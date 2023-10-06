《不在意，才能賺最多》：「咖啡館投資人」不會把注意力放在股市，而是專注於追求財富和幸福的人生
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傳奇散戶的超簡單理財指南。《不看盤，我才賺到大錢》睽違逾10年最新作，10萬人都在追隨效仿的「咖啡館投資人」理財哲學。蘇西斯致力於宣揚這套「不在意大盤，就獲得穩定收益」的策略，獲得廣大的投資人迴響。他也從這群23～90歲的投資人身上，發現打造和諧金錢觀的祕訣。
文：比爾．蘇西斯（Bill Schultheis）
最好一次買下所有公司的股票
向別人介紹如何透過指數型基金持有整個股市的邏輯，是一個有趣的練習。因為擁有所有公司，而不是選擇某幾間公司的智慧，對一些堅持採用自己的方法的投資人來說，是很難理解的事。
對某些人來說，要解釋清楚可能一個小時都還不夠；但對瑪麗來說，卻只需要三分鐘。
我在一張紙上畫了五檔個股，每一檔股票的價格是一美元。看起來像是圖①。
在不知道這些股票未來二十年績效的情況下，我們假設有兩間公司的股價會漲到一百美元、兩間公司是二美元、一間公司維持在一美元。
然後，這張圖看起來像是圖②。
我問瑪麗，如果她現在有五千美元可以投資，她會怎麼配置這筆錢？
她向我微笑說：「我全都要。」
指數型基金的主要優勢是「低成本結構」。比較少人了解的是，它所投資的股票本身的動態，隨著時間推移，只有少數幾檔個股表現將會超越大盤，推升股市上漲。亞歷桑納州立大學（Arizona State University）教授漢德立克．貝森賓德（Hendrik Bessembinder）發表一份研究報告，標題是《股票績效是否能超越美國公債？》（Do Stocks Outperform T-Bills?）。研究發現：
- 自一九二六年以來，美國公開股票市場每一美元的財富，都是由大約四％的個股所創造的，甚至有一半的價值是由○．三六％的個股所創造。
- 這表示九六％的個股加起來根本只有美國公債的報酬率，四％的個股績效超越公債，並且創造整體股市的財富。
這段時間對你來說太長了嗎？德明信基金（Dimensional Fund Advisors）針對一九九四年一月到二○一九年十二月內，全球股市績效最佳的個股進行了一項研究。在這項分析中，他們排除各區域累積報酬率前十名的個股。排除績效排名前十大的個股之後，累積報酬率就從六四○％降到了二○八％。9
雖然瑪麗仍喜歡買進個股，但我想她應該更喜歡和三十四個孫子女們分享指數型基金簡單的邏輯，並且向他們解釋，投資股票最佳的方法，就是終身擁有所有公司的股票。
後來瑪麗過世了。她留給三十四個孫子女們的遺產很豐厚，她讓孩子們專注於自己的創造力，而不是專心於股市。她讓孩子們感受到情緒的自由，可能才是她所留下最棒的禮物。
另一個更友善的投資工具
宇宙的能量邀請大家，將同樣的投資智慧分享給想要追求財富與幸福人生的人們。你所分享的對象，他的祖母可能不像瑪麗這麼有概念。
但他極有可能有一個像佛瑞德這樣的叔叔。
二○一九年二月，我在度假。有天早上下樓到附近的咖啡館買咖啡，和一位剛退休不久的高中數學老師佛瑞德聊了起來。沒有多久，我們就開始聊到選股。他很快的就和我分享，除了教數學外，他對生活的熱情在於分析他的投資組合中的公司。他不諱言的告訴我，他能提早退休，有很大一部分的原因是他聰明的選到亞馬遜、蘋果和微軟的股票。
他接著告訴我，身為高中數學老師，他最了不起的成就之一，就是在高中課程開設了一門選股課。他相信，分析和選擇公司股票是一門必須教給所有高中生的重要能力，而且他也在當地一所社區大學開設類似的課程。
我決定坦白說出自己的想法，簡短說明「擁有所有公司」的概念。然而，他不願意聽，於是我們分道揚鑣，各自度假去了。
遺憾的是，這世上有太多像佛瑞德這樣的人。他們有自己的選股想法，而且很想告訴眾多的年輕投資人。高中和大學的選股課程非常多，上網搜尋一下就可以找到像這樣的課程說明：
- 本課程旨在教導高中學生投資與運用股市的價值。同時也教育學生有關經濟、數學和財務責任等重要的議題。
- 本課程旨在學習股市以及投資特定金額的虛擬資金於特定股票中。學生將研究投資結果，並買賣自己覺得適合的個股。
- 教師的職責在於引導學生，並提供學生查看股市趨勢的必要工具。
教師也必須教導學生如何計算股票的獲利與虧損。
如果有人想要把個人理財當成人生必需的技能，並且設計教學課程，最好的開始就是先教他加法和減法——你知道的，就是管理銀行帳戶這個複雜的數學概念。至於課程中有關股市的部分，只要讓他們玩一下第三章中「比盒子更聰明」這個小遊戲就行了。
讓每一位學生想一想，他們踏出社會時的第一份薪水會是多少，用Excel試算表計算一下，把薪水的一五％存起來，計算四十年後以五％的複利累積下來會是多少。
選股的執著可不是只停留在高中教育的階段。隔一年，我聯絡上一所重點大學負責財務規畫課程的主任，詢問對方是否有學生適合來我們的財富管理公司工作。他向我承認，他很喜歡分析投資組合裡的公司，以及教導學生同樣的批判性分析。我只能猜想，這些學生在從事理財規畫這一行時，會花很多時間追蹤個股，而不是注意客戶最重要的理財規畫問題。
我們的文化對選股的執著根深蒂固。股票交易課程非常熱門，不論是在飯店的會議室，或是線上交易研討會都是。電視節目教選股的主持人大聲預測當日個股的買賣，對某些人來說充滿娛樂性，但這根本不是在打造適合持有一輩子的投資組合。
在電影《金錢本色》 （The Color of Money）中，保羅．紐曼（Paul Newman）飾演的艾迪說：「贏來的錢比辛苦賺到的錢更令人加倍滿足。」
永遠都有投資人喜歡炒作股票，永遠都有投資人受到免交易手續費和開發酷炫APP的金融機構激勵，進而買賣股票。好的方面是，這些金融機構中有
很多已打造出對投資人友善的投資工具，例如：目標日期基金，這讓想要打造有用投資組合的投資人得以運用。
大部分的目標日期基金內含廣泛的市場指數基金，其股票和債券之間的資產配置，以特定的「退休」日期為目標。當投資人愈來愈接近退休日，基金會自動再平衡股債配置比，以創造更保守的投資組合。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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