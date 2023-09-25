2023兩廳院永續年會側記「台灣藝文永續發展」：連結產官學，台灣永續行動的處處開花
我們想讓你知道的是
「台灣永續藝文發展」邀請表演藝術聯盟秘書長廖舒寧、人力飛行劇團製作人張寶慧、台南市文化局副局長張修程與台北藝術大學戲劇學院技術總監楊金源，具體提供台灣現階段在產業界、公部門與學院的永續實踐案例。
文：黃馨儀
永續年會第二天上午主題為「台灣永續藝文發展」，邀請表演藝術聯盟秘書長廖舒寧、人力飛行劇團製作人張寶慧、台南市文化局副局長張修程與台北藝術大學戲劇學院技術總監楊金源，具體提供台灣現階段在產業界、公部門與學院的永續實踐案例。
表演藝術聯盟：《劇場綠皮書》的在地盤點與倡議
《劇場綠皮書》（Theatre Green Book）由英國劇場協會與英國信託基金會發起，以永續製作、日常營運、場館建設為主題，分為三冊，提供劇場具體的永續策略，目前在歐洲已有超過20個國家的藝術節參與響應，儼然成為新的劇場共通語言，亦作為場館與團隊在國際交流時的對話標準。
日本和韓國皆已完成第一冊「永續製作」的出版，台灣也會在今年出版，並預計於2024年完成三冊發行。廖舒寧分享永續製作需以團隊組成、概念發展、製作採購、拆台處理等4步驟貫串設想，帶入每一個劇場的工作角色，在製作過程中個別都有具體實踐的目標，並藉此建構永續意識。
《劇場綠皮書》轉譯過程需要大量與團隊和場館溝通。表演藝術聯盟已完成八場業界交流，並整理出四項產官學所需的準備。
- 尊重專業人員分工，促進跨部門與組織的對話
- 取得補助政策面支持，增加組織與流程法規的彈性
- 增加資源及資訊的整合流通，建立倉儲系統與永續循環產業清單
- 克服慣性思維模式，培養建立永續思維人才
廖舒寧亦指出：「《劇場綠皮書》是啟動與交流永續的鑰匙，並非數字標準規範，而是提供方向、引導實作，驗證我們已經正在努力的每一步。」並呼應#metoo時事，提醒性別平等亦是永續指標之一，如何增進友善安全和平等的工作環境，亦是劇場永續需要努力的方向。
人力飛行劇團：綠色製作的實務分享
張寶慧以劇場製作人的身分，從設定製作指標開始、進行製作分析，再進到製作管理，提供綠色製作的具體做法。
製作指標的設定牽涉團隊對作品的定位，關乎作品類型、脈絡與標的，進而影響演出規格。張寶慧分享，這樣的過程有很多關於創作動機的叩問。
而因為演出規格和移動成本有緊密關聯，人力飛行劇團會製作規格標準清單，盤點檢視國內外巡演與年度性演出，除了便於掌控預算，也評估作品的生命週期，而有了製作規格標準清單，也能再進入綠色製作思考。
製作分析則聚焦於內容，張寶慧提出以下三個切入點，以利檢視作品與社會的關係：藉由「文明開放性」思考作品即時反映現實的能力、看見「當下的未來」，將歷程有效檔案化，方便未來重置或提取創新的能力，及發展「友善的永續性」，面對永續製作可能提高的製作費和當前的通膨狀態，也會需要政府政策支援，商議出更好的方式，不轉嫁永續帶來的成本去影響文化平權與近用權。
就此製作管理上也需再從資產活化、資源整合及風險管理做準備。跳脫過往以節目製作建檔的格式，而改以「舞台裝置」作為資料夾，有效循環使用現有資產，也更能再去整合場館與團隊資源，迎向永續所需的夥伴時代。
除了行政與管理可做的事，張寶慧更提出綠色製作應當連動去思考氣候行動、台北以外城市的文化近用，及性別平等和兒童福利等，強調永續影響的文化面，並提問創作和社會互動的可能。
台南市文化局：由政府帶頭的文化永續政策
接續地方文化近用的討論，陳修程以自身從文化中心到文化局23年的經驗提出思考，並分享近年台南市文化局和藝文工作者的合作案例。
對陳修程而言，推廣永續是政府不可迴避的政策責任，需由政府帶頭培養觀念和態度，以身作則建構藝文環境，並給創作者實踐理念的支持。公部門應視創作者為夥伴而非廠商，接受想法與批判、共同創造。
相比煙火式的地方節慶，陳修程更希望將經費投注於培養地方創作者。近年文化局以策展方式規劃台南藝術節，邀請策展人提出構想，以現地製作、環境劇場等方式，藉由藝術家之眼打開官方視野。
限地製作也能減少不必要的布景，就地取材；內容上也鼓勵舊作新編，重新詮釋以往作品，減少重零開始的工作成本，並提供小型製作再發展的機會。
近年台南藝術節以「城市舞台」系列鼓勵非典型空間演出，讓台南場域自成舞台，因此有如TAI身體劇場於古水道演出的《道隱》。文化局也支持「倡議型藝術季」，如2022年的Mattaw大地藝術季，即以3年規劃策展，邀請獵人帶路，認識曾文溪流域，並藉由作品重新省思人類文明發展帶來的破壞。為了讓偏鄉兒童也能參與表演，藝術節也會安排團隊到非中心區域進行創作，開啟更多相遇的可能。
陳修程認為，政府應該支持好的想法被實踐，建構友善藝文環境，累積實踐，協助創作者從自己的環境創造屬於自己的東西：「讓藝文展演遍地開花，枝繁葉茂，台灣的文化主體性自然會處處顯現。」
台北藝術大學：技術劇場的教育實驗
在劇場設計學系任教21年，楊金源指出校內雖會使用制式的庫存平台與景片，但因每檔演出的創作表現差異，難以全部運用庫存材料製作，每次演後都會產生大量垃圾。
為尋找舞台設計的永續解方，他參考經年巡演偏鄉小學的秋野芒劇團，將布景道具精簡到一輛卡車的容量，以及回收馬克膠再利用的做法。
此外，2022年北藝大舉辦的藝術永續國際論壇中，Sandra Glodmark的分享也點醒他對「永續是否會對創作造成限制」的迷思——演出製作的預算、人力、時間都有限制，甚至卸貨口、貨梯全部都有尺寸限制，那為了永續，多增加減量和回收的材料限制，又有什麼關係？
在這些刺激下，楊金源於今年6月學期製作《尤利西斯》帶領學生一起尋找更環保的做法，像是以大桁架（Truss）取代木料作為製作的主結構；場上所需的大床墊不使用一次性海綿，而以體育室的廢棄體操墊鋪設。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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