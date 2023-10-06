《不在意，才能賺最多》：「咖啡館投資人」不會把注意力放在股市，而是專注於追求財富和幸福的人生

文：比爾．蘇西斯（Bill Schultheis）

最好一次買下所有公司的股票

向別人介紹如何透過指數型基金持有整個股市的邏輯，是一個有趣的練習。因為擁有所有公司，而不是選擇某幾間公司的智慧，對一些堅持採用自己的方法的投資人來說，是很難理解的事。

對某些人來說，要解釋清楚可能一個小時都還不夠；但對瑪麗來說，卻只需要三分鐘。

我在一張紙上畫了五檔個股，每一檔股票的價格是一美元。看起來像是圖①。

Photo Credit: 樂金文化出版

在不知道這些股票未來二十年績效的情況下，我們假設有兩間公司的股價會漲到一百美元、兩間公司是二美元、一間公司維持在一美元。

然後，這張圖看起來像是圖②。

我問瑪麗，如果她現在有五千美元可以投資，她會怎麼配置這筆錢？

她向我微笑說：「我全都要。」

指數型基金的主要優勢是「低成本結構」。比較少人了解的是，它所投資的股票本身的動態，隨著時間推移，只有少數幾檔個股表現將會超越大盤，推升股市上漲。亞歷桑納州立大學（Arizona State University）教授漢德立克．貝森賓德（Hendrik Bessembinder）發表一份研究報告，標題是《股票績效是否能超越美國公債？》（Do Stocks Outperform T-Bills?）。研究發現：

自一九二六年以來，美國公開股票市場每一美元的財富，都是由大約四％的個股所創造的，甚至有一半的價值是由○．三六％的個股所創造。

這表示九六％的個股加起來根本只有美國公債的報酬率，四％的個股績效超越公債，並且創造整體股市的財富。

這段時間對你來說太長了嗎？德明信基金（Dimensional Fund Advisors）針對一九九四年一月到二○一九年十二月內，全球股市績效最佳的個股進行了一項研究。在這項分析中，他們排除各區域累積報酬率前十名的個股。排除績效排名前十大的個股之後，累積報酬率就從六四○％降到了二○八％。9

雖然瑪麗仍喜歡買進個股，但我想她應該更喜歡和三十四個孫子女們分享指數型基金簡單的邏輯，並且向他們解釋，投資股票最佳的方法，就是終身擁有所有公司的股票。

後來瑪麗過世了。她留給三十四個孫子女們的遺產很豐厚，她讓孩子們專注於自己的創造力，而不是專心於股市。她讓孩子們感受到情緒的自由，可能才是她所留下最棒的禮物。

另一個更友善的投資工具

宇宙的能量邀請大家，將同樣的投資智慧分享給想要追求財富與幸福人生的人們。你所分享的對象，他的祖母可能不像瑪麗這麼有概念。

但他極有可能有一個像佛瑞德這樣的叔叔。

二○一九年二月，我在度假。有天早上下樓到附近的咖啡館買咖啡，和一位剛退休不久的高中數學老師佛瑞德聊了起來。沒有多久，我們就開始聊到選股。他很快的就和我分享，除了教數學外，他對生活的熱情在於分析他的投資組合中的公司。他不諱言的告訴我，他能提早退休，有很大一部分的原因是他聰明的選到亞馬遜、蘋果和微軟的股票。

他接著告訴我，身為高中數學老師，他最了不起的成就之一，就是在高中課程開設了一門選股課。他相信，分析和選擇公司股票是一門必須教給所有高中生的重要能力，而且他也在當地一所社區大學開設類似的課程。

我決定坦白說出自己的想法，簡短說明「擁有所有公司」的概念。然而，他不願意聽，於是我們分道揚鑣，各自度假去了。

遺憾的是，這世上有太多像佛瑞德這樣的人。他們有自己的選股想法，而且很想告訴眾多的年輕投資人。高中和大學的選股課程非常多，上網搜尋一下就可以找到像這樣的課程說明：

本課程旨在教導高中學生投資與運用股市的價值。同時也教育學生有關經濟、數學和財務責任等重要的議題。

本課程旨在學習股市以及投資特定金額的虛擬資金於特定股票中。學生將研究投資結果，並買賣自己覺得適合的個股。

教師的職責在於引導學生，並提供學生查看股市趨勢的必要工具。

教師也必須教導學生如何計算股票的獲利與虧損。

如果有人想要把個人理財當成人生必需的技能，並且設計教學課程，最好的開始就是先教他加法和減法——你知道的，就是管理銀行帳戶這個複雜的數學概念。至於課程中有關股市的部分，只要讓他們玩一下第三章中「比盒子更聰明」這個小遊戲就行了。

讓每一位學生想一想，他們踏出社會時的第一份薪水會是多少，用Excel試算表計算一下，把薪水的一五％存起來，計算四十年後以五％的複利累積下來會是多少。

選股的執著可不是只停留在高中教育的階段。隔一年，我聯絡上一所重點大學負責財務規畫課程的主任，詢問對方是否有學生適合來我們的財富管理公司工作。他向我承認，他很喜歡分析投資組合裡的公司，以及教導學生同樣的批判性分析。我只能猜想，這些學生在從事理財規畫這一行時，會花很多時間追蹤個股，而不是注意客戶最重要的理財規畫問題。

我們的文化對選股的執著根深蒂固。股票交易課程非常熱門，不論是在飯店的會議室，或是線上交易研討會都是。電視節目教選股的主持人大聲預測當日個股的買賣，對某些人來說充滿娛樂性，但這根本不是在打造適合持有一輩子的投資組合。

在電影《金錢本色》 （The Color of Money）中，保羅．紐曼（Paul Newman）飾演的艾迪說：「贏來的錢比辛苦賺到的錢更令人加倍滿足。」

永遠都有投資人喜歡炒作股票，永遠都有投資人受到免交易手續費和開發酷炫APP的金融機構激勵，進而買賣股票。好的方面是，這些金融機構中有

很多已打造出對投資人友善的投資工具，例如：目標日期基金，這讓想要打造有用投資組合的投資人得以運用。

大部分的目標日期基金內含廣泛的市場指數基金，其股票和債券之間的資產配置，以特定的「退休」日期為目標。當投資人愈來愈接近退休日，基金會自動再平衡股債配置比，以創造更保守的投資組合。