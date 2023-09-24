「沒官方翻譯只好上網看盜版」，Mantra開發漫畫專用AI翻譯服務，將日本漫畫無時差推向世界
我們想讓你知道的是
根據調查，有61％的人閱讀海賊版是因為「想看的漫畫沒有官方翻譯」，有56％是因為「想在官方翻譯出來之前就先閱讀」。無法閱讀原文的讀者必須等上好一段時間是個尚未被解決的痛點，透過Mantra的服務，漫畫翻譯將變得非常快速且高效率，出版社可用最快速度把多語言的作品帶給全世界，甚至延伸出看漫畫學語言的功能。
目前機器翻譯已經被用在很多領域，看似沒有缺口，有一家新創卻瞄準漫畫市場，開發出漫畫專用的AI翻譯服務，要透過這個服務把日本漫畫推向全世界。
這家新創是Mantra株式會社，成立於2020年1月28日，去年7月宣布獲得1.5億日圓的投資，投資人有集英社、專投AI相關新創的DEEPCORE等等。
個人覺得他們瞄準的市場雖然小，卻非常有趣，非常期待接下來的發展。
國際市場對於日本漫畫的重要性
「漫畫領域過去10年的關鍵字是『數位化』，但未來的10年的主題將是『國際化』和『多語言化』。」少年JUMP+的編輯長細野修平說道。
這段話的背景，可以從近年來日本熱門動漫作品的成績來解讀。
例如，集英社旗下的作品《鬼滅之刃》在2020年推出電影版《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》，在日本造成社會現象。
根據報導指出，無限列車篇電影版的累積票房約517億日圓，其中日本國內有約400億日圓，也就是說海外市場佔了票房成績的22.6%，是個無法忽視的數字。
隨著串流媒體興起，影視內容的國際化、多語言化比以前容易許多，然而漫畫方面卻一直沒有太大技術性的突破。
Mantra的創辦人石渡祥之佑看到這個缺口，因此開發了專為漫畫翻譯而生的解決方案「Mantra Engine」，要把用更快、更聰明的方式把日本的漫畫帶到全世界。
傳統漫畫翻譯有什麼問題
過去，從一部（日本）漫畫誕生，到翻譯成其他語言在其他國家出版，中間需要經歷很多時間與工序。
日本的漫畫大多先在漫畫週刊上連載，數個月後出版單行本，再由海外出版社接洽單行本出版社，才開始進行翻譯出版計畫。
漫畫翻譯的過程，大致可以分為兩個部分。
1. 翻譯：通常由出版社先將原稿交給翻譯社等業者，翻譯業者再委託各個譯者翻譯。翻譯時，需要在漫畫原稿的對話框上手寫標註編號，再把各個編號的翻譯內容全部寫進Excel等試算表裡。之後，針對翻譯內容進行校對等。
2. 排版：將翻譯好的內容進行排版，調整文字排版讓文字大小符合對話框且容易閱讀。
這些過程，通常都是以信件夾帶檔案傳送資料，不僅沒效率，也容易出錯，非常費時費力。也因此翻譯文本需要花上非常多的時間。
而在官方正式推出他國語言版本之前，通常早已有充滿熱忱的「翻譯組」先把內容翻譯並且免費放在網路上了。
這些內容說穿了其實就是盜版，有些人可能會說盜版翻譯也幫助增長了原作的知名度，但事實上出版社跟作者並沒有因此受惠。
然而，從讀者的角度來看，閱讀盜版的理由不僅僅是因為想看免錢的，更多時候是因為等不及。
根據Mantra對盜版使用者進行的調查，有61％的人之所以閱讀海賊版是因為「他們想看的漫畫沒有官方翻譯」。而有56％的人之所以這樣做是因為「想在官方翻譯出來之前就先閱讀」。
很明顯的，無法閱讀原文的讀者必須等上好一段時間才能讀到官方翻譯版（或甚至永遠等不到代理），是一個尚未被解決的痛點。
石渡祥之佑認為，若是可以透過Mantra的服務，讓漫畫翻譯變得非常快速且高效率，出版社就可以用最快的速度把做出多語言的內容，把作品帶給全世界，也可以減少盜版的發生，將利益貢獻給作者跟出版社。
Mantra Engine的解決方式
Mantra株式會社提供的SaaS服務「Mantra Engine」是一款專為漫畫翻譯而生的雲端翻譯工具，匯入漫畫檔案後，系統會自動辨識出對話框框和文字，自動替對話框編號，同時產生文字內容的自動翻譯。
自動生成的翻譯文字可以在系統上編輯，除了可以修改翻譯文本之外，也能更改字體大小，直接排版。
更棒的是還具備協作功能，出版社、譯者、校對者等等都可以在同一個系統上同步作業，還可以留言，不必再用電子郵件夾帶檔案。
Mantra Engine目前客戶約有10家公司，每個月翻譯出超過2萬頁（約單行本100冊）的漫畫。根據他們的說法，使用Mantra Engine來翻譯、校對漫畫，跟傳統方式相比只需要花費一半的時間就能完成。
但是市面上的機器翻譯服務百花齊放，Mantra有什麼優勢呢？或者該換個角度問，怎麼沒有其他人做漫畫翻譯服務呢？
其實漫畫翻譯算是一個利基市場，再加上因為文本本身的限制而讓漫畫翻譯變得更加困難。
近年來，機器翻譯已經迅速應用於各種文件，包括專利和手冊等，然而，漫畫的翻譯卻沒有因為AI而提升效率。
這主要是因為漫畫具有特有的對話風格，詞語經常被簡化，文本的排列方式不規則，難以提取上下文訊息，而且包含大量專有名詞，需要建立對應詞庫，這些特徵都讓漫畫翻譯變得非常複雜。
為了應對這些問題，Mantra嘗試結合圖像識別技術來識別漫畫中的幀和對話框，以及能夠適當考慮上下文的機器翻譯技術，以解決這些課題。
例如，在漫畫的一格中有一個對話框寫著『アンパンマンだ！（是麵包超人！）』。單靠辨識這個文字串，我們無法確定是麵包超人在自我介紹（Iam）、還是細菌人在驚呼麵包超人來了（Youare），或者是人們在麵包超人登場時的歡呼（Heis）。
我們需要理解前後格、以及同一格內繪製的漫畫與前後文，才能產出自然通順的譯文。
擷取翻譯自〈超新星｢東大発ベンチャー｣に漫画界が見る光明〉
因為這些限制，市面上沒有做得完善的漫畫翻譯服務（可能也沒什麼人願意做），也因此Mantra Engine才會被集英社看見，並決定投資。
看少年漫畫學日文
除了toB的Mantra Engine之外，Mantra有個我覺得很有趣的toC服務，是語言學習App「Langaku」。
經常說學習外語最好的方式就是找到喜歡的內容並且反覆觀看，如果可以用漫畫學語言，而且還是自己本來就喜歡的漫畫，學起來肯定印象更加深刻。
Langaku就是一個這樣的應用程式，把漫畫作為語言學習的教材。
厲害的是他們提供的漫畫，跟集英社合作，包括鬼滅之刃、ONEPIECE、排球少年、BLEACH、間諜家家酒⋯⋯等，知名漫畫都可以在上面讀到！
既然定位在語言學習App，當然不能只是單純讀英文版漫畫。Langaku最令我驚豔的功能，是這個英文比例調整功能。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45