「沒官方翻譯只好上網看盜版」，Mantra開發漫畫專用AI翻譯服務，將日本漫畫無時差推向世界

文：MisoNews 日本新創報

目前機器翻譯已經被用在很多領域，看似沒有缺口，有一家新創卻瞄準漫畫市場，開發出漫畫專用的AI翻譯服務，要透過這個服務把日本漫畫推向全世界。

這家新創是Mantra株式會社，成立於2020年1月28日，去年7月宣布獲得1.5億日圓的投資，投資人有集英社、專投AI相關新創的DEEPCORE等等。

個人覺得他們瞄準的市場雖然小，卻非常有趣，非常期待接下來的發展。

國際市場對於日本漫畫的重要性

「漫畫領域過去10年的關鍵字是『數位化』，但未來的10年的主題將是『國際化』和『多語言化』。」少年JUMP+的編輯長細野修平說道。

這段話的背景，可以從近年來日本熱門動漫作品的成績來解讀。

例如，集英社旗下的作品《鬼滅之刃》在2020年推出電影版《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》，在日本造成社會現象。

根據報導指出，無限列車篇電影版的累積票房約517億日圓，其中日本國內有約400億日圓，也就是說海外市場佔了票房成績的22.6%，是個無法忽視的數字。

隨著串流媒體興起，影視內容的國際化、多語言化比以前容易許多，然而漫畫方面卻一直沒有太大技術性的突破。

Mantra的創辦人石渡祥之佑看到這個缺口，因此開發了專為漫畫翻譯而生的解決方案「Mantra Engine」，要把用更快、更聰明的方式把日本的漫畫帶到全世界。

傳統漫畫翻譯有什麼問題

過去，從一部（日本）漫畫誕生，到翻譯成其他語言在其他國家出版，中間需要經歷很多時間與工序。

日本的漫畫大多先在漫畫週刊上連載，數個月後出版單行本，再由海外出版社接洽單行本出版社，才開始進行翻譯出版計畫。

漫畫翻譯的過程，大致可以分為兩個部分。

1. 翻譯：通常由出版社先將原稿交給翻譯社等業者，翻譯業者再委託各個譯者翻譯。翻譯時，需要在漫畫原稿的對話框上手寫標註編號，再把各個編號的翻譯內容全部寫進Excel等試算表裡。之後，針對翻譯內容進行校對等。

2. 排版：將翻譯好的內容進行排版，調整文字排版讓文字大小符合對話框且容易閱讀。

這些過程，通常都是以信件夾帶檔案傳送資料，不僅沒效率，也容易出錯，非常費時費力。也因此翻譯文本需要花上非常多的時間。

而在官方正式推出他國語言版本之前，通常早已有充滿熱忱的「翻譯組」先把內容翻譯並且免費放在網路上了。

這些內容說穿了其實就是盜版，有些人可能會說盜版翻譯也幫助增長了原作的知名度，但事實上出版社跟作者並沒有因此受惠。

然而，從讀者的角度來看，閱讀盜版的理由不僅僅是因為想看免錢的，更多時候是因為等不及。

根據Mantra對盜版使用者進行的調查，有61％的人之所以閱讀海賊版是因為「他們想看的漫畫沒有官方翻譯」。而有56％的人之所以這樣做是因為「想在官方翻譯出來之前就先閱讀」。

很明顯的，無法閱讀原文的讀者必須等上好一段時間才能讀到官方翻譯版（或甚至永遠等不到代理），是一個尚未被解決的痛點。

石渡祥之佑認為，若是可以透過Mantra的服務，讓漫畫翻譯變得非常快速且高效率，出版社就可以用最快的速度把做出多語言的內容，把作品帶給全世界，也可以減少盜版的發生，將利益貢獻給作者跟出版社。

Mantra Engine的解決方式

Mantra株式會社提供的SaaS服務「Mantra Engine」是一款專為漫畫翻譯而生的雲端翻譯工具，匯入漫畫檔案後，系統會自動辨識出對話框框和文字，自動替對話框編號，同時產生文字內容的自動翻譯。

Photo Credit: Mitsuki Kuchitaka Mantra Engine的翻譯介面

自動生成的翻譯文字可以在系統上編輯，除了可以修改翻譯文本之外，也能更改字體大小，直接排版。

更棒的是還具備協作功能，出版社、譯者、校對者等等都可以在同一個系統上同步作業，還可以留言，不必再用電子郵件夾帶檔案。

Mantra Engine目前客戶約有10家公司，每個月翻譯出超過2萬頁（約單行本100冊）的漫畫。根據他們的說法，使用Mantra Engine來翻譯、校對漫畫，跟傳統方式相比只需要花費一半的時間就能完成。

但是市面上的機器翻譯服務百花齊放，Mantra有什麼優勢呢？或者該換個角度問，怎麼沒有其他人做漫畫翻譯服務呢？

其實漫畫翻譯算是一個利基市場，再加上因為文本本身的限制而讓漫畫翻譯變得更加困難。

因為這些限制，市面上沒有做得完善的漫畫翻譯服務（可能也沒什麼人願意做），也因此Mantra Engine才會被集英社看見，並決定投資。

看少年漫畫學日文

除了toB的Mantra Engine之外，Mantra有個我覺得很有趣的toC服務，是語言學習App「Langaku」。

經常說學習外語最好的方式就是找到喜歡的內容並且反覆觀看，如果可以用漫畫學語言，而且還是自己本來就喜歡的漫畫，學起來肯定印象更加深刻。

Langaku就是一個這樣的應用程式，把漫畫作為語言學習的教材。

厲害的是他們提供的漫畫，跟集英社合作，包括鬼滅之刃、ONEPIECE、排球少年、BLEACH、間諜家家酒⋯⋯等，知名漫畫都可以在上面讀到！

Photo Credit: Langaku / Mantra

既然定位在語言學習App，當然不能只是單純讀英文版漫畫。Langaku最令我驚豔的功能，是這個英文比例調整功能。