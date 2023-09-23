開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/09/23,
教育

國文老師比誰都明白「一字不差背注釋」有多荒謬，換廖玉蕙來教也很難不被體制綑綁

國文老師比誰都明白「一字不差背注釋」有多荒謬，換廖玉蕙來教也很難不被體制綑綁
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「一字不差背注釋」本來就無法在當下歸咎單一因素，因為這是長期以來環環相扣的問題，國文老師絕對比任何人都明白「一字不差背注釋」的荒謬，但是當你在體制圈內執行教育工作時，就算我自己不如此要求，但也能同理老師的作法。

近來學者廖玉蕙在個人臉書發文表示， 對於友人的國中女兒背誦國文注釋，老師要求「一字不差背誦」一事感到不解。

長年在高中職擔任國文老師，我自己在課堂的作法是不會要求學生背注釋，甚至不會有注釋小考，畢竟趕進度也難以挪出小考時間，我向來強調用「理解」的，只要懂了就不需要背，但這前提是建立在我面對的對象是高中職學生，語文理解程度已有別於國中生，除非學生自覺背誦反而簡單。然而就我過去也曾在國中待過一年多的經驗，不諱言自己也是要求學生「背注釋」並小考，雖然不會要求一字不差，但是對於老師會有如此要求，這也是能理解的。

回歸現實來看，國中開始出現大量的文言文，對於剛從國小畢業進入國中的學子而言，這確實是非常大的衝擊，畢竟文言使用習慣有別於現代，猶如國中生面對的就是另一種語言，即便中華文化基本教義派不這麼想，但國中生就是如此認為。依此立論，要能讀懂文言句意，注釋的理解更是必然條件，偏偏文言語感又是如此陌生，要國中生能「理解」注釋，對於資質中後段的學生無疑困難重重，既然不能理解就只好背起來。

我過去在國中任教的經驗，雖不會要求學生要一字不差地背，但大多數學生也是一字不差地背起來，不否認在實際的教學現場上，確實一字不差地背是較合乎整體效率。舉例而言，一篇文言課文的注釋暫以十五個上下來算，小考至少就要分批考個二至三次才能考完整課注釋，每節課光是考注釋就至少佔掉十至十五分鐘，包含同學彼此交換批改完，再將小考卷收齊給小老師登記分數，看似沒什麼就能佔掉課堂近三分之一時間，再加上其他考卷的檢討，光想到進度就頭痛。

重點來了，由於國中生對於文言語感的陌生，當同學交換批改時，他們很多時候難以用「理解」的方式來判斷同學答案是否正確，所以這時候就會有學生問說：「老師，他注釋寫這樣可以嗎？」即便你心中浮現「這也需要問我嗎」的想法，但偏偏就是有學生會問這種簡單問題。一個學生問完再換下一個學生問，老師還要思考該給學生全對還是半對？師生之間的一問一答，只要一次小考給你來三四個學生問你這問題就好，這一來一往也佔掉約五分鐘的時間了，如此瑣碎，課程進度都被消耗掉了，取捨之下就乾脆一字不差的背下來吧，趕快批改完就能趕快上課。

這時候有人會說，老師收回去自己批改不就好了，這確實也是方法之一，但是技術操作面有困難。舉例來說，一位國文老師要教二至四個班級，一篇課文的注釋若分批考三次，二至四個班級就要考六至十二次的注釋小考，光上一篇文言課文就要改這麼多次注釋小考，老師真的也沒那麼多時間能批改，這還不包含平時的海量作文批閱和任務指導，至於其他如備課、編印講義、會議研習、選手培訓等雜事就不談了。

對於沒有帶班級的專任老師而言，能抽出時間批改都算是令人佩服的神人，畢竟我自己都還要利用假日改作文；至於有帶班級的導師，更別說有多餘時間來批改，因為有時光和家長聯絡就莫名耗掉一兩節課，班級學生的瑣事處理也需要時間，所以老師空堂時間就這樣過去了。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。