分析馬斯克的紫微斗數命盤：機月同梁格也能成為世界首富？理論上第六大運會漸漸走弱
我們想讓你知道的是
很多人訝異，以瘋狂與前瞻著稱的馬斯克竟然不是殺破狼格局，驚艷以文名滿天下的機月同梁格也能成為世界首富嗎？其實在我的經驗中，這樣的格局要成為世界首富並非不可能，更別忘記紫微斗數的目的，就是命理師根據每一個命盤的特徵客製化——後天如何順應運格去選擇生命途徑，與安排努力的方向更重要。
結論先寫在前面：
以我個人經驗，紫微斗數命盤，直接用當地時間，頂多調整真太陽時跟日光節約作參考。不用調整時區，我算了幾百個外國出生的命例，連我自己都不在台灣出生，沒有時區調整的問題。
另以我在美國唸書求學為同學朋友論命的經驗，南半球出生的人，一樣用當地時間起盤論命，還是沒有問題。
閏月目前百例中，我只遇過一例疑似不以月中區分，因此閏月以月中分上下月，一樣沒有問題。
馬斯克（Elon Musk）的命盤以紫微斗數的角度來說，一個專業的文人格局也可以成為首富本來就是正常的，因為這是一個講究專業、個人主義與相對扁平化權力的時代。
馬斯克之所以能成為首富，跟其第三大運的白手起家有關。其第三大運能夠白手起家，跟他後天行為能夠確實掌握命盤的關鍵途徑有關。
南派談如他能通過第二大運的低谷關卡，習得高度專業能力，那到第三大運只要努力抓到機運，必發家。
北派談如他第三大運能夠以專業創造基礎，後續將可以靠合夥與經營事業發達。
紫微斗數古書的取樣多以明朝中後期社會結構為基底，很多格局的認識已經不符合現代多元社會。以古書的格局直接移植論命會碰壁，應該要理解其精神並重新詮釋。
馬斯克的命盤成功途徑如下：
- 家裡有足夠的支持給他受教育學習專業。
- 他撐過極其不穩定的第二大運期（13-22歲），確實習得高度專業能力。
- 他能夠遠行到一個相對重視技術的地方，他在家鄉發達較難。
- 在1993-2002年，他必須要靠專業技術起家轉型成投資者經營事業。
- 複製在4的經驗，以4所擁有的聲望與影響力持續滾雪球擴大，並在2013-2022年之前試圖探手人生最高峰。
在這途徑中，1234其中一個斷鏈就沒有5的世界首富了。
紫微斗數的目的，就是命理師根據每一個命盤的特徵客製化，告訴命主要在甚麼時間使用甚麼方式，評估可以達到甚麼目標。
先天命格固然重要，但後天如何順應運格去選擇生命途徑，與安排努力的方向更重要，每一個成功人士都是在其命格中走到相對出色的途徑，或是努力對方向，這就是馬斯克成功的原因，因此跟他同一個時間出生的人很多，並非人人是世界首富。
由南派命盤分析馬斯克
近來從不同的管道、媒介、群組與各式各樣的通訊軟體裡，收到超過十幾則馬斯克的命盤分享，許多人熱烈地討論，發表對於馬斯克命格的看法。
馬斯克的命盤在南派裡，雖然是標準的機月同梁，但在命宮六吉齊會，夫妻宮更在此六吉基礎之外，更擁有了三奇佳會的龐大力量。
很多人在網路上發言，訝異以瘋狂與前瞻著稱的馬斯克竟然不是殺破狼格局，驚艷以文名滿天下的機月同梁格也能成為世界首富嗎？
其實在我的經驗中，這樣的格局要成為世界首富並非不可能：即使機月同梁格一般被認為缺乏實踐的魄力，但當此格拿到六吉的支撐，尤其是成對的魁鉞注入時，講究的是「過人的幸運與際遇、超格的提拔與機會」。
會合輔弼的支撐可做為「事業與地位的基礎」，而得到昌曲則代表「後天的努力、學習的成效」相較下更容易掌握。即便化忌在文昌，化科在文曲，利於應用雜學不利於正統官學，但對於理工背景出身的馬斯克來說，當然不成問題。
馬斯克這張盤的關鍵以南派來說，當然在第二大限，因為這類小時了了的命格，遇到二限會有一個很周折的低谷，馬斯克在後天的際遇和努力上衝破這道關卡，進入1993年之後的第三限，集合了六吉與三奇，即使是先天機月同梁格局，只要有專業實力，是豬也會被鴻運托上天。
與其說是運好，不如說是運與命格的搭配符合這個時代科技發家的途徑，三限從1993到2002年這十年，馬斯克以技術出身，創立並轉賣Zip2得到2200萬鎂，即使失去在PayPal的主導權，馬斯克也從販售PayPal的收購金中得到了一億鎂，並在同年2002創辦了SpaceX。
一個天機太陰坐命的格局，抓到了六吉的支持，尤其是魁鉞的際遇，用自己的專業能力做基底，在現代的矽谷，三十初頭就因為創業拿到了一億美金，除了運格的支持，當然也有他自己的專業實力，還有當下的時空環境，光憑藉這樣的成就，這個命盤就不簡單了，在此第三大運打下了未來成為首富的事業基礎。
所謂時也（這時代的時勢造英雄），運也（第三大運的輝煌），命也（命格特徵），三者交集才能創出如此好的基礎。
在我的看法裡，如果將馬斯克的人生分做兩大時期，A時期為從小到2002年的前半生，B時期是2003-2022年這20年，與其謳歌他在B時期成為世界首富的豐功偉業，我更欽佩他在A時期的白手興家。
天機太陰的白手興家，肯定以專業領域與依附權貴為主，前者靠昌曲，後者靠魁鉞，輔弼的幫助主要在於事業的耐久與穩定度，馬斯克在三限的命宮實拿三奇六吉，五限的官祿宮再拿一次疊科、權與六吉，能成首富我並不意外，因為這是這個科技時代特有的發家顯達方法。
跟傳統講的日月反背，機月同梁作吏人一點關係都沒有。跟南半球的出生干擾，殺破狼才能興革實業等等的說法一點關係都沒有，本來機月得到六吉三奇，有本事發家並不稀奇，只是我們這幾年的世界首富（馬斯克的生命第二黃金時期在第五大運2013-2022）剛好是這樣的格局而已。
理論上第六大運會走弱疲軟，尤其在後半部，就讓我們大家一起觀察看看吧。
由北派命盤分析馬斯克
而從北派斗數的角度論述，來因宮在父母宮，飛出生年祿落福德宮巨門，生年忌飛官祿宮文昌，祿隨忌走由福到官，這個來因宮的祿定位從父母來，解象為其志氣或福澤，本來就布局全球，或其福澤資量格局甚大，牽涉全球，最後收納於其事業之中。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。