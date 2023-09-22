「玄彬」代言OSIM 5感養身椅，啟動世界級秘境的養身旅程，養身椅 更勝按摩椅！

由韓國巨星玄彬親身推薦的「OSIM uDream Pro 5感養身椅」紓壓體驗再升級，全面導入獨家「數據AI養身科技系統」給身心由內而外的全然紓緩，業界首創「One Touch養身秘境」模式，利用「引導式心向法」的感官引導，並搭配專屬按摩技法，提供使用者彷彿身歷其境，讓心境沉浸於優美放鬆的環境中，達到5感同步釋壓，享受減壓好眠的紓壓新境。OSIM週年慶感謝回饋，不僅享優惠再推出「30期0利率輕鬆月付」專案，敬邀您蒞臨全省OSIM專櫃，親身體驗！

Photo Credit : OSIM

世界唯一「One Touch養身秘境」 在家享受世界級養身之旅

旅行可以放鬆心情，寬闊心境，讓身心獲得紓緩、放鬆的療癒感！現在，您只需要一台OSIM uDream Pro 5感養身椅，就能天天享受旅遊度假般的療癒，感受世界級秘境的養身之旅！業界首創「One Touch養身秘境」透過「引導式心像法」，建構三種專屬養身秘境「悠然森林、日落海灘、星夜極光」，結合影像及語音引導讓您瞬間置身於優美放鬆的世界秘境中，三種模式也滿足使用者不同需求，可以在早晨時踏入「悠然森林」喚醒活力；結束忙碌一天後走進「日落海灘」轉換心境放鬆身心；睡前再搭配「星夜極光」讓滿天星空幫助入眠，全新紓壓感受，輔以紓緩音樂、香氛嗅覺、情境燈光及專利按摩科技，讓5感沉浸式放鬆身心，幫助減壓，提升睡眠品質！

引領新一代養身科技趨勢，全面開啟減壓好眠的紓壓新境

OSIM引領新一代養身科技趨勢，獨家「數據AI壓力監測」開創數據化身心健康管理新風潮，OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas Burdo合作，使用者輸入個人資料(身高、體重、性別、年齡)後，透過兩側扶手上生物傳感器，大數據分析出「壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率」並根據檢測數值，提供個人化專屬的5感紓壓配方，為您調控情緒、減輕壓力，給身心最舒適的呵護，幫助提升睡眠質量；專利真人手感按摩科技：V手TMPro按摩結合2人4手TMPro按摩，模擬真人靈巧且細膩的手技，不只貼合身體曲線，更完美協調按摩，全方位讓深層肌肉得到徹底紓緩，更以數據證實幫助87％超過5萬名全球養身椅用戶掌控並降低長期壓力，是業界唯一運用「科技大數據」達到健康管理，同時紓壓解勞！

APP免費下載更新升級，讓身心常保如新！

每年9月，全世界都在關注新一代智慧產品的發表，外型的改變、功能的升級、價格與創新…等，難道每年的更新，都需要花一大筆錢？ OSIM業界唯一永續型「養身椅」系列，搭載免費更新升級的專利科技，APP免費下載更新、產品不斷增值 ！享受與時俱進、永保如新的5感養身科技！OSIM更著墨於各種細節設計，uDream Pro 5感養身椅以卓越「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計等 4 項國際大獎肯定，更擁有19項發明專利，制霸同級。

週年慶優惠再加碼，30期0利率分期優惠實施中

誠摯邀請您蒞臨專櫃感受「OSIM uDream Pro 5感養身椅」的減壓魅力，業界首創「One Touch養身秘境」讓您體驗極致5感沉浸式紓壓，週年慶感謝回饋，除了加碼推出「30期0利率輕鬆月付」專案，還有眾多創新產品同步優惠，醫師推薦「OSIM動姿板」垂直律動機特價22,800元(24期0利率，月付$950)(原價29,800元) 擁有「專利避震科技」並透過「垂直律動科技」及「寬大面板」，使用上更加安全平穩，幫助用家輕鬆再加運動，促進代謝、提升肌力、維護骨骼健康！美腿機口碑及銷售 NO.1的「OSIM智能腿樂樂3」特價24,800元(再享12期0利率)(原價32,800元)，是業界唯一可自動「智能偵測腿部高度」，自動翻轉揉捏翼，全腿推揉，從足底、小腿至大腿徹底放鬆，還可手機操控，下載最新按摩程式！周年慶全面優惠實施中，讓您輕鬆擁有全方位的紓壓體驗!

※分期方式依百貨公告為主/詳情請洽OSIM專櫃/OSIM保留活動變更與終止權利

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