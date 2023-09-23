台灣大開賣 iPhone 15 送近300萬元豪禮 抽環遊世界五大洲，總經理林之晨扮機長 商務長林東閔當飛行員 黑嘉嘉擔任myfone代言人

台灣大不僅是果粉們的首選，也是最懂用戶的科技顧問。台灣大總經理林之晨也宣布，「圍棋女神」黑嘉嘉為myfone年度代言人，並擔任iPhone15開賣活動的一日店長，藉由黑嘉嘉聰穎知性、結合AI科技育才的特質，傳遞台灣大科技電信形象，享受新科技所帶來的美好生活，開啟無限可能。

首賣日現場吸引果粉排隊人龍，今年排頭香的許先生昨(21)日早上10點就到三創門市排隊，身為黑嘉嘉鐵粉，形容搶到頭香的心情「就像從沒考過第一名，但這次做到了，很開心」。今年頭香申辦的是iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬，並獨享5次抽獎機會，抽到4,500元momo幣，總經理林之晨當場再加碼送最新Apple Watch Series 9(市價13,500元)，等於抱走價值18,000元禮物。台灣大今年提供超過10萬元的排隊禮，前30名申辦iPhone 15的果粉人人有獎，最大獎價值逾4萬元「買1送5 Apple大禮包」(包含iPad第10代、Apple Watch series 9、AirPods Pro 2等獎項)，剛好落在排第15位的幸運果粉，現場驚呼連連。

Photo Credit : 台灣大哥大

iPhone 15功能大進化搭配台灣大獨門服務提升果粉行動娛樂體驗

台灣大總經理林之晨表示，新一代iPhone 15新機功能大進化，Pro系列搭載新一代A17 Pro晶片、光線追蹤技術、螢幕亮度提升，台灣大提供多元服務，獨家代理熱門遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》、GeForce NOW雲端遊戲，串流影音MyVideo、Disney+，果粉透過iPhone 15，可以獲得更好娛樂體驗。近年台灣總體手機市場持續減速，但台灣大今年前8個月手機累積銷量逆勢成長10%，加上獨門專案mo幣多、Disney+、好速成双與OP響樂生活用戶，占智慧型手機用戶比重超過22%，雙重帶動之下，8月份5G用戶數年成長達35%。台灣大看好iPhone 15帶動果粉換機，第四季將進一步推升營運動能。

總經理林之晨同時開心的宣布，除提供多元影音服務，台灣大正式宣布邀請「圍棋女神」黑嘉嘉擔任myfone代言人，客戶服務也全面進化，myfone門市同仁升級科技顧問，提供用戶專業諮詢與優質服務，輕鬆享受科技娛樂生活，與用戶一起Open Possible能所不能。

黑嘉嘉科技育才、勇於創新精神擔任myfone代言人

黑嘉嘉是職業七段圍棋棋士，是台灣目前段位最高的職業女棋士，她14歲定段，深處他鄉卻自己創造學習環境，堅持熱情走上職業圍棋之路，不只在台灣仍是連續三屆「台灣女子圍棋最強戰」冠軍紀錄保持，更在世界女子賽事中拿下兩次的世界亞軍佳績，被日本媒體盛讚「千年僅一人的美女棋士！」近年於圍棋推廣，於2016年Google Alpha Go戰勝人類那一刻，就致力於和團隊打造AI陪練系統，用科技於扎根、培育人才，今年更結合OpenAI的科技應用，致力讓AI加速於人類的學習。黑嘉嘉的勇於突破創新，呼應台灣大Open Possible能所不能的品牌精神及科技電信形象。

黑嘉嘉表示，很高興擔任台灣大myfone代言人，自己也是科技愛好者，不過，難免會因為不熟悉新科技而弄巧成拙，這時就需要交給專業的myfone科技顧問來解決。在次世代門市內拍攝廣告影片時，感受到myfone門市同仁服務用戶專業與用心。

iPhone 15網路預購量增7成帶動ARPU成長

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，從台灣大預購狀況來看，iPhone 15網路預購量增7成、實體通路反應熱烈，開賣後預估應有逾七成用戶申辦1,399元以上高資費專案，隨著手機單價上漲，手機業將更仰賴電信補貼銷售，用戶搭配高資費專案購機，將持續為ARPU挹注成長動能。看好iPhone 15系列銷售量較iPhone 14系列成長至少1成，同時，預估iPhone 15上市將帶動5G用戶數較前一個月份(8月)增加約2成。

總經理林之晨今特別換上機長裝，除了緊扣申辦iPhone 15抽環遊世界五大洲頭獎的活動，同時也像機長一樣肩負使命與責任，在B5G時代引領同仁、用戶體驗科技美好生活。商務長林東閔則打扮成戰鬥機飛行員，承載電信天賦，象徵次世代戰機高飛，朝區域級科技電信集團邁進。

台灣大辦iPhone 15專案價最低0元起有機會環遊世界5大洲共9國

申辦台灣大5G指定專案，月付1,599元、綁約48個月，iPhone 15專案價最低0元起，momo會員每月再享「mo幣多」好康，在momo購物網消費達滿額，依資費別每月最高可獲得750元momo幣回饋，另外，台灣大也提供Disney+今年請你看的優惠。Open Possible聯名卡月享電信費最高5%現金回饋，10月31日前Open Possible聯名卡友申辦5G 1,399元以上專案搭購iPhone 15系列，加碼送1,000元momo幣。針對憑他網帳單等新申辦及五年以上老客戶續約指定專案還可再享萬元免預繳，台灣大寵愛老客戶，除萬元免預繳外，另享限時升級我的VIP，舊機換新機或月租費升轉續約還可再享最高2,000元momo幣回饋。VIP用戶續約指定專案最高享折價5,000元與萬元免預繳。

台灣大推出iPhone 15「最i果粉5GO送」活動，11月30日前申辦iPhone 15指定專案，即可抽總價值近300萬豪禮，包括「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」(市價約120萬元，共1名)，包含機票、住宿套裝行程，1人中獎，2人同行，攜伴遨遊美洲、亞洲、澳洲、非洲、歐洲5大洲，包括日本、韓國、泰國、澳洲、土耳其、埃及、美國、義大利、法國共9大國；同時有機會抽中「台鐵鳴日號觀光列車雙人遊」(市價超過12萬元，共14名)，享五星鐵道3日遊。

舊換新最高折34,000元 myfone網路門市抽Sony PS5

台灣大實體門市推出「全民舊機換新機」，回收iPhone 14 Pro Max，最高可獲34,000元折抵金。9月30日前參加台灣大「種福電」專案，單筆捐款滿1千元，還能抽售價36,900元的iPhone 15 Pro。9月30日前到myfone網路門市購買iPhone 15系列新機，有機會抽Sony PS5主機、豪華愛瘋大禮包(含AirPods第三代、Apple MagSafe充電器、Apple 20W USB-C電源轉接器)。用戶在myfone網路門市購買iPhone 15新機，搭配5G指定專案，再加碼送最高1,000元momo幣。

myfone形象廣告影片：https://twm5g.co/Z6tb

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