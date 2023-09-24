民主警訊：調查發現全球近4成青年願支持軍事或強人統治，比56歲以上比例更高
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在18至35歲、36至55歲，以及56歲以上這3個年齡族群，18至35歲對軍事或強人統治的好感最高，56歲以上則最低。在56歲以上這個年齡族群，僅分別約20%和26%民眾願意接受軍事統治和強人統治。
（中央社）開放社會基金會（OSF）一項涵蓋30國逾55億人口的民調結果顯示，與其他年齡層相較，18至35歲對民主治理的支持度偏低，近4成願支持強人或軍事統治，這對全球民主是項警訊。
全球青年遭遇多項危機衝擊
OSF向《中央社》分析，全球約一半人口為30歲以下，18至35歲這個年齡層受世界各國近年遭遇多項危機衝擊最大，「民主」對他們的吸引力減少不令人意外。
OSF指出，調查顯示，即便在較富裕的民主國家，有高比例的年輕受訪者過去一年連養活自己都不容易。此外，民主國家政府未能在年輕選民最關切的議題展現足夠實績，包括提升生活水準、減少不平等、應對氣候變遷。
自1990年代起在各國資助非政府組織和倡議人士，以推進自由、民主等價值的「開放社會基金會」今年5月18日至7月21日在30個國家調查民意，受訪者共計3萬6344人。OSF創辦人為出身匈牙利的億萬富豪索羅斯（George Soros）。
這30國是美國、英國、法國、德國、義大利、波蘭、烏克蘭、俄羅斯、土耳其、印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、日本、中國、馬來西亞、阿根廷、孟加拉、巴西、墨西哥、哥倫比亞、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、突尼西亞、埃及、衣索比亞、迦納、塞內加爾、肯亞、奈及利亞、南非。
OSF指出，選擇調查實施國家時，考量的主要因素包括地理分布、政治光譜，以及國民收入水準差異，並納入較多的中低所得國家，調查對象為至少1000名18歲以上具統計代表性的民眾。
中等所得國家占世界人口多數，且中低所得國家人口多於中高所得國家。世界銀行（World Bank）資料顯示，全球人口約75%分布於中等所得國家。
民調結果顯示：18至35歲對軍事或強人統治好感最高
OSF分析民調結果表示，儘管高達86%各國民眾寧願生活在民主國家、且僅約20%民眾相信集權國家能更有效達成「民之所欲」，在18至35歲年齡族群中，僅57%同意民主政體優於其他任何政體，且分別有42%和35%認為軍事統治和強人統治可以是好選項。
在18至35歲、36至55歲，以及56歲以上這3個年齡族群，18至35歲對軍事或強人統治的好感最高，56歲以上則最低。在56歲以上這個年齡族群，僅分別約20%和26%民眾願意接受軍事統治和強人統治。
有意思的是，在領土完全位於歐洲的OSF民調實施國家中，排除烏克蘭，法國是唯一「同意」（34%）強人統治可以是好選項的占比高於「不同意」（31%）的國家。
至於烏克蘭，則分別有40%和41%民眾願意支持軍事統治和強人統治。OSF指出，這與烏克蘭正抵抗俄羅斯侵略、烏克蘭民眾高度支持本國武裝部隊有關。
開放社會基金會於12日發布民調分析報告，並宣布將每年發布「開放社會晴雨表」（Open Society Barometer），追蹤30國的民意動態，是針對民主治理最大規模跨國民調之一。
新聞來源
延伸閱讀
- 《美聯社》民調：近一半人認為民主制度運作不好、6成認為政策無法反映民意
- 《民主會怎麼結束》導讀：民主雖然容易著火，但也比任何制度更能滅火
- 秦剛的情婦與習近平的女兒：她們留學西方名校，為何不愛自由愛專制？
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心