在現代的矽谷，三十初頭就因為創業拿到了一億美金，除了運格的支持，當然也有他自己的專業實力，還有當下的時空環境，光憑藉這樣的成就，這個命盤就不簡單了，在此第三大運打下了未來成為首富的事業基礎。

所謂時也（這時代的時勢造英雄），運也（第三大運的輝煌），命也（命格特徵），三者交集才能創出如此好的基礎。

在我的看法裡，如果將馬斯克的人生分做兩大時期，A時期為從小到2002年的前半生，B時期是2003-2022年這20年，與其謳歌他在B時期成為世界首富的豐功偉業，我更欽佩他在A時期的白手興家。

天機太陰的白手興家，肯定以專業領域與依附權貴為主，前者靠昌曲，後者靠魁鉞，輔弼的幫助主要在於事業的耐久與穩定度，馬斯克在三限的命宮實拿三奇六吉，五限的官祿宮再拿一次疊科、權與六吉，能成首富我並不意外，因為這是這個科技時代特有的發家顯達方法。

跟傳統講的日月反背，機月同梁作吏人一點關係都沒有。跟南半球的出生干擾，殺破狼才能興革實業等等的說法一點關係都沒有，本來機月得到六吉三奇，有本事發家並不稀奇，只是我們這幾年的世界首富（馬斯克的生命第二黃金時期在第五大運2013-2022）剛好是這樣的格局而已。

理論上第六大運會走弱疲軟，尤其在後半部，就讓我們大家一起觀察看看吧。

由北派命盤分析馬斯克

而從北派斗數的角度論述，來因宮在父母宮，飛出生年祿落福德宮巨門，生年忌飛官祿宮文昌，祿隨忌走由福到官，這個來因宮的祿定位從父母來，解象為其志氣或福澤，本來就布局全球，或其福澤資量格局甚大，牽涉全球，最後收納於其事業之中。